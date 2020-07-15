УКР
Стихійні акції протесту в Білорусі: спецпризначенці затримали понад 250 осіб. ВІДЕО+ФОТОрепортаж (оновлено)

Увечері 14 липня на вулиці міст Білорусі вийшли люди, незадоволені підсумками реєстрації кандидатів у президенти. Із семи претендентів ЦВК зареєструвала лише п'ятьох. Віктор Бабарико та Валерій Цепкало посвідчень кандидатів не отримали. Під час протестів, за даними МВС Білорусі, було затримано понад 250 осіб, за даними правозахисників - 280.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє місцевий ресурс TYT.by.

Акції протесту відбулися в Мінську, Бресті, Гомелі, Гродно, Могильові. Почалися вони повсюдно близько 19:00. Переважно акції проходили в центрі, але, наприклад, у Мінську люди збиралися і на околицях: у Малинівці, Кам'яній Гірці і навіть у Новій Боровій. Учасники шикувалися в "ланцюги солідарності", автомобілі, які проїжджали повз, сигналили, люди у відповідь плескали в долоні. Акції супроводжувалися затриманнями із застосуванням сили, а подекуди й сутичками з міліцією. Обійшлося без затримань лише в Гродно і Могильові. За даними правозахисників, тільки в Мінську ввечері 14 липня було затримано понад 150 осіб. Станом на 01:30 15 липня повідомлялося про щонайменше 215 затриманих по всій країні.

Мінськ. У столиці спочатку з'явилися автозаки - їх помітили в різних частинах міста. Невеликі групи людей почали збиратися близько 19:00 на початку проспекту Незалежності. Люди шикувалися в "ланцюги солідарності" і рухалися в напрямку до площі Якуба Коласа. Ще одна група людей рухалася від площі Якуба Коласа в бік цирку.

Стихійні акції протесту в Білорусі: спецпризначенці затримали понад 250 осіб 01

В акції брали участь і велосипедисти.

Стихійні акції протесту в Білорусі: спецпризначенці затримали понад 250 осіб 02

Співробітники ДАІ перекрили проспект Незалежності - від площі Незалежності до вулиці Козлова.

Стихійні акції протесту в Білорусі: спецпризначенці затримали понад 250 осіб 03

Затримання почалися майже відразу. Під час одного з них у міліцейського мікроавтобуса відвалилися двері. Найбільше затримували протестувальників у районі площі Перемоги, біля цирку, на Немізі.

Стихійні акції протесту в Білорусі: спецпризначенці затримали понад 250 осіб 04

За тим, що відбувається, спостерігали заступник глави МВС Олександр Барсуков, глава ГУВС Мінміськвиконкому Іван Кубраков і командир мінського ОМОНу Дмитро Балаба.

Стихійні акції протесту в Білорусі: спецпризначенці затримали понад 250 осіб 05

Близько 21:00 на проспекті Незалежності навпроти Парку Горького відбулася жорстка сутичка протестувальників з поліцією. Від "Міліція з народом!" до "Ганьба!" - так протестувальники коментували те, що відбувається.

Стихійні акції протесту в Білорусі: спецпризначенці затримали понад 250 осіб 06

"Людей затримують дуже жорстко - коли хтось намагається втекти, підсікають під коліна, людина падає на асфальт. Можуть вдарити ліктем в обличчя, заламують руки", - передавав кореспондент TUT.BY з місця подій. Затримували і журналістів, їх відпускали після перевірки документів. Близько опівночі в районі Неміги були затримані журналісти TUT.BY Олексій Судніков і Всеволод Зарубін, через дві години їх відпустили.

Акція протесту в Мінську тривала до пізньої ночі.

Стихійні акції протесту в Білорусі: спецпризначенці затримали понад 250 осіб 07

Назвати точну кількість учасників неможливо. В акції не було єдиної точки збору, люди не збиралися великими групами. Як тільки в одному місці починалися затримання, учасники протесту розходилися, а потім збиралися вже в іншому місці.

