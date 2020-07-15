УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11717 відвідувачів онлайн
Новини Російські терористи збили Боїнг
12 129 72

Справа МН17: Нідерланди звинуватили Росію в порушенні трьох статей Конвенції Ради Європи про права людини

Справа МН17: Нідерланди звинуватили Росію в порушенні трьох статей Конвенції Ради Європи про права людини

Нідерланди подали до Європейського суду з прав людини позов проти Росії у справі МН17 за порушення трьох статей Конвенції Ради Європи про права людини.

Про це повідомив посол України в Нідерландах Всеволод Ченцов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Сьогодні відбувся брифінг у Міністерстві юстиції Нідерландів, де представники держав-членів Міжнародної спільної слідчої групи (JIT) та країн, чиї громадяни загинули внаслідок збиття літака, представили розгорнуту інформацію щодо позову Нідерландів до ЄСПЛ проти РФ та висловили пропозицію підтримати такий крок. Також було надано уточнення щодо правової підстави звернення Нідерландів. Зокрема, країни, котрі бажають приєднатися до позову як треті сторони, зможуть це зробити впродовж 12 тижнів після офіційної передачі позову РФ секретаріатом ЄСПЛ", - розповів Ченцов.

Посол зазначив, що у позові Нідерландів ідеться про порушення Росією трьох статей Європейської конвенції з прав людини: 2-ї, 3-ї та 13-ї.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США підтримали Нідерланди у позові проти РФ в ЄСПЛ у справі збитого Боїнга МН17

"Нідерланди посилаються на статтю 13 Конвенції у зв'язку з неналежним рівнем співпраці РФ у розслідуванні збиття літака усупереч її зобов’язанням відповідно до Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах", - зазначив посол.

Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.

19 червня 2019 року Спільна слідча група (Joint Investigation Team, JIT) назвала імена чотирьох підозрюваних, які вважаються причетними до транспортування і бойового застосування ракетного комплексу "Бук", яким було збито літак рейсу МН17. Троє із них - росіяни. Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час знищення літака полковник ГРУ ГШ Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський і підполковник спецназу ГРУ Олег Пулатов, на той час - заступник голови "розвідувальної служби ДНР". Четвертий - українець Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР". Всіх їх було оголошено в міжнародний розшук.

В Амстердамі 8 березня 2020 року узгоджено і затверджено оновлений список членів JIT від України. Від Офісу генерального прокурора в JIT увійшли чотири представники. Групу очолив заступник генерального прокурора Гюндуз Мамедов, який на центральному рівні координує роботу з розслідування міжнародних злочинів.

9 березня 2020 року почалось засідання суду у справі МН17. На засідання не з'явився жоден із підозрюваних. Однак прокурор Фердінандуссе повідомив, що фізична відсутність обвинувачених у залі суду або їхня відмова брати участь у судовому процесі не завадить встановити правду в справі MH17 і винести справедливий вирок.

Читайте також: Суд у справі MH17: Осколки в лайнері і тілах - від нової російської ракети для ЗРК "Бук", - прокурор Бергер

За його словами, четверо підозрюваних зіграли ключову координуючу роль у транспортуванні, установці "Бука" і вивезенні його назад у Росію. Таким чином вони були настільки втягнуті в процес ураження літака ракетою, що фактично несуть за це відповідальність.

Наприкінці березня 2020 року суд у справі про збитий МН17 дозволив захисту одного з чотирьох обвинувачених - Олега Пулатова - вивчити матеріали справи з тим, щоб підготувати свою позицію до засідання, призначеного на 8 червня, а представникам рідних загиблих - обмежений доступ до офіційних матеріалів справи. Суд розпочав розгляд справи за розкладом.

На засіданні 26 червня нідерландські прокурори відкинули звинувачення адвокатів підполковника ГРУ Росії Олега Пулатова. Вони вважають безпідставними заяви, що розслідування незавершене, зокрема, не розглянуто "сценарій військового літака", який нібито міг збити МН17.

10 липня 2020 р. стало відомо, що Нідерланди подають позов проти Росії до Європейського суду з прав людини у зв'язку зі збитим над Донбасом літаком рейсу МН17.

