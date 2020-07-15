Упродовж року припинено діяльність 25 шахрайських call-центрів, які виманювали гроші у громадян, - СБУ. ІНФОГРАФІКА

Упродовж 2019-2020 років Служба безпеки України припинила діяльність 25 нелегальних call-центрів з обігом у десятки мільйонів гривень, які брали участь у шахрайських схемах з виманювання у громадян грошей в інтернеті.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Обсяги такого шахрайства зростають одночасно з поширенням електронної комерції, доволі часто call-центри є одним із ланцюжків злочинного механізму. Кіберфахівці СБУ спільно з Національною поліцією здійснюють комплексні заходи для локалізації й блокування таких схем.

Завдяки діям правоохоронців за цей період було проведено 45 обшуків у організаторів оборудок, вилучено понад 600 одиниць обладнання, 14 особам оголошені підозри у вчиненні кримінальних правопорушень.

Кіберфахівці СБУ зазначають, що найбільш поширені схеми у шахраїв: виманювання у громадян персональних даних або реквізитів банківських карток, втягування їх у псевдоінвестиційні проєкти, оформлення кредитів на чуже ім'я, продаж фальсифікованих або відсутніх товарів.

До роботи цих фейкових call-центрів організатори залучають студентів, іноземців, малозабезпечених. І доволі часто використовують потужності російських компаній, які перебувають під санкціями в Україні.

Для комплексної протидії шахрайству кіберфахівці СБУ не тільки проводять загальнодержавні спецзаходи, а й рекомендують громадянам підвищувати свою обізнаність у цьому питанні. Зокрема, рекомендується не розкривати персональну інформацію та дані банківських карток і не фіксувати їх на сумнівних вебресурсах, консультуватися тільки в call-центрах банків, де ви обслуговуєтеся, не брати участі у підозрілих фінансових операціях та проєктах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": До суду направлено справу стосовно шахрая, "який продавав" посаду голови Миколаївської ОДА за $3,1 млн, - Офіс Генпрокурора





