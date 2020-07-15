Мовний омбудсмен Кремінь закликав нардепів не підтримувати і зняти з розгляду скандальний законопроєкт Бужанського
Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь закликав народних депутатів не підтримувати і зняти з розгляду мовний законопроєкт №2362 авторства "слуги народу" Максима Бужанського.
Про це мовний омбудсмен написав на своїй сторінці у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Як Уповноважений із захисту державної мови, на якого закон покладає завдання захищати українську мову як державну, відстоювати права громадян на отримання послуг державною мовою, усувати перешкоди та обмеження у користуванні державною мовою,
- звертаюся до народних депутатів України з закликом не підтримувати і зняти з розгляду проєкт закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо навчання державою мовою в закладах освіти" (№2362).
Цей законопроєкт, внесений народним депутатом України М.Бужанським, передбачає істотні зміни до освітнього та мовного законодавства, спрямовані на звуження сфери застосування української мови в освітньому процесі.
По-перше, законопроєкт пропонує зірвати перехід на українську мову навчання вже з 1 вересня 2020 року учнів 5-11 класів, які досі навчалися російською мовою, відклавши цей перехід до 2023 року. Міністерство освіти і науки впродовж трьох років провело всю необхідну роботу з підготовки вчителів, підручників, методичних матеріалів для того, щоб наші діти з 1 вересня могли здобувати якісну освіту українською мовою. Ухвалення законопроєкту 2362 позбавить школярів такої можливості, а отже, поставить їх у завідомо гірші умови в реалізації індивідуальної освітньої чи професійної траєкторії.
По-друге, проєкт дозволяє і після 2023 року викладати 40-60% предметів російською мовою у 5-11 класах з навчанням мовою меншин (згідно з чинним законодавством - 20%).
По-третє, у всіх школах України можна буде викладати "один або декілька предметів", у тому числі, російською мовою", - написав він.
Кремінь наголосив, що твердження, що цей законопроєкт спрямований на захист порушених конституційних прав російської чи інших національних меншин, не відповідають дійсності. Адже Закон України "Про освіту", мовні норми якого були предметом розгляду в Конституційному Суді, рішенням Конституційного Суду №10-р/2019 від 16 липня 2019 року визнаний таким, що відповідає Конституції України.
Також мовний омбудсмен додав, що Міністерство освіти і науки України не підтримує законопроект 2362, оскільки він суперечить цілям освітньої реформи, а також вимагає тільки термінових витрат з держбюджету на суму 56 млн гривень: " І це за тих непростих епідеміологічних умов, коли є немалі шанси розпочати новий 2020-2021 навчальний рік здобувачам освіти дистанційно, а не в шкільних класах".
"Важливо, що і профільний парламентський комітет з питань гуманітарної й інформаційної політики, зважаючи на очевидні ризики, аналогічно рекомендував відхилити цей законопроєкт.
Звістка про намір Верховної Ради розглянути законопроєкт 2362 на пленарному засіданні вже викликала суспільні реакцію та протести, ігнорування яких може привести до непередбачуваних наслідків.
Вірю, що народні депутати України виявлять політичну мудрість і державницьку позицію, знімуть з розгляду законопроєкт 2362 і в подальшому утримуватимуться від тих кроків, що будуть спрямовані на звуження обсягу та сфери застосування державної мови.
Забезпечення незворотності освітніх реформ, захист і розвиток української, як і підвищення якості її викладання, стимулювання умотивованого вчителя, партнерство між школою і батьками, - ось деякі з тих ключових пріоритетів, які по-справжньому формують компетентного, відповідального, свідомого громадянина України", - резюмував Кремінь.
Як повідомлялося, 17 червня Комітет ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендував Раді відхилити доопрацьовану редакцію законопроєкту №2362 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з вивчення державної мови в навчальних закладах".
