УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11174 відвідувача онлайн
Новини Агресія Росії проти України Окуповані території
4 493 16

ОБСЄ зафіксувала рух колони автомобілів, зокрема військової вантажівки, біля неконтрольованого кордону з РФ

ОБСЄ зафіксувала рух колони автомобілів, зокрема військової вантажівки, біля неконтрольованого кордону з РФ

Безпілотник СММ ОБСЄ на Донбасі зафіксував транспортні засоби, які вночі рухалися ґрунтовою дорогою поблизу тимчасово неконтрольованої ділянки кордону з Росією.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в щоденному звіті СММ ОБСЄ в Україні від 14 липня.

"У ніч із 10 на 11 липня, між 23:55 та 00:30, БПЛА СММ дальнього радіусу дії зафіксував 3 транспортні засоби (типу позашляховик або мініфургон) і 1 вантажівку військового типу, яка їхала за ними. Усі транспортні засоби рухалися на південний захід ґрунтовою дорогою поблизу н. п. Манич (76 км на схід від Донецька), приблизно за 3 км на захід від міжнародного кордону, де немає пунктів пропуску", - йдеться у звіті.

Після цього БПЛА зафіксував, що всі транспортні засоби повернули та попрямували на південний захід дорогою, що веде до н. п. Успенка (73 км на південний схід від Донецька), де вантажівка відстала від інших транспортних засобів та заїхала до Успенки, а потім прямувала на південь до н. п. Катеринівка (79 км на південний схід від Донецька), де вона розвернулася і поїхала назад до Успенки тією ж дорогою. Згодом вантажівка виїхала з Успенки та попрямувала далі на північний схід у напрямку н. п. Комишуваха (75 км на схід від Донецька).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Найманці РФ забрали собі тіло загиблого під Зайцевим українського воїна, убитий медик і поранений військовослужбовець досі на полі бою

Також повідомляється, що 13 липня, здійснюючи моніторинг у пункті пропуску на кордоні біля н. п. Ізварине (52 км на південний схід від Луганська), спостерігачі бачили, що в Україну ввійшли 11 пішоходів. Однак приблизно через 15 хвилин член збройних формувань сказав патрулю Місії залишити цей район.

Автор: 

безпілотник (4737) ОБСЄ (3524) Донбас (22362)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+12
Враг готовится к наступлению. Одновременно власть в Украина проводит разминирование территорий, ремонтирует дороги в зоне ООС и планирует новый отвод войск. А сама армия убирает лужи, что бы кортеж шута не запачкал колеса
ОБСЄ зафіксувала рух колони автомобілів, зокрема військової вантажівки, біля неконтрольованого кордону з РФ - Цензор.НЕТ 4739
показати весь коментар
15.07.2020 08:31 Відповісти
+9
опять подвезли каких-то коцапов чтобы те тренировались на нас как на мишенях. почему не зашкварят хоть раз такую колонну с беспилотника, чтобы хотя-бы пригибаясь тут ездили а не внаглую...
показати весь коментар
15.07.2020 08:20 Відповісти
+6
Если бы у нас была власть "с стальным стержнем внутри", а не с }{...ем в ...пе, то так бы и было. А так маємо, те що маємо.
показати весь коментар
15.07.2020 08:31 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
опять подвезли каких-то коцапов чтобы те тренировались на нас как на мишенях. почему не зашкварят хоть раз такую колонну с беспилотника, чтобы хотя-бы пригибаясь тут ездили а не внаглую...
показати весь коментар
15.07.2020 08:20 Відповісти
Если бы у нас была власть "с стальным стержнем внутри", а не с }{...ем в ...пе, то так бы и было. А так маємо, те що маємо.
показати весь коментар
15.07.2020 08:31 Відповісти
что Вы, Ермак и Козак новые зоны для разведения готовят, а вместе с тем и для разводения украинцев.
показати весь коментар
15.07.2020 08:35 Відповісти
и чего бы они там двигались....
не понятно даже, с какой они там целью.....
2+2=5 ?
показати весь коментар
15.07.2020 08:25 Відповісти
***** приперло гуманітарку.
показати весь коментар
15.07.2020 08:29 Відповісти
Враг готовится к наступлению. Одновременно власть в Украина проводит разминирование территорий, ремонтирует дороги в зоне ООС и планирует новый отвод войск. А сама армия убирает лужи, что бы кортеж шута не запачкал колеса
ОБСЄ зафіксувала рух колони автомобілів, зокрема військової вантажівки, біля неконтрольованого кордону з РФ - Цензор.НЕТ 4739
показати весь коментар
15.07.2020 08:31 Відповісти
Просто позор!!
показати весь коментар
15.07.2020 08:37 Відповісти
Грьобаний стид!!! Цікаво, а чи показали цю картинку нашому(?!) головнокомандувачу?
показати весь коментар
15.07.2020 08:42 Відповісти
а для чого?
йому похєр.
показати весь коментар
15.07.2020 10:05 Відповісти
ОБСЕ друг начало рашкины колоны земечать...К чему бы это? Очки им выдали?
показати весь коментар
15.07.2020 08:40 Відповісти
Колон стало в десять раз больше, скоро по головам ездить начнут.
показати весь коментар
15.07.2020 08:43 Відповісти
ОБСЄ зафіксувала рух колони автомобілів, зокрема військової вантажівки, біля неконтрольованого кордону з РФ - Цензор.НЕТ 8706
показати весь коментар
15.07.2020 08:43 Відповісти
Северный Кипр, Абхазия, нагорный Карабах, да вы батенька сепар?
показати весь коментар
15.07.2020 08:51 Відповісти
В України розроблений високоточний керований ракетний комплекс для бойових гелікоптерів з дальністю 10 км (відео) https://defence-ua.com/news/v_ukrajini_rozroblenij_visokotochnij_kerovanij_raketnij_kompleks_dlja_bojovih_gelikopteriv_z_dalnistju_10_km_video-1183.html
показати весь коментар
15.07.2020 08:58 Відповісти
Слава НАТО! (без ******)
показати весь коментар
15.07.2020 09:02 Відповісти
Тим часом в Україні.
https://censor.net/news/3207923/****************************************************.

У когось ще є сумніви на кого працює зеленський і чому він робить такі кадрові призначення?
показати весь коментар
15.07.2020 09:48 Відповісти
 
 