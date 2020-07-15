УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10438 відвідувачів онлайн
Новини Мовне питання
6 729 72

Мовний омбудсмен Кремінь закликав нардепів не підтримувати і зняти з розгляду скандальний законопроєкт Бужанського

Мовний омбудсмен Кремінь закликав нардепів не підтримувати і зняти з розгляду скандальний законопроєкт Бужанського

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь закликав народних депутатів не підтримувати і зняти з розгляду мовний законопроєкт №2362 авторства "слуги народу" Максима Бужанського.

Про це мовний омбудсмен написав на своїй сторінці у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Як Уповноважений із захисту державної мови, на якого закон покладає завдання захищати українську мову як державну, відстоювати права громадян на отримання послуг державною мовою, усувати перешкоди та обмеження у користуванні державною мовою,

- звертаюся до народних депутатів України з закликом не підтримувати і зняти з розгляду проєкт закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо навчання державою мовою в закладах освіти" (№2362).

Цей законопроєкт, внесений народним депутатом України М.Бужанським, передбачає істотні зміни до освітнього та мовного законодавства, спрямовані на звуження сфери застосування української мови в освітньому процесі.

По-перше, законопроєкт пропонує зірвати перехід на українську мову навчання вже з 1 вересня 2020 року учнів 5-11 класів, які досі навчалися російською мовою, відклавши цей перехід до 2023 року. Міністерство освіти і науки впродовж трьох років провело всю необхідну роботу з підготовки вчителів, підручників, методичних матеріалів для того, щоб наші діти з 1 вересня могли здобувати якісну освіту українською мовою. Ухвалення законопроєкту 2362 позбавить школярів такої можливості, а отже, поставить їх у завідомо гірші умови в реалізації індивідуальної освітньої чи професійної траєкторії.

По-друге, проєкт дозволяє і після 2023 року викладати 40-60% предметів російською мовою у 5-11 класах з навчанням мовою меншин (згідно з чинним законодавством - 20%).

По-третє, у всіх школах України можна буде викладати "один або декілька предметів", у тому числі, російською мовою", - написав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кілька "слуг народу" не підтримають "мовний" законопроєкт Бужанського: "Вносить розкол, створює напругу"

Кремінь наголосив, що твердження, що цей законопроєкт спрямований на захист порушених конституційних прав російської чи інших національних меншин, не відповідають дійсності. Адже Закон України "Про освіту", мовні норми якого були предметом розгляду в Конституційному Суді, рішенням Конституційного Суду №10-р/2019 від 16 липня 2019 року визнаний таким, що відповідає Конституції України.

Також мовний омбудсмен додав, що Міністерство освіти і науки України не підтримує законопроект 2362, оскільки він суперечить цілям освітньої реформи, а також вимагає тільки термінових витрат з держбюджету на суму 56 млн гривень: " І це за тих непростих епідеміологічних умов, коли є немалі шанси розпочати новий 2020-2021 навчальний рік здобувачам освіти дистанційно, а не в шкільних класах".

"Важливо, що і профільний парламентський комітет з питань гуманітарної й інформаційної політики, зважаючи на очевидні ризики, аналогічно рекомендував відхилити цей законопроєкт.

Звістка про намір Верховної Ради розглянути законопроєкт 2362 на пленарному засіданні вже викликала суспільні реакцію та протести, ігнорування яких може привести до непередбачуваних наслідків.

Вірю, що народні депутати України виявлять політичну мудрість і державницьку позицію, знімуть з розгляду законопроєкт 2362 і в подальшому утримуватимуться від тих кроків, що будуть спрямовані на звуження обсягу та сфери застосування державної мови.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Парубій про "мовний" законопроєкт Бужанського: Закликаю всі українські сили не допустити русифікації освіти

Забезпечення незворотності освітніх реформ, захист і розвиток української, як і підвищення якості її викладання, стимулювання умотивованого вчителя, партнерство між школою і батьками, - ось деякі з тих ключових пріоритетів, які по-справжньому формують компетентного, відповідального, свідомого громадянина України", - резюмував Кремінь.

Як повідомлялося, 17 червня Комітет ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендував Раді відхилити доопрацьовану редакцію законопроєкту №2362 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з вивчення державної мови в навчальних закладах".

