Ворог за добу 18 разів обстріляв позиції ЗСУ на Донбасі, поранено сімох українських воїнів, - штаб ОС

14 липня збройні формування Російської Федерації 18 разів порушили режим припинення вогню, застосувавши при цьому протитанкові ракетні комплекси, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

За даними штабу, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" по оборонцях Авдіївки і Водяного противник неодноразово відкривав вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. З гранатометів російські окупаційні війська обстрілювали опорні пункти українських сил і поблизу Мар’їнки, Гнутового, Талаківки, а неподалік Лебединського та Березового – з великокаліберних кулеметів. Крім того, біля Новомихайлівки збройні формування Російської Федерації застосували протитанковий ракетний комплекс "Фагот".



У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", ворожа вогнева активність спостерігалася біля Шумів і Кримського. Тут агресор використав гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.



"За минулу добу внаслідок ворожих обстрілів семеро українських захисників зазнали поранень. Усіх воїнів евакуаційною технікою оперативно доставлено до медичних закладів та надано належну допомогу лікарів.



Підрозділи Об’єднаних сил своєчасно реагували на ворожі збройні провокації та прицільним вогнем змушували окупантів відмовитися від продовження підступних дій. За підтвердженими даними розвідки, минулої доби наші захисники поранили трьох загарбників", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації 4 рази порушили режим припинення вогню.



У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", противник вів вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів неподалік Мар’їнки і Талаківки. По оборонцях останнього пізніше застосував ще й міномети 120-мм калібру.



Поблизу Новолуганського, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", ворог відкривав вогонь з озброєння БМП та автоматичних станкових гранатометів.



"Рішучими діями та ефективним застосуванням чергових вогневих засобів наші воїни припинили ворожі обстріли. Окупанти отримали адекватну відповідь від Об’єднаних сил.



За наявною інформацією втрат за поточну добу серед наших захисників немає.



Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою", - зазначено в повідомленні.



