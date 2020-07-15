На Рівненщині за добу виявили 42 нові випадки COVID-19, загалом - 4782, - ОДА. ІНФОГРАФІКА

У Рівненській області за минулу добу, 14 липня, підтвердили 42 нові випадки коронавірусної інфекції.

Про це повідомив голова Рівненської обласної державної адміністрації Віталій Коваль у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Станом на ранок 14 липня на Рівненщині зареєстровано 13 нових випадків захворювання на COVID-19. Станом на вечір 14 липня на Рівненщині підтверджено 29 нових випадків захворювання на COVID-19", - розповів Коваль.

За його словами, новим хворим від 2 до 75 років.

Загалом в області зареєстровано 4782 випадки захворювання на COVID-19.

Через ускладнення, викликані коронавірусом, 84 випадки - летальні. Перемогли COVID-19 - 3101 особа.

У роботі лабораторій області залишаються 260 зразків.