Автором законопроєкту є член Комітету ВР з питань правоохоронної діяльності Максим Бужанський (фракція партії "Слуга народу"). Цей документ був зареєстрований в парламенті 31 жовтня 2019 р. Він передбачає внесення змін до законів про мову і про освіту і переносить з 2020 року на 2023 р. перехід російськомовних 5-11 класів на навчання українською мовою. Проти цього законопроєкту в свій час виступило Міністерство освіти і науки, а також Бюджетний комітет ВР і освітянська спільнота.

Мовний омбудсмен Кремінь закликав нардепів не підтримувати і зняти з розгляду скандальний законопроєкт Бужанського 01
Мовний омбудсмен Кремінь закликав нардепів не підтримувати і зняти з розгляду скандальний законопроєкт Бужанського 02

Автор: 

українська мова (846) мова (750) Бужанський Максим (105) Кремінь Тарас (157)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+38
Языковой омбудсмен Креминь призвал нардепов не поддерживать и снять с рассмотрения скандальный законопроект Бужанского - Цензор.НЕТ 9886
показати весь коментар
15.07.2020 09:38 Відповісти
+36
Пора вже й самого Бужанського "снять" за антиукраїнську діяльність.
показати весь коментар
15.07.2020 09:39 Відповісти
+35
Языковой омбудсмен Креминь призвал нардепов не поддерживать и снять с рассмотрения скандальный законопроект Бужанского - Цензор.НЕТ 2632
показати весь коментар
15.07.2020 09:39 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Языковой омбудсмен Креминь призвал нардепов не поддерживать и снять с рассмотрения скандальный законопроект Бужанского - Цензор.НЕТ 9886
показати весь коментар
15.07.2020 09:38 Відповісти
По мові їх пізнаєте їх. Майже по Біблії.
показати весь коментар
15.07.2020 09:41 Відповісти
В Україні на високих посадах торба балаболів, які так красиво чешуть українською, і залюбки здавали Україну *****. І здали б, якби не добровольці та циніччні бандери.
показати весь коментар
15.07.2020 10:05 Відповісти
А в Польщі на високих посадах торба балаболів, які так красиво чешуть польською. Чешуть, взагалі то яйця, а українською говорять.
показати весь коментар
15.07.2020 11:29 Відповісти
Вы посмотрите, что творят эти зеленые змеи во власти? Постоянно проводят геббельсовско-масонскую политику и политику Путина - РАЗДЕЛЯЙ И ВЛАСТВУЙ. Постоянно делят украинцев по языку, по цвету партий, по месту жительства и т.д. А между тем Путин, который ратует за русский язык в Украине и ненавидит украинский что внес в конституции РФ? А вот что. Русский язык - единственный государствообразующий. Вот так. Для всех 150 национальностей разношерстного Кацапстана у Путина - один государственный, а для Украины у него другие стандарты, он тут лезет из себя, чтобы Украина была разделена, федерализована и с разными языками, хотя Украину не сравнитьс многонациональной Кацапией. Вот что такое кацапский фашизм и вот что такое фашизм предателей депутатов в Раде, которым место не в Раде, а в тюрьме.
показати весь коментар
15.07.2020 10:01 Відповісти
Лариса, не соромтесь використовувати справжнє ім'я- *****. Це не матюк, а стан душі кацапського царька.
показати весь коментар
15.07.2020 13:00 Відповісти
https://twitter.com/synyutka Олег Синютка https://twitter.com/synyutka @synyutka https://twitter.com/synyutka/status/1283384607300255744 1 ч

Спроба скасувати навчання українською мовою - це атака на майбутні покоління.

