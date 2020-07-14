УКР
Терористи з ОРДЛО всіляко перешкоджають виїзду абітурієнтів для вступу до українських ВНЗ, злякалися, що втратять молодь, - Казанський

Терористи з ОРДЛО всіляко перешкоджають виїзду абітурієнтів для вступу до українських ВНЗ, злякалися, що втратять молодь, - Казанський

Журналіст Денис Казанський оприлюднив інформацію, що окупаційна влада в ОРДЛО під приводом коронавірусу й інших причин забороняють виїжджати молоді для вступу до українських ВНЗ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.

Він зазначив: "Ось такі повідомлення отримую зараз від молодих осіб із ОРДЛО, які хочуть виїхати для навчання або подачі документів до вищих навчальних закладів на підконтрольну територію.

На окупованій території справді проживає багато молоді, яка хоче вирватися з резервації. Для них вступ до українського вишу - це шанс покинути гетто. Але після того, як Україна скасувала ЗНО для дітей з ОРДЛО, бойовики злякалися, що втратять молодь, і закрили людям виїзд. Під приводом карантину.

Зараз дозвіл на перетин лінії розмежування видає "міжвідомчий штаб ДНР". А він випускає тільки тих, хто має прописку на підконтрольній території. Абітурієнтів спеціально тримають у неволі, щоб вони втратили час і не змогли вчитися в українських вишах. У відповідь на всі прохання дозволити виїзд, бойовики відповідають, що вступати треба в "університети ДНР".

Як бачите, в ОРДЛО справді чимало людей, які шукають можливість звідти виїхати. І втеча населення, судячи з усього, набула вже таких масштабів, що бойовикам довелося встановити якусь подобу залізної завіси, щоб зупинити відтік молоді".

Терористи з ОРДЛО всіляко перешкоджають виїзду абітурієнтів для вступу до українських ВНЗ, злякалися, що втратять молодь, - Казанський 01

+19
Їх 6 років вчили ненавидіти Україну.
15.07.2020 00:10 Відповісти
+15
бедные бедные манкруты, не успевают, прийдется поступать в дыре... а шо делать, нада как-то жыть...
15.07.2020 00:04 Відповісти
+12
При этом научили настолько, что они упорно не хотят поступать в "институты дыныры", а хотят поступать в украинские
15.07.2020 00:11 Відповісти
Осталось россиянам выставить аналогичное предложение и как должны обрадоваться Под- ********.
15.07.2020 00:01 Відповісти
очередная куйня от зебилов провалилась...
15.07.2020 00:01 Відповісти
бедные бедные манкруты, не успевают, прийдется поступать в дыре... а шо делать, нада как-то жыть...
15.07.2020 00:04 Відповісти
Дурак что ли?Сколько лет было нынешним 17ти летним шесть лет назад?Ещё скажи, что они в том возрасте ходили на рЫхфЫрендум и вАивАле против биндерафф...
15.07.2020 00:07 Відповісти
Їх 6 років вчили ненавидіти Україну.
15.07.2020 00:10 Відповісти
При этом научили настолько, что они упорно не хотят поступать в "институты дыныры", а хотят поступать в украинские
15.07.2020 00:11 Відповісти
та ні.Просто там без пільг.А тут їм обіцяють всілякі пільги.
15.07.2020 06:10 Відповісти
Что удобнее-жить с папой/мамой в том же Донецке на квартире, или ехать в другой город или жить в общаге в друом городе, где никакие папа/мама тебе особо не помогут?Офигенные льготы, ага.
15.07.2020 07:17 Відповісти
Дaже если так, то за 5 лет учёбы они увидят, что действительно происходит в Украине и Мире, после чего вряд ли захотят вернуться в ОРДЛО, если оно так и останется.
15.07.2020 07:21 Відповісти
То є так,але не зрозуміло за що ці пільги
15.07.2020 09:20 Відповісти
Вот вот, какой процент из них "штирлицов" и "йоганов вайсов", а даже если они не уроды, почему по происхождению они вправе забирать бюджетные места у нормальной украинской молодежи, только потому что клоун так решил. Пусть бы конкурировали на равных.
15.07.2020 08:08 Відповісти
Нет , не дурак .Строго следует своим инструкциям запоребриковым . И навязывает дуракам своё мнение .
15.07.2020 00:11 Відповісти
валерий, ты обоснуй свои слова, или ты п-бол
15.07.2020 00:12 Відповісти
Лучше видеть эту молодёжь у себя , а не в окопах , что тут не ясного ? Другого пути у них нет . Там это очень хорошо понимают и препятствуют , как могут .
15.07.2020 00:16 Відповісти
ты дурака не включай, обоснуй что я с инструкциями из-за поребрика для начала...
показати весь коментар
Если не из-за поребрика , значит бессознательно способствуешь врагу . Это не лучше .
15.07.2020 00:22 Відповісти
это не обоснование, докажи что я с инструкциями из-за поребрика, и я в медиков не стрелял, а сделали это из дыры, а эти там живут, и кто был не согласен давно в киеве с номерами АН...
15.07.2020 00:24 Відповісти
Я тебе объяснил , в чём ты не прав . Если тебе это не дано понять , то тут я тебе ничем помочь не смогу . А что в Киев одни только патриоты уехали - не надо мне рассказывать .
15.07.2020 00:30 Відповісти
ок, объяснил. ты ответь за свои слова с инструкциями из-за поребрика, или слабо
15.07.2020 00:31 Відповісти
а ты сам то где щас обитаешь?
15.07.2020 00:32 Відповісти
Куда могли уехать 15-ти летние (и младше) без родителей? Pодители могли же остаться там из-за работы, родственников итд. Не суди и не греби всех под одну гребёнку - у всех разные ситуации.
15.07.2020 07:25 Відповісти
Достаточно того, что ты от 17 не можешь отнять 6, это весьма красноречиво говорит о твоих умственных способностей.
15.07.2020 00:20 Відповісти
ты тупо съехал, жалкий... все ещё даю тебе шанс предоставить доказательства. иначе какой разговор с п-болом...
15.07.2020 00:21 Відповісти
15.07.2020 00:22 Відповісти
слив защитан, чмырь
15.07.2020 00:25 Відповісти
Зато не умирают в войнах, которые ведет НАТО!


