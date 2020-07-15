УКР
МОЗ запропонував збільшити із 40 до 55 активних хворих на 100 тис. осіб критерій, за яким країни вносять до "червоного" і "зеленого" списків, - Степанов

МОЗ запропонував збільшити із 40 до 55 активних хворих на 100 тис. осіб критерій, за яким країни вносять до

Кабінет Міністрів може переглянути показник, за яким будуть розподіляти країни в "червону" або "зелену" зони: замість активних хворих будуть враховувати інцидентність.

Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"На етапі узгодження, за яким принципом будуть відкриватися кордони, в тому числі в Європейському Союзі, ми уважно стежили за цими подіями, тому що країни ЄС - це країни, які наші громадяни відвідують найчастіше, тим більше влітку. На початковому етапі йшлося саме про рівень активних хворих на 100 тис. населення. На засіданні міністрів Європейського Союзу говорилося саме про ці критерії і саме таку формулу. Коли ми ухвалювали рішення, це було 22 червня, саме цей критерій 40 активних хворих на 100 тис. населення і був впроваджений в Україні. Перед 1 липня Європейський Союз поміняв цей показник на інцидентність. Ми не виключаємо, що будемо переглядати ці критерії. У зв'язку зі збільшенням активних хворих в Україні, зараз цей показник понад 62 активних хворих на 100 тис. населення, ми внесли пропозицію про збільшення критерію до 55 активних хворих на 100 тис. населення. Тобто країни, які після затвердження урядом цього критерію матимуть більше 55 активних хворих на 100 тис. населення, будуть потрапляти до переліку країн "червоної зони", менше 55 - "зеленої зони", - розповів Степанов.

Також читайте: Угорщина дозволила в'їзд українцям для роботи, навчання і лікування за дозволом поліції, - Держтуризму

+12
Логика зеленых убожеств -- Если не можем соответствовать правилам, то нужно изменить правила под себя.
15.07.2020 10:05 Відповісти
+6
Михайло Горбачев влітку 1986 року пропонув Мінздорову збільшити небезпечну дозу радіаційного опромінення у 4 рази
15.07.2020 10:11 Відповісти
+3
Давайте увеличивайте до 100... И как это повлияет на общую картину в стране? Реально убогие
15.07.2020 10:21 Відповісти
Чукча писатель, но не читатель?

На заседании министров Европейского Союза говорилось именно об этом критерии и именно такой формуле. Когда мы принимали решение, это было 22 июня, именно этот критерий 40 активных больных на 100 тыс. населения и был внедрен в Украине. Перед 1 июля Европейский Союз поменял этот показатель на инцидентность.Источник: https://censor.net.ua/n3208167

PS уважаемые редакторы, поправьте плз слово сраны на страны, заранее спасибо
15.07.2020 10:11 Відповісти
Я то как-раз прочитал. А прочитать не дано?

