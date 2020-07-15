УКР
Новини
1 553 29

Паводки на Західній Україні: залишаються зруйнованими і пошкодженими майже 300 мостів і понад 750 км автошляхів

Станом на ранок 15 липня на території західних областей України підтоплених населених пунктів немає, тривають заходи з ліквідації наслідків паводків.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"Станом на 07 год. 15 липня на території західних областей підтоплених населених пунктів (було 349), підвалів (було 7 тис. 225) та присадибних ділянок (було 22 тис. 182) немає.

Зруйновано 202,4 км (було 278,2 км) автодоріг (Івано-Франківська (201), Чернівецька (1,4) та 95 (було 95) мостів (Івано-Франківська (93), Львівська (1) та Чернівецька (1).

Також читайте: 57 населених пунктів знеструмлено через негоду в Сумській області, - ДСНС

Пошкоджено 549 км автодоріг (було 654 км) та 213 мостів (було 266) у Івано-Франківській (507,7 км доріг та 198 мостів) та Чернівецькій (40,9 км автодоріг та 15 мостів) областях", - сказано в повідомленні.

За даними відомства, силами ДСНС з початку проведення робіт врятовано 478 осіб, евакуйовано 721 осіб, відселено 1 тис. 324 людини і перевезені через підтоплені ділянки доріг 2 тис. 565 осіб.

Протягом доби рятувальники відкачали 445 куб. м води.

Всього до робіт на території області залучено 60 ос. і 36 од. техніки, з них від ДСНС 52 рятувальників о/с і 31 од. техніки (у тому числі 2 вертольоти ДСНС).

Автор: 

Топ коментарі
+3
зеленский на мосту над страшным потоком
Паводки на Западной Украине: остаются разрушенными и поврежденными почти 300 мостов и более 750 км автодорог - Цензор.НЕТ 2480
15.07.2020 09:56 Відповісти
+3
не. это наводнение "под личным контролем"
Паводки на Западной Украине: остаются разрушенными и поврежденными почти 300 мостов и более 750 км автодорог - Цензор.НЕТ 9911
15.07.2020 10:03 Відповісти
+3
Шановна редакція "Цензору"! Як ви вже дістали своїм: " на Західній Україні" Невже так складно написати на заході України, чи територія західної України, що зазнала паводок?
15.07.2020 11:00 Відповісти
зеленский на мосту над страшным потоком
Паводки на Западной Украине: остаются разрушенными и поврежденными почти 300 мостов и более 750 км автодорог - Цензор.НЕТ 2480
15.07.2020 09:56 Відповісти
Диверсанти хочуть підірвати міст разом з Бубочкою.
15.07.2020 10:00 Відповісти
не. это наводнение "под личным контролем"
Паводки на Западной Украине: остаются разрушенными и поврежденными почти 300 мостов и более 750 км автодорог - Цензор.НЕТ 9911
15.07.2020 10:03 Відповісти
Я так і не побачив жодної фотографії зруйнованого моста. Напевно збираються пиляти бюджет ніби-то на відновлення неіснуючих руйнувань.
15.07.2020 10:04 Відповісти
Такие тоже посчитали.
Паводки на Західній Україні: залишаються зруйнованими і пошкодженими майже 300 мостів і понад 750 км автошляхів - Цензор.НЕТ 3789
15.07.2020 10:11 Відповісти
Західняки досі вважають всіх, хто зі Східної України, своїми суперниками. Це тому російького шаигуна і добре відомого вінницького пройдисвіта Порошенка вони вважають кращим, ніж дніпровську бандерівку Юлю. Яка одна зробила для України більше, ніж усі політики разом узяті. І ще зробить. Але, нажаль зробить, коли вже повернути час назад буде запізно
15.07.2020 10:07 Відповісти
цікаво, а такий інвалід розумової праці як ти, звідки? Сподіваюсь, що ранкову оду ТЮльці ти не пропустив?
15.07.2020 10:17 Відповісти
Ось - справжня Бандерівка.
Юля - газована принцеса.
Паводки на Західній Україні: залишаються зруйнованими і пошкодженими майже 300 мостів і понад 750 км автошляхів - Цензор.НЕТ 3048
15.07.2020 10:18 Відповісти
Ану дайте хоч одну цитату Юльки-бандерівки з приводу Бандери? Щось не чув ніколи, щоби ця лисиця коли-небудь про нього висловлювалася.
15.07.2020 10:38 Відповісти
Щось не чув ніколи, щоби ця лисиця коли-небудь про нього висловлювалася.