Читайте також: Родич жертв катастрофи MH17: Захист обвинувачених діє в тому ж дусі, що й російська влада, це болісно

Автор: 

Нідерланди (1622) ЄСПЛ Європейський суд з пр... (459) Ченцов Всеволод (32)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+15
Посол отметил, что в иске Нидерландов говорится о нарушении Россией трех статей Европейской конвенции по правам человека: 2, 3 и 13 статей.Источник: https://censor.net/n3208130

Статья 2 - Право на жизнь
Статья декларирует https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE_%D0%BD%D0%B0_%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D1%8C право на жизнь .Статья 3 - Запрещение пыток
Статья запрещает https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%8B%D1%82%D0%BA%D0%B0 пытки и «бесчеловечное или унижающее человеческое достоинство обращение или https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5 наказание» Статья 13 - Право на эффективное средство правовой защиты
Статья обязует государства (их правительства) обеспечить право на «эффективное средство правовой защиты в государственном органе, даже если это нарушение было совершено лицами, действовавшими в официальном качестве» в случая нарушения оговорённых настоящей Конвенций прав, свободы или иных обязательств.
Это для тех, кто дальше заголовка не читал.
показати весь коментар
15.07.2020 01:32 Відповісти
+13
Минск кипит? Не смешите.... Температура чуть выше трупа.
Хабаровск - бубнит, не более того.
показати весь коментар
15.07.2020 01:05 Відповісти
+12
А Нидерланды обвинили "ту сторону" или конкретно парашу?
показати весь коментар
15.07.2020 00:26 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ну хоть что-то!
показати весь коментар
15.07.2020 00:20 Відповісти
что "что-то"? Дальше заголовка не читал? Обвинили в "ненадлежащем уровне сотрудничества РФ в расследовании сбивания самолета".
показати весь коментар
15.07.2020 01:08 Відповісти
Посол отметил, что в иске Нидерландов говорится о нарушении Россией трех статей Европейской конвенции по правам человека: 2, 3 и 13 статей.Источник: https://censor.net/n3208130

