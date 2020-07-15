Справа МН17: Нідерланди звинуватили Росію в порушенні трьох статей Конвенції Ради Європи про права людини
Нідерланди подали до Європейського суду з прав людини позов проти Росії у справі МН17 за порушення трьох статей Конвенції Ради Європи про права людини.
Про це повідомив посол України в Нідерландах Всеволод Ченцов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Сьогодні відбувся брифінг у Міністерстві юстиції Нідерландів, де представники держав-членів Міжнародної спільної слідчої групи (JIT) та країн, чиї громадяни загинули внаслідок збиття літака, представили розгорнуту інформацію щодо позову Нідерландів до ЄСПЛ проти РФ та висловили пропозицію підтримати такий крок. Також було надано уточнення щодо правової підстави звернення Нідерландів. Зокрема, країни, котрі бажають приєднатися до позову як треті сторони, зможуть це зробити впродовж 12 тижнів після офіційної передачі позову РФ секретаріатом ЄСПЛ", - розповів Ченцов.
Посол зазначив, що у позові Нідерландів ідеться про порушення Росією трьох статей Європейської конвенції з прав людини: 2-ї, 3-ї та 13-ї.
"Нідерланди посилаються на статтю 13 Конвенції у зв'язку з неналежним рівнем співпраці РФ у розслідуванні збиття літака усупереч її зобов’язанням відповідно до Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах", - зазначив посол.
Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.
19 червня 2019 року Спільна слідча група (Joint Investigation Team, JIT) назвала імена чотирьох підозрюваних, які вважаються причетними до транспортування і бойового застосування ракетного комплексу "Бук", яким було збито літак рейсу МН17. Троє із них - росіяни. Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час знищення літака полковник ГРУ ГШ Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський і підполковник спецназу ГРУ Олег Пулатов, на той час - заступник голови "розвідувальної служби ДНР". Четвертий - українець Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР". Всіх їх було оголошено в міжнародний розшук.
В Амстердамі 8 березня 2020 року узгоджено і затверджено оновлений список членів JIT від України. Від Офісу генерального прокурора в JIT увійшли чотири представники. Групу очолив заступник генерального прокурора Гюндуз Мамедов, який на центральному рівні координує роботу з розслідування міжнародних злочинів.
9 березня 2020 року почалось засідання суду у справі МН17. На засідання не з'явився жоден із підозрюваних. Однак прокурор Фердінандуссе повідомив, що фізична відсутність обвинувачених у залі суду або їхня відмова брати участь у судовому процесі не завадить встановити правду в справі MH17 і винести справедливий вирок.
За його словами, четверо підозрюваних зіграли ключову координуючу роль у транспортуванні, установці "Бука" і вивезенні його назад у Росію. Таким чином вони були настільки втягнуті в процес ураження літака ракетою, що фактично несуть за це відповідальність.
Наприкінці березня 2020 року суд у справі про збитий МН17 дозволив захисту одного з чотирьох обвинувачених - Олега Пулатова - вивчити матеріали справи з тим, щоб підготувати свою позицію до засідання, призначеного на 8 червня, а представникам рідних загиблих - обмежений доступ до офіційних матеріалів справи. Суд розпочав розгляд справи за розкладом.
На засіданні 26 червня нідерландські прокурори відкинули звинувачення адвокатів підполковника ГРУ Росії Олега Пулатова. Вони вважають безпідставними заяви, що розслідування незавершене, зокрема, не розглянуто "сценарій військового літака", який нібито міг збити МН17.
