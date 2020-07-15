УКР
11 військових загинули в третій день сутичок на кордоні Вірменії та Азербайджану

11 військових загинули в третій день сутичок на кордоні Вірменії та Азербайджану

Сім азербайджанських військових, включно з генералом, і четверо вірменських солдатів і офіцерів загинули 14 липня в зоні конфлікту, який знову спалахнув.

Про це пише "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що дві сусідні країни, які майже 30 років перебувають у стані війни, звинувачують одна одну в останньому спалаху насильства.

За три дні збройного протистояння загинули з обох сторін щонайменше 16 осіб.

Раніше в Міністерстві оборони Азербайджану повідомили, що генерал-майор армії, полковник, два майори і ще троє військовослужбовців загинули вранці у вівторок під час сутичок на кордоні країни з Вірменією.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На кордоні Азербайджану та Вірменії сталася збройна сутичка із застосуванням артилерії

ДОВІДКА

У вересні 1991 року на спільній сесії Нагірно-Карабаської обласної та Шаумянівської районної Рад народних депутатів Азербайджанської РСР було проголошено "Нагірно-Карабаську республіку" і оголошено односторонній вихід регіону з Азербайджану. Відтоді між Вірменією і Азербайджаном триває територіальна суперечка за Карабах. За період збройного конфлікту загинули близько 30 тис. осіб, понад 100 тис. стали біженцями і вимушеними переселенцями.

Самопроголошена "НРК" не визнана жодною державою-членом ООН.

Читайте також: Азербайджан завдав точкових ударів по вірменській армії в Нагірному Карабасі