"... мы внесли предложение об увеличении критерия до 55 активных больных на 100 тыс. населения. Источник: https://censor.net/n3208167
15.07.2020 10:18 Відповісти
Ну и что это даёт?Существенно увеличится приток туристов?Сомневаюсь. Вдобавок он, по сравнению с заробитчанами, невелик (а по ЕСовским нормам Украина для них в красной зоне). Новость вообще по сути ни о чём.
15.07.2020 10:21 Відповісти
Так чего тогда варнякал, если не смог дочитать и понять? Абы воздух испортить?
показати весь коментар
Я то понял сразу, но смотреть как соевые по любой новости обвиняют зелёных-бесценно.
показати весь коментар
Лечись. Если не понимаешь прямой текст -- смотри картинки, может дойдёт.
показати весь коментар
Да, ботоферма обожает ими пользоваться. Извиняй, на меня столь убогое "творчество" не действует.
показати весь коментар
Тексты и картинки не понимаешь, остается только дерьмо из зомбоящика. Однако и вкусы у тебя.
показати весь коментар
Текст прекрасно понимают а унылый пятый канал можешь смотреть сам, мне таких фекальных ванн не нужно.
показати весь коментар
Как-же ты понимаешь, если прямой текст Степанова не смог понять?
показати весь коментар
И в чём не смог понять, в том, что он слегка смягчает критерии, ссылаясь на нормы ЕС?))
показати весь коментар
В полтора раза увеличить порог -- это чуть-чуть? А что тогда у тебя много? И где ты увидел такие нормы в ЕС? Покажешь эти нормы?
показати весь коментар
Ну, и что тебе от того увеличения в полтора раза?В кармане и в стакане добавиться?)))Это всего лишь регламентирует въезд в страну (который по сравнению с выездом) всё равно мал. Да и я не сказал, что есть такие нормы в ЕС, а сказал "ссылаясь на нормы ЕС", разницу улавливаешь?
показати весь коментар
Так какого хрена ты тогда высрался https://censor.net/comments/locate/3208167/019214d5-b85d-719f-8303-11076aa8128a В чем была неправда про подгон зелеными убожествами правил под себя?
показати весь коментар
Да тем, что у тебя все поголовно зелёные, которые во всём же виноваты)))Ты ещё озвучь бей "зелёных-спасай пэтю!")))
показати весь коментар
Лечись. Мерещится перестанет что Степанов назначен Петей.
показати весь коментар
Не суть важно кем он назначен, он отвечает за здравохранение-пусть и отвечает, в т.ч. за все эти карантинные дела. А не толкает пропаганду типа "голосуйте за землю". Ну, а если кому-то сильно хочется на его место-велкам, не вижу потока желающих работать, зато поток критиканов вижу очень даже.
показати весь коментар
За зелю т.е.
показати весь коментар
Как раз важно. Вы ведь критиковали Пороха за его министров. Чего не нравится теперь то-же самое? Не комильфо? Смачного.
показати весь коментар
Президент сменился, премьер сменился, правительство тоже. Главное чтобы с работой справлялся. А одного и того же не бывает, в одну и ту же реку войти нельзя.
показати весь коментар
Так в том-то и дело, что с работой не справляются. От слова совсем. Результат правления зеленой пошести -- за окном. Статистика об этом уже просто орет вовсю. А они вместо работать -- правила под себя подгоняют.
показати весь коментар
Ничего, потихоньку-полегоньку. Я давно говорю, что мы в процессе эволюции. А она никогда не идёт единственным верным путём, а множеством параллельных, которые в процессе отсеиваются. Так что это не быстро, и как следствие-надолго.
показати весь коментар
Да-да. Конечно. Эту лапшу можешь детям вешать. Может они еще и поверят. Про вашу "эволюцию" со знаком "минус". Такая "эволюция" по научному называется перманентной деградацией по всем фронтам. Что же в стране изменилось год назад, что плюс на минус поменялся? Не подскажешь?
показати весь коментар
Это ты считаешь, что сменился плюс на минус, я вижу наоборот. Имеет ли смысл доказывать друг другу где чёрное, а где белое, если оба оппонента твёрдо убеждены в обратном?
показати весь коментар
Да? Я верю не трепотне, а цифрам. Статистику по ВВП, промпроизводству, налогам, бюджету, зарплатам, безработице, уровню бедности, ценам и т.д. сам посмотришь? Или оценки западных экспертов и политиков? А может просто перестанешь тут так тупо лапшу втирать?
показати весь коментар
То есть упорно считаешь, что "при Порошенко такой всей фигни не было". Ну, или хотя бы не в таких масштабах. Бон, не стану переубеждать, в конце концов формула "верую, ибо нелепо" не мной придумана.
показати весь коментар
Еще раз, если не умеешь читать. Мне до одного места в что ты там "веруешь". Я верю не тупой трепотне, а цифрам. А статистика уже просто орет благим матом о "результатах" правления зеленой пошести.
показати весь коментар
Пусть орёт. Во-первых я ей не особо верю (по крайней мере нашему Держстату), во-вторых рост/падение рано или поздно меняют друг друга.
показати весь коментар
Мне до одного места в что ты там "веруешь". Расскажи это безработным и неимущим. А статистике от ****, МВФ, Всемирного банка и других западных институтов веришь? Или они тоже тупо врут?
показати весь коментар
А откуда они, по-твоему, берут свою статистику?Шпиёнов по учреждениям рассылают, и те фоткают документы, после чего передают их в Центр?Не-а, в известной степени берут от нашего держстата+некоторые косвенные показатели.
Я тебе вот что скажу, у меня тогда (и только тогда) появится хоть какое-то уважение к сторонникам прежней власти, когда вы бросите всё это нытьё по интернетам, и займётесь давлением на власть (а до того вы мне чертовски напоминаете тех расеян, которые в драных трениках бухают по кухням, говоря о политике). Но ничего похожего я не вижу в данный момент.
