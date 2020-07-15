За добу кількість активних хворих на COVID-19 знизилася в 10 областях України, - РНБО

Кількість осіб, які видужали від коронавірусної хвороби COVID-19, перевищила кількість захворілих за минулу добу в 10 із 24 областей України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони.

При цьому найбільшу кількість виявлених випадків COVID-19 за минулу добу зафіксовано у Львівській області (171 випадок) та в Києві (147 випадків).

Загалом за минулу добу:

- у Вінницькій області підтверджено 46 нових випадків захворювання на COVID-19 і 61 випадок одужання раніше захворілих, зараз в області хворіє 533 особи (на 15 менше, ніж напередодні);

- у Волинській області підтверджено 37 нових випадків захворювання на COVID-19 і 159 випадків одужання, зараз в області хворіють 1203 особи (на 122 менше за добу);

- у Дніпропетровській області 9 нових випадків захворювання і 1 - смерті, зараз хворіє 86 осіб (на 8 більше за добу);

- у Донецькій області 2 нові випадки захворювання та 29 випадків одужання, хворіє 476 осіб (на 27 менше за добу);

Читайте на "Цензор.НЕТ": Карантин в Україні продовжать ще на місяць, - Степанов

- у Житомирській області 8 осіб захворіли і 47 - одужали, зараз хворіє 312 осіб (на 39 менше за добу);

- у Закарпатській області 57 нових випадків захворювання, 2 випадки смерті і 78 випадків одужання, зараз хворіє 2591 особа (на 23 менше за добу);

- у Запорізькій області 9 нових випадків захворювання і 5 одужання, зараз хворіє 85 осіб (на 4 більше за добу);

- в Івано-Франківській області 51 новий випадок захворювання та 2 випадки смерті, зараз хворіють 1819 осіб (на 49 більше за добу);

- у Києві 147 нових випадків захворювання, 1 людина померла і 36 одужали, зараз хворіє 4211 осіб (на 110 більше за добу);

- у Київській області 38 нових хворих, 129 осіб одужали, зараз хворіють 1016 осіб (на 91 менше за добу);

- у Кіровоградській області нових випадків захворювання і смерті за добу не зафіксовано, 6 осіб одужали, зараз хворіють 48 осіб (на 6 менше за добу);

- у Луганській області 2 випадки захворювання і 1 - одужання, зараз хворіє 22 особи (на 1 більше за добу);

- у Львівській області підтверджено 171 новий випадок захворювання на COVID-19, 5 випадків смерті та 25 випадків одужання, зараз хворіють 6065 осіб (на 141 більше за добу);

- у Миколаївській області 7 нових випадків захворювання і 4 - одужання, зараз хворіє 93 особи (на 3 більше за добу);

- в Одеській області 56 нових випадків захворювання і 1 - одужання, зараз хворіє 1253 особи (на 55 більше за добу);

- у Полтавській області 3 нові випадки захворювання та 6 - одужання, хворіє 19 осіб (на 3 менше за добу);

Також читайте: В Україні 836 нових випадків COVID-19, померли 15 осіб, загалом - 55 607 випадків

- у Рівненській області 42 нові випадки захворювання, 1 випадок смерті і 196 випадків одужання, зараз хворіють 1598 осіб (на 155 менше за добу);

- у Сумській області 5 нових випадків захворювання і 3 випадки одужання, зараз хворіє 40 осіб (на 2 більше за добу);

- у Тернопільській області 16 нових випадків захворювання і 15 - одужання, зараз хворіють 812 осіб (на 1 більше за добу);

- у Харківській області 64 нові випадки захворювання та 31 особа одужала, зараз хворіють 1168 осіб (на 33 більше, ніж напередодні);

- у Херсонській області 1 випадок захворювання, випадків одужання і смерті не було, хворіє 16 осіб (на 1 більше за добу);

- у Хмельницькій області 13 нових випадків захворювання, 2 випадки смерті і 8 - одужання, зараз хворіють 122 особи (на 3 більше за добу);

- у Черкаській області 16 осіб захворіли, 1 людина померла і 3 одужали, зараз хворіють 134 особи (на 12 більше за добу);

- у Чернівецькій області 24 нові випадки захворювання, 134 людини одужали, зараз хворіє 2009 осіб (на 110 менше за добу);

- у Чернігівській області 12 нових випадків захворювання, випадків смерті та одужання не зафіксовано, зараз хворіє 318 осіб (на 12 більше за добу).

Читайте також: За добу на COVID-19 захворіли 61 дитина та 41 медпрацівник, загалом 3967 дітей та 7540 медиків, - Степанов