32 года назад, 12 июля 1988-го, населенный по большей мере армянами Нагорно-Карабахский областной совет объявил об одностороннем выходе региона из Азербайджана. С тех пор между Арменией и Азербайджаном длится территориальный спор за Карабах. За период вооруженного конфликта 1988-94 года погибли около 30 тыс. человек, более 100 тыс. стали беженцами и вынужденными переселенцами. Источник: https://censor.net.ua/n3208172
---------------------------------
Дуже погано написано, бо по закону Карабах є азербайджанською територією, а біженцями стали в основному азербайджанці.
15.07.2020 10:36 Відповісти
не плутайте проросійських чортів з воїнами Ісламу...свиней *****
має здохнути значно більше
15.07.2020 10:25 Відповісти
Армяне не торгуют?
Чем они зарабатывают на жизнь в других странах?
15.07.2020 10:30 Відповісти
не плутайте проросійських чортів з воїнами Ісламу...свиней *****
має здохнути значно більше
15.07.2020 10:25 Відповісти
Министр обороны Таран умышленно разоружает украинскую армию - мнение
15.07.2020 10:41 Відповісти
Похоже, что за склоками, глупостями и шумом, производимым Офисом Президента и Верховной Радой, мы не замечаем главной проблемы. А проблема состоит в том, что нынешний министр обороны Украины делает все, для того, чтобы как можно серьезнее ослабить вооруженные силы Украины.
Такое мнение https://ord-ua.com/2020/07/14/andrej-taran-razoruzhaet-nashu-armiyu/ высказал накануне главный редактор издания «ОРД», бывший пресс-секретарь СБУ и экс-советник министра внутренних дел Станислав Речинский.
«И это происходит на фоне того, что РФ активно готовится в масштабным и опасным для Украины учениям. На фоне того, что обстрелы на фронте постоянно усиливаются», - отмечает Речинский.
По его словам, ежедневно идут борты с ранеными и убитыми в наши госпитали. А министр обороны в это время сознательно срывает закупки боеприпасов для нашей армии.
«Тем самым делая ее беззащитной в самый ответственный момент», - подчеркнул журналист.
Далее Речинский процитировал недавнюю резонансную информацию от еще одного известного журналиста и общественного Юрия Бутусова:
- https://www.economics-prorok.com/2020/07/%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B-%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE.html Диверсия? Министр обороны Таран полностью провалил поставки боеприпасов в ВСУ
Текст Бутусова кончается такими словами:
«Министр Таран, как человек далекий от войны, полностью оторвался от реальности. Такое разгильдяйство и безответственность - это просто позор. И если ситуация с боеприпасами останется такой же критической, буду писать гораздо жестче, пока не дойдет».
На такое предупреждение Речинский дал такой комментарий:
«Увы, Юра, не дойдет. Потому что это делается вполне сознательно. И не только это».
По мнению главреда «ОРД», Таран «совершенно сознательно» заменяет в Генштабе боевых проукраинских офицеров на какую-то бледную немощь, пенсионеров или откровенную «вату».
«Таран сознательно разрушает командный состав ВС, и это ему удается. Он не успел добраться еще только до самого элитного подразделения ВС - военной разведки, но очень хочет.
Таран сознательно старается уменьшить степень сотрудничества с нашими западными партнерами. И открыто говорит, что членство в НАТО нам «не светит».
По сути, Таран и не скрывает своей пророссийской настроенности», - подчеркивает Речинский.
По его словам, министр обороны даже никак до сих пор «не отреагировал на вчерашнюю трагическую гибель наших бойцов», в том числе военного медика.
Уже и посольство США отреагировало и Президент, отмечает Речинский. А Таран - молчит. Вероятно, потому что позиция «сепаров» ему ближе.
«Вероятно и потому, что именно Таран целенаправленно борется с присутствием добровольцев на фронте. И помогает преследовать их на гражданке.
И Зеленскому нужно понять, что он полностью разделяет ответственность с Тараном за его деятельность.
И нужно определиться и или признать, что деятельность Тарана - это государственная политика Президента Зеленского. Или сделать соответствующие кадровые выводы», - резюмировал Станислав Речинский.
Здесь стоит уточнить, что Зеленский вчера тоже очень долго помалкивал относительно гибели накануне трех украинских военных (и только вечером озвучил маловразумительный комментарий):
- https://www.economics-prorok.com/2020/07/%D1%82%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D1%8B%D0%B9-%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%87%D0%B8%D1%82.html Трусливый Зеленский стыдливо молчит об убийстве украинских воинов на Донбассе - Бутусов
15.07.2020 10:42 Відповісти
путін вирішив питання з переобранням себе на наступні терміни і продовжив війни які росія веде вже біля 30 років! Посилення бойових дій Вірменіі проти Азербайджану це ще один удар по Заходу, щоб примусити США та НАТО домовлятись з путіним! Нам також потрібно готуватись до посилення бойових дій, бо насправді на нашому фронті активізація вже відбулась, але влада це посилено приховує і намагається створити вигляд що все під контролем! Але це не так, скоро буде введено Воєнний стан!
15.07.2020 16:18 Відповісти
Азербайджанцы "настоящие воины" оккупанты - оккупировали все рынки СНГ
15.07.2020 10:26 Відповісти
Армяне не торгуют?
Чем они зарабатывают на жизнь в других странах?
15.07.2020 10:30 Відповісти
Вірмени теж торгують, але їх значно менше на ринках. В основному вони відкривають ресторани, лізуть у владу..., але є і позитивні виключення.
15.07.2020 10:34 Відповісти
Наприклад, ахкакойміністр Авакян?
15.07.2020 10:52 Відповісти
Ні, але приємно Ваша інформованість.
15.07.2020 10:53 Відповісти
Він, доречі, сам казав в інтерв'ю Г-ну, що він осетино-вірменин.
Прізвище в нього дійсно більше схоже на осетинське.
15.07.2020 11:22 Відповісти
Что указ у него - то малина
показати весь коментар
армянам исторически торговать на рынках нечем у них своих фруктов практически нет . поэтому и торговали грузины пока Шеварнадзе их не убрал с рынков . нишу сразу заняли азербайджане со своими фруктами и цветами где и зарабатывают уже лет 40 .
15.07.2020 11:19 Відповісти
Знаю, але деякі вірмени торгують овочами, які купили оптом.
15.07.2020 11:34 Відповісти
знаю одного . торгует на рынке вместе с азербайджанцами с которыми сбежал с одного села с Карабаха правда давно уже не видел . старый был . а так армяне как и евреи предпочитают хоть и маленькое но своё дело . гешефт постоянный
15.07.2020 12:36 Відповісти
тем же чем и у нас - строительная мафия зарабатывающая на строительстве дерьмохалабуд и псевдоподобии дорог за ******** денег с откатами .
15.07.2020 11:14 Відповісти
Zemer це погано?
15.07.2020 10:38 Відповісти
https://twitter.com/u0OOPtEB8Zn90Kf
https://twitter.com/u0OOPtEB8Zn90Kf Омар
https://twitter.com/u0OOPtEB8Zn90Kf
https://twitter.com/u0OOPtEB8Zn90Kf @u0OOPtEB8Zn90Kf

