Кількість хворих на COVID-19 на Львівщині знову зростає: за добу - 171 новий випадок, - міськрада

За минулу добу у Львові та Львівській області діагностували 171 новий випадок захворювання на коронавірус.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Львівської міськради.

Загалом коронавірусну інфекцію виявлено у 7425 осіб, 193 людини померли, 1167 пацієнтів одужали.

Загалом за весь період карантину до Львівської обласної інфекційної лікарні звернулися 6678 осіб, госпіталізовані - 1239, на амбулаторному лікуванні - 5439 осіб, виписані - 1065 осіб. Зараз у лікарні перебуває 173 особи, з них у реанімації - 5 осіб, на апаратні ШВЛ - 4 особи.

За оперативними даними, за вчорашню добу лабораторні центри провели 1187 ПЛР-тестів, з них 171 - позитивний. Серед них львів`ян - 57.

