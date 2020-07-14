Концепція перехідного правосуддя для окупованих Криму і Донбасу буде направлена в ОП найближчими тижнями, - Кориневич
У найближчі два тижні робоча група з розробки концепції перехідного правосуддя для окупованого Криму та окупованої частини Донбасу відправить її остаточний текст в Офіс президента України.
Про це повідомив постійний представник президента України в АР Крим Антон Кориневич, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.
"Текст зараз фіналізовано, передача в Офіс президента - справа найближчого тижня або двох ... Наш проєкт концепції перехідного правосуддя враховує досвід усіх судових справ, які проходили в Україні щодо подій і в Криму, і на Донбасі. Ця концепція не проводить відмінності між ситуацією в цих регіонах - все це один міжнародний збройний конфлікт, викликаний агресією Російської Федерації проти України", - зазначив постпред.
Кориневич уточнив, що затвердження концепції перехідного правосуддя указом президента України буде лише першим кроком для подальшого внесення змін до Кримінального кодексу.
"Потім уряду буде дано доручення розробити відповідні заходи у виконання цієї концепції. І далі вже будуть розроблятися проєкти законів і постанов Верховної Ради, які визначать питання відповідальності. Але я відразу можу сказати, що якщо громадянин України працював на тимчасово окупованій території, наприклад, медсестрою, то тут не йдеться про його притягнення до відповідальності", - підсумвав Кориневич.
https://twitter.com/Hlopak_
https://twitter.com/Hlopak_ Выживший в уме https://twitter.com/Hlopak_ @Hlopak_ https://twitter.com/Hlopak_/status/1283129322300203008 37 мин
В центр Минска ввели войска - солдаты в форме с флягами.
https://twitter.com/Hlopak_ Выживший в уме https://twitter.com/Hlopak_ @Hlopak_ https://twitter.com/Hlopak_/status/1283140061119369217 4 мин
Сегодня впервые понял, что в Беларуси все серьезно.
Посреди недели, в будний день, без особых лидеров и организации, люди устроили, по меркам Беларуси, серьезную движуху.
И похоже на то, что градус этой движухи будет нарастать.
Видимо действительно Лука уже всех достал до ручки..
Може йтися не про звичний для більшості повномасштабний наступ, а про точкове захоплення вертикальними десантами ключових об'єктів, рейдові наземні дії за підтримки гелікоптерів і літаків, точкове підключення посилених батальйонних і ротних тактичних груп із Криму. Головна небезпека - сценарій швидких дій для створення довершених фактів (fait accompli) разом із подальшою загрозою великої ескалації для того, щоб змусити іншу сторону прийняти нову доконану реальність.
В таких умовах головне - швидкість реакції з боку військового керівництва на місцях. На класичне погодження всіх заходів із Києвом не буде часу. Тим самим, українські військові на півдні України повинні бути готовими діяти, не чекаючи погодження із Києвом, якщо відповідна загроза почне реалізуватися. Якщо українські військові почнуть швидко реагувати і їм вдасться виявити і знищити, або скувати передові наступаючі підрозділи російських військ, а також паралельно організовувати перекидання додаткових сил (в пергу чергу артилерії), то можна гарантувати, що ворог відмовиться від своїх намірів і повернеться до вихідних позицій. - https://texty.org.ua/articles/101446/golovne-diyaty-shvydko-u-zsu-dostatno-syl-shob-daty-vidsich-rosijskomu-nastupu-z-krymu/?src=main
Кончілося банальним пєрєходом бабла із
одніх лап в другіє...
😎