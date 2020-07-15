Запровадження державного збору за виліт пасажирів не вплине на вартість авіаквитків, - Криклій
Міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що після запровадження державного збору за виліт пасажирів авіаквитки не подорожчають.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське радіо".
"Воно ( запровадження державного збору, – ред.) не має впливати на вартість квитка. Цей законопроєкт фактично врегульовує питання авіаційних зборів, бо авіаційні збори визначені були постановою Кабміну і певні компанії кожного року під новорічну ялинку приходили оскаржувати ці авіаційні збори і не сплачували їх, а одна компанія цим фактично завжди займалась. Це компанія МАУ", – сказав Криклій.
За його словами, всі інші авіаперевізники завжди платили ці збори.
"Закон у певному сенсі є технічним і він закриває можливість спроб оскарження у судовому порядку. Значна більшість компаній платили – то для них нічого не змінюється, бо фактично цей збір закладався у вартість квитка", – додав Криклій.
Нагадаємо, 13 липня 2020 року Рада схвалила запровадження державного збору за виліт пасажирів.
Этот же сбор должны будут платить авиакомпании, а не пассажиры!!!
С чего тогда это вдруг повлияет на стоимость билета!!! Зеленский обещал!
Зе, ты Зе обИсЦаль!!!
1. Цена билетов не увеличится, даже если на 30% стоимость его увеличить. Ибо мол цена - это в кассах, а стоимость - это то, что оно стоит. И разницу оплачивает компания, которая предоставляет услугу. Поэтому - развил бы я мысль - можно налог уравнять с ценой билета. И даже тогда его стоимость (стоимость услуги) не увеличится. Компания все компенсирует. А если кое-где недобросовестные кассиры Вам предлагают билеты по завышенной стоимости, то обращайтесь в полицию. Мы, со стороны министерства, также будем таких перевозчиков/кассиров наказывать вплоть до лишения лицензии и напускать на них порчу.
2. Этот пункт включаем для особо одаренных их наріда, кто засомневался в п.1. Тут начинаем осторожный треп об "улучшении качества" билета. При этом проводим небольшие намеки,Ю что под этим скрывается как бы улучшение качества услуги. Но прямо говорить нельзя. Все время давим на улучшенную защиту бланка билета, его водовлагогомностойкость, приятный запах и современный дизайн. Намекнем, что при просмотре билета на свет и его вращении можно видеть оголяющуюся мендель и т.п., и т.д.
3. Ну а уж для совсем круто непонятливых умело полосом косвенно намекнем, что улучшение услуги планируется, начиная с северных областей Украины. И что это было предусмотрено еще розкрадальщиком Порошенко и потому мол мы вынуждены это делать. Однако мы типа улучшили планы и негатив максимально уменьшен, а позитив увеличен. Я мол вчера об этом только говорил.
Есть еще пяток механизмов - но это уж чур только на 0,5 ставки. Если че - пишите в камментах