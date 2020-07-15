УКР
За добу на COVID-19 захворіли 61 дитина та 41 медпрацівник, загалом 3967 дітей та 7540 медиків, - Степанов

За весь час пандемії в Україні захворіли 55 607 осіб. З них 3967 дітей, а також 7540 медпрацівників.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час онлайн-брифінгу повідомив глава МОЗ Максим Степанов.

"За минулу добу захворіли 836 осіб. З них 61 дитина, а також 41 медпрацівник. Госпіталізовано 224 особи. Зафіксовано 15 летальних випадків. Водночас одужали 977 пацієнтів", - зазначив Степанов.

"Всього одужали 28 131 особа, а летальних випадків - 1427", - додав міністр.

Також читайте: За добу COVID-19 захворіли 52 дитини і 68 медпрацівників, загалом 3 880 дітей і 7 425 медиків, - Степанов

оглашайте смертя по возростным категориям и половым признакам
15.07.2020 09:26 Відповісти
За сутки COVID-19 заболел 61 ребенок и 41 медработник
За эти же сутки выздоровело 72 ребёнка и 47 медработников?
15.07.2020 09:32 Відповісти
Зачем они дают сводку по медикам и детям в одной связке?
15.07.2020 09:40 Відповісти
 
 