Министр иностранных дел Турции М.Чавушоглу:
Армения одумайтесь пока не поздно мы Турецкий народ всеми нашими возможностями рядом с Азербайджаном.

Видео
https://twitter.com/i/status/1282644609047330816
15.07.2020 10:31 Відповісти
32 года назад, 12 июля 1988-го, населенный по большей мере армянами Нагорно-Карабахский областной совет объявил об одностороннем выходе региона из Азербайджана. С тех пор между Арменией и Азербайджаном длится территориальный спор за Карабах. За период вооруженного конфликта 1988-94 года погибли около 30 тыс. человек, более 100 тыс. стали беженцами и вынужденными переселенцами. Источник: https://censor.net.ua/n3208172
---------------------------------
Дуже погано написано, бо по закону Карабах є азербайджанською територією, а біженцями стали в основному азербайджанці.
15.07.2020 10:36 Відповісти
Очередная КНР- Карабахская Народная Республика
15.07.2020 10:47 Відповісти
По суті це так і зробили.
15.07.2020 10:48 Відповісти
І всі впізнають знайомий почерк.
15.07.2020 10:53 Відповісти
У нас в ЗМІ дуже мало інформації, прийшлось вперше за останні кілька років сходити на "Ехо москви". Там інтерв'ю з послом Азербайджану в росії.

Його слова:

