За добу в Чернівецькій області зафіксовано рекордну кількість осіб, які видужали від COVID-19, - 134, нових випадків - 24, - ОДА

У Чернівецькій області побито попередній рекорд за кількістю осіб, які видужали, за минулу добу їх 134. Попередній рекордний показник був зафіксований минулого тижня - 109.

Про це повідомив глава Чернівецької ОДА Сергій Осачук, передає Цензор.НЕТ.

"Минулого тижня ми раділи тому, що за добу від коронавірусу одужали 109 буковинців. Сьогодні цей рекорд вдалося перевершити. Маємо 134 особи, які здолали хворобу. Натомість кількість нових недужих у п’ять разів менша. 14 липня їх виявлено 24. Загальна кількість інфікованих в області від першого встановленого випадку становить 5208 осіб. Усього лабораторний центр опрацював сьогодні (14 липня. - Ред.) 236 зразків", - розповів Осачук.

Буковина (860) карантин (18172) статистика (2255) COVID-19 (19767) Осачук Сергій (112) коронавірус (19923)
3 из 7-х "вылечившихся" получили осложнения на легкие и через 3 - 5 лет помрут.
Так они "вылечившиеся" или "подлечившиеся" ?
показати весь коментар
15.07.2020 09:02 Відповісти
 
 