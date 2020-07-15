УКР
Ворог за добу 18 разів обстріляв позиції ЗСУ на Донбасі, поранено сімох українських воїнів, - штаб ОС

14 липня збройні формування Російської Федерації 18 разів порушили режим припинення вогню, застосувавши при цьому протитанкові ракетні комплекси, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

За даними штабу, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" по оборонцях Авдіївки і Водяного противник неодноразово відкривав вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. З гранатометів російські окупаційні війська обстрілювали опорні пункти українських сил і поблизу Мар’їнки, Гнутового, Талаківки, а неподалік Лебединського та Березового – з великокаліберних кулеметів. Крім того, біля Новомихайлівки збройні формування Російської Федерації застосували протитанковий ракетний комплекс "Фагот".

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", ворожа вогнева активність спостерігалася біля Шумів і Кримського. Тут агресор використав гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

"За минулу добу внаслідок ворожих обстрілів семеро українських захисників зазнали поранень. Усіх воїнів евакуаційною технікою оперативно доставлено до медичних закладів та надано належну допомогу лікарів.

Підрозділи Об’єднаних сил своєчасно реагували на ворожі збройні провокації та прицільним вогнем змушували окупантів відмовитися від продовження підступних дій. За підтвердженими даними розвідки, минулої доби наші захисники поранили трьох загарбників", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Таких обстрілів не було з 2018-го, міни можуть падати і вранці, і вдень, і вночі, - мешканка Зайцевого, поблизу якого вбили військового медика

Також повідомляється, що від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації 4 рази порушили режим припинення вогню.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", противник вів вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів неподалік Мар’їнки і Талаківки. По оборонцях останнього пізніше застосував ще й міномети 120-мм калібру.

Поблизу Новолуганського, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", ворог відкривав вогонь з озброєння БМП та автоматичних станкових гранатометів.

"Рішучими діями та ефективним застосуванням чергових вогневих засобів наші воїни припинили ворожі обстріли. Окупанти отримали адекватну відповідь від Об’єднаних сил.

За наявною інформацією втрат за поточну добу серед наших захисників немає.

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою", - зазначено в повідомленні.

