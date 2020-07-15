В аеропорту Львова та "Борисполі" можуть з'явитися лабораторії для тестування на COVID-19, - Степанов
Міністерство інфраструктури розглядає можливість відкриття лабораторій для тестування на COVID-19 у двох аеропортах.
Про це на брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.
"Щодо лабораторій в аеропортах - поки, за нашою інформацією, Мінінфраструктури розглядається така можливість установки цієї лабораторії в аеропорту "Бориспіль" і в аеропорту міста Львів. Але це питання належить до компетенції Мінінфраструктури. За нашою інформацією, вони розглядають таку можливість і рухаються в цьому напрямі", - сказав Степанов.
Тем что простые люди могут за 30 евро, а не за 500 Евро в Европу летать ??????
Власть просто офуели И кстати за налоги этих же бедных украинцев