Статья 2 - Право на жизнь
Статья декларирует https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE_%D0%BD%D0%B0_%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D1%8C право на жизнь .Статья 3 - Запрещение пыток
Статья запрещает https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%8B%D1%82%D0%BA%D0%B0 пытки и «бесчеловечное или унижающее человеческое достоинство обращение или https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5 наказание» Статья 13 - Право на эффективное средство правовой защиты
Статья обязует государства (их правительства) обеспечить право на «эффективное средство правовой защиты в государственном органе, даже если это нарушение было совершено лицами, действовавшими в официальном качестве» в случая нарушения оговорённых настоящей Конвенций прав, свободы или иных обязательств.
Это для тех, кто дальше заголовка не читал.
показати весь коментар
15.07.2020 01:32 Відповісти
Проєкт "расєя" завершено. Звіря заганяють, щоб безпечно приспати.
показати весь коментар
15.07.2020 00:20 Відповісти
К сожалению, это не так.
показати весь коментар
15.07.2020 00:32 Відповісти
Еще один, не читающий дальще заголовка.
Рашу обвинили в "ненадлежащем уровне сотрудничеситва в расследовании сбивания самолета". Это не уголовное обвинение, а так, упрек. А уголовное обвинение предъявлено 4 частным лицам: "причастными к транспортировке и боевому применению ракетного комплекса "Бук""
показати весь коментар
15.07.2020 01:11 Відповісти
Козлощелепні окупанти через 6-ть років розпадуться,як совок після афгану.
показати весь коментар
15.07.2020 01:30 Відповісти
. В августе Лукашенко исполняется 66 и идет на 6 срок
показати весь коментар
15.07.2020 07:03 Відповісти
Бацька,шо тут скажеш.
показати весь коментар
15.07.2020 07:07 Відповісти
Такой же "совок", как и )(уйло. Обоих только на лафетах вывезут. Под "Лебединое озеро".
показати весь коментар
15.07.2020 07:58 Відповісти
Нееее, когда Куйла повезут на лафете вперед копытами, кремлевская братва закажет "Мурку", для них это привычнее.
показати весь коментар
15.07.2020 09:07 Відповісти
После того, как пропутинскую террористку, «консерву» Кремля, пани Надежду Савченко (погоняло «Пуля») зеленое Правительство «95 квартала» выпустило из буцегарни и посадило ведущей на телеканалах «мочить» Порошенко, а важного свидетеля в деле о катастрофе малайзийского «Боинга», сбитого российской ракетой под Снежным, боевика с подконтрольной Московии террористической группировки «ДЫНЫРЫ», причастного к убийству пассажиров рейса MH17, Владимира Цемаха, по требованию Путина выпустило из СИЗО, у меня началась затяжная депрессия.
298 невинно погибших душ, среди которых было восемьдесят детей, вопиют перед Вседержителем о мщении.«Доколе, Владыка Святый и Истинный, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу?» (Книга Апокалипсис 6:10).
«Новые лица» в Раде предали родственников погибших, в этом террористическом акте.
Хозяин Кремля, про которого футбольные фанаты исполняют на стадионах знаменитый хит, довольно улыбнулся и еще раз убедился, что Украина находится под контролем спецслужб РФ.
показати весь коментар
15.07.2020 10:22 Відповісти
Я почему-то уверен , что когда её вернули из россии - ты орал от радости перед телевизором. Какая она супер патриот)))
показати весь коментар
15.07.2020 12:03 Відповісти
Примітивні андрофаги з мокшанії навіть не очікують, що на них чекає в найближчому майбутньому
показати весь коментар
15.07.2020 00:21 Відповісти
А Нидерланды обвинили "ту сторону" или конкретно парашу?
показати весь коментар
15.07.2020 00:26 Відповісти
Тєх которих
показати весь коментар
15.07.2020 00:42 Відповісти
Вот поетому ********* и бесится и обострила обстрелы на фронте. Хотят чтобы Украина побыстрее капитулировала, признав конфликт внутренним, таким образом взяв на себя сбитие самолета.
показати весь коментар
15.07.2020 00:30 Відповісти
почему поэтому? Потому что ее обвинили "в ненадлежащем уровне сотрудничества при расследовании"? Ну конечно это такое тяжелое обвинение что хйлу остается только застрелиться.
показати весь коментар
15.07.2020 01:12 Відповісти
Дело МН17: Нидерланды обвинили Россию в нарушении трех статей Конвенции Совета Европы о правах человека - Цензор.НЕТ 4750 https://censor.net/user/310944

Посол отметил, что в иске Нидерландов говорится о нарушении Россией трех статей Европейской конвенции по правам человека: 2, 3 и 13 статей.Источник: https://censor.net/n3208130

Статья 2 - Право на жизнь
Статья декларирует https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE_%D0%BD%D0%B0_%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D1%8C право на жизнь .Статья 3 - Запрещение пыток
Статья запрещает https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%8B%D1%82%D0%BA%D0%B0 пытки и «бесчеловечное или унижающее человеческое достоинство обращение или https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5 наказание» Статья 13 - Право на эффективное средство правовой защиты
Статья обязует государства (их правительства) обеспечить право на «эффективное средство правовой защиты в государственном органе, даже если это нарушение было совершено лицами, действовавшими в официальном качестве» в случая нарушения оговорённых настоящей Конвенций прав, свободы или иных обязательств.
Это для тех, кто дальше заголовка не читал.
показати весь коментар
15.07.2020 09:00 Відповісти
Создается впечатление что Нидерланды ждали пока Россия введет закон о верховенстве национального права над международным.Что бы не войти в конфликт с Пуйлом. А так вроде и обвинили Кремль, но он уже вроде и вне юрисдикции международного права.Все цело. И овцы и волки.
показати весь коментар
15.07.2020 00:30 Відповісти
А для цього ***** має денонсувати Римський Статут. Та навіть, якщо денонсує... якщо суд признає касапі винуватими - по всьому світу підуть стягнення на касапське майно. Та хоча би на газ, який йде по трубам севєрного потока... На нафту в тих же трубопроводах...
показати весь коментар
15.07.2020 00:44 Відповісти
а в чем обвинили кремль? Статью прочитал?
показати весь коментар
15.07.2020 01:13 Відповісти
Дело МН17: Нидерланды обвинили Россию в нарушении трех статей Конвенции Совета Европы о правах человека - Цензор.НЕТ 504 https://censor.net/user/310944