обстріл (30447) поранення (2836) Донбас (22362) операція Об'єднаних сил (6725)
Топ коментарі
+23
Бажаємо швидкого і повного одужання захисникам України.
15.07.2020 07:30 Відповісти
+23
Недорос, чому продовжується війна?
15.07.2020 07:36 Відповісти
+19
Ворог за добу 18 разів обстріляв позиції ЗСУ на Донбасі, поранено сімох українських воїнів, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 6067
15.07.2020 08:28 Відповісти
А он плохо рассмотрел глаза путлеру, хочет еще раз встретиться с ним глаза в глаза. Лучше бы посмотрел в глаза пулеметной очереди на фронте, может тогда назвал парашу страну-агрессором.
15.07.2020 08:45 Відповісти
А наш президент знает об этом?
15.07.2020 07:40 Відповісти
Знает. А что он может сказать гражданам Украины? Очередную срань про "боевиков" с той стороны? Кому интересен треп ссыкливого брехуна
15.07.2020 08:25 Відповісти
Ворог за добу 18 разів обстріляв позиції ЗСУ на Донбасі, поранено сімох українських воїнів, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 6067
15.07.2020 08:28 Відповісти
А у нас є президент? Отей виродок-нарколига - **********.
15.07.2020 11:23 Відповісти
Какая Российская Федерация? Вы Бубчку не смотрели? Есть боевики, СЕРАЯ ЗОНА и судя по Бубочке есть ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА.
15.07.2020 07:47 Відповісти
Что там за хреновина происходит? Каждый день вот такое в сводках. Военные там кто, мишени для стрельбы сепаров? Вот интересно, они хоть отвечают уродам? Про это в сводках ничего нету...
15.07.2020 07:53 Відповісти
Отвечают матюками с разведённых позиций.
15.07.2020 08:28 Відповісти
мо снарядов на ответку к миномета не везет ..выполнение девиза "зе" главное перестать стрелять"
15.07.2020 08:39 Відповісти
Так нечем! МО ,которого изгнали из армии по подозрению в гос.измене,боеприпасы не закупил и сорвал их производство.
15.07.2020 09:16 Відповісти
Скорее всего ВСУ брало под контроль очередную высоту. Поэтому и потери.
15.07.2020 10:25 Відповісти
так, ненароком...
15.07.2020 07:55 Відповісти
Где тот блазень, который говорил, что "надо просто перестать стрелять"?
15.07.2020 07:59 Відповісти
там мир
15.07.2020 08:11 Відповісти
"Подразделения Объединенных сил своевременно реагировали на вражеские вооруженные провокации и прицельным огнем заставляли оккупантов отказаться от продолжения коварных действий."
Нее, нифига вы не заставили. Врете, но красиво врете. Лучше, чем Чебурашка Лысенко.
15.07.2020 08:11 Відповісти
Зеленое недоразумение и его стадо делают все чтобы деморализовать украинскую армию. А если добавить наступление на мову и веру все становиться на свои места - Зе команда враг Украины
Ворог за добу 18 разів обстріляв позиції ЗСУ на Донбасі, поранено сімох українських воїнів, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 7903
15.07.2020 08:23 Відповісти
так і є!
15.07.2020 09:26 Відповісти
ну просто - устойчивое перемирие ....
ну просто слов нет....(цензурных)
15.07.2020 08:26 Відповісти
А ты скажи нецензурное, а потом скажи пиии, если доклепаются, скажи, что нарушена синхронизация звука.
15.07.2020 08:49 Відповісти
уже сказал...
(но не писал...бана не хочется)
15.07.2020 11:45 Відповісти
хтось має інформацію, чи забрали пораненого морпіха та вбитого медика?
15.07.2020 08:48 Відповісти
Помоему вчера, в комментах кто-то выложил комментарий от сепарского сайта, где говорилось, что их утащили парашенские наемники. Я не стал внимательно читать, т.к. коментарий от сепарни был.
15.07.2020 08:53 Відповісти
На вчера - ведутся переговоры для их эвакуации - раненый и убитые так и лежат на нейтралке.
15.07.2020 09:17 Відповісти
нема слів.
15.07.2020 09:24 Відповісти
Зеленський, де закінчення війни?
Зеленський, у тебе бізнес на крові?

Одужання нашим Героям!
Зеленському - ГАНЬБА!
15.07.2020 09:21 Відповісти
Воно сказало, що війна триватиме поки цього хоче інша сторона. Сторону, як ви самі розумієте, назвати воно неспроможне.
І, пардон, хіба не воно винуватило Петра у війні, мовляв йому це вигідно.
15.07.2020 09:36 Відповісти
Зеленський то банальне ЧМО!
Але яким треба було бути ДЕГРАДАНТОМ, голосуючи за зеленського?!
15.07.2020 23:08 Відповісти
Бізнес на крові був у ПЕЦІ. У Зелі мізків на це не вистачає. Що нинішній що попередник - гидоти!
15.07.2020 21:10 Відповісти
Пєтя був не янгол. У нього були помилки.
Але фашистську росію Порошенко поставив раком разом з фашистом путеном і недонародцем расєйським.

Треба було бути останнім ЛОХОМ, щоб голосувати за Зеленського.
15.07.2020 23:06 Відповісти
Позивний Колим

@Kolym0224

· 2 год

Це військовий медик Ілін Микола "Естонець" під час евакуації тіла загиблого воїна ЗСУ його вбили росіяни, порушивши домовленості про припинення вогню. Вічна пам'ять Воїну України!!!
Ворог за добу 18 разів обстріляв позиції ЗСУ на Донбасі, поранено сімох українських воїнів, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 5740
15.07.2020 09:34 Відповісти
Пресслужба ООС називає хто на Донбасі веде проти ЗСУ бойові дії - "збройні формування Російської Федерації". А от Кідарас зелений, який вважає себе президентом, говорить, що бойові дії ведуть "бойовики" - то чії зведення з фронту Євнух Оманський читає?
15.07.2020 09:44 Відповісти
Министр обороны Таран умышленно разоружает украинскую армию - мнение Июль 15, 2020Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2020/07/%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d1%81%d1%82%d1%80-%d0%be%d0%b1%d0%be%d1%80%d0%be%d0%bd%d1%8b-%d1%82%d0%b0%d1%80%d0%b0%d0%bd-%d1%83%d0%bc%d1%8b%d1%88%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%be-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%be.html#respond Комментарии: 0

