Запровадження державного збору за виліт пасажирів не вплине на вартість авіаквитків, - Криклій

Міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що після запровадження державного збору за виліт пасажирів авіаквитки не подорожчають.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське радіо".

"Воно ( запровадження державного збору, – ред.) не має впливати на вартість квитка. Цей законопроєкт фактично врегульовує питання авіаційних зборів, бо авіаційні збори визначені були постановою Кабміну і певні компанії кожного року під новорічну ялинку приходили оскаржувати ці авіаційні збори і не сплачували їх, а одна компанія цим фактично завжди займалась. Це компанія МАУ", – сказав Криклій.

За його словами, всі інші авіаперевізники завжди платили ці збори.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Рада схвалила запровадження державного збору за виліт пасажирів. ВIДЕО

"Закон у певному сенсі є технічним і він закриває можливість спроб оскарження у судовому порядку. Значна більшість компаній платили – то для них нічого не змінюється, бо фактично цей збір закладався у вартість квитка", – додав Криклій.

Нагадаємо, 13 липня 2020 року Рада схвалила запровадження державного збору за виліт пасажирів.

Автор: 

авіація (4245) мито (1165) збір (350) авіасполучення (3095) Криклій Владислав (548)
+15
Значит повлияет.
15.07.2020 10:31 Відповісти
+9
Увеличение налога на каждого пассажира на 2 бакса не повлияет на стоимость билетов? Это где он экономику изучал?
15.07.2020 10:40 Відповісти
+7
Господи як ми вже багато разів чули цю туфту!!!
15.07.2020 10:39 Відповісти
15.07.2020 10:31 Відповісти
Как это повлияет?

Этот же сбор должны будут платить авиакомпании, а не пассажиры!!!
С чего тогда это вдруг повлияет на стоимость билета!!! Зеленский обещал!
15.07.2020 10:36 Відповісти
ага, когда у нас за чтото платили авиакомпании?
15.07.2020 11:06 Відповісти
15.07.2020 11:35 Відповісти
а это зебильная "Ыканомика" - деньги типа из воздуха появятся..
15.07.2020 11:58 Відповісти
точно не повлияет. Коломойский же пообещал платить. Лично.
15.07.2020 10:52 Відповісти
Не ДОЛЖНО повлиять...
15.07.2020 10:33 Відповісти
15.07.2020 10:40 Відповісти
Но обязательно повлияет...
15.07.2020 10:54 Відповісти
Нарид верит что клоуны во власти приносят счастье, а тут такая безделица...
15.07.2020 10:34 Відповісти
Извирателей бубочки мало интересует билет на самолет. Вот если бы на водку накинули... Но побоится бубочка
15.07.2020 13:03 Відповісти
кому вори ви писдете?
15.07.2020 10:35 Відповісти
Було б сказано.
15.07.2020 10:39 Відповісти
15.07.2020 10:39 Відповісти
Кириклий всё время ересь несёт. Он сам не понимает, что говорит. Но говорить должен (так шмаркля считает).
15.07.2020 10:41 Відповісти
да, Криклий идиот, но сбор уже был включен. Только по Постанове КМ, а не на основании Закона. Поэтому МАУ его не перечисляла в бюджет, задолжала кучу бабок и судится...сейчас Бене лавочку прикрыли.
15.07.2020 11:35 Відповісти
трускавецький зебільний випускник? Це все входить в вартість квитка, але на його вартість не вплине... Воно дійсно таке туповате, чи знущаєтьсв?

Зе, ты Зе обИсЦаль!!!
15.07.2020 10:47 Відповісти
Он ********, что бы вы понимали
15.07.2020 10:52 Відповісти
Беня добровольно сам отдаст денюшку государству ? Щас .... он это сделает из кармана народа , и этом еще и себе стырит
15.07.2020 10:53 Відповісти
"Значит будут грабить." (с).
15.07.2020 10:53 Відповісти
Что ты несешь
15.07.2020 10:54 Відповісти
Ну, якщо МАУ ніколи не платила, то їхні квитки стопудово в ціні виростуть... Бєня свого не проґавить!
15.07.2020 10:55 Відповісти
"и не платили их, а одна компания этим практически всегда занималась. Это компания МАУ" - а нахрена, спрашивается, вы там сидите? Не хочет платить - забрать лицензию! Но проще добавить ещё один сбор - пусть пассажиры платят вместо компаний.
15.07.2020 10:59 Відповісти
Десь я вже щось подібне чув. А! "Введення плати за доставку електрики (води, газу) до помешкання не вплине на тариф". Точно-точно, угу!..
15.07.2020 11:03 Відповісти
Пропоную об"єднати ці збори за типологією в Весільний збір. По приколу. А чо?
15.07.2020 11:32 Відповісти
Я ще раз повторюю - це зелене шобло нічого робити не вміє, вони звикли отримувати гонорари на минулій роботі за фотосесії, весілля і корпоративи, а на новій роботі цього нема, тому лохи, які проголосували за них мають платити і за "достаку газу по трубам")) і за підтримання реактивної тяги у літаках, а далі готуйтесь до плати за сонце, дощ і вітер.
15.07.2020 11:04 Відповісти
бородатая баба каламойша обязательно заплатит.)

