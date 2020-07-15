Степанов назвав основні правила відвідування шкіл у новому навчальному році: Обов'язковий температурний скринінг і наявність антисептиків

Одним з основних правил навчання в умовах карантину є температурний скринінг усіх дітей, які прибули в школу, а також усіх співробітників освітнього закладу.

Про це глава МОЗ Максим Степанов заявив під час брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.

Степанов розповів, що спільно з Міносвіти аналізують ситуацію і враховують досвід іноземних колег.

"Зараз можу сказати, що це буде обов'язкове вимірювання температури для всіх співробітників навчальних закладів, обов'язкове вимірювання температури дітям. За температури 37,2 і вище ні співробітники, ні діти не можуть допускатися до роботи або навчання", - зазначив глава МОЗ.

За словами Степанова, також буде обов'язковим, коли батьки приводять дітей у школу, використання масок.

Крім того, в школі обов'язково мають бути антисептики.

Міністр додав, що це загальні правила, а інші будуть повідомлені найближчим часом.

