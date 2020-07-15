Закон про електронний кабінет ускладнює роботу бізнесу і дозволяє фіскалам більш жорстко контролювати підприємців, - Южаніна

Автори закону 2524 про функціонування електронного кабінету і спрощення роботи фізичних осіб-підприємців, намагаючись виправити ситуацію з існуючою системою оподаткування бізнесу, ще більше розмили формулювання і дали контролюючим органам додаткові можливості викручувати руки платникам податків.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС", про це сказала народна депутатка фракції "Європейська Солідарність" Ніна Южаніна на пленарному засіданні під час обговорення проєкту закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо функціонування електронного кабінету і спрощення роботи фізичних осіб - підприємців.

Южаніна зауважила, що в основі цього законодавчого акта було вдосконалення роботи електронного кабінету платника податків та скасування необхідності реєстрації в контролюючому органі книги обліку доходів підприємців. Для підприємців на загальній системі оподаткування та для самозайнятих осіб запроваджено типову форму обліку доходів, яку можна вести в електронній формі, навіть через електронний кабінет платника на сайті ДПС.

Вона наголосила, що законопроєктом, винесеним до другого читання, скасовується книга обліку доходів для платників єдиного податку першої, другої та третьої групи, в якій щоденно за підсумками робочого дня відображаються доходи фізичних осіб - підприємців.

Южаніна зазначила, що скасування цієї книги обліку доходів за висновками всіх фахівців, в тому числі мінфіну та Державної податкової служби, призведе до повної втрати контролю за обсягами доходів платників єдиного податку 1-3 групи.

"Результатом цього стане безальтернативне запровадження контролю для таких платників у вигляді реєстраторів розрахункових операцій. Люди виходили тут пів року для того, щоб довести, що РРО не на часі впроваджувати", – підкреслила Южаніна.

Вона також нагадала, що законом №466 про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей, у податковому законодавстві було запроваджено оподаткування контрольованих іноземних компаній, власниками яких є резиденти – громадяни України.

Однак, за словами Южаніної, автори закону 2524 цинічно пропонують норму, якою звільняють від оподаткування податком на доходи фізичних осіб доходи акціонерів, які будуть отримані у 2020–2021 роках внаслідок ліквідації, продажу іноземної юридичної особи або іноземного утворення без статусу юридичної особи.

"Ухвалення такої норми є лобіюванням інтересів великих платників, які зараз отримають, легалізують свої доходи в Україні через продаж контрольованих іноземних компаній без сплати жодного податку. З пенсіонерів беремо податки, а тут – давайте дозволимо два роки в іноземних контрольованих компаніях отримувати величезні гроші без оподаткування в Україні", – підкреслила Южаніна.

Вона також розкритикувала авторів документа за звільнення від оподаткування військовим збором доходів фізичних осіб від продажу контрольованих іноземних компаній.