И главное, какие перспективы появились для высокооплачиваемой работы за рубежом: ИГИЛ, ХАМАС, Талибан!
15.07.2020 00:05 Відповісти
Ідуть вони лісом.
15.07.2020 00:08 Відповісти
Выехать можно через кацапию. Вроде там открыта граница. Но рвать придется раз и навсегда. Потом уже дныри к мамке на каникулы не пустят.
15.07.2020 01:03 Відповісти
Аж расплакался от сожаления!
15.07.2020 01:40 Відповісти
В Киеве и без них полно "деток", которые любят на камеру рассказывать, что Крым - это Россия и срывать украинские флаги.
15.07.2020 01:57 Відповісти
и поєтому не надо всех под одну гребенку
15.07.2020 08:09 Відповісти
Це зрада чи перемога?В ОРДЛО вам кожне сопля скаже "Умру за Пупіна-це круто!"
15.07.2020 04:20 Відповісти
ти з ОРДЛО пишеш, кацап?
15.07.2020 09:09 Відповісти
Ні,козлощелепний.Я тут зеленою шмарклею граю по губам шоколадок та по рошену,мов по роялю.
15.07.2020 09:14 Відповісти
Ах, ты ж тварь рашистская,ответите подонки за подлую развязанную войну,расплатитесь тотальной нищетой и распадом гнойника- заСрахи
15.07.2020 09:43 Відповісти
Якщо якийсь козлощелепний вилупок з московії тут називає себе ще й рус с Кия (русский)-він точно -зайвохромосомне *****.
15.07.2020 09:48 Відповісти
Так а в чем смысл их поступления в наши вузы ро льготам что бы работали и не воевали ? так и папиков тогда их нужно по льготе на работу у нас взять что бы на работу ходил а не в окопе стрелял в бизнес их запустить тоже по льготам что бы без налогоа они же ордынцы
15.07.2020 05:33 Відповісти
Смысл есть.
15.07.2020 07:18 Відповісти
так в Криму також всякі препони для студентів та школярів після окупації стали робити. Нічого нового. Тікайте з тих їбіней!
15.07.2020 06:11 Відповісти
Вони в одному кроці від підвалу. На жаль.
15.07.2020 06:32 Відповісти
ОРДЛО себе таким образом добавляет проблем.
15.07.2020 06:30 Відповісти
Молодежь они потеряли еще до 2014 года, когда "Комсомольская Правда" провела опрос и сочинения среди школьников Крыма. И там выяснилась картина, что они тяготеют к Европе, а не к Московии. Возможно и поэтому они решили форсировать события через агентуру вроде Януковича и россиян из руководителей силовиков, крымского СБУ, которое они на корню купили наверное,еще в 90-х, когда начали программу захвата Крыма-раздачу паспортов, квартир, филиалов ВУЗов и т.д. .
15.07.2020 07:11 Відповісти
Там же полная ж...па, у меня на неподконтроле живут родственники, которые тоже разочарованы, хотя сразу не думали, что будет так....
15.07.2020 07:43 Відповісти
А треба було думати!!!
15.07.2020 07:51 Відповісти
Думати завжди корисно!! Це стасується так саме 73% українського лохторату !!!)))
15.07.2020 09:21 Відповісти
Динири, так Динири. Дякуйте, своїм "мудрим батькам", що живете в маладой рєспубліке.
Дивно, лізуть в Україну і біндер не бояться.
15.07.2020 07:50 Відповісти
Ну хоть что-то оккупанты правильно делают. Правильно, не выпускайте своих личинок сюда - они нам тут не нужны
15.07.2020 08:07 Відповісти
А даремно. Не треба ж витрачатися на навчання майбутніх кадрів. Де гарантія, що залишаться надалі жити і працювати в Україні? Навряд чи в найближче десятиліття ОРДЛО повернуть Україні.
15.07.2020 08:07 Відповісти
Нахрен нам люди ненавидящее всё Украинское?
15.07.2020 08:11 Відповісти