ЗеБилов же еще ни разу не обманули, осел Янелох42года уже половину своих обещаний выполнил...
15.07.2020 13:31 Відповісти
Конечно конечно.
15.07.2020 11:18 Відповісти
"Вірте нам, лохи !!!"- зелена влада
15.07.2020 11:20 Відповісти
Деньги за вылет из страны: слуги народа ввели новый налог

https://www.youtube.com/watch?v=FNI8N2fjIOk
15.07.2020 11:22 Відповісти
Тьфу. Как касабы. "Простых людей это не коснется..."
15.07.2020 11:37 Відповісти
Ой! Тому, у кого хватает бабок летать самолётами - два лишних доллара не сделают нищими!
15.07.2020 11:39 Відповісти
Так и десяток не сделает. Чего там уже мелочится. Тем более, когда речь о ЧУЖИХ долларах. Так что не стесняйся - жги ищщо!
15.07.2020 13:00 Відповісти
А чего мине стесняться? ВСЕ современные состояния нажиты нечестным путём!
15.07.2020 15:35 Відповісти
Так давай комми к власти с их незабвенным "забрать и поделить". Но поделенного надолго не хватит. Вот, например, сволочь царь рассейский с 1913-го накопил только на существование СэСэСэРа до 1930-х. Пришлось потом имущество "кулаков" (это такая сочиненная группа населения, которая хоть что-то делала) пришлось делить, потом имущество церкви, европейских "младших братанов", банановых республик некоторых. При этом убийства, убийства и убийства. Типа нет чела и нет вопросов об имуществе. Так что жги еще - не стесняйся (хоть ты и не стесняешься). Пеши ищщо!! Например, как ты у хвэшиздов будешь "делить" награбленное. Понятно, что кто такой "хвэшизд", а кто такая "танкопия" решать будешь ты. А потом с добытыми деньгами что будешь делать? Правильно... Поскольку делать ничего не умеешь, то бухать. Кудаж еще их тратить-то. Чувствуется, что та извилина, что фуражкой твоему производителю была ваыдавлена передалась тебе по наследству.
16.07.2020 08:43 Відповісти
Это ТЫ и такие как ты доедаете объедки того, что создавал Советский Союз! А все НЫНЕШНИЕ ваши достижения - продажа в Китай выкопанной из земли руды и обратный ввоз и продажа на базаре китайских трусов!
16.07.2020 10:15 Відповісти
Очень интЬересно про "обьедки". Видно, что чукча писатель, а не читатель. Ты хоть пост мой прочитал? Твой "совйецкий саюз" как раз и загнулся из-за отсутствия обьедков после "папередников". И всех возможных вранов уже пересажал, что стало некому на поле работать. Ну а теперь сядь и перечисли мне чем ты из "великих достижений СєСєСєРа сейчас пользуешься. Включительно с "наследником" - парашей. М.б. мобилка у тебя из параши? Или холодильник. Или жратва кака-то разработанная по рецептуре и технологии параши? Или пишешь ты на клаве из параши и смотришь в монитор совйецкий?
Давай, жги про "величие". Очччень интересно будет. Или переходи на мои качества. Типа идийет и т.п.
17.07.2020 05:31 Відповісти
Если ты не идиот, то выглянув из окна, ты увидишь дома, в которые народ переселили из подвалов, можешь пойти на советский вокзал и прокатиться по советской железной дороге в советском вагоне, закусывая киевским тортом. Да, и дым из труб ещё живых заводов, который ты можешь увидеть по дороге, тоже имеет советское происхождение!
17.07.2020 09:15 Відповісти
Я так понял, что вопрос про предметы, которыми ты пользуешься, ты каГбЭ не расслышал И развитие, как у каждой ваты у тебя остановилось на 12-летнем возрасте. А был ли ты где-то в мире, рассказывая мне тут гордо про "дымы от заводов"? Еще спой - с выраженьицем - "горят мартеновские печи и день и ночь горят они...". Сии технологии 19-го века обеспечивают дороговизну и хреновое качество металла (по сравнению с современными), загрязняют воздух, убивают все живое в природе, в четыре раза увеличивают заболеваемость людей, сокращают срок их активной жизни на 18-28 лет, обеспечивают высокую детскую смертность и много еще чего. Так что ГОРДИСЬ.
