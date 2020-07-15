За добу на COVID-19 захворіли 61 дитина та 41 медпрацівник, загалом 3967 дітей та 7540 медиків, - Степанов
За весь час пандемії в Україні захворіли 55 607 осіб. З них 3967 дітей, а також 7540 медпрацівників.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час онлайн-брифінгу повідомив глава МОЗ Максим Степанов.
"За минулу добу захворіли 836 осіб. З них 61 дитина, а також 41 медпрацівник. Госпіталізовано 224 особи. Зафіксовано 15 летальних випадків. Водночас одужали 977 пацієнтів", - зазначив Степанов.
За весь час пандемії в Україні захворіли 55 607 осіб. З них 3967 дітей, а також 7540 медпрацівників.
"Всього одужали 28 131 особа, а летальних випадків - 1427", - додав міністр.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
За эти же сутки выздоровело 72 ребёнка и 47 медработников?