пройдись по Киеву и найдешь сразу таких и что, теперь надо киевлян всех нахрен послать?
15.07.2020 09:11 Відповісти
Да в телячьи вагоны и в Лугандон на ПМЖ!
15.07.2020 10:07 Відповісти
Ты полагаешь,что Моржовия протянет так долго? Им -конец ,причем этот конец- слонячий и уже давит на рахитические плечики...
15.07.2020 09:49 Відповісти
Не знаю скільки протягне, а гнити ще довго буде.
15.07.2020 11:07 Відповісти
Необходимо не просто так принимать в ВУЗы Украины а за определённую плату! Мне рассказывали что в Луганде водится ценный зверек ихтамнет! Вот привез 10 ушей ихтамнета поступил. Не привез не поступил!
15.07.2020 08:10 Відповісти
Це навіть смішно читати на Цензорі ..терористи не пускають школярів .... Тероризм полягає у свідомому, цілеспрямованому застосуванні терору шляхом захоплення заручників, підпалів, убивств, тортур, залякування населення або вчинення інших зазіхань на життя чи здоров'я ні в чому не повинних людей або погрози вчинення злочинних дій з метою досягнення злочинних, з погляду чинного уряду. Тобто, українська влада своїми такими замітками на Цензорі, пише що в ОРДЛО є тероризм (а не російські окупаційні війська) і визнає, що ДиРа є державою, яка проводить політику тероризму. Тобто Україна визнає державну суб'єктніть ОРДЛО. Я думаю це пригодиться слідчим, коли будуть судити тих хто придумав ці побрехеньки щоб війну назвати АТО, ООС і узаконити статус ДиРи. Все ще попереду.
15.07.2020 08:17 Відповісти
Хай сидять в своїй лугандонії.Ще б пенсіонерів не випускали. Як кажуть " Нєх"й шастать"
15.07.2020 08:30 Відповісти
Одним задом на два стула не получается, какая досада))))
15.07.2020 08:31 Відповісти
Питаннячко: а як на "референдумі" -2014 голосували мами-папи цих дітей і чому вчили вдома?
15.07.2020 08:47 Відповісти
Чому вчили?? Параноїдальній маячні "Русского мира" !!!)))
15.07.2020 09:18 Відповісти
Та ото ж (((.
15.07.2020 09:27 Відповісти
Нєєє...,ну вміють же робити окупанти щось добре. Хоч щось...
15.07.2020 08:51 Відповісти
оно здрісті задрот, пнх, пнх!!
15.07.2020 08:57 Відповісти
Оце тебе вштирило зранку...
15.07.2020 09:28 Відповісти
Ватный рашистский пдрс, ответите сполна за подлую развязанную войну тотальной нищетой и распадом гнойника-заСрахи
15.07.2020 09:52 Відповісти
вот за это им терористам респект! единственно правильно делают... не фуй им тут учится и вредить стране... меньше сепарского народу. больше будет кислороду... не фиг шастать...пусть сидят скрепы в свойом мухастранске что создали... и так уже вижу не только по городу лица и рыла чужаков. но в доме уже русскую именно с их акцентом речь и новые рыла заселяют дома и дворы, поснимали и ли покупают квартиры не знаю... но уже кишит вокруг чужаками.... были б они нормальные граждане УКРАИНЫ то нет проблем, а так знаю сепарня понаехала даже соседи мои с душком сепарским... беженцы *** *****...нахрен такие тут нужны? своих полно, так нет хотят ещё малолетних сепаров напереть в города...((
15.07.2020 09:05 Відповісти
так ты сам походу сепарок, ольгинец.
15.07.2020 09:12 Відповісти
Не все так однозначно.
І по моїм даним молодь на даунбацє не визнає дєнєрє та лєнєрє і хоче в Україну.
Там вже "просєклі", що на росії ніщета і бандитизм - ніхто на росії жити не хоче, окрім упоротих.
15.07.2020 09:09 Відповісти
