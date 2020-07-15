УКР
Кількість хворих на COVID-19 на Львівщині знову зростає: за добу - 171 новий випадок, - міськрада

За минулу добу у Львові та Львівській області діагностували 171 новий випадок захворювання на коронавірус.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Львівської міськради.

Загалом коронавірусну інфекцію виявлено у 7425 осіб, 193 людини померли, 1167 пацієнтів одужали.

Загалом за весь період карантину до Львівської обласної інфекційної лікарні звернулися 6678 осіб, госпіталізовані - 1239, на амбулаторному лікуванні - 5439 осіб, виписані - 1065 осіб. Зараз у лікарні перебуває 173 особи, з них у реанімації - 5 осіб, на апаратні ШВЛ - 4 особи.

За оперативними даними, за вчорашню добу лабораторні центри провели 1187 ПЛР-тестів, з них 171 - позитивний. Серед них львів`ян - 57.

Також читайте: На Львівщині вкотре послаблюють карантин - дозволено роботу кінотеатрів, нічних клубів і дитячих садочків

карантин (18172) статистика (2255) COVID-19 (19767) коронавірус (19923) Львівська область (2526)
То більше, то менше. "Дунайські хвилі"
15.07.2020 08:36 Відповісти
все зависит какую статистику брать и что включать в термин корона вирус.
15.07.2020 08:42 Відповісти
Так вот почему там послабляют карантин!
15.07.2020 08:39 Відповісти
это же абсолютно очевидно!
зевласть пытается уничтожить те реги оны, в которых голосили за порошка на последних выборах
15.07.2020 08:41 Відповісти
15.07.2020 08:40 Відповісти
15.07.2020 08:44 Відповісти
заробитчане...
15.07.2020 08:50 Відповісти
 
 