Стихійні акції протесту в Білорусі: спецпризначенці затримали понад 250 осіб 08

Близько 23:00 кілька сотень людей зібралися на Немізі: вони свистіли і плескали в долоні, кричали "Ганьба!" та "Йди!", сигналили автомобілі. Затримання відбулися і тут, і в районі Романівської Слободи.

Протягом декількох годин було закрито шість станцій метро: "Жовтнева", "Неміга", "Фрунзе", "Площа Перемоги", "Грушівка" і "Молодіжна".

Стихійні акції протесту в Білорусі: спецпризначенці затримали понад 250 осіб 09

Крім того, протягом деякого часу на проспекті Незалежності (від площі Якуба Коласа до площі Жовтнева), Романівській Слободі, Міському Валу відсутнє вуличне освітлення.

У Бресті ланцюг із людей на алеї проспекту Машерова розтягнувся від перехрестя з вулицею Радянською до перехрестя з вулицею Карбишева. Міліція почала витісняти учасників: ланцюг "розірвався", щоб знову зібратися на перехресті проспекту Машерова і бульвару Космонавтів. Пізніше близько 80 осіб зібралися на перехресті проспекту Машерова і бульвару Шевченка.

Стихійні акції протесту в Білорусі: спецпризначенці затримали понад 250 осіб 10

Журналіст TUT.BY нарахував 11 затриманих. На очах у нашого кореспондента міліціонери затримали пару. Вони міцно трималися за один за одного і їх разом закинули в мікроавтобус.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Основних суперників Лукашенка на виборах Бабарику та Цепкала не зареєстрували кандидатами в президенти Білорусі

Близько 70 осіб зібралися на перехресті проспекту Машерова і бульвару Космонавтів і пішли колоною в напрямку набережної Франциска Скорини.

Стихійні акції протесту в Білорусі: спецпризначенці затримали понад 250 осіб 11

Колона людей з приблизно 100 осіб пройшла вулицею Гоголя в напрямку бульвару Космонавтів, скандуючи: "Іди, свободу, випускай".

Гомель. О сьомій вечора біля гомельського цирку зібралося близько 50 осіб. Але їх швидко розігнали співробітники міліції. На питання, чому не можна гуляти, від ОМОНу була отримана відповідь: "Гуляти можна, але не тут". Після цього люди знову зібралися біля фонтану. Але їх знову розігнали, попередивши про незаконність заходу.

Стихійні акції протесту в Білорусі: спецпризначенці затримали понад 250 осіб 12

Просто під час стриму затримали знімальну групу видання "Сильні новини".

Кореспондент TUT.BY Олена Бичкова зафіксувала щонайменше 10 затримань.

У Гродно на площі Радянській зібралося близько 200 осіб. Люди плескали, іноді кричали "Живе Білорусь". Гродненські велосипедисти влаштували велопробіг і теж приїхали на площу.

Стихійні акції протесту в Білорусі: спецпризначенці затримали понад 250 осіб 13

Співробітники ОМОНу перебували поблизу, але нікого не затримували. За підрахунками журналістів TUT.BY, на площі зібралося близько 300 осіб.

У Могильові біля торгового центру "Атріум" зібралося кілька десятків людей. Близько 20:00 ОМОН розігнав людей. Обійшлося без затримань.

Стихійні акції протесту в Білорусі: спецпризначенці затримали понад 250 осіб 14
Фото: Белапан і ТУТ.by

Зі списком затриманих, який постійно оновлюється, можна ознайомитися за посиланням.

Пізніше в МВС Білорусі опублікували статистику щодо затриманих під час акцій 14 липня.