Посол отметил, что в иске Нидерландов говорится о нарушении Россией трех статей Европейской конвенции по правам человека: 2, 3 и 13 статей.Источник: https://censor.net/n3208130

Статья 2 - Право на жизнь
Статья декларирует https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE_%D0%BD%D0%B0_%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D1%8C право на жизнь .Статья 3 - Запрещение пыток
Статья запрещает https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%8B%D1%82%D0%BA%D0%B0 пытки и «бесчеловечное или унижающее человеческое достоинство обращение или https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5 наказание» Статья 13 - Право на эффективное средство правовой защиты
Статья обязует государства (их правительства) обеспечить право на «эффективное средство правовой защиты в государственном органе, даже если это нарушение было совершено лицами, действовавшими в официальном качестве» в случая нарушения оговорённых настоящей Конвенций прав, свободы или иных обязательств.
Это для тех, кто дальше заголовка не читал.
показати весь коментар
15.07.2020 09:01 Відповісти
а кто овцы и кто волки?
показати весь коментар
15.07.2020 06:59 Відповісти
царя всея обвинили? или народ?
показати весь коментар
15.07.2020 00:42 Відповісти
Дело МН17: Нидерланды обвинили Россию в нарушении трех статей Конвенции Совета Европы о правах человека - Цензор.НЕТ 8439
показати весь коментар
15.07.2020 00:52 Відповісти
сколько жизней было бы спасено, если б "мировое сообщество" тогда не просрало эту новость....
показати весь коментар
15.07.2020 00:53 Відповісти
Итог на сегодня - Кипят в данный момент Хабаровск, Баку, Минск и Телявив с Иерусалимом. Совпадение?!... Не нравится мне это все.. Видать кто-то что-то задумал... (с)
показати весь коментар
15.07.2020 00:58 Відповісти
Минск кипит? Не смешите.... Температура чуть выше трупа.
Хабаровск - бубнит, не более того.
показати весь коментар
15.07.2020 01:05 Відповісти
вам равнодушным виднее..
показати весь коментар
15.07.2020 01:16 Відповісти
Почему равнодушным? Трезвомыслящим. Ничего там не кипит. Пукает в лужу, не более того. Анастасия права.
показати весь коментар
15.07.2020 09:59 Відповісти
кАнечно - это все ветер..пурга.. такая же как и на тему что нет в Украине вирусняка...фейк
показати весь коментар
15.07.2020 11:51 Відповісти
А кто тебе сказал что в Украине нет вирусняка? Познер? Собчак? Кто? ))))
показати весь коментар
15.07.2020 12:26 Відповісти
Тех что ты перечислил "журналистов" я не воспринимаю вообще о слова совсем в отличии от тебя который мне о них пишет(значить слушает и смотрит), и я не знаю как тебе обьяснить аналогию о том что я писал и вирусе(дурака учить - только портить)... и кста - я тв не смотрю вообще и пользуюсь для информации ограниченными и проверенными информ-сайтами ...адьесамиго
показати весь коментар
15.07.2020 16:05 Відповісти
Анастасия, как точно Вы подметили.
показати весь коментар
15.07.2020 02:34 Відповісти
Если кто и задумал что- то, то только Высшие Силы.
показати весь коментар
15.07.2020 07:30 Відповісти
а в Египте взорвали нефтепровод чтобы поднять цены на нефть тоже высшие силы или все же "союзники" египтян кацапы ?!
показати весь коментар
15.07.2020 11:53 Відповісти
Украина подали в Европейский суд по правам человека иск против России по делу о сбитом самолетом с украинскими военными над Луганском за нарушение трех статей Конвенции Совета Европе о правах человека.

