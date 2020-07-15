УКР
Спалахи інших захворювань, зокрема і на курортах, призводять до додаткового навантаження на медиків, - Ляшко

На тлі епідемії коронавірусу в Україні спалахи інших захворювань, зокрема і на курортах, призводять до додаткового навантаження на медиків. Водночас влада кожної з областей самостійно вирішує, чи потрібно запроваджувати карантин.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю сайту "Сегодня" розповів головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

"Все буде залежати від досягнення критеріїв (чотирьох критеріїв МОЗ, за якими визначають готовність регіону до пом'якшення карантину.). Вони можуть запроваджувати обмежувальні заходи, які здатні привести до певного впливу і на оздоровчий сезон", - підкреслив він.

При цьому Ляшко додав, що для відпочивальників також є небезпека і інших захворювань, крім коронавірусу, як це було на одній з баз відпочинку на Азовському морі.

"Там ще паралельно є ризик інших інфекційних захворювань. Нещодавно, 1 липня, в Кирилівці, на базі відпочинку, яка відкрилася без дозвільних документів, був спалах гострої кишкової інфекції", - попередив санітарний лікар.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ми не виключаємо закриття курортів, зокрема Одеси, якщо кількість інфікованих зростатиме, - Степанов

Він нагадав, що тоді "12 дітей віком до 7 років з діарейними захворюваннями були госпіталізовані в інфекційні лікарні, де можуть надати допомогу і в разі коронавірусної хвороби".

Ляшко зазначив також, що такі випадки впливають на медичну систему.

"Це все призводить до додаткового навантаження на систему охорони здоров'я", - сказав він.

На уточнювальне запитання, чи залежить запровадження карантинних обмежень від МОЗ, головний санлікар України заявив, що міністерство ухвалює рішення, що впливають на життя всієї країни.

"Доти, поки ми не будемо бачити, що ситуація перестає бути контрольованою на рівні області, і потрібно збиратися і затверджувати заходи на національному рівні", - резюмував він.

блин.. шо оно несет и где их ловят!? ...Заднеприводный Олег Ляшко правильно ему сказал - " .. не позорь нашу фамилию и уходи, а лучше всего иди накуй."
Шо-то вспомнился старый анекдот про пожарника, шо и работа вроде нравится, и зарплата устраивает, и коллектив хороший, и квартиру скоро дадут.
Одна проблема: как пожар - тогда хоть увольняйся.
Медики как бы должны лечить людей, они даже клятву Гиппократа дают. Да люди болеют, и это нагрузка на медиков, а на какой хрен, извиняюсь, тогда медики вообще нужны если их без нагрузки оставлять. Ляшко зарапартовался со своим КОвидом, в Херсонской области, несмотря на многие курорты ,почти нет КОвида, самая чистая область пока, но по логике Ляшка люди сволочи ни ковидом , болеют а обычными болезнями чем "создают нагрузку".
Медики как бы должны лечить людей, они даже клятву Гиппократа дают. Да люди болеют, и это нагрузка на медиков, а на какой хрен, извиняюсь, тогда медики вообще нужны если их без нагрузки оставлять. Ляшко зарапартовался со своим КОвидом, в Херсонской области, несмотря на многие курорты ,почти нет КОвида, самая чистая область пока, но по логике Ляшка люди сволочи ни ковидом , болеют а обычными болезнями чем "создают нагрузку".
блин.. шо оно несет и где их ловят!? ...Заднеприводный Олег Ляшко правильно ему сказал - " .. не позорь нашу фамилию и уходи, а лучше всего иди накуй."
Це яких "другіх" заболєваній - атипічної пневмонії?
Медики вже виснажені.
Чем это?
Они всегда виснажені. Работа такая.
дайте уже этому ананасу поработать.

СМИ мешают человеку исполнять свои первостепенные обязанности лечения и принуждают выполнять второстепенные, как то освещение.
Ляшко не медик - он санитар. Это такой мент медидицинский. И разговоры ментовские. По идее, нужная служба, но у нас они просто ещё одна инспекция-собиратель благ. И ничего более.
Шо-то вспомнился старый анекдот про пожарника, шо и работа вроде нравится, и зарплата устраивает, и коллектив хороший, и квартиру скоро дадут.
Одна проблема: как пожар - тогда хоть увольняйся.
зебилы, вы бараны выбрали этих ******* править вашим стадом...
