За добу на COVID-19 захворіли 61 дитина та 41 медпрацівник, загалом 3967 дітей та 7540 медиків, - Степанов

За весь час пандемії в Україні захворіли 55 607 осіб. З них 3967 дітей, а також 7540 медпрацівників.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час онлайн-брифінгу повідомив глава МОЗ Максим Степанов.

"За минулу добу захворіли 836 осіб. З них 61 дитина, а також 41 медпрацівник. Госпіталізовано 224 особи. Зафіксовано 15 летальних випадків. Водночас одужали 977 пацієнтів", - зазначив Степанов.

"Всього одужали 28 131 особа, а летальних випадків - 1427", - додав міністр.

