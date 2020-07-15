За добу кількість активних хворих на COVID-19 знизилася в 10 областях України, - РНБО
Кількість осіб, які видужали від коронавірусної хвороби COVID-19, перевищила кількість захворілих за минулу добу в 10 із 24 областей України.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони.
При цьому найбільшу кількість виявлених випадків COVID-19 за минулу добу зафіксовано у Львівській області (171 випадок) та в Києві (147 випадків).
Загалом за минулу добу:
- у Вінницькій області підтверджено 46 нових випадків захворювання на COVID-19 і 61 випадок одужання раніше захворілих, зараз в області хворіє 533 особи (на 15 менше, ніж напередодні);
- у Волинській області підтверджено 37 нових випадків захворювання на COVID-19 і 159 випадків одужання, зараз в області хворіють 1203 особи (на 122 менше за добу);
- у Дніпропетровській області 9 нових випадків захворювання і 1 - смерті, зараз хворіє 86 осіб (на 8 більше за добу);
- у Донецькій області 2 нові випадки захворювання та 29 випадків одужання, хворіє 476 осіб (на 27 менше за добу);
- у Житомирській області 8 осіб захворіли і 47 - одужали, зараз хворіє 312 осіб (на 39 менше за добу);
- у Закарпатській області 57 нових випадків захворювання, 2 випадки смерті і 78 випадків одужання, зараз хворіє 2591 особа (на 23 менше за добу);
- у Запорізькій області 9 нових випадків захворювання і 5 одужання, зараз хворіє 85 осіб (на 4 більше за добу);
- в Івано-Франківській області 51 новий випадок захворювання та 2 випадки смерті, зараз хворіють 1819 осіб (на 49 більше за добу);
- у Києві 147 нових випадків захворювання, 1 людина померла і 36 одужали, зараз хворіє 4211 осіб (на 110 більше за добу);
- у Київській області 38 нових хворих, 129 осіб одужали, зараз хворіють 1016 осіб (на 91 менше за добу);
- у Кіровоградській області нових випадків захворювання і смерті за добу не зафіксовано, 6 осіб одужали, зараз хворіють 48 осіб (на 6 менше за добу);
- у Луганській області 2 випадки захворювання і 1 - одужання, зараз хворіє 22 особи (на 1 більше за добу);
- у Львівській області підтверджено 171 новий випадок захворювання на COVID-19, 5 випадків смерті та 25 випадків одужання, зараз хворіють 6065 осіб (на 141 більше за добу);
- у Миколаївській області 7 нових випадків захворювання і 4 - одужання, зараз хворіє 93 особи (на 3 більше за добу);
- в Одеській області 56 нових випадків захворювання і 1 - одужання, зараз хворіє 1253 особи (на 55 більше за добу);
- у Полтавській області 3 нові випадки захворювання та 6 - одужання, хворіє 19 осіб (на 3 менше за добу);
- у Рівненській області 42 нові випадки захворювання, 1 випадок смерті і 196 випадків одужання, зараз хворіють 1598 осіб (на 155 менше за добу);
- у Сумській області 5 нових випадків захворювання і 3 випадки одужання, зараз хворіє 40 осіб (на 2 більше за добу);
- у Тернопільській області 16 нових випадків захворювання і 15 - одужання, зараз хворіють 812 осіб (на 1 більше за добу);
- у Харківській області 64 нові випадки захворювання та 31 особа одужала, зараз хворіють 1168 осіб (на 33 більше, ніж напередодні);
- у Херсонській області 1 випадок захворювання, випадків одужання і смерті не було, хворіє 16 осіб (на 1 більше за добу);
- у Хмельницькій області 13 нових випадків захворювання, 2 випадки смерті і 8 - одужання, зараз хворіють 122 особи (на 3 більше за добу);
- у Черкаській області 16 осіб захворіли, 1 людина померла і 3 одужали, зараз хворіють 134 особи (на 12 більше за добу);
- у Чернівецькій області 24 нові випадки захворювання, 134 людини одужали, зараз хворіє 2009 осіб (на 110 менше за добу);
- у Чернігівській області 12 нових випадків захворювання, випадків смерті та одужання не зафіксовано, зараз хворіє 318 осіб (на 12 більше за добу).
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Похолодало, возрастет количество простудных заболеваний и соответственно тестов.