"Порушення громадського порядку вчора зафіксовано в кількох населених пунктах країни: затримано понад 250 осіб (за даними правозахисників – більш ніж 280. - Ред.), серед яких водії та велосипедисти, за непокору законному розпорядженню або вимозі посадової особи при виконанні нею службових повноважень, порушення порядку організації або проведення масових заходів, а також недотримання правил дорожнього руху. Найбільше порушень зафіксовано в Мінську", - повідомили в міліції, пише TUT.BY.

Частину затриманих після складання адміністративних протоколів та проведення профілактичних бесід відпустили, декого помістили в ІТТ.

Єдине обласне місто, де не було затримань, - Вітебськ.

У МВС також нагадали про те, що:

  • припинення громадських заворушень - це не право, а обов'язок співробітників органів внутрішніх справ;
  • втручатися в діяльність представників державних органів, що забезпечують громадський порядок під час проведення заходів, незаконно!
  • брати участь або не брати участі в масовому заході, будь-якій акції - це право громадянина. Але в разі участі в несанкціонованому масовому заході будь-яка людина може бути притягнута до встановленої законом відповідальності.

Як повідомлялося, у вівторок Центрвиборчком Білорусі відмовився зареєструвати ексбанкіра Віктора Бабарика та ексглаву Парку високих технологій Валерія Цепкала кандидатами в президенти. Водночас були зареєстровані кандидатами п'ять осіб: чинний глава держави Олександр Лукашенко, ексдепутат Анна Канопацька, голова партії БСДГ Сергій Черечень, співголова об'єднання "Говори правду" Андрій Дмитрієв і дружина затриманого блогера Сергія Тіхановського - Світлана Тіхановська.

Увечері у вівторок МВС Білорусі розповсюдило попередження про неприпустимість участі в незаконних масових заходах і закликало мешканців республіки проявити розум і мудрість, реагуючи на заклики зібратися на вулицях міст.

"МВС констатує, що низка інтернет-ресурсів і користувачів, які перебувають за межами Республіки Білорусь, закликають громадян зібратися на вулицях міст нашої країни для проведення несанкціонованих акцій", - йшлося в повідомленні пресслужби МВС, поширеному у вівторок.

У МВС запевнили: співробітники міліції вживатимуть усіх заходів, спрямованих на підтримання громадського порядку та припинення протиправних дій. "Будь-які провокації будуть припинятися відповідно до чинного законодавства", - йдеться в повідомленні.

Вибори президента Білорусі мають відбутися 9 серпня.