"В принципе, ведь всё очень просто. Есть страна агрессор, которая захватила 20% территории Азербайджана. И есть жертва этой агрессии, то есть Азербайджан.
Я сейчас говорю не о проблеме Нагорного Карабаха, я говорю о том, что есть карты, есть, слава богу, Гугл.
Это очень легко: любой человек может зайти в Гугл и посмотреть территорию Азербайджана, признанную тем же ООН и мировым сообществом и определить оккупированные территории. Дело в том, что эти территории находятся в удалении самого Нагорного Карабаха. Это Низинный Карабах.
И много раз, говоря о конструктивности, предлагалась схема, которая обсуждалась сопредседателями, министрами иностранных дел, различными комиссиями о том, что возвращаются оккупированные территории, начинается обсуждение статуса Нагорного Карабаха.
Ведь и сегодня Нагорный Карабах не признала ни одни страна мира, в том числе, сама Армения. Международно признанная территория Азербайджана."
15.07.2020 10:50 Відповісти
А той низовий Карабах був населений виключно азербайджанцями, а між Карабахом і вірменами живуть курди. Тому вірмени вбивали азербайджанців і репресували курдів.
15.07.2020 10:52 Відповісти
Не будет там мира , пока в Армении находятся российские войска , а армянская армия скорее вьіполнит приказ из Москвьі , чем из Еревана.
15.07.2020 10:37 Відповісти
Какая ещё армянская армия?! Нет такой, равно как и, например, эстонской...
15.07.2020 10:41 Відповісти
Не болтай ерундой! Есть у Армении армия , с боевьім опьітом. Да и Єстония имеет вооруженньіе сильі , небольшие по численности , зато хорошо обученньіе и оснащенньіе.
15.07.2020 10:45 Відповісти
Посмотрим...
15.07.2020 10:48 Відповісти
Треба визнати, що вірмени сильно воювали. Це правда.
15.07.2020 10:50 Відповісти
В Армению массировано поставлялись вооружения из армейских запасов СССР , перевес в технике у армян бьіл колоссальньій. Не стоит об єтом забьівать.
15.07.2020 10:53 Відповісти
не только это . ихняя диаспора деньгами помогала очень щедро и покупались спецы во всю . помню в годах 1988 -89 полк стоял в Грузии офицеры в отпуск массово \ уже хаос начинался\ и кто за азеров кто за армян подрабатывать. особист как узнал чуть инфаркт не заработал . Да и вообще сомневаюсь в наличии армян как таковых- данные по турецко- армянской войне\ уже названия городов не помню\ взяли город население 10 000 армян 20 000 евреев . в другом 15 000 армян 30 000 евреев и так практически во всех населённых пунктах
15.07.2020 11:28 Відповісти
Перевес всегда был и есть на стороне Азербайджана, правда после каждого боя он становился немножко в пользу армян. В следующей войне ваша кацапия не остановит нас. Угрожают на уровне министра обороны взорвать атомную электростанцию. Взорвалку засунем куда надо если что. Армянам отступать некуда если что.
20.07.2020 10:58 Відповісти
Воен армянский , без армии "кацапии" военньій потенциал Армении ниже среднего. Не льсти себе. И атомную єлектростанцию "взрьівать" незачем , достаточно обесточить точньім ракетньім ударом.
20.07.2020 11:13 Відповісти
Маленький нюанс, отступать нам некуда. После того как после токо как РФ взяла себе Крым в обмен на большую часть нашей родины, нам реально некуда отступать.
20.07.2020 11:18 Відповісти
Украинцам фиолетово , замутили по указке КГБ авантюру с Нагорньім Карабахом , сами и вьіруливайте. А Крьім - украинский , мнение Еревана тонет в позиции всего мирового сообщества. Шестерите перед Расеей и дальше , никаких перспектив для Армении в єтом нет и не будет. Нехай щастить !
20.07.2020 11:43 Відповісти
Да я сам на стороне Украины. Ваш любимый Крым между прочем был обменян на Армянские земли перед тем как он стал российским, но это не главное.
20.07.2020 11:48 Відповісти
Читать надо истории конфликтов и детали перед тем как орать как баба высказывая желаемое за действительное дешёвыми словами уличного уровня мой друг. no offense.
20.07.2020 12:02 Відповісти
Особенно рекомендую поинтересоваться как Крым оказался в составе России ну а потом Украины. Сюрпризы гарантирую. Могу помочь если чё, подсказками
20.07.2020 12:04 Відповісти
Ніно , что значит "посмотрим" ? Тьі под Гиркина косишь ?
15.07.2020 10:55 Відповісти
