2 321 7
Кількість хворих на COVID-19 на Львівщині знову зростає: за добу - 171 новий випадок, - міськрада
За минулу добу у Львові та Львівській області діагностували 171 новий випадок захворювання на коронавірус.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Львівської міськради.
Загалом коронавірусну інфекцію виявлено у 7425 осіб, 193 людини померли, 1167 пацієнтів одужали.
Загалом за весь період карантину до Львівської обласної інфекційної лікарні звернулися 6678 осіб, госпіталізовані - 1239, на амбулаторному лікуванні - 5439 осіб, виписані - 1065 осіб. Зараз у лікарні перебуває 173 особи, з них у реанімації - 5 осіб, на апаратні ШВЛ - 4 особи.
За оперативними даними, за вчорашню добу лабораторні центри провели 1187 ПЛР-тестів, з них 171 - позитивний. Серед них львів`ян - 57.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
зевласть пытается уничтожить те реги оны, в которых голосили за порошка на последних выборах