Українська мова зажди об'єднує народ і робить його сильнішим у протистоянні з ворогом.
В четвер о 9.00 зустрінемося біля парламенту, щоб відстояти позицію українського народу.
показати весь коментар
15.07.2020 17:15 Відповісти
Зеленые с голубыми рыганалами в Раде уже год занимаются атаками на украинцев и их будущее. А вы только заметили. Цирк на дроте. Экономика и промышленность в яме, еще до карантина. Далее 4 мес карантин, непонятно зачем, вернее понятно - для уничтожения малого и среднего бизнеса и для обогащения ОЛИГАРХОВ. На фронте болото, при наступлении агрессора будет вообще капец. В медицине черти что, все больницы и роддома закрыты. В образовании завал - школы закрыты и в сентябре навряд ли открояются. Гривна падает в яму, доллар растет, цены растут. Пенсии - 1712 грн минимальная, а прожиточный уровень - (честный) 5000 грн. Вот такие атаки сатанистов на народ.
показати весь коментар
15.07.2020 17:33 Відповісти
Пора вже й самого Бужанського "снять" за антиукраїнську діяльність.
показати весь коментар
15.07.2020 09:39 Відповісти
нехай краще висить
показати весь коментар
15.07.2020 09:55 Відповісти
Посадить гниду продажную. Мать родную за бабло продаст и сожрет, каннибал ублюдочный.
показати весь коментар
15.07.2020 10:02 Відповісти
Зустрічна пропозиція - ще й ***********. Пробачте, шановні українці, за мою французьку, накипіло.
показати весь коментар
15.07.2020 13:23 Відповісти
Языковой омбудсмен Креминь призвал нардепов не поддерживать и снять с рассмотрения скандальный законопроект Бужанского - Цензор.НЕТ 2632
показати весь коментар
15.07.2020 09:39 Відповісти
...я вже перестаю бачити різницю...
показати весь коментар
15.07.2020 11:30 Відповісти
https://www.facebook.com/yurii.karakay?hc_ref=ARRG5GwhmO9WSST6PuSbSe7soj7D-PYCTcVkcLUC4irB9y-J6tLfDlwLcIpvpUsfMyc&fref=nf Yurii Karakay https://www.facebook.com/yurii.karakay/posts/283020036253350 3 ч. ·
За все доводиться платити.
За минулорічний напад колективного божевілля ми платим долями, здоров'ям і життями. Влада - це обрані нами цинічні злодії і неприховані вороги, які за півроку зруйнували економіку, вивезли з країни всі медичні засоби захисту, розікрали гроші виділені на подолання епідемії.
Воююча армія кинута на призволяще, пришелепкуватий головнокомандуючий жалюгідно ховається від відповідальності.
Голова ВР свідомо провокує в суспільстві мовне протистояння, саме підчас посилення російської агресії.
У кризу парламент приймає закон про гральний бізнес, яким фактично звільняє бандитів на два роки від сплати податків.
Тільки страх, викликаний нашим спротивом, може хоч якось зупинити цю банду зайд, волоцюг і наркоманів.
Тримайте стрій, час повертати країну.
показати весь коментар
15.07.2020 10:25 Відповісти
Зебобики, за какие заслуги вы выбрали совкодрочера бужанского депутатом?
показати весь коментар
15.07.2020 09:40 Відповісти
Він йшов як доповнення до зеленського.
В зелених труселях чимало зброду у владу попроходило.
показати весь коментар
15.07.2020 09:44 Відповісти
Выбирали по пустой голове.
показати весь коментар
15.07.2020 09:46 Відповісти
Тепер питаюсь в зелених бовдурів, які голосили перед виборами за ЗЕ, як вам живеться - ми політикою не цікавимось.
показати весь коментар
15.07.2020 09:48 Відповісти
Это точно! Сейчас у зелебобиков любимый ответ - я политикой не интересуюсь)))
показати весь коментар
15.07.2020 09:53 Відповісти
Воно повітряно-крапельним передається, чи шо ...
показати весь коментар
15.07.2020 09:54 Відповісти
гучніше за всі гремить саме порожня коробка.. Це про того паскудника бужанського, точно сказано!
показати весь коментар
15.07.2020 14:01 Відповісти
Може вже треба знімать не законопроект, а самого бужанського та йому подібних? Як же ці гниди бояться української мови - вона на них діє як ладан на чорта. Але слід пам`ятати: Україна закінчується там, де закінчується мова!
показати весь коментар
15.07.2020 09:44 Відповісти
Якби це сталось у післямайданні часи, то тих законщиків покопали би під радою і викинули в сміття.
показати весь коментар
15.07.2020 09:45 Відповісти
треба було вішати, тоді було б справжнє очищення, а не показове
показати весь коментар
15.07.2020 09:58 Відповісти
скількох вивісив чи повісив сам? Можливо автомобілем давив, тоді похвались наліпками?
показати весь коментар
15.07.2020 13:07 Відповісти
Що зміг, зробив у 14-15 році. Піски. Мар'їнка. ТАК зрозуміло?
показати весь коментар
16.07.2020 09:52 Відповісти
дякую, якщо зробив, але ж вішати не те саме?
показати весь коментар
16.07.2020 11:38 Відповісти
У післямайданні часи, поки Майдан ховав загиблих, перев'язував поранення і готувався до війни на Сході, убили Сашка Білого, а до влади дірвалася ********** гнида.
показати весь коментар
15.07.2020 10:09 Відповісти
https://twitter.com/eternalrailway

https://twitter.com/eternalrailway Herman Aksom @eternalrailway

https://twitter.com/eternalrailway https://twitter.com/eternalrailway



В 2001 нам в 5-му класі раптом поставили новий предмет - російську мову.
На першому ж уроці ми всі зрозуміли, що це лайно нам непотрібно - навіть слова "падєж" вже ніхто не розумів. І батьки відмовились від уроків російської, щоб не засмічували знання української і не плутались.

