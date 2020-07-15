Стихійні акції протесту в Білорусі: спецпризначенці затримали понад 250 осіб. ВІДЕО+ФОТОрепортаж (оновлено)

Увечері 14 липня на вулиці міст Білорусі вийшли люди, незадоволені підсумками реєстрації кандидатів у президенти. Із семи претендентів ЦВК зареєструвала лише п'ятьох. Віктор Бабарико та Валерій Цепкало посвідчень кандидатів не отримали. Під час протестів, за даними МВС Білорусі, було затримано понад 250 осіб, за даними правозахисників - 280.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє місцевий ресурс TYT.by.

Акції протесту відбулися в Мінську, Бресті, Гомелі, Гродно, Могильові. Почалися вони повсюдно близько 19:00. Переважно акції проходили в центрі, але, наприклад, у Мінську люди збиралися і на околицях: у Малинівці, Кам'яній Гірці і навіть у Новій Боровій. Учасники шикувалися в "ланцюги солідарності", автомобілі, які проїжджали повз, сигналили, люди у відповідь плескали в долоні. Акції супроводжувалися затриманнями із застосуванням сили, а подекуди й сутичками з міліцією. Обійшлося без затримань лише в Гродно і Могильові. За даними правозахисників, тільки в Мінську ввечері 14 липня було затримано понад 150 осіб. Станом на 01:30 15 липня повідомлялося про щонайменше 215 затриманих по всій країні.

Мінськ. У столиці спочатку з'явилися автозаки - їх помітили в різних частинах міста. Невеликі групи людей почали збиратися близько 19:00 на початку проспекту Незалежності. Люди шикувалися в "ланцюги солідарності" і рухалися в напрямку до площі Якуба Коласа. Ще одна група людей рухалася від площі Якуба Коласа в бік цирку.

В акції брали участь і велосипедисти.

Співробітники ДАІ перекрили проспект Незалежності - від площі Незалежності до вулиці Козлова.

Затримання почалися майже відразу. Під час одного з них у міліцейського мікроавтобуса відвалилися двері. Найбільше затримували протестувальників у районі площі Перемоги, біля цирку, на Немізі.

За тим, що відбувається, спостерігали заступник глави МВС Олександр Барсуков, глава ГУВС Мінміськвиконкому Іван Кубраков і командир мінського ОМОНу Дмитро Балаба.

Близько 21:00 на проспекті Незалежності навпроти Парку Горького відбулася жорстка сутичка протестувальників з поліцією. Від "Міліція з народом!" до "Ганьба!" - так протестувальники коментували те, що відбувається.

"Людей затримують дуже жорстко - коли хтось намагається втекти, підсікають під коліна, людина падає на асфальт. Можуть вдарити ліктем в обличчя, заламують руки", - передавав кореспондент TUT.BY з місця подій. Затримували і журналістів, їх відпускали після перевірки документів. Близько опівночі в районі Неміги були затримані журналісти TUT.BY Олексій Судніков і Всеволод Зарубін, через дві години їх відпустили.

Акція протесту в Мінську тривала до пізньої ночі.

Назвати точну кількість учасників неможливо. В акції не було єдиної точки збору, люди не збиралися великими групами. Як тільки в одному місці починалися затримання, учасники протесту розходилися, а потім збиралися вже в іншому місці.

Близько 23:00 кілька сотень людей зібралися на Немізі: вони свистіли і плескали в долоні, кричали "Ганьба!" та "Йди!", сигналили автомобілі. Затримання відбулися і тут, і в районі Романівської Слободи.

Протягом декількох годин було закрито шість станцій метро: "Жовтнева", "Неміга", "Фрунзе", "Площа Перемоги", "Грушівка" і "Молодіжна".

Крім того, протягом деякого часу на проспекті Незалежності (від площі Якуба Коласа до площі Жовтнева), Романівській Слободі, Міському Валу відсутнє вуличне освітлення.

У Бресті ланцюг із людей на алеї проспекту Машерова розтягнувся від перехрестя з вулицею Радянською до перехрестя з вулицею Карбишева. Міліція почала витісняти учасників: ланцюг "розірвався", щоб знову зібратися на перехресті проспекту Машерова і бульвару Космонавтів. Пізніше близько 80 осіб зібралися на перехресті проспекту Машерова і бульвару Шевченка.

