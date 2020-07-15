11 військових загинули в третій день сутичок на кордоні Вірменії та Азербайджану

Сім азербайджанських військових, включно з генералом, і четверо вірменських солдатів і офіцерів загинули 14 липня в зоні конфлікту, який знову спалахнув.

Зазначається, що дві сусідні країни, які майже 30 років перебувають у стані війни, звинувачують одна одну в останньому спалаху насильства.

За три дні збройного протистояння загинули з обох сторін щонайменше 16 осіб.

Раніше в Міністерстві оборони Азербайджану повідомили, що генерал-майор армії, полковник, два майори і ще троє військовослужбовців загинули вранці у вівторок під час сутичок на кордоні країни з Вірменією.

ДОВІДКА

У вересні 1991 року на спільній сесії Нагірно-Карабаської обласної та Шаумянівської районної Рад народних депутатів Азербайджанської РСР було проголошено "Нагірно-Карабаську республіку" і оголошено односторонній вихід регіону з Азербайджану. Відтоді між Вірменією і Азербайджаном триває територіальна суперечка за Карабах. За період збройного конфлікту загинули близько 30 тис. осіб, понад 100 тис. стали біженцями і вимушеними переселенцями.

Самопроголошена "НРК" не визнана жодною державою-членом ООН.