Против грузии воеала именно армянская армия, вместе с русской армией,ряженными казаками,абхазами и так называемой конфедерацией горных народов.И когда наши войска заняли всё и многих выбили из Абхазии, Шеварднадзе подписал подлую двухсторонную догворённост предложенного Ельциным(вывести всё тяжоллое вооружение).Грузия вывела всё, россия ничего.А дальше вся эта банда опять ворвалась в Абхазию и убийства,грабежи грузинских семей и 300 тысяч беженцев.https://www.youtube.com/watch?v=PHtj1BOZzHU Абхазы сбивают самолет с грузинскими беженцами
15.07.2020 13:32 Відповісти
На стороне Грузии воевало больше армян чем на стороне Абхазии. Каждый защищал свой дом. Такой наш мир, это не дефект армян. Сколько армян погибло защищая твою неблагодарную морду? Совесть надо иметь. А так да, Азера и турки защитят Грузию от армян кровопийц. Интересно, кто то тут в курсе , что Крым был отдан Расчет в обмен на армянские земли Османской империи?
показати весь коментар
20.07.2020 11:03 Відповісти
"Неблагодарную морду"? Да ещё и защишая?!!!!!!!!!! Тебе, ****, приходилось останки друга в целофановый пакет под выстрелами собирать. И что-то я рядом с Грузией армян не видел. Может ты ,мальчик, с дивизией баграмяна спутал.И кому это совесть надо иметь ?
20.07.2020 22:35 Відповісти
у Самвела Мартиросяна начальником охраны был бывший начальник разведки-контрразведки армии нагорного карабаха. из за него сразу же и стали самвела обвинять в убийстве алика грека - метод очень типичный и распространённый именно на кавказе .
15.07.2020 11:32 Відповісти
Шукайте кацапський слід...
15.07.2020 10:37 Відповісти
Не треба його шукати, а подивіться на російських пропагандистів Симоньян та інших.
15.07.2020 10:40 Відповісти
Виновники войн на континенте - это КАЦАПЫ! Причиной войн является их ЫМПЕРСКАЯ ПОЛИТИКА! Не было бы никакого "геноцида армян", если бы кацапы не подстрекали их против турков!
15.07.2020 10:40 Відповісти
Понятно. Турки резали, а виноват русский царь. Как удобно...
15.07.2020 10:45 Відповісти
З чого все почалося на озері Ван?
15.07.2020 10:47 Відповісти
а как они умудрялись не резать,пока руцкого царя там не было?
15.07.2020 11:08 Відповісти
А ще чому вірмени були на найвищих посадах Османської імперії!
15.07.2020 11:09 Відповісти
человек делающий карьеру в имперской администрации в той или иной мере рвал связь со своим народом . поэтому армяне ставшие чиновниками или военными в Османской империи вынуждены были играть по османским правилам и армянами оставались только по факту рождения . точно так же и наши украинцы идя в услугу комуняк переставали быть украинцами и становились совками
15.07.2020 11:20 Відповісти
Так повинно бути, але саме ці вірменські високопосадовці зрадили Османській імперії.
15.07.2020 11:24 Відповісти
вірмени потомки греків-троянців, яких не одне тисячоліття ганяли туди-сюди по Малій Азії, аж поки російський імператор не подарував їм землі древнього Урарту, чию історію вони і присвоїли
15.07.2020 11:43 Відповісти
Де ви вчили історію?
15.07.2020 11:47 Відповісти
какая то очень очень альтернативная история
15.07.2020 13:27 Відповісти
справедливости ради нужно сказать армяне по сути были пятой колонной в Османской империи . и не только с нетерпением ждали прихода российских войск но и активно им помогали и сами воевали в их рядах . турки конечно сильно перегнули с геноцидом но повод для этого у них был
15.07.2020 11:14 Відповісти
І приводом було вбивство 30 тисяч турків перед "геноцидом вірмен".
15.07.2020 11:15 Відповісти
Возможно в условиях военного времени это было ВЕРНЫМ И ПРАВИЛЬНЫМ РЕШЕНИЕМ проблемы (тотальное истребленные всей "пятой колонны" и на будущее тоже) да не гуманно, но война - это очень серьезно, не до гуманизма, не осуждаю турков за такой подход!
15.07.2020 14:21 Відповісти
уничтожить Хиросиму, Нагасаки, сжечь Гамбург вместе со всем гражданским населением было тоже "не гуманно", но разумно, ибо население - это экономическая и военная основа - база для военных и стратегических ресурсов, к тому же ответственная за политику войны!
15.07.2020 14:27 Відповісти
Читать надо больше, желательно достоверные источники. В Османской империи можно было убить неверующего(христиан) и никто даже в суд подавать не имел права. Христиане платили в разы больше налогов, но я понимаю, у вас другие критерии.
20.07.2020 11:22 Відповісти
да ладно от спасибо за совет . что бы я делал без вас

