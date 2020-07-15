Запровадження державного збору за виліт пасажирів не вплине на вартість авіаквитків, - Криклій

Міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що після запровадження державного збору за виліт пасажирів авіаквитки не подорожчають.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське радіо".

"Воно ( запровадження державного збору, – ред.) не має впливати на вартість квитка. Цей законопроєкт фактично врегульовує питання авіаційних зборів, бо авіаційні збори визначені були постановою Кабміну і певні компанії кожного року під новорічну ялинку приходили оскаржувати ці авіаційні збори і не сплачували їх, а одна компанія цим фактично завжди займалась. Це компанія МАУ", – сказав Криклій.

За його словами, всі інші авіаперевізники завжди платили ці збори.

"Закон у певному сенсі є технічним і він закриває можливість спроб оскарження у судовому порядку. Значна більшість компаній платили – то для них нічого не змінюється, бо фактично цей збір закладався у вартість квитка", – додав Криклій.

Нагадаємо, 13 липня 2020 року Рада схвалила запровадження державного збору за виліт пасажирів.