УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11174 відвідувача онлайн
Новини Коронавірус і карантин
766 0

На Рівненщині за добу виявили 42 нові випадки COVID-19, загалом - 4782, - ОДА. ІНФОГРАФІКА

На Рівненщині за добу виявили 42 нові випадки COVID-19, загалом - 4782, - ОДА. ІНФОГРАФІКА

У Рівненській області за минулу добу, 14 липня, підтвердили 42 нові випадки коронавірусної інфекції.

Про це повідомив голова Рівненської обласної державної адміністрації Віталій Коваль у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Станом на ранок 14 липня на Рівненщині зареєстровано 13 нових випадків захворювання на COVID-19. Станом на вечір 14 липня на Рівненщині підтверджено 29 нових випадків захворювання на COVID-19", - розповів Коваль.

За його словами, новим хворим від 2 до 75 років.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Рівненщині послабили карантин - дозволено роботу кінотеатрів

Загалом в області зареєстровано 4782 випадки захворювання на COVID-19.

Через ускладнення, викликані коронавірусом, 84 випадки - летальні. Перемогли COVID-19 - 3101 особа.

У роботі лабораторій області залишаються 260 зразків.

На Рівненщині за добу виявили 42 нові випадки COVID-19, загалом - 4782, - ОДА 01
На Рівненщині за добу виявили 42 нові випадки COVID-19, загалом - 4782, - ОДА 02
На Рівненщині за добу виявили 42 нові випадки COVID-19, загалом - 4782, - ОДА 03

Автор: 

карантин (18172) статистика (2255) COVID-19 (19767) коронавірус (19923) Рівненська область (1217)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 