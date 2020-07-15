За добу в Чернівецькій області зафіксовано рекордну кількість осіб, які видужали від COVID-19, - 134, нових випадків - 24, - ОДА

У Чернівецькій області побито попередній рекорд за кількістю осіб, які видужали, за минулу добу їх 134. Попередній рекордний показник був зафіксований минулого тижня - 109.

Про це повідомив глава Чернівецької ОДА Сергій Осачук, передає Цензор.НЕТ.

"Минулого тижня ми раділи тому, що за добу від коронавірусу одужали 109 буковинців. Сьогодні цей рекорд вдалося перевершити. Маємо 134 особи, які здолали хворобу. Натомість кількість нових недужих у п’ять разів менша. 14 липня їх виявлено 24. Загальна кількість інфікованих в області від першого встановленого випадку становить 5208 осіб. Усього лабораторний центр опрацював сьогодні (14 липня. - Ред.) 236 зразків", - розповів Осачук.