Білорусь (8032) затримання (4364) протест (2442)
+18
Білоруси, брати, виривайтеся.
Іншого шляху немає
показати весь коментар
15.07.2020 08:08 Відповісти
+13
Колхоз, как оказалось дело не добровольное.
показати весь коментар
15.07.2020 07:59 Відповісти
+12
Лука *****-2.
показати весь коментар
15.07.2020 08:01 Відповісти
Так и Лукашенко надо было в 96 году убирать. Но приехал Черномырдин - замирил оппозицию, верховный совет. Импичмент заглох.
Сейчас все намного сложнее - СМИ подконтрольны, репрессивный аппарат силен. Да и в РФ путен, а не Ельцин - карла не постесняется ни террактов, ни расстрелов, ни вооруженного вторжения. Беларусь по его мнению почти в его лапах и он ее отпустить не намерен.
показати весь коментар
15.07.2020 10:11 Відповісти
Так вы против ***** хлопаете? Или за? Что то запутали совсем
показати весь коментар
15.07.2020 08:51 Відповісти
Да ктож прізнаєцца!? У ніх політкоррєктность на пєрвом мєстє, іначє вмєстє с діваном отправят на подвал.
показати весь коментар
15.07.2020 09:54 Відповісти
ЕПТ, Николаевич, уважуха - полчаса не прошло, а ты уже из окопа...
показати весь коментар
15.07.2020 10:44 Відповісти
Картопляник, свою "уважуху" братьям своім дємонстріруй.
показати весь коментар
15.07.2020 13:04 Відповісти
Лука *****-2.
показати весь коментар
15.07.2020 08:01 Відповісти
менты на измене, не думали что их посмеют бить. и начинают своих отбивать, а не снимают на телефончик как коцапы
показати весь коментар
15.07.2020 08:05 Відповісти
Білоруси, брати, виривайтеся.
Іншого шляху немає
показати весь коментар
15.07.2020 08:08 Відповісти
Якщо ***** не пришле свій спецназ який стрілятиме в них. Так було у нас на Майдані.
показати весь коментар
15.07.2020 08:15 Відповісти
Якщо побачить, що режим Лукашенко може впасти, і диктатора можуть скинути - ***** пришле допомогу. По-перше, ворон-ворону око не виклює. По-друге у ***** в Хабаровську свій "міні-майдан" намічається. Він не може дозволити, щоб білорусам вдалось скинути Лукашенко, та дати приклад кацапам. Але добре знаючи ситуцію в Білорусі, я впевнений, Лукашенко впорається сам, та подавить протест. Не готові поки що, Білоруси їти до кінця заради своїх прав та свобод.
показати весь коментар
15.07.2020 08:24 Відповісти
Та тут очень большой вопрос, это ж ну вот и близко не Украина.
Если, например, белорусы сделают всё по классике - закидают мусорню напалмом и сожгут с десяток мусоровозок - туда по-любому приедут пара БТРов и расстреляют людей из КПВТ.
И почему-то мне даже кажется, шо БТРы эти уже на данный момент заправлены, укомплектованы полным боекомплектом, основные и дублирующие экипажи круглосуточно дежурят в радиусе 2-хминутной доступности, а командиры только ждут приказа.
показати весь коментар
15.07.2020 08:27 Відповісти
не все так просто... расстрел людей вызовет очень сильную ответную агрессию! толпу в 200, 00, 500 тысяч лучше не дразнить, может плохо закончиться для стреляющих... порвут на кусочки! потому Лука вряд ли пойдет на такое
показати весь коментар
15.07.2020 09:44 Відповісти
Вот именно в этом и заключается самый важный вопрос.
Как отреагирует общество, если из пулемётов расстреляют 200 - 300 человек.
У нас то понятно как, а у белорусов - я не знаю.
показати весь коментар
15.07.2020 10:20 Відповісти
После того что творится в Украине, неудивительно что на протесты вышли только 100 человек.
показати весь коментар
15.07.2020 09:34 Відповісти
І што же творіцца в Украінє, члєністоногій?
показати весь коментар
15.07.2020 09:59 Відповісти
Також і члєністоголовий.
показати весь коментар
15.07.2020 10:13 Відповісти
Проксі зникають. Краб як приклад.
показати весь коментар
15.07.2020 11:45 Відповісти
Таракана испугали, сволочи😀
показати весь коментар
15.07.2020 08:13 Відповісти
Малова-то, малова-то выходят на протесты. И почему-то молча и покорно идут в автозаки. Где сопротивление? Где настоящий протест, как в Украине.
С такими селфи-протестами вас упакуют и задавят быстро. Это протесты из серии НА КОЛЕНЯХ.
показати весь коментар
15.07.2020 08:14 Відповісти
Объективно не доведены и технически не доорганизованы до того состояния, чтобы рискануть своим личным здоровьем и судьбой целой страны, ваш пример не сильно здесь кого вдохновляет, а на какой-нибудь польский вариант почему-то никто и не надеется.
показати весь коментар
15.07.2020 09:08 Відповісти
Виктор Бабарико это тот который ставленник кацапов?? И что же тогда меньшее зло?
показати весь коментар
15.07.2020 08:15 Відповісти
Как не парадоксально, но Лукашенко в нынешних условиях, меньшее из зол.
Но здесь проблемы в 2-х моментах.
Первый - Лукашенко всем надоел. Всем! Он уже 26 лет при власти, с 1994 года. У нас тогда еще Кравчук Президентом был и люди просто хотят перемен.
Второй - Лукашенко дал указания ЦИК - просто не регистрировать кандидатов в президенты. Почему? Ну так он захотел. При этом, всех кандидатов, которые предоставляют опасность не зарегистрировали.
На примере Украины - это если бы наш ЦИК в 2019 году, отказал в регистрации в кандидаты в Президенты: Зеленскому, Тимошенко, Бойко, Ляшко, Гриценко, а оставил бы тоько Порошенко, Богословску, Киву, Мороза.
Что бы у нас началось? Ну вот и беларусы, просто хотят чтобы их кандидатов доустили к выборам.
показати весь коментар
15.07.2020 08:44 Відповісти
переміни не завжди приводять до кращого. Як для мене, то найкраще ми жили за часів Кучми, а потом пішли переміни та так, що долар нині по 27 грн і півкіла хліба по 13 грн приблизно....к бісу такі переміни.
показати весь коментар
15.07.2020 11:15 Відповісти
ыНу, то ви може й жили, а переважна більшість народу бідувала. Я пам'ятаю пенсію у мами - 90 гривень, зарплату у жінки, вчительки молодших классів - 300 гривень. І це при курсі 5 гривень за долар. А ось при Ющенко життя переважної більшості населення покращилося.
показати весь коментар
15.07.2020 22:46 Відповісти
прошу пана при Кучмі які ціни були? Бо помниться курс при Кучмі був і 1,8 грн за бакс.
показати весь коментар
15.07.2020 22:55 Відповісти
Стихійні акції протесту в Білорусі: спецпризначенці затримали понад 200 осіб - Цензор.НЕТ 4073
показати весь коментар
15.07.2020 08:23 Відповісти
ОВЦЫ! Для того, чтоб что-то реально добиться власти нужно быть готовым с оружием в руках убивать и умирать, иначе это просто стадо баранов - РАБЫ (а не ГРАЖДАНЕ)!
показати весь коментар
15.07.2020 08:24 Відповісти
О підтримка з штатів прийшла. Як там Флойда вже канізували до святих?
Усі пам'ятники Колумбу і конфідиратам поваляли?
показати весь коментар
15.07.2020 08:34 Відповісти
То, что происходит в США -это маразм и ахинея много лживой и коварной политики левых соплежуев и слизняков! Нет и не может быть никакого "равноправия" в разной степени БЕЗОТВЕТСТВЕННОСТИ И НЕДЕЕСПОСОБНОСТИ ЛОХТОРАТА!

