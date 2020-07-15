УКР
Закон про електронний кабінет ускладнює роботу бізнесу і дозволяє фіскалам більш жорстко контролювати підприємців, - Южаніна

Закон про електронний кабінет ускладнює роботу бізнесу і дозволяє фіскалам більш жорстко контролювати підприємців, - Южаніна

Автори закону 2524 про функціонування електронного кабінету і спрощення роботи фізичних осіб-підприємців, намагаючись виправити ситуацію з існуючою системою оподаткування бізнесу, ще більше розмили формулювання і дали контролюючим органам додаткові можливості викручувати руки платникам податків.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС", про це сказала народна депутатка фракції "Європейська Солідарність" Ніна Южаніна на пленарному засіданні під час обговорення проєкту закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо функціонування електронного кабінету і спрощення роботи фізичних осіб - підприємців.

Южаніна зауважила, що в основі цього законодавчого акта було вдосконалення роботи електронного кабінету платника податків та скасування необхідності реєстрації в контролюючому органі книги обліку доходів підприємців. Для підприємців на загальній системі оподаткування та для самозайнятих осіб запроваджено типову форму обліку доходів, яку можна вести в електронній формі, навіть через електронний кабінет платника на сайті ДПС.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ухвалений закон про роботу "спрощенців" не відображує запити бізнесу, його подано з порушенням регламенту, - Саакашвілі

Вона наголосила, що законопроєктом, винесеним до другого читання, скасовується книга обліку доходів для платників єдиного податку першої, другої та третьої групи, в якій щоденно за підсумками робочого дня відображаються доходи фізичних осіб - підприємців.

Южаніна зазначила, що скасування цієї книги обліку доходів за висновками всіх фахівців, в тому числі мінфіну та Державної податкової служби, призведе до повної втрати контролю за обсягами доходів платників єдиного податку 1-3 групи.

"Результатом цього стане безальтернативне запровадження контролю для таких платників у вигляді реєстраторів розрахункових операцій. Люди виходили тут пів року для того, щоб довести, що РРО не на часі впроваджувати", – підкреслила Южаніна.

Вона також нагадала, що законом №466 про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей, у податковому законодавстві було запроваджено оподаткування контрольованих іноземних компаній, власниками яких є резиденти – громадяни України.

Однак, за словами Южаніної, автори закону 2524 цинічно пропонують норму, якою звільняють від оподаткування податком на доходи фізичних осіб доходи акціонерів, які будуть отримані у 2020–2021 роках внаслідок ліквідації, продажу іноземної юридичної особи або іноземного утворення без статусу юридичної особи.

"Ухвалення такої норми є лобіюванням інтересів великих платників, які зараз отримають, легалізують свої доходи в Україні через продаж контрольованих іноземних компаній без сплати жодного податку. З пенсіонерів беремо податки, а тут – давайте дозволимо два роки в іноземних контрольованих компаніях отримувати величезні гроші без оподаткування в Україні", – підкреслила Южаніна.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зміни до Податкового кодексу повернули нас до репресивної фіскальної системи Азарова-Клименка, - Южаніна

Вона також розкритикувала авторів документа за звільнення від оподаткування військовим збором доходів фізичних осіб від продажу контрольованих іноземних компаній.

ВР (15193) податки (3977) Южаніна Ніна (198) Європейська Солідарність (1106)
+3
https://mobile.twitter.com/Olha_Rev

Ольга Рев

@Olha_Rev


1. Закон про ігровий бізнес - набагато більше, ніж про бізнес чи податки. Це легалізація чорних російських грошей в Україні (бо закон прописаний під російський ігровий бзнес). А значить, фінансування рос.політсил, ГОшок і тітушні.
2. + легалізація Авакова як смотрящого. + створення"бази кормлєнія" для деструктивних сил російських скінхедів, кубло яких розрослось в Україні під крилом того ж Авакова.

3. Тепер Аваков піде у відставку. І одразу стане "опозицією", на виконання наказу кремля щодо руйнування української опозиції зсередини. Просто нагадаю свій пост.
15.07.2020 10:21 Відповісти
+3
Закон об электронном кабинете усложняет работу бизнеса и позволяет фискалам более жестко контролировать предпринимателей, - Южанина - Цензор.НЕТ 5392
15.07.2020 10:21 Відповісти
+3
Ой, хто б говорив. Южаніна. Яка голосувала за закон 5130 щодо сплати ЄСВ сплячими ФОПами, коли людям виставляли рахунки за 20 років. Яка була в авторах 2119 закону про "комерційний облік" коли всі схеми переклали з монополій на споживача, саме тому попри здешевлення газу в рази теплоенергія майже не подешевшала. Постанову 1186874 якою встановили так звані "зелені тарифи" чим довели енергетику до межі розвалу... ******* просто замовкніть.
15.07.2020 10:29 Відповісти
Там надо очень внимательно вычитать весь закон.