Когда я буду такое читать на цензор нет ?
показати весь коментар
15.07.2020 01:57 Відповісти
Когда мы забудем,что был такой-ермак.
показати весь коментар
15.07.2020 06:23 Відповісти
до того как мы узнали что такое-хермак у нас было 5лет! не хватило!?
показати весь коментар
15.07.2020 09:47 Відповісти
А что не было исков за 5 лет? Или все проспал?
показати весь коментар
15.07.2020 10:00 Відповісти
иск против орды по ил76!? пруф пожалуйста!
https://news.liga.net/politics/news/krushenie-il-76-sud-ne-priznal-chto-*******-pogibli-iz-za-rossii
показати весь коментар
15.07.2020 10:47 Відповісти
Слушай, Чуприна, или как там тебя, если ты тупое и не понимаешь о чем пишешь, то не удивительно, что такое безграмотное чмо как ты и 73% тебе подобных слюнявых идиотов выбрали президентом блазня. А теперь по сути: При чем здесь Ил-76? Нидерланды иск подали о чем? Твой страусиный мозг австралопитека способен понять, что Нидерланды обвиняют Россию не в сбитии самолета, а в нарушении конвенций!!! Требовать, чтобы ЕСПЧ расследовал дело о сбитии самолета может либо полный идиот, либо избиратель Зеленского, что одно и то же, ЕСПЧ криминалом не занимается! А теперь погугли иски Украины в ЕСПЧ о нарушении Россией конвенций!!! за прошедшие 5 лет!!! Или твоя религия запрещает тебе пользоваться гуглом?
показати весь коментар
15.07.2020 11:01 Відповісти
то есть в случае с ил76 конвенции небыли нарушены!? а соевый суд признал что роися совершенно не виновный! обосновано.

P.S. протри экран ты его слюнями и г@вном забрызгал игорёк
показати весь коментар
15.07.2020 11:34 Відповісти
Назови конвенцию, которая была нарушена в случае с ил76 и я поверю, что ты не зеленое клоунское чмо
показати весь коментар
15.07.2020 12:25 Відповісти
с чего вдруг ты решило что я должен тебе что то доказывать! читать умеешь? читай конвенцию, статью 1 , 2 ... и так далее
показати весь коментар
15.07.2020 12:56 Відповісти
Ты должно просто отвечать за базар. А доказать ты ничего не можешь, чтобы доказывать, мозги нужны, которых у тебя нет. У зеленых клоунов вместо мозгов хи-хи, поэтому с них все просто смеются и всерьез никто их не воспринимает. Какие с тебя могут быть доказательства, о чем ты ? Ты Петрушка, скоморох, блазень
показати весь коментар
15.07.2020 13:34 Відповісти
По всей видимости нет,раз выбрали клована.
показати весь коментар
15.07.2020 10:46 Відповісти
это был выбор без выбора! все так называемые "элиты" в Украине прикормлены ордой, и орда не допустит проукраинского президента, институт президента в Украине полностью дискредитирован! впрочем как и гражданское общество, о котором столько говорилось.
показати весь коментар
15.07.2020 11:17 Відповісти
Та хіба ж наше телятко може з*їсти вовка?
показати весь коментар
15.07.2020 08:15 Відповісти
"Мы аплодируем правительству Нидерландов за его непоколебимое стремление к справедливости для 298 погибших рейса MH17. Заявление, поданное в Европейский суд по правам человека 10 июля, свидетельствует о поддержке семей погибших и готовность привлечь Россию к ответственности".US.
показати весь коментар
15.07.2020 02:26 Відповісти
Нідерланди невідворотно будуть засуджувати росію. Чим більше лаптестан пручається і бреше, то тим більше його ненавидять і він більше втрачає авторитет як держава.
показати весь коментар
15.07.2020 03:57 Відповісти
Рашку обвинили в том, что она 'недостаточно сотрудничала' вопреки своим обязательствам,
То есть их обвиняют не в умышленном сбитии боинга? Да они не то, что не сотрудничали, как обещали, они этот Боинг сбили, а потом никого не подпускали к обломкам.

Но ответят они просто, что 'не могли ', так как 'ихтамнет'. Этого всего смехотворно мало.
показати весь коментар
15.07.2020 05:56 Відповісти
Не так все просто : доказать непосредственное участие государства РФ должен окружной суд Схипхолла , дело еще в самом начале. Подача иска против РФ в ЕСПЧ не противоречит уже идущему процессу и преследует несколько целей , одна из которьіх - заставить Малайзию изменить свою "неоднозначную" позицию к РФ , сьіграв на позиции семей малазийцев , потерявших своих близких. Посмотрим , что вьійдет , но юридический ход смельій , и неожиданньій для РФ . Голландцьі красиво вьішли с обвинениями непосредственно государства РФ , за то , что оно препятствовало следствию JIT - а єто бесспорньій факт! Респект голландским юристам!
показати весь коментар
15.07.2020 07:01 Відповісти
Мы много раз наблюдали, как рашка выкручивалась и из более неуязвимых позиций. Взять в пример хотя бы очевидную оккупацию, свершившийся захват наших территорий. Они все равно своё талдычат. Здесь же реально наплетут все то, что мы не раз слышали-'это украинская территория, у них гражданская война, мы сами за мир во всем мире, нас самих туда не пустили'.

