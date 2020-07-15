Окупанти в Криму призначили попередні слухання у "справі Чубарова" на 17 липня

"Верховний суд Криму" призначив попереднє слухання у справі, сфабрикованій проти голови Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова, на п'ятницю, 17 липня.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомив адвокат Микола Полозов.

"Верховний суд Криму" (контрольований Росією) призначив попереднє слухання у справі проти Рефата Чубарова, після самовідводу судді Сергія Погребняка в судовому засіданні 22 червня. Засідання відбудеться в закритому режимі і призначено на п'ятницю, 17 липня, початок о 10:00", - написав Полозов.

Відомо, що засідання проходитиме під головуванням "судді верховного суду Криму" Віктора Васильєва.

Рефат Чубаров уточнив у фейсбуці, що російські окупанти не повідомили йому "ні про дату, ні про місце проведення запланованого ними судилища". Також нині адвокату Миколі Полозову відмовлено вступити в статус його захисника.

Як повідомлялося, 23 березня 2020 року стало відомо, що в Криму Слідчий комітет РФ порушив кримінальну справу проти голови Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова за "організацію масових заворушень, що супроводжувалися насильством".

Окупаційна влада звинувачує Чубарова в тому, що навесні 2015 року в ефірі одного з українських телеканалів він закликав "до вчинення екстремістської діяльності проти інтересів Росії" та деокупації Криму.

Голова Меджлісу пов'язує порушення справи проти нього з планами кримських татар провести акцію "Марш гідності".

6 грудня 2019 року Чубаров анонсував підготовку і проведення міжнародної ненасильницької мирної акції "Світ - проти насильства і окупації. Марш гідності". Активісти збиралися пройти до Криму через адміністративний кордон. Попередню дату проведення - 3 травня - було перенесено у зв'язку з карантинними обмеженнями в Україні.