показати весь коментар
Т.е ты хочешь сказать, что Зеля специально сам себе делает плохую статистику? Совсем кукухой тронулось, зеленое? Да уж, логика и зеленые -- вещи абсолютно несовместимые. Лечись.
показати весь коментар
Ну, не стоит возводить Зеленского в роль некоего всеприсущего божества, который не только экономику угрожал, но ещё и в статистике покопался)))
показати весь коментар
У Зели сейчас моновласть монобыдла. Он к этому и стремился. Он за это и отвечает. Абсолютно.
показати весь коментар
Вчерашнее принятие закона о транспортном налоге в авиаперелётах приняла ТОЛЬКО монокоалиция?
показати весь коментар
Не петляй так тупо. Не прокатит. Ты прекрасно понимаешь о чем тебе пишут. Смачного
показати весь коментар
Самое забавное, что я то как раз на лучшее не надеялся, потому говорить, что зелёная власть меня обманула или что-то наподобие, это совсем смешно.
показати весь коментар
Мне фиолетово на что вы надеялись, когда гробили страну. Смачного.
показати весь коментар
Ох уж мне эти пессимисты
показати весь коментар
Статистика, зеленый .... Статистика
показати весь коментар
Которой верить это примерно как верить тому, когда пьяный матрос клянётся в любви припортовой жрице любви, купленной им же за трёшку. Ну да ладно, делать то что-то собираетесь, или так и будете как рабсеяне по кухням?
показати весь коментар
Повторю --- Т.е ты хочешь сказать, что Зеля специально сам себе делает плохую статистику? Совсем кукухой тронулось, зеленое? Да уж, логика и зеленые -- вещи абсолютно несовместимые. Лечись.
показати весь коментар
Ты полагает, он самолично в каждом облуправлении держстата что-то там поправляет?)))Тут и без него хватает туфты и приписок. Так что же говорит ваша статистика, делать что-то или сидеть на диване ровно?
показати весь коментар
Да-да. "Царь то хороший, бояре не очень". Самому не смешно такое тупое петляние. Вам ведь ничего не мешало во всем винить Проха? Чего не нравится теперь то-же самое, только при абсолютной власти Зели? Не комильфо? Смачного.
показати весь коментар
Смешной ты. Ну, значит продолжай сидеть на диване (если я правильно интерпретировал твой невысказанных ответ).
показати весь коментар
Я не сижу. Но логика зебилов меня умиляет -- Вы значит натворили говна, как с Овощем, а нам снова за вами прибираться? А свой зад поднять и прибрать за собой -- не комильфо? Или религия не позволяет?
показати весь коментар
Ну а как по-другому?Революции и прочий движ кто делает?Т.н.пассионарии, которые ВСЕГДА меньшинство. Это первое. Второе, сколько ваших там, не то 25%, не то 8% (мне в общем всё равно), то бишь явное меньшинство. Ну и третье, не я же себя именовал элитой, проголосовавшие но за правильного лидера. Вот именно вам, умным-элитным, и надо брать и делать хоть что-то, раз в стране 73% дебилов-зебилов. Так что милости прошу
показати весь коментар
А прибирать за собой папа с мамой не научили? Или религия не позволяет?
показати весь коментар
Я то как раз считаю, что идёт нормальный эволюционный процесс, со всеми его недостатками и достоинствами, так что мне как раз этого не надо. А вот тем, кто провозгласил себя элитой, надо как-то поддерживать своё реноме.
показати весь коментар
Нет. я еще подожду немного, пока вы от "рабочего процесса" не начнете блевать кровавой пеной. Или срать кровавым поносом. Еще пока недостаточно таких. Может, даст Бог, хоть тогда вы немного поумнеете. И при этом не переставая буду вам напоминать о вашем "классном" выборе. Так что, смачного.
показати весь коментар
Судя по скорости наростания количества дрыщущих зебилов -- ему бы зиму пережить нормально. Выборы осенью все покажут.
показати весь коментар
Почему нет? Уже начали. Пока еще маловато будет.
показати весь коментар
Вот как только вы начнете кровавой диареей гадить, как от Овоща, та и сразу. Не переживайте, вы сразу увидите. Осень-весна все покажет.
показати весь коментар
А если нет?
показати весь коментар
Я тащемта никуда не тороплюсь. Ещё почти 4 года есть
показати весь коментар
Я даже не хочу задавать банальный вопрос: а немного это сколько?Просто будет забавно примерно через годика эдак четыре поспрашивать твоих единодумцем, дескать, ну шо, выперли бубочку в Ростов?Поскольку такими темпами ваших действий как сейчас (а вернее их отсутствием), он точно досидит до конца своей каденции
показати весь коментар
Судя и по этой новости тоже, правил никаких нет, каждая страна устанавливает их на собственное усмотрение. У ВОЗ, как всегда, умыты руки.
А у степанова отпуск будет когда-то? Заработался,отдохнть ему не помешало где-то в голубой зоне...
показати весь коментар
Давайте увеличивайте до 100... И как это повлияет на общую картину в стране? Реально убогие
показати весь коментар
попереду відпустки у можновладців, їм так треба відпочити від тяжкої праці та витратити чесно зароблені гроші, от тому й відбудеться раніше анонсоване "послаблення", яке виглядає як збільшення активних хворих на 100 тис. людей))
показати весь коментар
Пандемия цифр.
показати весь коментар
Увеличивайте сразу до 100. Это что бы два раза не вставать!
показати весь коментар
Как же вы уже достали своей эпидемией, зеленые убогие человечки!
показати весь коментар
Чисто коммунистический дебильный подход!! Где-то и когда-то в начале 90-х мы это уже проходили!! занимались подтасовкой норм и стандартов, что бы выглядеть лучше в глазах мировой общественности!!
показати весь коментар
не зватає грошей - надрукуємо. Завеликі показники - знизимо критерії оцінки. як у слуг усе просто.
показати весь коментар
