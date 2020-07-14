УКР
Новини Окуповані території
Концепція перехідного правосуддя для окупованих Криму і Донбасу буде направлена ​​в ОП найближчими тижнями, - Кориневич

У найближчі два тижні робоча група з розробки концепції перехідного правосуддя для окупованого Криму та окупованої частини Донбасу відправить її остаточний текст в Офіс президента України.

Про це повідомив постійний представник президента України в АР Крим Антон Кориневич, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

"Текст зараз фіналізовано, передача в Офіс президента - справа найближчого тижня або двох ... Наш проєкт концепції перехідного правосуддя враховує досвід усіх судових справ, які проходили в Україні щодо подій і в Криму, і на Донбасі. Ця концепція не проводить відмінності між ситуацією в цих регіонах - все це один міжнародний збройний конфлікт, викликаний агресією Російської Федерації проти України", - зазначив постпред.

Кориневич уточнив, що затвердження концепції перехідного правосуддя указом президента України буде лише першим кроком для подальшого внесення змін до Кримінального кодексу.

"Потім уряду буде дано доручення розробити відповідні заходи у виконання цієї концепції. І далі вже будуть розроблятися проєкти законів і постанов Верховної Ради, які визначать питання відповідальності. Але я відразу можу сказати, що якщо громадянин України працював на тимчасово окупованій території, наприклад, медсестрою, то тут не йдеться про його притягнення до відповідальності", - підсумвав Кориневич.

Крим (14221) Донбас (22361) деокупація (951) Кориневич Антон (91)
_Можно быть уверенным, что это будет антиукраинская поганка, гнусный зелёно-рашистский пасквиль.
14.07.2020 23:33 Відповісти
Какой то, курва, институт Будущего.Сначала определитесь с концепцией освобождения этих анклавов.А потом придумаем как повесить тамошних подонков.
14.07.2020 23:45 Відповісти
Шкуру уже делят.
14.07.2020 23:35 Відповісти
_Можно быть уверенным, что это будет антиукраинская поганка, гнусный зелёно-рашистский пасквиль.
14.07.2020 23:33 Відповісти
А слабо не включать говномёт пока не будет опубликована концепция?! Я уже но говорю о мерах во исполнение этой концепции и/или проекта законов и постановлений Верховной Рады.
15.07.2020 07:34 Відповісти
Шкуру уже делят.
14.07.2020 23:35 Відповісти
не спеши юшку пыть - нехай курка вкипыть
14.07.2020 23:38 Відповісти
...а на базах довкола у них - російський контингент... цієї ночі щось буде...

https://twitter.com/Hlopak_

https://twitter.com/Hlopak_ Выживший в уме https://twitter.com/Hlopak_ @Hlopak_ https://twitter.com/Hlopak_/status/1283129322300203008 37 мин

В центр Минска ввели войска - солдаты в форме с флягами.
14.07.2020 23:42 Відповісти
а во флягах сто грамм (наркомановских)
14.07.2020 23:44 Відповісти
У флягах бояра.
14.07.2020 23:45 Відповісти
https://twitter.com/Hlopak_

https://twitter.com/Hlopak_ Выживший в уме https://twitter.com/Hlopak_ @Hlopak_ https://twitter.com/Hlopak_/status/1283140061119369217 4 мин

Сегодня впервые понял, что в Беларуси все серьезно.
Посреди недели, в будний день, без особых лидеров и организации, люди устроили, по меркам Беларуси, серьезную движуху.
И похоже на то, что градус этой движухи будет нарастать.
Видимо действительно Лука уже всех достал до ручки..
14.07.2020 23:49 Відповісти
Чим би дитя не тішилось...
14.07.2020 23:43 Відповісти
...Росіяни, якщо вони справді зважаться на проведення військової операції для вирішення проблеми води в окупованому Криму, плануватимуть швидку операцію, яка поставить Україну і всю світову спільноту перед доконаним фактом окупації відповідної частини Херсонської області. Короткі відстані будуть сприяти цьому.
Може йтися не про звичний для більшості повномасштабний наступ, а про точкове захоплення вертикальними десантами ключових об'єктів, рейдові наземні дії за підтримки гелікоптерів і літаків, точкове підключення посилених батальйонних і ротних тактичних груп із Криму. Головна небезпека - сценарій швидких дій для створення довершених фактів (fait accompli) разом із подальшою загрозою великої ескалації для того, щоб змусити іншу сторону прийняти нову доконану реальність.
В таких умовах головне - швидкість реакції з боку військового керівництва на місцях. На класичне погодження всіх заходів із Києвом не буде часу. Тим самим, українські військові на півдні України повинні бути готовими діяти, не чекаючи погодження із Києвом, якщо відповідна загроза почне реалізуватися. Якщо українські військові почнуть швидко реагувати і їм вдасться виявити і знищити, або скувати передові наступаючі підрозділи російських військ, а також паралельно організовувати перекидання додаткових сил (в пергу чергу артилерії), то можна гарантувати, що ворог відмовиться від своїх намірів і повернеться до вихідних позицій. - https://texty.org.ua/articles/101446/golovne-diyaty-shvydko-u-zsu-dostatno-syl-shob-daty-vidsich-rosijskomu-nastupu-z-krymu/?src=main
14.07.2020 23:43 Відповісти
Ашотакоє, за впопуврєдніка нікакой концєпсії і нєбіла??
14.07.2020 23:44 Відповісти
Какой то, курва, институт Будущего.Сначала определитесь с концепцией освобождения этих анклавов.А потом придумаем как повесить тамошних подонков.
14.07.2020 23:45 Відповісти
Мля, ТРИБУНАЛ!!
14.07.2020 23:50 Відповісти
Чєта Мнє напомінаєт, шо такоє уже било..
Кончілося банальним пєрєходом бабла із
одніх лап в другіє...
😎
14.07.2020 23:55 Відповісти
переходное правосудие - это простить тех кто убил медика, и дать им особый статус? ну вы и уроды, слуги урода
14.07.2020 23:58 Відповісти
Вы читали концепцию?
15.07.2020 07:37 Відповісти
понять и простить, ну и что что завалил медика и разведчиков...
14.07.2020 23:59 Відповісти
уроды клонят к амнистии кизяков и убийц наших медиков...
15.07.2020 00:00 Відповісти
Откуда информация про амнистию?
15.07.2020 07:38 Відповісти
какое-то уродство, сепарам особый статус, переходное правосудие, а волонтерам и медикам турма или смерть, как позавчера... чья это власть, подкоцапников и сепаров?
15.07.2020 00:07 Відповісти
Сколько волонтёров посадила нынешняя власть?
15.07.2020 07:39 Відповісти
если кто-то работал медсестрой, то он лечил сепаров которые убили нашего медика, им особый статус? за это?
15.07.2020 00:09 Відповісти
С каких пор медиков судят за то, что лечат и выносят с поля боя раненых? Хоть одного в Нюрнберге судили?
15.07.2020 07:41 Відповісти
Дайте угадаю, это та самая амнистия для сепаров, госслужащих-предателей и просто совершивших преступления. Я угадал?
15.07.2020 09:40 Відповісти
 
 