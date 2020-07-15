В Україні 836 нових випадків COVID-19, померли 15 осіб, загалом - 55 607 випадків

Станом на 15 липня в Україні лабораторно підтверджено 55 607 випадків COVID-19. За добу - 836 нових випадків. 15 осіб померли від хвороби.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані РНБО.

В Україні кількість інфікованих COVID-19 за минулу добу зросла на 836 осіб (добою раніше - 638).

За весь час пандемії COVID-19 інфіковані 55 607 осіб.

За добу від ускладнень, викликаних COVID-19, померли 15 пацієнтів (добою раніше - 14), загалом - 1 427. Найбільше за минулу добу летальних випадків зареєстрували у Львівській (5), Закарпатській (2), Івано-Франківській (2) і Хмельницькій (2) областях.

За останню добу одужали 977 осіб (добою раніше - 651), всього - 28 131.

Загалом в Україні зараз хворіють 26 049 осіб, що на 156 менше, ніж днем раніше.

Найбільше нових випадків виявили у Львівській (171) області, Києві (147), Харківській (64), Закарпатській (57) та Одеській (56) областях.

У Кіровоградській області нових випадків COVID-19 не виявили.