А должна была?
15.07.2020 10:55 Відповісти
Це її справа, але якщо фанат Юльки Суліма називає її бандерівкою, то логічно очікувати від неї дифірамб на адресу Бандери. Я їх щось не пригадую
15.07.2020 11:11 Відповісти
назвати цього Юлебібнутого фанатом, клавіатура не дозволяє... Яка бохиня, такі й "прихильники"...
15.07.2020 11:50 Відповісти
Мабуть тому, що справжнього бандерівця видно по справах, а не по словах?
15.07.2020 12:14 Відповісти
Так розкажіть про бандерівські справи Юлі, які повинні оцінити мешканці заходу України (ви їх зараховуєте до прихильників Бандери).
15.07.2020 12:36 Відповісти
Пан плутає ботоферму Порошенка і Україну. Для ботоферми російського шпигуна Порошенка Юля дійсно нічого не зробила доброго. А от Україна за часів роботи Тімошенко в уряді мала дійсно свої коротенькі часові відрізки розквіту. Але що тут поробиш, частина українців думають не мізками, а вухами. І той, хто голосніше всіх з надривом у голосі проволає "Слава Україні!", - буде в них головним патріотом, навіть, якщо він пуйло якийсь.
15.07.2020 12:56 Відповісти
Я вас питаю про бандерівські справи Юлі, а ви мені пишете про Порошенка і вихваляєте міфічні "короткі відрізки розквіту" без наведення жодних фактів. Ви зі всіма так дискутуєте? Якщо так, то постарайтеся поміняти партійну методичку, бо результат буде для вас невтішним.
15.07.2020 13:18 Відповісти
Найперша бандерівська справа Юлі - Україна ще у 2000 му за борги перед газпромом мала стати частиною Раші і не стала. Тоді Юля на посаді віцепрем'єра з енергетичних питань навела лад в енергетиці, заборонила бартер, олігархи стали платити податки в бюджет, лише за тиждень він наповнивсь грошима, Україна розрахувалась з Рашою, припинились віялові, шахтарі і бюджетніки отримали багаторічні борги, люди стали отримувати зарплатню грошима, а не унітазами. Пуйло дав вказівку свойому куму Медведчуку і за це Юля була покарана. В 2001му вона відсиділа 2 місяці в буцегарні, її чоловік відсидів рік, свекора довели до могили, а все її оточення було репресоване. А дебільні іщукі досі смокчуть у російського шпигуна порошенка, який є теж кумом медведчука, бо медведчук хрестив молодшого порошенка - михайла
15.07.2020 13:54 Відповісти
Згадала баба, як Юлька дівкою була. Що було 20 років тому, нікому вже не цікаво. Ви розкажіть краще про добрі бандерівські справи Юлі за останні 5 років (що більш актуально).

І тільки не згадуйте Порошенка - він зараз в опозиції, ні за що не відповідає. Покритикуйте краще Вову, якщо знайдете за що.
15.07.2020 14:03 Відповісти
https://24tv.ua/memuari-boltona-timoshenko-nazvali-prorosiyskim-politikom_n1368713 У США Тимошенко називають проросійським політиком: мемуари Болтона
показати весь коментар
15.07.2020 14:13 Відповісти
15.07.2020 14:14 Відповісти
https://glavcom.ua/country/politics/pislya-pocilunkiv-z-medvedchukom-timoshenko-poobnimalas-zi-shche-odnim-prorosiyskim-diyachem-foto-692832.html Перепрошую, це правильне посилання
15.07.2020 14:20 Відповісти
https://biz.censor.net/columns/3198839/gazprom_ataku_ukranu_rukami_timoshenko_ta_medvedchuka
15.07.2020 14:16 Відповісти
Напишіть "челобитную" вибраному вами царьку.
Хоча він зайнятий дерибаном грошей на "большую стройку"1, йому ніколи
15.07.2020 10:40 Відповісти
Треба організвати флешмоб - цілування пеньків в лобік - лісорубами, владою і священниками.
15.07.2020 10:42 Відповісти
Ой, дороги размыло!
Как же теперь вырубленные смереки вывозить?
15.07.2020 10:49 Відповісти
Шановна редакція "Цензору"! Як ви вже дістали своїм: " на Західній Україні" Невже так складно написати на заході України, чи територія західної України, що зазнала паводок?
15.07.2020 11:00 Відповісти
А они просто неучи!
15.07.2020 15:42 Відповісти
щорб щось робилось треба терміново підняти оплату ПРАЦІ держслужбовцям, і тоді у потопельників ВСЕ БУДЕ
15.07.2020 11:53 Відповісти
Додам комент в підтримку Ig Shu - немає ніяких "Західних" "Східних" "Південних" "Північних" "Центральних" Україн. Це антиукраїнська топоніміка, яка впроваджувалась (і досі впроваджується) ворожими силами. Є одна Україна яка має в собі Південь України Захід України, Схід України та інше.
15.07.2020 16:18 Відповісти
 
 