Черговий добовий антирекорд щодо кількості захворілих на COVID-19 зафіксовано в Києві: 147 нових випадків. ІНФОГРАФІКА
Станом на ранок 15 липня в Києві зафіксували 147 випадків захворювання на коронавірус.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони.
За минулу добу один хворий помер. Загалом коронавірус забрав життя 126 киян.
На сьогодні в столиці вже 6497 підтверджених випадків захворювання на COVID-19.
Одужали за минулу добу 36 осіб. Загалом коронавірус перемогли 2160 мешканців столиці.
Водночас захворювання на коронавірус підозрюють у 14 794 осіб.
Як пізніше повідомив мер Києва Віталій Кличко, серед захворілих за минулу добу 66 жінок віком від 18 до 71 року і п'ять дівчаток від одного року до 16. Також захворіли 73 чоловіки віком від 18 до 85 років і троє хлопчиків - від двох до шести років. Захворіли зокрема і шість медиків.
До лікарень столиці госпіталізували 29 пацієнтів. Решта перебувають на самоізоляції під контролем лікарів.
"За минулу добу найбільше випадків захворювання виявили в Шевченківському районі - 27, Дарницькому - 22, Деснянському - 21 випадок", - сказав Кличко.
Зазначимо, що абсолютний рекорд щодо кількості хворих на коронавірус мешканців столиці зафіксовано 16 травня 2020 року, тоді захворіли 153 людини.
Нагадаємо, станом на 15 липня в Україні лабораторно підтверджено 55 607 випадків COVID-19. За добу - 836 нових випадків. 15 осіб померли від хвороби.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Можно использовать, как название статьи.