А насчет "совйецких вагонов" с их сортирами и хфорточками, ненавязчивыми услугами... так вагоны те идентичны "пульмановским" 30-х годов в Германии. Лучше ездить крюковской электиричкой (производство Кременчуг) в 4 раза быстрее, а не "совйецкими паездами" с квадратными колесами. А вот киевский торт - да - рецептура 1956 года. Однгако не достижение СэСэСЭРа, а изобретение одного киевского кондитера. И делался и продавался он исключительно в Киеве. Только на рубеже 90-х прошлого века, в разгар затянувшейся коммуняцкой "перестройки", которая кончилась закономерным развалом совка, его начали делать то там, то сям. Но сейчас снова только Киев. Я лично его не ем по трем причинам: 1. Не лю.блю сладкое, 2. Брезгую заквашенными яйцами (это секретный ингридиент - подпорченные белки), 3. У такого бизе срок годности - 11 часов. Дальше придется вкушать "биле вугилля"
17.07.2020 16:25 Відповісти
СССР построил заводы с технологиями 19 века? ОК!
А что посторил ТЫ? Базар, где ты торгуешь китайскими носками?
Тебе не нравятся советские вагоны? Так ходи пешком, потому что других тут нет (не надо про Германию!)
А Крюковский завод построен СССР! А сейчас он способен только модернизировать старое!
17.07.2020 17:50 Відповісти
Про использованные вещи опять забыл... Вот беда с этими мудрецами - про пломбир помнят, а про объем использования унитазов в домашних владениях забывают
Заковыка как раз еще и в том, что большинство своих заводов - Магнитку, Запорожье, ЗИЛ, ГАЗ, Волгоград, ХТЗ, Череповец, весь район Новосибирска и т.д., и т.п. построил не СэСэСэР, а американцы и немцы (первые больше станки-технологии, а вторые инженерия-архитектура). Насчет чего построил я лично - помолчим. И советую ТЕБЕ не кидаться на малознакомого человека. Неровен час обосрешься, как в данном случае.
Встречный вопрос задавать не буду. Ибо так человек, который что-то создал, не рассуждает. Не цитирует мерзавцев клана "забрать и поделить".
На современном Крюковском заводе от СэСэСэРа осталось мало что. Советую заглянуть на его сайт. И посмотреть то, что он выпускает. Кстати, и "совйецкие вагоны" уже давным-давно списаны. Бегают только немного ГДРовских, которые действительно восстановлены.
17.07.2020 20:13 Відповісти
# да, я забыл про дома, "в которые народ переселили из подвалов" - эти классические сопо- и противоставления из мифических подвалов (у меня перед глазами добротный сельский дом с усадьбой) в "большие, светлые и чистые дома" (у меня хрущевка перед глазами) -это все многочисленные элементы тупой пропаганды. Ее несложно разрушить, просто взяв истрию конкретной семьи. И сразу будет понятно почему молодежь бежала из села любыми путями. А их было два - или поступить в институт и потом стать лет на 25 в огромную очередь в "большой, светлый и чистый дом", да и то, если ты успеешь за пару лет быстро жениться и завести ребенка. Иначе в очередь не ставили. Я как бы пропущу, что в очередь инженера (после института) без партбилета тоже не ставили. А ставили исключительно рабочего на описанных условиях. Как попасть в рабочие (читай жители города), завалив экзамены в ВУЗ - это была тонкость. Парни подгадывали временную работу с попаданием в армию из города. А девкам приходилось "поступать". Или беременеть "по залету" от городского. И второй - уехать на "комсомольскую стройку". Неважно какую. Но это можно было сделать только по специальной дефицитной бумажке - путевке - которую присылали одну на район и распоряжался ею первый серетарь. В селе паспорт дали только в 1964-м году. Это после того, как полетели в космос, Карл. Деньги в селе практически не ходили. Все работали "за палочки" (трудодни), которые отоваривались натурой (зерном, овощами и др.) в конце года. И