Кількість жертв COVID-19 у світі сягнула 581,3 тис. осіб, інфіковано 13,4 млн. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 15 липня у світі зареєстрували 217 917 заражень COVID-19 за добу, понад 13,4 млн випадків інфікування коронавірусом, одужали 7,8 млн осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 13 462 868 випадків інфікування та 581 317 смертей через коронавірус.

Лідером за кількістю випадків заражень залишаються США. Випадки зараження зафіксовано у всіх 50 американських штатах, кількість померлих досягла 139 143 (+935 за добу), хворих - 3 545 077 (+65 594 за добу).

На другому місці за кількістю хворих розташовується Бразилія - 1 931 204 інфікованих (+43 245 за добу) і 74 262 (+1341 за добу) летальні випадки.

Індія випередила РФ і посіла третє місце у світі за кількістю випадків COVID-19: інфікованих уже 937 487 осіб (+29 842 за добу), кількість смертей - 24 315 (+588 за добу).

Також читайте: Кількість хворих на COVID-19 на Львівщині знову зростає: за добу - 171 новий випадок, - міськрада

У Росії 739 947 хворих (+6248 за добу) і 11 614 летальних випадків (+175 за добу).

У Перу кількість інфікованих уже досягла 333 867 осіб (+3744 за добу), кількість смертей - 12 229 (+175 за добу).