РАВНОПРАВИЕ - это не просто УТОПИЯ, но и коварная ложь УЗУРПАТОРОВ ВЛАСТИ, для манипуляции "голосами" фактических РАБОВ, которых БОЛЬШИНСТВО!
показати весь коментар
15.07.2020 08:42 Відповісти
Так со своими узурпаторами Вы уже разобрались? или хотя бы улицы от бомжей почистили что ли.
показати весь коментар
15.07.2020 09:13 Відповісти
Лукашенко диктатор и мразь !
показати весь коментар
15.07.2020 08:28 Відповісти
В блр покищо більшості усьо похер.
показати весь коментар
15.07.2020 08:54 Відповісти
Кругом більшості усьо похєр.
Вопрос в том, как отреагирует більшість, когда расстреляют активну меншість.
показати весь коментар
15.07.2020 09:01 Відповісти
А путін?
показати весь коментар
15.07.2020 09:03 Відповісти
Одне ми занємо точно із практики: усякі омони, "спєцнази" і бєркути розбігаються як миші при першому справжньому пострілі. Садисти, як правило, дуже сцикливі. Приклад - "наші" бєркутасти.
показати весь коментар
15.07.2020 09:46 Відповісти
З Майдану побігли не беркутівці, а вв-шники, які стояли без зброї. А "Беркут" якраз стріляв по майданівцям, прикриваючи їх відхід.
показати весь коментар
15.07.2020 22:51 Відповісти
Протесты - протесты ..
Так они были и в Китае перед приездом горбачева в Пекин.
Студенты -свобода и т.д.
Чем - закончилось - Китай стал за 33 года могучей ядерной индустриальной Державой с населением 1.6 млд. человек и средней заработной платой (Средняя зарплата в Китае в 2019 году равняется сумме$ 750 долларов). И мин. з/п 22 юаня ($3.28) в час.