10 липня 2020 р. стало відомо, що Нідерланди подають позов проти Росії до Європейського суду з прав людини у зв'язку зі збитим над Донбасом літаком рейсу МН17.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Статья 2 - Право на жизнь
Статья декларирует https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE_%D0%BD%D0%B0_%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D1%8C право на жизнь .Статья 3 - Запрещение пыток
Статья запрещает https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%8B%D1%82%D0%BA%D0%B0 пытки и «бесчеловечное или унижающее человеческое достоинство обращение или https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5 наказание» Статья 13 - Право на эффективное средство правовой защиты
Статья обязует государства (их правительства) обеспечить право на «эффективное средство правовой защиты в государственном органе, даже если это нарушение было совершено лицами, действовавшими в официальном качестве» в случая нарушения оговорённых настоящей Конвенций прав, свободы или иных обязательств.
Это для тех, кто дальше заголовка не читал.
Рашу обвинили в "ненадлежащем уровне сотрудничеситва в расследовании сбивания самолета". Это не уголовное обвинение, а так, упрек. А уголовное обвинение предъявлено 4 частным лицам: "причастными к транспортировке и боевому применению ракетного комплекса "Бук""
298 невинно погибших душ, среди которых было восемьдесят детей, вопиют перед Вседержителем о мщении.«Доколе, Владыка Святый и Истинный, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу?» (Книга Апокалипсис 6:10).
«Новые лица» в Раде предали родственников погибших, в этом террористическом акте.
Хозяин Кремля, про которого футбольные фанаты исполняют на стадионах знаменитый хит, довольно улыбнулся и еще раз убедился, что Украина находится под контролем спецслужб РФ.
Посол отметил, что в иске Нидерландов говорится о нарушении Россией трех статей Европейской конвенции по правам человека: 2, 3 и 13 статей.Источник: https://censor.net/n3208130
Статья 2 - Право на жизнь
Статья декларирует https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE_%D0%BD%D0%B0_%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D1%8C право на жизнь .Статья 3 - Запрещение пыток
Статья запрещает https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%8B%D1%82%D0%BA%D0%B0 пытки и «бесчеловечное или унижающее человеческое достоинство обращение или https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5 наказание» Статья 13 - Право на эффективное средство правовой защиты
Статья обязует государства (их правительства) обеспечить право на «эффективное средство правовой защиты в государственном органе, даже если это нарушение было совершено лицами, действовавшими в официальном качестве» в случая нарушения оговорённых настоящей Конвенций прав, свободы или иных обязательств.
Это для тех, кто дальше заголовка не читал.
Посол отметил, что в иске Нидерландов говорится о нарушении Россией трех статей Европейской конвенции по правам человека: 2, 3 и 13 статей.Источник: https://censor.net/n3208130
Статья 2 - Право на жизнь
Статья декларирует https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE_%D0%BD%D0%B0_%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D1%8C право на жизнь .Статья 3 - Запрещение пыток
Статья запрещает https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%8B%D1%82%D0%BA%D0%B0 пытки и «бесчеловечное или унижающее человеческое достоинство обращение или https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5 наказание» Статья 13 - Право на эффективное средство правовой защиты
Статья обязует государства (их правительства) обеспечить право на «эффективное средство правовой защиты в государственном органе, даже если это нарушение было совершено лицами, действовавшими в официальном качестве» в случая нарушения оговорённых настоящей Конвенций прав, свободы или иных обязательств.
Это для тех, кто дальше заголовка не читал.
Хабаровск - бубнит, не более того.
Когда я буду такое читать на цензор нет ?
https://news.liga.net/politics/news/krushenie-il-76-sud-ne-priznal-chto-*******-pogibli-iz-za-rossii
P.S. протри экран ты его слюнями и г@вном забрызгал игорёк
То есть их обвиняют не в умышленном сбитии боинга? Да они не то, что не сотрудничали, как обещали, они этот Боинг сбили, а потом никого не подпускали к обломкам.
Но ответят они просто, что 'не могли ', так как 'ихтамнет'. Этого всего смехотворно мало.
Мы все хотим , чтобы у голландских юристов все получилось. Но, боюсь: все ограничится максимум выплатой рашкой компенсаций погибшим без признания вины ( такое тоже возможно)
А Украина заинтересована в санкция против россии. Для умышленного убийства - хотя бы так.