Автором законопроєкту є член Комітету ВР з питань правоохоронної діяльності Максим Бужанський (фракція партії "Слуга народу"). Цей документ був зареєстрований в парламенті 31 жовтня 2019 р. Він передбачає внесення змін до законів про мову і про освіту і переносить з 2020 року на 2023 р. перехід російськомовних 5-11 класів на навчання українською мовою. Проти цього законопроєкту в свій час виступило Міністерство освіти і науки, а також Бюджетний комітет ВР і освітянська спільнота.
Спроба скасувати навчання українською мовою - це атака на майбутні покоління.
Українська мова зажди об'єднує народ і робить його сильнішим у протистоянні з ворогом.
В четвер о 9.00 зустрінемося біля парламенту, щоб відстояти позицію українського народу.
За все доводиться платити.
За минулорічний напад колективного божевілля ми платим долями, здоров'ям і життями. Влада - це обрані нами цинічні злодії і неприховані вороги, які за півроку зруйнували економіку, вивезли з країни всі медичні засоби захисту, розікрали гроші виділені на подолання епідемії.
Воююча армія кинута на призволяще, пришелепкуватий головнокомандуючий жалюгідно ховається від відповідальності.
Голова ВР свідомо провокує в суспільстві мовне протистояння, саме підчас посилення російської агресії.
У кризу парламент приймає закон про гральний бізнес, яким фактично звільняє бандитів на два роки від сплати податків.
Тільки страх, викликаний нашим спротивом, може хоч якось зупинити цю банду зайд, волоцюг і наркоманів.
Тримайте стрій, час повертати країну.
В зелених труселях чимало зброду у владу попроходило.
Herman Aksom @eternalrailway
https://twitter.com/eternalrailway https://twitter.com/eternalrailway
В 2001 нам в 5-му класі раптом поставили новий предмет - російську мову.
На першому ж уроці ми всі зрозуміли, що це лайно нам непотрібно - навіть слова "падєж" вже ніхто не розумів. І батьки відмовились від уроків російської, щоб не засмічували знання української і не плутались.
20 років тому, в 2001-му, всім було зрозуміло, що руський язик вже нікому в Україні не потрібен, більше того, він лише заважає зосередитись на тому, що справді важливо - українській і англійській. А в 2004-му ми вже всім класом ходили на Майдан проти регіоналів.
Українська правда
https://twitter.com/ukrpravda_news Українська правда
https://twitter.com/ukrpravda_news
https://twitter.com/ukrpravda_news @ukrpravda_news
Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду підтримав клопотання адвоката Раїси Богатирьової Дмитра Беляєва щодо скасування арешту майна ексміністра охорони здоров'я.
Зате вам знову покажуть чергову "обнажонку" від зелених сосен.
Не відволікайтесь на Раю.
Що відбувається?!! Українці, агов, ви де?!!
Сергій Таран / Sergiy Taran
https://twitter.com/sergiy_taran
https://twitter.com/sergiy_taran
https://twitter.com/sergiy_taran
Сергій Таран / Sergiy Taran
@sergiy_taran
·https://twitter.com/sergiy_taran/status/1283114783122894848 13 ч «У Зеленського» оголошують не просто перегляд мовної політики. Нас готують до коаліції Слуг та ОПЗЖ у місцевих органах влади після виборів восени. Мовне питання - це пас Зеленського в бік проросійських сил, - мовляв, я вам не чужий!..
Саме в цей день розглядається проект закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо навчання державою мовою в закладах освіти" (№2362).
дякуємо вам, ЗеБiли!
Любіть Україну, як сонце, любіть,
як вітер, і трави, і води…
В годину щасливу і в радості мить,
любіть у годину негоди.
Любіть Україну у сні й наяву,
вишневу свою Україну,
красу її, вічно живу і нову,
і мову її солов'їну.
В. Сосюра.
Чем больше будут давить русский язык,тем больше в раде будет опзж опников.
Это украинцы?С ними надо считаться?
Слава Украине!
А спілкуватись можна на любій мові,наприклад,на хінді.....і ніхто не зверне на це увагу