А что в Украине за 29 лет правления к а г а л а , начиная с кравчука и кучмы ?
200 долларов от силы. Это основная победа дерьмократии ..

Генералисимус КОЛЯ с Папой победят .Не рвите клавы .
Стихійні акції протесту в Білорусі: спецпризначенці затримали понад 200 осіб - Цензор.НЕТ 1551
показати весь коментар
15.07.2020 10:05 Відповісти
Какие фуражки - заглядение. Как это комично выглядит.
показати весь коментар
15.07.2020 10:59 Відповісти
А разве в Украине западная демократия? Олигархический постсовок, но, никак не демократия.
показати весь коментар
15.07.2020 22:48 Відповісти
З казок про високий рівень життя у Росії та Білорусі почався ЛНР ДНР.
показати весь коментар
15.07.2020 10:12 Відповісти
Диктатор ніколи не піде від влади добровільно. Тільки вперед ногами.Ну або ж,як варіант, табакерка,чи шовковий шарфик.Так що прийдеться вам,брати-сябри,чекати,поки лука здохне.
показати весь коментар
15.07.2020 10:31 Відповісти
Как-то вяло ОМОН действует. Не в охотку.
показати весь коментар
15.07.2020 10:43 Відповісти
Демократия и Диктатура не совместимы..... В полне может быть, что эти митингующие это агентура русни...
показати весь коментар
15.07.2020 10:58 Відповісти
диктатуру людство знало, для прикладу фашисти в Німеччині, а от демократії в її повному змісті - ніколи і ніде не було.....правлять гроші і пани.
показати весь коментар
15.07.2020 11:17 Відповісти
ну, може якась демократія була ще в первісних племенах, коли не було приватної власності....
показати весь коментар
15.07.2020 11:19 Відповісти
Ну что, лукашенка, теперь точно повесят тебя на площади, раз "Майдана не будет!". Эти же самые мусора приведут тебя и приведут в исполнение.
показати весь коментар
15.07.2020 10:59 Відповісти
У бульбашей оказывается еще и яйца есть в сравнении с казлорогими. Даже ментов немного помяли. В нашем случае уж лучше Лука чем ФСБэшники типа Бабарико и пр. Нам он выгоднее. До последнего будет пуйлу упираться, хоть и с хорошей миной на лице. Опаснее такие как молдавский Додон, которые сразу все параше сольют без всяких условий. Тогда у нас будет гораздо больше гемора.
показати весь коментар
15.07.2020 11:45 Відповісти
Скорее всего,этот замес кремлевские товарищи и организовали.Цель максимум-свергнуть Луку,и поставить своего человека,который подмахнет все интеграционные соглашения не глядя,после чего независимости придут кранты,Белорусский федеральный округ)Цель минимум-поссорить РБ с Западом,чтобы те ввели санкции,тогда Луке ничего не останется,как на коленях ползти в Кремль.Комментирующие на Цензоре не понимают,что основной противник Лукашенко-банкир,связанный с Газпромом,фактически московский ставленник.
показати весь коментар
15.07.2020 22:05 Відповісти
Мало их там, в основном совки.
показати весь коментар
15.07.2020 11:59 Відповісти
Таракан дал команду козлам.
показати весь коментар
15.07.2020 12:06 Відповісти
Учись, Хабаровск!
показати весь коментар
15.07.2020 12:16 Відповісти
Самий час малоросу Зе поїхати до таракана і підписати якусь пісюльку про взаїмопаніманіє
показати весь коментар
15.07.2020 12:49 Відповісти
