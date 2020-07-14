Терористи з ОРДЛО всіляко перешкоджають виїзду абітурієнтів для вступу до українських ВНЗ, злякалися, що втратять молодь, - Казанський

Журналіст Денис Казанський оприлюднив інформацію, що окупаційна влада в ОРДЛО під приводом коронавірусу й інших причин забороняють виїжджати молоді для вступу до українських ВНЗ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.

Він зазначив: "Ось такі повідомлення отримую зараз від молодих осіб із ОРДЛО, які хочуть виїхати для навчання або подачі документів до вищих навчальних закладів на підконтрольну територію.

На окупованій території справді проживає багато молоді, яка хоче вирватися з резервації. Для них вступ до українського вишу - це шанс покинути гетто. Але після того, як Україна скасувала ЗНО для дітей з ОРДЛО, бойовики злякалися, що втратять молодь, і закрили людям виїзд. Під приводом карантину.

Зараз дозвіл на перетин лінії розмежування видає "міжвідомчий штаб ДНР". А він випускає тільки тих, хто має прописку на підконтрольній території. Абітурієнтів спеціально тримають у неволі, щоб вони втратили час і не змогли вчитися в українських вишах. У відповідь на всі прохання дозволити виїзд, бойовики відповідають, що вступати треба в "університети ДНР".

Як бачите, в ОРДЛО справді чимало людей, які шукають можливість звідти виїхати. І втеча населення, судячи з усього, набула вже таких масштабів, що бойовикам довелося встановити якусь подобу залізної завіси, щоб зупинити відтік молоді".