Степанов назвав основні правила відвідування шкіл у новому навчальному році: Обов'язковий температурний скринінг і наявність антисептиків

Одним з основних правил навчання в умовах карантину є температурний скринінг усіх дітей, які прибули в школу, а також усіх співробітників освітнього закладу.

Про це глава МОЗ Максим Степанов заявив під час брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.

Степанов розповів, що спільно з Міносвіти аналізують ситуацію і враховують досвід іноземних колег.

"Зараз можу сказати, що це буде обов'язкове вимірювання температури для всіх співробітників навчальних закладів, обов'язкове вимірювання температури дітям. За температури 37,2 і вище ні співробітники, ні діти не можуть допускатися до роботи або навчання", - зазначив глава МОЗ.

За словами Степанова, також буде обов'язковим, коли батьки приводять дітей у школу, використання масок.

Крім того, в школі обов'язково мають бути антисептики.

Міністр додав, що це загальні правила, а інші будуть повідомлені найближчим часом.

+5
Всё это какая-то утопия...Ну сами посудите-как первоклашка,к примеру,сможет высидеть в маске несколько часов?А как учитель будет через маску обучать правильному произношению звуков,к примеру?
15.07.2020 10:53 Відповісти
+2
Маску треба міняти що дві години. 7-8 уроків 14-16 масок. За чий рахунок? Розуміючи, що здоров"я дітей найдорожче, але чи не задорого на батьківську кишеню?
15.07.2020 10:00 Відповісти
+2
Начинают преващать людей в послушное стадо начиная с детей. Отбирать будут тупых и злых остальных в резервацию.
15.07.2020 10:55 Відповісти
Маску треба міняти що дві години. 7-8 уроків 14-16 масок. За чий рахунок? Розуміючи, що здоров"я дітей найдорожче, але чи не задорого на батьківську кишеню?
15.07.2020 10:00 Відповісти
Из текста следует, что маски нужны родителям, которые приводят детей.
15.07.2020 11:06 Відповісти
а звідки у вас узялися 16 масок, коли урок 45 хвилин? 7-8 масок треба. чи по ви дві одразу носите?
15.07.2020 14:23 Відповісти
стєпанов-ссучене зєчьмо.
15.07.2020 10:40 Відповісти
Всё это какая-то утопия...Ну сами посудите-как первоклашка,к примеру,сможет высидеть в маске несколько часов?А как учитель будет через маску обучать правильному произношению звуков,к примеру?
15.07.2020 10:53 Відповісти
каждьій день вижу детей в масках. и ничо, главно правильньій размер.
15.07.2020 14:24 Відповісти
Про эффект генератора под маской, подобный чашке Петри, слышали?
«Я когда вижу, что на детей на улице надевают маски, хочу задать вопрос - а кто у них эмфизему будет лечить после ношения этой маски?" - завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Первого МГМУ имени Сеченова, академик РАН Виталий Зверев.

" свободный и беспрепятственный поток воздуха во время вдоха и выдоха является необходимым условием нормальной дыхательной функции. Любое патологическое или непатологическое состояние, которое может нарушить свободный воздушный поток во время дыхательного цикла, может привести к гиповентиляции с повышенным дыхательным усилием, и к физиологической нагрузке, связанной с сердечно-сосудистой системой и системой регулирования температуры, а также может вызвать психологический стресс" - Alghadir A, Aly F, Zafar H. Effect of face veil on ventilator function among Saudi adult females. Pak J Med Sci. 2012;28:71-4

В корейском исследовании 2020 года проверили фильтруют ли маски коронавирус у больных COVID-19. Ни хирургические, ни хлопковые маски не фильтровали коронавирус во время кашля зараженных пациентов. Авторы пишут, что предыдущие исследования показали, что частицы размером 0.04-0.2 мкм могут проникать через хирургические маски. Размер частиц коронавируса попадает в этот диапазон, из чего также следует, что маски не могут его эффективно фильтровать. Авторы отмечают, что они обнаружили больше вируса на внешней поверхности маски, чем на внутренней - Bae S et al. Effectiveness of Surgical and Cotton Masks in Blocking SARS-CoV-2: A Controlled Comparison in 4 Patients. Ann Intern Med. 2020;M20-1342
15.07.2020 17:17 Відповісти
понос слов - запор мьісли. для мене нічого нового ти не видав.
15.07.2020 18:49 Відповісти
Начинают преващать людей в послушное стадо начиная с детей. Отбирать будут тупых и злых остальных в резервацию.
15.07.2020 10:55 Відповісти
У злых температура может быть повышена, как и у нервных. Отбирать будут стабильных аморфов.
15.07.2020 10:58 Відповісти
у голодньіх и невтіспавшихся тоже может бьіть повьішенная.
15.07.2020 18:52 Відповісти
Цього не знаю, пишу, з чим зтикались в родині.
15.07.2020 21:37 Відповісти
Известны https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F физиологические колебания температуры тела в течение суток - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC суточный ритм : разница между ранне-утренней и вечерней температурой достигает 0,5-1,0 °C. Следуя суточному ритму, наиболее низкая температура тела отмечается утром, около 5 часов, а максимальное значение достигается вечером. Как и многие другие биоритмы, температура следует суточному циклу Солнца, а не уровню нашей активности.
Степанов назвав основні правила відвідування шкіл у новому навчальному році: Обов'язковий температурний скринінг і наявність антисептиків - Цензор.НЕТ 5593
15.07.2020 10:55 Відповісти
розслабся, увечері і ик всі вже вдома.
15.07.2020 14:27 Відповісти
Ні, у дітей будь-коли буває: банально набігався, перегрівся. І у дорослих теж.
15.07.2020 14:44 Відповісти
Хочу сказати, шо 37,2 - це не та температура, до якої можна доколупатись.
15.07.2020 15:05 Відповісти
застав дурака богу молиться він і лоба розиб"є.
15.07.2020 18:48 Відповісти
 
 