В Україні 836 нових випадків COVID-19, померли 15 осіб, загалом - 55 607 випадків
Станом на 15 липня в Україні лабораторно підтверджено 55 607 випадків COVID-19. За добу - 836 нових випадків. 15 осіб померли від хвороби.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані РНБО.
В Україні кількість інфікованих COVID-19 за минулу добу зросла на 836 осіб (добою раніше - 638).
За весь час пандемії COVID-19 інфіковані 55 607 осіб.
За добу від ускладнень, викликаних COVID-19, померли 15 пацієнтів (добою раніше - 14), загалом - 1 427. Найбільше за минулу добу летальних випадків зареєстрували у Львівській (5), Закарпатській (2), Івано-Франківській (2) і Хмельницькій (2) областях.
За останню добу одужали 977 осіб (добою раніше - 651), всього - 28 131.
Загалом в Україні зараз хворіють 26 049 осіб, що на 156 менше, ніж днем раніше.
Найбільше нових випадків виявили у Львівській (171) області, Києві (147), Харківській (64), Закарпатській (57) та Одеській (56) областях.
У Кіровоградській області нових випадків COVID-19 не виявили.
Надо быть максимально осторожными ...
15.06 - 31810 - новых 656
16.06 - 32476 - новых 666
17.06 - 33234 - новых 758
18.06 - 34063 - новых 829
19.06 - 34984 - новых 921
20.06 - 35825 - новых 841
21.06 - 36560 - новых 735
22.06 - 37241 - новых 681 v - Пн
23.06 - 38074 - новых 833
24.06 - 39014 - новых 940
25.06 - 40008 - новых 994
26.06 - 41117 - новых 1109
27.06 - 42065 - новых 948
28.06 - 42982 - новых 917
29.06 - 43628 - новых 646 v - Пн
30.06 - 44334 - новых 706
01.07 - 44998 - новых 664
02.07 - 45887 - новых 889
03.07 - 46763 - новых 876
04.07 - 47677 - новых 914
05.07 - 48500 - новых 823
06.07 - 49043 - новых 543 v - Пн
07.07 - 49607 - новых 564
08.07 - 50414 - новых 807
09.07 - 51224 - новых 810
10.07 - 52043 - новых 819
11.07 - 52843 - новых 800
12.07 - 53521 - новых 678
13.07 - 54133 - новых 612 v - Пн
14.07 - 54771 - новых 638
15.07 - 55607 - новых 836