покупать промтоварную продукцию можно было только в сельмаге, котрорый относился к потребкооперации (содержался на денежные паи сельчан). Чтобы заплатить налоги (их было много - за куриц, за каждое дерево, за...) селянин вынужден был идти на базар. Чего-то там продавать. Про купить, например, женщине трусы в городе речь не шла (милиция без паспорта сажала в кутузку - кстати, на твоем "светлом совйецком вокзале" - с тех еще пор сохранилось такое явление, которого нет ни в одной стране мира как "транспортная милиция"), а на сельпо выделялась ОДНА пара в год. Уточню, что пара трусов - это ОДНИ трусы. Системы "голубая мечта" с резинками ниже колен...
Короче, устал я описывать этому ссыкуну - ему от силы 15 лет - "счастливое житиЕ битиЕ" при совке.
Но ты не стесняйся, жги ищщо. Только про предметы, которыми ты пользуешься совйецкими не забывай. А то весьма избирательна и тонка память у совкодрочера.
17.07.2020 16:49 Відповісти
Много букв ни про что. И в твоей любимой Америке молодёжь бежит из провинции в крупные города!
17.07.2020 17:52 Відповісти
В наших примерах действительно две группы людей бегут. Но в одном случае поразвлечься, а в другом случае от смерти. Разницу намеренно не замечаете? И насчет того, что америка якобы "моя любимая" - это Вы мне из соловьиного помета подклеиваете. Случайная оговорка? Не думаю.
17.07.2020 20:05 Відповісти
Ладно, подведём черту. Твоя главная ошибка (впрочем весьма характерная) что ты не оспариваешь суть моих аргументов "советская власть дала...", "советская власть построила...". Для того, чтобы что-то дать - это нужно где-то взять! Грубо говоря отличие социализма от капитализма в том, что если капиталист отбирает у пролетария себе 10% прибавочной стоимости, то коммунизм (недоплачивая зарплату) - 50% (10% себе, 40% вместо пролетария решая его вопросы), что в историческом масштабе оказалось НЕ ЭФФЕКТИВНЫМ. Вот, собственно и весь секрет её любви.
18.07.2020 08:42 Відповісти
Мы вам верим! (с) Лохи
15.07.2020 11:48 Відповісти
Слабо как-то объяснил. Я бы на его месте сделал это убедительнее и системно. Вот по трем сразу позициям как бы начал на мозги давить наріду:
1. Цена билетов не увеличится, даже если на 30% стоимость его увеличить. Ибо мол цена - это в кассах, а стоимость - это то, что оно стоит. И разницу оплачивает компания, которая предоставляет услугу. Поэтому - развил бы я мысль - можно налог уравнять с ценой билета. И даже тогда его стоимость (стоимость услуги) не увеличится. Компания все компенсирует. А если кое-где недобросовестные кассиры Вам предлагают билеты по завышенной стоимости, то обращайтесь в полицию. Мы, со стороны министерства, также будем таких перевозчиков/кассиров наказывать вплоть до лишения лицензии и напускать на них порчу.
2. Этот пункт включаем для особо одаренных их наріда, кто засомневался в п.1. Тут начинаем осторожный треп об "улучшении качества" билета. При этом проводим небольшие намеки,Ю что под этим скрывается как бы улучшение качества услуги. Но прямо говорить нельзя. Все время давим на улучшенную защиту бланка билета, его водовлагогомностойкость, приятный запах и современный дизайн. Намекнем, что при просмотре билета на свет и его вращении можно видеть оголяющуюся мендель и т.п., и т.д.
3. Ну а уж для совсем круто непонятливых умело полосом косвенно намекнем, что улучшение услуги планируется, начиная с северных областей Украины. И что это было предусмотрено еще розкрадальщиком Порошенко и потому мол мы вынуждены это делать. Однако мы типа улучшили планы и негатив максимально уменьшен, а позитив увеличен. Я мол вчера об этом только говорил.
Есть еще пяток механизмов - но это уж чур только на 0,5 ставки. Если че - пишите в камментах
15.07.2020 12:58 Відповісти
 
 