"....14 июля Рада может сделать первый шаг к тотальной фискализации всего малого бизнеса, вплоть до физлиц-предпринимателей первой группы.
На внеочередное заседание парламента планируется вынести http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=67527 законопроект №2524 . Формально он декларирует упрощения в работе малого бизнеса. Но на самом деле это не так, - говорит глава Союза защиты предпринимательства Сергей Доротич.
"Если его примут, будет основание посадить весь бизнес на кассовые аппараты, а это дополнительная нагрузка, минимум, 80 тысяч гривен в год плюс большие риски по проверкам и штрафам", - отмечает Доротич...."
15.07.2020 10:11 Відповісти
Борьба с упрощёнкой записана в международных соглашениях Украины, подписанных ещё при Януковиче. Южанина это прекрасно знает, но мочит...
15.07.2020 10:15 Відповісти
Она ещё за растаможку евроблях не ответила))(
15.07.2020 10:17 Відповісти
Ага, особливо пікантне- ПДВ у бв авто!
15.07.2020 10:20 Відповісти
Так в неї зараз головна мета- привести до влади пана Бойка, або пана Медведчука, тому й усі засоби файні.
15.07.2020 10:19 Відповісти
Однако, по словам Южанина, авторы закона 2524 цинично предлагают норму, которой освобождают от обложения налогом на доходы физических лиц доходы акционеров, которые будут получены в 2020 - 2021 годах в результате ликвидации, продажи иностранного юридического лица или иностранного образования без статуса юридического лица.Источник: https://censor.net.ua/n3208168

Вон оно что оказывается...Озверели, зелёные, от налогов освобождают, бей их!))
15.07.2020 10:16 Відповісти
Зеленые собираются распродаваться в Украине и выводить деньги в оффшоры. Поэтому предусмотрели норму, которая позволит им легально не заплатить налоги при этом.

Тот же Зеля, распродающий имущество в этом заинтересован, да он ли один?
15.07.2020 11:59 Відповісти
Как будто сильно законодательство мешало вы вводить в оффшоры, у сои это уже заезженная пластинка про то, как бубочка вывел 40 млн. Запевай, чего уж там...
15.07.2020 12:04 Відповісти
https://mobile.twitter.com/Olha_Rev

Ольга Рев

@Olha_Rev


1. Закон про ігровий бізнес - набагато більше, ніж про бізнес чи податки. Це легалізація чорних російських грошей в Україні (бо закон прописаний під російський ігровий бзнес). А значить, фінансування рос.політсил, ГОшок і тітушні.
2. + легалізація Авакова як смотрящого. + створення"бази кормлєнія" для деструктивних сил російських скінхедів, кубло яких розрослось в Україні під крилом того ж Авакова.

3. Тепер Аваков піде у відставку. І одразу стане "опозицією", на виконання наказу кремля щодо руйнування української опозиції зсередини. Просто нагадаю свій пост.
15.07.2020 10:21 Відповісти
Закон об электронном кабинете усложняет работу бизнеса и позволяет фискалам более жестко контролировать предпринимателей, - Южанина - Цензор.НЕТ 5392
15.07.2020 10:21 Відповісти
Ой, хто б говорив. Южаніна. Яка голосувала за закон 5130 щодо сплати ЄСВ сплячими ФОПами, коли людям виставляли рахунки за 20 років. Яка була в авторах 2119 закону про "комерційний облік" коли всі схеми переклали з монополій на споживача, саме тому попри здешевлення газу в рази теплоенергія майже не подешевшала. Постанову 1186874 якою встановили так звані "зелені тарифи" чим довели енергетику до межі розвалу... ******* просто замовкніть.
15.07.2020 10:29 Відповісти
И она ещё переживает, что будет "полная потеря контроля над объемами доходов плательщиков налогов 1-3 группы", ах ты ж *****, контролерша хренова, всё-таки правильно, что ее выперли из власти в оппозицию.
15.07.2020 10:53 Відповісти
Якщо, ця курва проти, значить закон правильний.....
15.07.2020 13:36 Відповісти
 
 