Похоже, что за склоками, глупостями и шумом, производимым Офисом Президента и Верховной Радой, мы не замечаем главной проблемы. А проблема состоит в том, что нынешний министр обороны Украины делает все, для того, чтобы как можно серьезнее ослабить вооруженные силы Украины.
Такое мнение https://ord-ua.com/2020/07/14/andrej-taran-razoruzhaet-nashu-armiyu/ высказал накануне главный редактор издания «ОРД», бывший пресс-секретарь СБУ и экс-советник министра внутренних дел Станислав Речинский.
«И это происходит на фоне того, что РФ активно готовится в масштабным и опасным для Украины учениям. На фоне того, что обстрелы на фронте постоянно усиливаются», - отмечает Речинский.
По его словам, ежедневно идут борты с ранеными и убитыми в наши госпитали. А министр обороны в это время сознательно срывает закупки боеприпасов для нашей армии.
«Тем самым делая ее беззащитной в самый ответственный момент», - подчеркнул журналист.
Далее Речинский процитировал недавнюю резонансную информацию от еще одного известного журналиста и общественного Юрия Бутусова:
- https://www.economics-prorok.com/2020/07/%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B-%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE.html Диверсия? Министр обороны Таран полностью провалил поставки боеприпасов в ВСУ
Текст Бутусова кончается такими словами:
«Министр Таран, как человек далекий от войны, полностью оторвался от реальности. Такое разгильдяйство и безответственность - это просто позор. И если ситуация с боеприпасами останется такой же критической, буду писать гораздо жестче, пока не дойдет».
На такое предупреждение Речинский дал такой комментарий:
«Увы, Юра, не дойдет. Потому что это делается вполне сознательно. И не только это».
По мнению главреда «ОРД», Таран «совершенно сознательно» заменяет в Генштабе боевых проукраинских офицеров на какую-то бледную немощь, пенсионеров или откровенную «вату».
«Таран сознательно разрушает командный состав ВС, и это ему удается. Он не успел добраться еще только до самого элитного подразделения ВС - военной разведки, но очень хочет.
Таран сознательно старается уменьшить степень сотрудничества с нашими западными партнерами. И открыто говорит, что членство в НАТО нам «не светит».
По сути, Таран и не скрывает своей пророссийской настроенности», - подчеркивает Речинский.
По его словам, министр обороны даже никак до сих пор «не отреагировал на вчерашнюю трагическую гибель наших бойцов», в том числе военного медика.
Уже и посольство США отреагировало и Президент, отмечает Речинский. А Таран - молчит. Вероятно, потому что позиция «сепаров» ему ближе.
«Вероятно и потому, что именно Таран целенаправленно борется с присутствием добровольцев на фронте. И помогает преследовать их на гражданке.
И Зеленскому нужно понять, что он полностью разделяет ответственность с Тараном за его деятельность.
И нужно определиться и или признать, что деятельность Тарана - это государственная политика Президента Зеленского. Или сделать соответствующие кадровые выводы», - резюмировал Станислав Речинский.
Здесь стоит уточнить, что Зеленский вчера тоже очень долго помалкивал относительно гибели накануне трех украинских военных (и только вечером озвучил маловразумительный комментарий):
15.07.2020 10:51 Відповісти
Украина не дала ******** стать Империей .....а эти выродки эту срань очень мечтают всем навязать..... *** вам кацапы.
15.07.2020 10:57 Відповісти
і спітніли ноги в рот расєянам.
15.07.2020 23:09 Відповісти
 
 