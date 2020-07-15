МОЗ запропонував збільшити із 40 до 55 активних хворих на 100 тис. осіб критерій, за яким країни вносять до "червоного" і "зеленого" списків, - Степанов
Кабінет Міністрів може переглянути показник, за яким будуть розподіляти країни в "червону" або "зелену" зони: замість активних хворих будуть враховувати інцидентність.
Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.
"На етапі узгодження, за яким принципом будуть відкриватися кордони, в тому числі в Європейському Союзі, ми уважно стежили за цими подіями, тому що країни ЄС - це країни, які наші громадяни відвідують найчастіше, тим більше влітку. На початковому етапі йшлося саме про рівень активних хворих на 100 тис. населення. На засіданні міністрів Європейського Союзу говорилося саме про ці критерії і саме таку формулу. Коли ми ухвалювали рішення, це було 22 червня, саме цей критерій 40 активних хворих на 100 тис. населення і був впроваджений в Україні. Перед 1 липня Європейський Союз поміняв цей показник на інцидентність. Ми не виключаємо, що будемо переглядати ці критерії. У зв'язку зі збільшенням активних хворих в Україні, зараз цей показник понад 62 активних хворих на 100 тис. населення, ми внесли пропозицію про збільшення критерію до 55 активних хворих на 100 тис. населення. Тобто країни, які після затвердження урядом цього критерію матимуть більше 55 активних хворих на 100 тис. населення, будуть потрапляти до переліку країн "червоної зони", менше 55 - "зеленої зони", - розповів Степанов.