20 років тому, в 2001-му, всім було зрозуміло, що руський язик вже нікому в Україні не потрібен, більше того, він лише заважає зосередитись на тому, що справді важливо - українській і англійській. А в 2004-му ми вже всім класом ходили на Майдан проти регіоналів.
показати весь коментар
15.07.2020 16:39 Відповісти
показати весь коментар
15.07.2020 09:47 Відповісти
А тим часом, майже втіхаря, новостворений вищий антикорупційний суд зняв арешт з майна Раї Богатірьової.

https://twitter.com/ukrpravda_news
https://twitter.com/ukrpravda_news Українська правда
https://twitter.com/ukrpravda_news
https://twitter.com/ukrpravda_news @ukrpravda_news

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду підтримав клопотання адвоката Раїси Богатирьової Дмитра Беляєва щодо скасування арешту майна ексміністра охорони здоров'я.

Зате вам знову покажуть чергову "обнажонку" від зелених сосен.
Не відволікайтесь на Раю.
показати весь коментар
15.07.2020 09:53 Відповісти
Зебобики взяли и послушались. Счас.
показати весь коментар
15.07.2020 09:56 Відповісти
кацап розумков, чурчхєла арахімія та інші шлюхи урода будуть розглядати українофобський закон маланця бужанського про українську мову.
Що відбувається?!! Українці, агов, ви де?!!
показати весь коментар
15.07.2020 09:57 Відповісти
разумков - не кацап. Він - іврєй.
показати весь коментар
15.07.2020 13:10 Відповісти
згоден.
показати весь коментар
16.07.2020 09:49 Відповісти
Бужанского на ёлку 😀😀😀
показати весь коментар
15.07.2020 10:01 Відповісти
Шановні "русскоговорящие" українці - якщо і Ви в тому числі не встанете на захист української мови в Україні то ми всі разом втратимо Україну! "Та сторона" тільки цього і чекає! Слава Україні!!!
показати весь коментар
15.07.2020 10:03 Відповісти
Російською мовою можна побудувати лише Росію. І не важливо яку - бєлую, малую, вєлікую. Але у що перейменувати Білорусь?
показати весь коментар
15.07.2020 10:06 Відповісти
Русь і расєя (раша) - різні поняття.
показати весь коментар
15.07.2020 10:10 Відповісти
сплатіла навєкі вєлікая русь...як тільки з'являється слово русь, зникає все українське з Україною, українською мовою та українцями включно.
показати весь коментар
15.07.2020 11:36 Відповісти
Почему в Украине вопросами украинского языка занимаются евреи ? Как бы выглядело еже ли бы в Израиле подобные темы поднимал "Петренко"? Все-таки мы -страна чудес!
показати весь коментар
15.07.2020 10:10 Відповісти
Євреї живуть в Ізраїлі та розбудовують власну державу, попрошу не плутати.
показати весь коментар
15.07.2020 11:57 Відповісти
В Ізраїлі живуть ізраїльтяни.
показати весь коментар
15.07.2020 12:42 Відповісти
дякую https://censor.net/ua/user/394174, за виправлення... Геть заплутався, що згідно останніх тенденцій, в "Луцькій" області живуть волиняни чи у Волинській обл.- луцькіяни.
показати весь коментар
15.07.2020 12:53 Відповісти
Тільки козлощелепний вилупок з московії може запроваджувати "наречіє" зайвохромосомного окупанта ***** в український мовний Закон.Самозванець мокша з мойшею навіть не рус с Кия (русский)-він касап,що з тюркської мови означає кат-мясник.
показати весь коментар
15.07.2020 10:24 Відповісти
Бужанский креатура блазня, и он не единственный в толпе сн, и набрал он эту сволоту умышленно, чтобы подстраховаться, если рашисты возьмут верх, то у блазня уже есть в вр свои коллаборанты, извольте бес путлер, я старался.
показати весь коментар
15.07.2020 10:28 Відповісти
Креминь в этом вопрос и должен быть кремнем.
показати весь коментар
15.07.2020 10:40 Відповісти
в этом вопросе.
показати весь коментар
15.07.2020 10:42 Відповісти
https://twitter.com/sergiy_taran
https://twitter.com/sergiy_taran
https://twitter.com/sergiy_taran