Журналіст TUT.BY нарахував 11 затриманих. На очах у нашого кореспондента міліціонери затримали пару. Вони міцно трималися за один за одного і їх разом закинули в мікроавтобус.

Близько 70 осіб зібралися на перехресті проспекту Машерова і бульвару Космонавтів і пішли колоною в напрямку набережної Франциска Скорини.

Колона людей з приблизно 100 осіб пройшла вулицею Гоголя в напрямку бульвару Космонавтів, скандуючи: "Іди, свободу, випускай".

Гомель. О сьомій вечора біля гомельського цирку зібралося близько 50 осіб. Але їх швидко розігнали співробітники міліції. На питання, чому не можна гуляти, від ОМОНу була отримана відповідь: "Гуляти можна, але не тут". Після цього люди знову зібралися біля фонтану. Але їх знову розігнали, попередивши про незаконність заходу.

Просто під час стриму затримали знімальну групу видання "Сильні новини".

Кореспондент TUT.BY Олена Бичкова зафіксувала щонайменше 10 затримань.

У Гродно на площі Радянській зібралося близько 200 осіб. Люди плескали, іноді кричали "Живе Білорусь". Гродненські велосипедисти влаштували велопробіг і теж приїхали на площу.

Співробітники ОМОНу перебували поблизу, але нікого не затримували. За підрахунками журналістів TUT.BY, на площі зібралося близько 300 осіб.

У Могильові біля торгового центру "Атріум" зібралося кілька десятків людей. Близько 20:00 ОМОН розігнав людей. Обійшлося без затримань.



Фото: Белапан і ТУТ.by

Зі списком затриманих, який постійно оновлюється, можна ознайомитися за посиланням.

Пізніше в МВС Білорусі опублікували статистику щодо затриманих під час акцій 14 липня.

"Порушення громадського порядку вчора зафіксовано в кількох населених пунктах країни: затримано понад 250 осіб (за даними правозахисників – більш ніж 280. - Ред.), серед яких водії та велосипедисти, за непокору законному розпорядженню або вимозі посадової особи при виконанні нею службових повноважень, порушення порядку організації або проведення масових заходів, а також недотримання правил дорожнього руху. Найбільше порушень зафіксовано в Мінську", - повідомили в міліції, пише TUT.BY.

Частину затриманих після складання адміністративних протоколів та проведення профілактичних бесід відпустили, декого помістили в ІТТ.

Єдине обласне місто, де не було затримань, - Вітебськ.

У МВС також нагадали про те, що:

припинення громадських заворушень - це не право, а обов'язок співробітників органів внутрішніх справ;

втручатися в діяльність представників державних органів, що забезпечують громадський порядок під час проведення заходів, незаконно!

брати участь або не брати участі в масовому заході, будь-якій акції - це право громадянина. Але в разі участі в несанкціонованому масовому заході будь-яка людина може бути притягнута до встановленої законом відповідальності.

Як повідомлялося, у вівторок Центрвиборчком Білорусі відмовився зареєструвати ексбанкіра Віктора Бабарика та ексглаву Парку високих технологій Валерія Цепкала кандидатами в президенти. Водночас були зареєстровані кандидатами п'ять осіб: чинний глава держави Олександр Лукашенко, ексдепутат Анна Канопацька, голова партії БСДГ Сергій Черечень, співголова об'єднання "Говори правду" Андрій Дмитрієв і дружина затриманого блогера Сергія Тіхановського - Світлана Тіхановська.

Увечері у вівторок МВС Білорусі розповсюдило попередження про неприпустимість участі в незаконних масових заходах і закликало мешканців республіки проявити розум і мудрість, реагуючи на заклики зібратися на вулицях міст.

"МВС констатує, що низка інтернет-ресурсів і користувачів, які перебувають за межами Республіки Білорусь, закликають громадян зібратися на вулицях міст нашої країни для проведення несанкціонованих акцій", - йшлося в повідомленні пресслужби МВС, поширеному у вівторок.

У МВС запевнили: співробітники міліції вживатимуть усіх заходів, спрямованих на підтримання громадського порядку та припинення протиправних дій. "Будь-які провокації будуть припинятися відповідно до чинного законодавства", - йдеться в повідомленні.

Вибори президента Білорусі мають відбутися 9 серпня.