Степанов назвав основні правила відвідування шкіл у новому навчальному році: Обов'язковий температурний скринінг і наявність антисептиків
Одним з основних правил навчання в умовах карантину є температурний скринінг усіх дітей, які прибули в школу, а також усіх співробітників освітнього закладу.
Про це глава МОЗ Максим Степанов заявив під час брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.
Степанов розповів, що спільно з Міносвіти аналізують ситуацію і враховують досвід іноземних колег.
"Зараз можу сказати, що це буде обов'язкове вимірювання температури для всіх співробітників навчальних закладів, обов'язкове вимірювання температури дітям. За температури 37,2 і вище ні співробітники, ні діти не можуть допускатися до роботи або навчання", - зазначив глава МОЗ.
За словами Степанова, також буде обов'язковим, коли батьки приводять дітей у школу, використання масок.
Крім того, в школі обов'язково мають бути антисептики.
Міністр додав, що це загальні правила, а інші будуть повідомлені найближчим часом.
«Я когда вижу, что на детей на улице надевают маски, хочу задать вопрос - а кто у них эмфизему будет лечить после ношения этой маски?" - завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Первого МГМУ имени Сеченова, академик РАН Виталий Зверев.
" свободный и беспрепятственный поток воздуха во время вдоха и выдоха является необходимым условием нормальной дыхательной функции. Любое патологическое или непатологическое состояние, которое может нарушить свободный воздушный поток во время дыхательного цикла, может привести к гиповентиляции с повышенным дыхательным усилием, и к физиологической нагрузке, связанной с сердечно-сосудистой системой и системой регулирования температуры, а также может вызвать психологический стресс" - Alghadir A, Aly F, Zafar H. Effect of face veil on ventilator function among Saudi adult females. Pak J Med Sci. 2012;28:71-4
В корейском исследовании 2020 года проверили фильтруют ли маски коронавирус у больных COVID-19. Ни хирургические, ни хлопковые маски не фильтровали коронавирус во время кашля зараженных пациентов. Авторы пишут, что предыдущие исследования показали, что частицы размером 0.04-0.2 мкм могут проникать через хирургические маски. Размер частиц коронавируса попадает в этот диапазон, из чего также следует, что маски не могут его эффективно фильтровать. Авторы отмечают, что они обнаружили больше вируса на внешней поверхности маски, чем на внутренней - Bae S et al. Effectiveness of Surgical and Cotton Masks in Blocking SARS-CoV-2: A Controlled Comparison in 4 Patients. Ann Intern Med. 2020;M20-1342