https://twitter.com/sergiy_taran
https://twitter.com/sergiy_taran

Сергій Таран / Sergiy Taran

@sergiy_taran

·https://twitter.com/sergiy_taran/status/1283114783122894848 13 ч «У Зеленського» оголошують не просто перегляд мовної політики. Нас готують до коаліції Слуг та ОПЗЖ у місцевих органах влади після виборів восени. Мовне питання - це пас Зеленського в бік проросійських сил, - мовляв, я вам не чужий!..Мовний омбудсмен Кремінь закликав нардепів не підтримувати і зняти з розгляду скандальний законопроєкт Бужанського - Цензор.НЕТ 9901
показати весь коментар
15.07.2020 11:34 Відповісти
Напоминает ШИРку между Тимошенко и Януковичем теперь зесрань с ЖОПоблоком русифекализацией Украины занялись.
показати весь коментар
15.07.2020 13:09 Відповісти
Зе-срань вже пiдготовила подарунок до 30-ї річниці ухвалення Декларації про державний суверенітет.

Саме в цей день розглядається проект закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо навчання державою мовою в закладах освіти" (№2362).
Цей законопроєкт, внесений гнидою М.Бужанським, передбачає істотні зміни до освітнього та мовного законодавства, спрямовані на звуження сфери застосування української мови в освітньому процесі.
По-перше, законопроєкт пропонує зірвати перехід на українську мову навчання вже з 1 вересня 2020 року учнів 5-11 класів, які досі навчалися кацапською мовою, відклавши цей перехід до 2023 року.
Міністерство освіти і науки впродовж трьох років провело всю необхідну роботу з підготовки вчителів, підручників, методичних матеріалів для того, щоб наші діти з 1 вересня могли здобувати якісну освіту українською мовою. Ухвалення законопроєкту 2362 позбавить школярів такої можливості, а отже, поставить їх у завідомо гірші умови в реалізації індивідуальної освітньої чи професійної траєкторії.
По-друге, проєкт дозволяє і після 2023 року викладати 40-60% предметів кацапською мовою у 5-11 класах з навчанням мовою меншин (згідно з чинним законодавством - 20%).
По-третє, у всіх школах України можна буде викладати "один або декілька предметів", у тому числі, кацапською мовою"...

дякуємо вам, ЗеБiли!
показати весь коментар
15.07.2020 14:02 Відповісти
-Любіть Україну !
Любіть Україну, як сонце, любіть,
як вітер, і трави, і води…
В годину щасливу і в радості мить,
любіть у годину негоди.
Любіть Україну у сні й наяву,
вишневу свою Україну,
красу її, вічно живу і нову,
і мову її солов'їну.
В. Сосюра.
показати весь коментар
15.07.2020 14:46 Відповісти
Интересно,а русскоговорящие ребята,погибшие на Донбассе,они патриоты или нет?
Чем больше будут давить русский язык,тем больше в раде будет опзж опников.
показати весь коментар
15.07.2020 15:02 Відповісти
Саша. Твой вопрос провокационный ! Кто у нас ущемляет "русскоязычных" ??? Потому они и в окопах ,что такое только в головах сепаратистов. И не важно каким языком произносят ,- Слава Украине ! Главное-это знать где Родина.
показати весь коментар
15.07.2020 16:12 Відповісти
Цікаво чи ризикнуть зєльоні здоров'ям...банськог?
показати весь коментар
15.07.2020 16:52 Відповісти
Пол страны говорит на русском и от этого никуда не уйти.
Это украинцы?С ними надо считаться?
Слава Украине!
показати весь коментар
15.07.2020 17:51 Відповісти
...у державі повинна бути ДЕРЖАВНА мова. КРАПКА.
А спілкуватись можна на любій мові,наприклад,на хінді.....і ніхто не зверне на це увагу
показати весь коментар
15.07.2020 19:32 Відповісти
 
 