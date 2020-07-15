Ворог за добу 18 разів обстріляв позиції ЗСУ на Донбасі, поранено сімох українських воїнів, - штаб ОС
14 липня збройні формування Російської Федерації 18 разів порушили режим припинення вогню, застосувавши при цьому протитанкові ракетні комплекси, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.
За даними штабу, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" по оборонцях Авдіївки і Водяного противник неодноразово відкривав вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. З гранатометів російські окупаційні війська обстрілювали опорні пункти українських сил і поблизу Мар’їнки, Гнутового, Талаківки, а неподалік Лебединського та Березового – з великокаліберних кулеметів. Крім того, біля Новомихайлівки збройні формування Російської Федерації застосували протитанковий ракетний комплекс "Фагот".
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", ворожа вогнева активність спостерігалася біля Шумів і Кримського. Тут агресор використав гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.
"За минулу добу внаслідок ворожих обстрілів семеро українських захисників зазнали поранень. Усіх воїнів евакуаційною технікою оперативно доставлено до медичних закладів та надано належну допомогу лікарів.
Підрозділи Об’єднаних сил своєчасно реагували на ворожі збройні провокації та прицільним вогнем змушували окупантів відмовитися від продовження підступних дій. За підтвердженими даними розвідки, минулої доби наші захисники поранили трьох загарбників", - йдеться в повідомленні.
Також повідомляється, що від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації 4 рази порушили режим припинення вогню.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", противник вів вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів неподалік Мар’їнки і Талаківки. По оборонцях останнього пізніше застосував ще й міномети 120-мм калібру.
Поблизу Новолуганського, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", ворог відкривав вогонь з озброєння БМП та автоматичних станкових гранатометів.
"Рішучими діями та ефективним застосуванням чергових вогневих засобів наші воїни припинили ворожі обстріли. Окупанти отримали адекватну відповідь від Об’єднаних сил.
За наявною інформацією втрат за поточну добу серед наших захисників немає.
Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою", - зазначено в повідомленні.
Одужання нашим Героям!
Це військовий медик Ілін Микола "Естонець" під час евакуації тіла загиблого воїна ЗСУ його вбили росіяни, порушивши домовленості про припинення вогню. Вічна пам'ять Воїну України!!!
Похоже, что за склоками, глупостями и шумом, производимым Офисом Президента и Верховной Радой, мы не замечаем главной проблемы. А проблема состоит в том, что нынешний министр обороны Украины делает все, для того, чтобы как можно серьезнее ослабить вооруженные силы Украины.
Такое мнение https://ord-ua.com/2020/07/14/andrej-taran-razoruzhaet-nashu-armiyu/ высказал накануне главный редактор издания «ОРД», бывший пресс-секретарь СБУ и экс-советник министра внутренних дел Станислав Речинский.
«И это происходит на фоне того, что РФ активно готовится в масштабным и опасным для Украины учениям. На фоне того, что обстрелы на фронте постоянно усиливаются», - отмечает Речинский.
По его словам, ежедневно идут борты с ранеными и убитыми в наши госпитали. А министр обороны в это время сознательно срывает закупки боеприпасов для нашей армии.
«Тем самым делая ее беззащитной в самый ответственный момент», - подчеркнул журналист.
Далее Речинский процитировал недавнюю резонансную информацию от еще одного известного журналиста и общественного Юрия Бутусова:
- https://www.economics-prorok.com/2020/07/%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B-%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE.html Диверсия? Министр обороны Таран полностью провалил поставки боеприпасов в ВСУ
Текст Бутусова кончается такими словами:
«Министр Таран, как человек далекий от войны, полностью оторвался от реальности. Такое разгильдяйство и безответственность - это просто позор. И если ситуация с боеприпасами останется такой же критической, буду писать гораздо жестче, пока не дойдет».
На такое предупреждение Речинский дал такой комментарий:
«Увы, Юра, не дойдет. Потому что это делается вполне сознательно. И не только это».
По мнению главреда «ОРД», Таран «совершенно сознательно» заменяет в Генштабе боевых проукраинских офицеров на какую-то бледную немощь, пенсионеров или откровенную «вату».
«Таран сознательно разрушает командный состав ВС, и это ему удается. Он не успел добраться еще только до самого элитного подразделения ВС - военной разведки, но очень хочет.
Таран сознательно старается уменьшить степень сотрудничества с нашими западными партнерами. И открыто говорит, что членство в НАТО нам «не светит».
По сути, Таран и не скрывает своей пророссийской настроенности», - подчеркивает Речинский.
По его словам, министр обороны даже никак до сих пор «не отреагировал на вчерашнюю трагическую гибель наших бойцов», в том числе военного медика.
Уже и посольство США отреагировало и Президент, отмечает Речинский. А Таран - молчит. Вероятно, потому что позиция «сепаров» ему ближе.
«Вероятно и потому, что именно Таран целенаправленно борется с присутствием добровольцев на фронте. И помогает преследовать их на гражданке.
И Зеленскому нужно понять, что он полностью разделяет ответственность с Тараном за его деятельность.
И нужно определиться и или признать, что деятельность Тарана - это государственная политика Президента Зеленского. Или сделать соответствующие кадровые выводы», - резюмировал Станислав Речинский.
Здесь стоит уточнить, что Зеленский вчера тоже очень долго помалкивал относительно гибели накануне трех украинских военных (и только вечером озвучил маловразумительный комментарий):