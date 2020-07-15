Паводки на Західній Україні: залишаються зруйнованими і пошкодженими майже 300 мостів і понад 750 км автошляхів
Станом на ранок 15 липня на території західних областей України підтоплених населених пунктів немає, тривають заходи з ліквідації наслідків паводків.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.
"Станом на 07 год. 15 липня на території західних областей підтоплених населених пунктів (було 349), підвалів (було 7 тис. 225) та присадибних ділянок (було 22 тис. 182) немає.
Зруйновано 202,4 км (було 278,2 км) автодоріг (Івано-Франківська (201), Чернівецька (1,4) та 95 (було 95) мостів (Івано-Франківська (93), Львівська (1) та Чернівецька (1).
Пошкоджено 549 км автодоріг (було 654 км) та 213 мостів (було 266) у Івано-Франківській (507,7 км доріг та 198 мостів) та Чернівецькій (40,9 км автодоріг та 15 мостів) областях", - сказано в повідомленні.
За даними відомства, силами ДСНС з початку проведення робіт врятовано 478 осіб, евакуйовано 721 осіб, відселено 1 тис. 324 людини і перевезені через підтоплені ділянки доріг 2 тис. 565 осіб.
Протягом доби рятувальники відкачали 445 куб. м води.
Всього до робіт на території області залучено 60 ос. і 36 од. техніки, з них від ДСНС 52 рятувальників о/с і 31 од. техніки (у тому числі 2 вертольоти ДСНС).
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Юля - газована принцеса.
А должна была?
І тільки не згадуйте Порошенка - він зараз в опозиції, ні за що не відповідає. Покритикуйте краще Вову, якщо знайдете за що.
Хоча він зайнятий дерибаном грошей на "большую стройку"1, йому ніколи
Как же теперь вырубленные смереки вывозить?