Мы все хотим , чтобы у голландских юристов все получилось. Но, боюсь: все ограничится максимум выплатой рашкой компенсаций погибшим без признания вины ( такое тоже возможно)
А Украина заинтересована в санкция против россии. Для умышленного убийства - хотя бы так.
показати весь коментар
15.07.2020 07:18 Відповісти
Бьіл у Грузии печальньій опьіт , когда РФ смогла "вьікрутиться" из обвинений в нападении 2008г. Произошло єто исключительно их-за непрофессиональности грузинских юристов и спешки с подачей обвинений против РФ. Суд просто не стал рассматривать иск Грузии по чисто формальньім причинам. Так , что голландцьі пока делают все правильно, удачи им и всем нам !
показати весь коментар
15.07.2020 07:25 Відповісти
Сколько веревочке не виться , да печально что длится очень долго, но это печально для нас людей, для истории это так « миг».
показати весь коментар
15.07.2020 07:33 Відповісти
Посол отметил, что в иске Нидерландов говорится о нарушении Россией трех статей Европейской конвенции по правам человека: 2, 3 и 13 статей.Источник: https://censor.net/n3208130 Читайте уважніше-іск по 3-м статтям
показати весь коментар
15.07.2020 09:05 Відповісти
Обвиняют в нарушении конвенций. ЕСПЧ занимается нарушениями конвенций. Он не занимается криминалом. Подавать в ЕСПЧ за сбитие бессмысленно, он не примет к рассмотрению такой иск, для этого есть уголовные суды. Изучите матчасть, Татьяна Лайф, прежде чем писать несусветные глупости.
показати весь коментар
15.07.2020 10:04 Відповісти
"Ихтамнет","этанемы","эта Су-25 киевскайхунты".
показати весь коментар
15.07.2020 06:21 Відповісти
Дело МН17: Нидерланды обвинили Россию в нарушении трех статей Конвенции Совета Европы о правах человека - Цензор.НЕТ 6771
показати весь коментар
15.07.2020 06:30 Відповісти
Преступник обязался сотрудничать, подписал конвенцию. И обвиняют его не в том, что не сотрудничает, а в то м что нарушил обязательство. Так что дурака ищи в зеркале.
показати весь коментар
15.07.2020 10:08 Відповісти
И что преступнику с таких "обвинений"? Так, поржать разве.
показати весь коментар
15.07.2020 12:54 Відповісти
Звинувачують у тому,що найлегше доказати,а там і до спонсорства тероризму доберуться.
показати весь коментар
15.07.2020 07:13 Відповісти
Не завадило б вже нарешті провести справжнє розслідування цього злочину та покарати злочинців.
показати весь коментар
15.07.2020 07:27 Відповісти
Если хорошо посчитать,то эти твари всю конвенцию нарушают
показати весь коментар
15.07.2020 08:10 Відповісти
И что? Проблема же не в том, что "они нарушают", а в том что нет на это адекватного и жесткого ответа: полного БОЙКОТА и БЛОКАДЫ!
показати весь коментар
15.07.2020 08:30 Відповісти
Спорим, Владимир Ссаныч промолчит в тряпочку?
показати весь коментар
15.07.2020 09:52 Відповісти
Всі навкруги русофоби. Кацапи тупо всіх вбивають. Немає ні одного сусіда, з ким вони не воювали і щось у них не "віджали". Перші в світі терористи і їх ще мають любити? Де московит - там кров, смерть, муки і сльози!!! Крім цього вони нічого не вміють, правлда, ще брехати.
показати весь коментар
15.07.2020 09:55 Відповісти
 
 