и как давно после 6 лет войны просекли? ага а вот видео от туда на коленях курсанты получили дипломы и стояли клялись пушилину и другим сепарам присягой ... молодь курсанты...((
15.07.2020 09:53 Відповісти
Московитам потрібна тупа, "русскоязична" бидломаса !!!!)))
15.07.2020 09:15 Відповісти
обоснуй придурок, ты видать тупой такой ...хахахахаха что такое тебе дало право мне такое говорить? так что моль фильтруй....
15.07.2020 09:50 Відповісти
Так от тебя же через монитор несет кислыми щами и брагой,сам в лаптях,на стене баляляйка....
15.07.2020 09:56 Відповісти
дурочка малохольная, щи не ем, не курю и не злоупотребляю .ношу макасины пришибленная клуша..хахахахаха а вместо балалайки у меня 5 летнее музыкальное в молодости образование.... ну что клуша, сьела.... рязанская бабка .
15.07.2020 10:02 Відповісти
михайлюк и моль адвокаты сепаров, моя вина в том что я против понаехавших сепаров украинофобов у страну и ко мне в соседи. ясно кто вы, вам по душе видать такие студенты и беженцы...
15.07.2020 10:08 Відповісти
Из ордловии хотят выехать ВСЕ! Те у кого бабки были уже выехали или как минимум семью вывезли. Но это их не делает проукраинскими. Процент ваты как был 80% так и остался. Не нужно иллюзий. И тут еще вопрос где лучше было бы этой вате находиться, в окопе за поребриком (там хотя бы понятно в кого стрелять) или тут под боком. Где они в лучшем случае выберут очередного яныка в президенты, в худшем случае во время очередного кипиша с войной придут к вам с автоматом прямо домой а не в ОРЛДО в окоп сидеть. Не хотите видеть их в окопах..ну увидите у себя за дверью. Поспрашивайте тех немногих действительно проукраинских жителей ордло, они вам расскажут как оно иметь кучу ваты под боком, когда сосед приходит с калашом делить твое майно, хотя пару дней назад вместе детей крестили и за столом бухали. таких историй наслушался. У меня друг из Донецка, мы с ним 10 лет вместе на стадион за ДК и Кротов ходили болеть. Полностью аполитичный чел, не вата но и не патриот. Как только началась заваруха сразу с пожитками выехал, квартира, робота, все прахом. Говорит засветился на фотке в интернете в 12м на ЧЕ на матче с украинским флагом (тогда с ним и так все бегали), если недоброжилатель стуканет, мне крышка. Этого будет достаточно чтобы на подвал попасть и оттуда уже не выйти. А вы блин, хотят не хотят, дурни наивные) Так что проукраиские уже давно выехали, за очччень редким исключением. Кто сюда, кто за бугор, кто нормально устроился, кто до сих пор мыкается, но подавляющая часть выехала. И даже не потому что они ниибацца патриоты. Они бы просто не выжила с орками чисто физически. И не надо про то что их кто-то там перевоспитает) Ну глупости же. Это не дети по 10 лет, это подростки по 17-18 у которых уже вполне сформировавшееся видение мира и формировали его орки.
15.07.2020 11:16 Відповісти
И учатся за счет налогоплательщиков Украины, и пенсию обездоленные из ДыРы получают на Украине... Опять таки за счет налогоплательщиков Украины! Как же так? Д/ЛНР - черная дыра Украинского бюджета! Мы живем все хуже, но вынуждены платить и содержать сепаратистов и их детей которые ненавидят Украину! Почему так?!
15.07.2020 12:09 Відповісти
на каком основании им отменили ВНО, а моя дочь должна сдавать? она хуже чем дети сепаров?....
15.07.2020 12:11 Відповісти
 
 