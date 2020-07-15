УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9743 відвідувача онлайн
Новини Коронавірус і карантин
5 120 9

Черговий добовий антирекорд щодо кількості захворілих на COVID-19 зафіксовано в Києві: 147 нових випадків. ІНФОГРАФІКА

Черговий добовий антирекорд щодо кількості захворілих на COVID-19 зафіксовано в Києві: 147 нових випадків. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 15 липня в Києві зафіксували 147 випадків захворювання на коронавірус.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони.

За минулу добу один хворий помер. Загалом коронавірус забрав життя 126 киян.

На сьогодні в столиці вже 6497 підтверджених випадків захворювання на COVID-19.

Одужали за минулу добу 36 осіб. Загалом коронавірус перемогли 2160 мешканців столиці.

Водночас захворювання на коронавірус підозрюють у 14 794 осіб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Карантин в Україні продовжать ще на місяць, - Степанов

Черговий добовий антирекорд щодо кількості захворілих на COVID-19 зафіксовано в Києві: 147 нових випадків 01

Як пізніше повідомив мер Києва Віталій Кличко, серед захворілих за минулу добу 66 жінок віком від 18 до 71 року і п'ять дівчаток від одного року до 16. Також захворіли 73 чоловіки віком від 18 до 85 років і троє хлопчиків - від двох до шести років. Захворіли зокрема і шість медиків.

До лікарень столиці госпіталізували 29 пацієнтів. Решта перебувають на самоізоляції під контролем лікарів.

"За минулу добу найбільше випадків захворювання виявили в Шевченківському районі - 27, Дарницькому - 22, Деснянському - 21 випадок", - сказав Кличко.

Черговий добовий антирекорд щодо кількості захворілих на COVID-19 зафіксовано в Києві: 147 нових випадків 02

Зазначимо, що абсолютний рекорд щодо кількості хворих на коронавірус мешканців столиці зафіксовано 16 травня 2020 року, тоді захворіли 153 людини.

Нагадаємо, станом на 15 липня в Україні лабораторно підтверджено 55 607 випадків COVID-19. За добу - 836 нових випадків. 15 осіб померли від хвороби.

Автор: 

карантин (18172) РНБО (2326) COVID-19 (19767) коронавірус (19923)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
"Акции протеста дают свои плоды".
Можно использовать, как название статьи.
показати весь коментар
15.07.2020 10:37 Відповісти
"Барановирусам" ковид не страшен. Продолжайте в том же духе. Побольше ада!
показати весь коментар
15.07.2020 11:11 Відповісти
Усі повиздихають
показати весь коментар
15.07.2020 12:35 Відповісти
А может пора уже прекращать тестировать и публиковать эти дебильные новости?
показати весь коментар
15.07.2020 11:58 Відповісти
пока кличко мер киевлян бцдут кошмарить эти вирусом
показати весь коментар
15.07.2020 12:49 Відповісти
задрали подо нкиибелорусы послали их нахер и ничего живут работает пвсе эти просто работать не хотят денежки с бюджета капают и им поъер на все
показати весь коментар
15.07.2020 12:52 Відповісти
задрали подо нкии белорусы послали их нахер и ничего живут работает все а эти просто работать не хотят денежки с бюджета капают и им поъер на все
показати весь коментар
15.07.2020 12:53 Відповісти
 
 