и какое отношение этот ваш коментарий имеет к тому что написал я ? я ни словом не упомянул причины нелюбви армян к османам

по факту армяне руских ждали ? ждали

русским активно помогали ? помогали

в рядах российской армии воевали ? воевали

так что не так ? с чего это вы вдруг одели професорские очки влезли на кафедру и возомнив себя светилом истории начали вдруг вещать истину ?

будте проще . это так совет на будущее
20.07.2020 13:58 Відповісти
очень даже причем и царь и особенно попы! потом их (армян) который раз кинут как разменную монету ымперской политики ТАРТАРИИ (при заключении очередного мира). Армяне сами виновны в том, что поддались на ПРОПАГАНДУ и ПОДСТРЕКАТЕЛЬСТВО ымперских москалей, посмотрел бы я как им жилось бы под гнетом "освободителей" (это в целом было бы сравнимо с геноцидом, но растянутым на столетия)!
15.07.2020 14:08 Відповісти
Ватан, ты реально не в курсе, что произошло, что то по теме читал или просто пишешь то, что по твоему правда. Предположим 10 или 20000 ********* присоединились к русским(это отдельная тема разговора так как они это сделали когда окончательно стало ясно, что геноцид лишь вопрос времени. Ассирийцы и греки к русским не присоединялись, но вместе с армянам были изгнаны в пустыни умирать. К твоему сведению в Османской армии было в несколько раз больше армянских мужчин, чем прорусских но это не помешало вашим любимым туркам просто расстрелять всех а женщин стариков и детей отправить в пустыню умирать. Странные у вас союзники однако. Азербайджан, турция, со временем наверное Афганистан, Пакистан, они все на стороне Азербайджана.
20.07.2020 11:11 Відповісти
А мені от цікаво- чи їздять вірмени в Туреччину на курорти відпочивати?
15.07.2020 10:52 Відповісти
Не чув про це, але деякі вірмени живуть в Туреччині.
15.07.2020 10:55 Відповісти
Іздять. Але більшість - на заробітках в Туреччині.
15.07.2020 12:49 Відповісти
30 лет войны ох. А что же тогда в 94 году подписывали?
15.07.2020 10:58 Відповісти
Убейте друг друга.
15.07.2020 11:11 Відповісти
Для чого?
15.07.2020 11:13 Відповісти
Ну що ще може запропонувати Добра людина?
15.07.2020 11:38 Відповісти
Справжня добра людина знайде шлях до примирення інших. А це злий чоловік!
15.07.2020 11:42 Відповісти
Застрелись
20.07.2020 11:12 Відповісти
Тебя недострелили?

Азербайджанские беспилотники уничтожают опорные пункты врага.

Düşmənin digər atəş nöqtəsi də yerləyeksan edildi

https://www.youtube.com/watch?v=dPIiTfj0fT0&feature=youtu.be
20.07.2020 11:17 Відповісти
Да, знаю уже все уничтожили.
20.07.2020 11:23 Відповісти
Ну все вряд ли...
Судя по всему, продолжение следует. Это затевалось не ради двух-трех дней перестрелок.
20.07.2020 11:28 Відповісти
ага, обожаю далпаедов) братан не устал ? Уже 30 лет одно и тоже. В армию тебе надо а не в цензор. Тут армян ты не победишь с такими мозгами уличной продавщицы, а там хоть пушечным мясом будешь. С дорогами стрелять будешь.
20.07.2020 11:34 Відповісти
Сам себя обожаешь? У нас тоже такой есть, Кива.

Из тебя воЕн еще тот. Ты даже не различаешь с кем общаешься...
20.07.2020 12:10 Відповісти
Каждый день погибают войны, главнокомандующий стыдливо молчит
15.07.2020 11:35 Відповісти
рф продаёт оружие и Армении и Азербайджану. Тут и ежу понятно кому это надо.
15.07.2020 12:01 Відповісти
На территории Армении есть базы РФ. Армения синхронно с РФ голосует за оккупацию Крыма на всех международных площадках. Ничего личного, армяне, вы наши враги, это ваш выбор.
П.С. Генерал Азербайджана погиб на поле боя. А не в сауне на даче.
15.07.2020 12:10 Відповісти
я за азербайджанцев...армяне приспешники *****
15.07.2020 14:37 Відповісти
Молодец, на конфетку
20.07.2020 11:13 Відповісти
Служил с 1999-2001, на границе с Нахиджеваном, село Арени, защищал границу. Войны не было, но стреляли часто.
20.07.2020 12:13 Відповісти
 
 