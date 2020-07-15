ОБСЄ зафіксувала рух колони автомобілів, зокрема військової вантажівки, біля неконтрольованого кордону з РФ

Безпілотник СММ ОБСЄ на Донбасі зафіксував транспортні засоби, які вночі рухалися ґрунтовою дорогою поблизу тимчасово неконтрольованої ділянки кордону з Росією.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в щоденному звіті СММ ОБСЄ в Україні від 14 липня.

"У ніч із 10 на 11 липня, між 23:55 та 00:30, БПЛА СММ дальнього радіусу дії зафіксував 3 транспортні засоби (типу позашляховик або мініфургон) і 1 вантажівку військового типу, яка їхала за ними. Усі транспортні засоби рухалися на південний захід ґрунтовою дорогою поблизу н. п. Манич (76 км на схід від Донецька), приблизно за 3 км на захід від міжнародного кордону, де немає пунктів пропуску", - йдеться у звіті.

Після цього БПЛА зафіксував, що всі транспортні засоби повернули та попрямували на південний захід дорогою, що веде до н. п. Успенка (73 км на південний схід від Донецька), де вантажівка відстала від інших транспортних засобів та заїхала до Успенки, а потім прямувала на південь до н. п. Катеринівка (79 км на південний схід від Донецька), де вона розвернулася і поїхала назад до Успенки тією ж дорогою. Згодом вантажівка виїхала з Успенки та попрямувала далі на північний схід у напрямку н. п. Комишуваха (75 км на схід від Донецька).

Також повідомляється, що 13 липня, здійснюючи моніторинг у пункті пропуску на кордоні біля н. п. Ізварине (52 км на південний схід від Луганська), спостерігачі бачили, що в Україну ввійшли 11 пішоходів. Однак приблизно через 15 хвилин член збройних формувань сказав патрулю Місії залишити цей район.