11 військових загинули в третій день сутичок на кордоні Вірменії та Азербайджану
Сім азербайджанських військових, включно з генералом, і четверо вірменських солдатів і офіцерів загинули 14 липня в зоні конфлікту, який знову спалахнув.
Про це пише "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що дві сусідні країни, які майже 30 років перебувають у стані війни, звинувачують одна одну в останньому спалаху насильства.
За три дні збройного протистояння загинули з обох сторін щонайменше 16 осіб.
Раніше в Міністерстві оборони Азербайджану повідомили, що генерал-майор армії, полковник, два майори і ще троє військовослужбовців загинули вранці у вівторок під час сутичок на кордоні країни з Вірменією.
ДОВІДКА
У вересні 1991 року на спільній сесії Нагірно-Карабаської обласної та Шаумянівської районної Рад народних депутатів Азербайджанської РСР було проголошено "Нагірно-Карабаську республіку" і оголошено односторонній вихід регіону з Азербайджану. Відтоді між Вірменією і Азербайджаном триває територіальна суперечка за Карабах. За період збройного конфлікту загинули близько 30 тис. осіб, понад 100 тис. стали біженцями і вимушеними переселенцями.
Самопроголошена "НРК" не визнана жодною державою-членом ООН.
Прізвище в нього дійсно більше схоже на осетинське.
Ведь широкая грудь осетина (с)
Министр иностранных дел Турции М.Чавушоглу:
Армения одумайтесь пока не поздно мы Турецкий народ всеми нашими возможностями рядом с Азербайджаном.
Дуже погано написано, бо по закону Карабах є азербайджанською територією, а біженцями стали в основному азербайджанці.
Його слова:
"В принципе, ведь всё очень просто. Есть страна агрессор, которая захватила 20% территории Азербайджана. И есть жертва этой агрессии, то есть Азербайджан.
Я сейчас говорю не о проблеме Нагорного Карабаха, я говорю о том, что есть карты, есть, слава богу, Гугл.
Это очень легко: любой человек может зайти в Гугл и посмотреть территорию Азербайджана, признанную тем же ООН и мировым сообществом и определить оккупированные территории. Дело в том, что эти территории находятся в удалении самого Нагорного Карабаха. Это Низинный Карабах.
И много раз, говоря о конструктивности, предлагалась схема, которая обсуждалась сопредседателями, министрами иностранных дел, различными комиссиями о том, что возвращаются оккупированные территории, начинается обсуждение статуса Нагорного Карабаха.
Ведь и сегодня Нагорный Карабах не признала ни одни страна мира, в том числе, сама Армения. Международно признанная территория Азербайджана."
Азербайджанские беспилотники уничтожают опорные пункты врага.
Düşmənin digər atəş nöqtəsi də yerləyeksan edildi
https://www.youtube.com/watch?v=dPIiTfj0fT0&feature=youtu.be
Судя по всему, продолжение следует. Это затевалось не ради двух-трех дней перестрелок.
П.С. Генерал Азербайджана погиб на поле боя. А не в сауне на даче.