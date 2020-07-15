УКР
Упродовж року припинено діяльність 25 шахрайських call-центрів, які виманювали гроші у громадян, - СБУ. ІНФОГРАФІКА

Упродовж 2019-2020 років Служба безпеки України припинила діяльність 25 нелегальних call-центрів з обігом у десятки мільйонів гривень, які брали участь у шахрайських схемах з виманювання у громадян грошей в інтернеті.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Обсяги такого шахрайства зростають одночасно з поширенням електронної комерції, доволі часто call-центри є одним із ланцюжків злочинного механізму. Кіберфахівці СБУ спільно з Національною поліцією здійснюють комплексні заходи для локалізації й блокування таких схем.

Завдяки діям правоохоронців за цей період було проведено 45 обшуків у організаторів оборудок, вилучено понад 600 одиниць обладнання, 14 особам оголошені підозри у вчиненні кримінальних правопорушень.

Кіберфахівці СБУ зазначають, що найбільш поширені схеми у шахраїв: виманювання у громадян персональних даних або реквізитів банківських карток, втягування їх у псевдоінвестиційні проєкти, оформлення кредитів на чуже ім'я, продаж фальсифікованих або відсутніх товарів.

До роботи цих фейкових call-центрів організатори залучають студентів, іноземців, малозабезпечених. І доволі часто використовують потужності російських компаній, які перебувають під санкціями в Україні.

Для комплексної протидії шахрайству кіберфахівці СБУ не тільки проводять загальнодержавні спецзаходи, а й рекомендують громадянам підвищувати свою обізнаність у цьому питанні. Зокрема, рекомендується не розкривати персональну інформацію та дані банківських карток і не фіксувати їх на сумнівних вебресурсах, консультуватися тільки в call-центрах банків, де ви обслуговуєтеся, не брати участі у підозрілих фінансових операціях та проєктах.

Кругом мошенники и воры(
В течение года прекращена деятельность 25 мошеннических call-центров, выманивающих деньги у граждан, - СБУ - Цензор.НЕТ 1443
+3
За год: ликвидировано 25 центров, проведено 45 обысков и сообщено 14 !!! подозрений, осуждено ?. Это СБУ Карл!
+2
Да не переживайте, они через игорный бизнес свое возьмут.
Баканову заняться больше нечем?
А ты хочеш чтоб СБУ расследовало кражу со взломом твоих мозгов? Напиши заяву для начала....
Твоих мозгов, исключительно твоих
Кругом мошенники и воры(
В течение года прекращена деятельность 25 мошеннических call-центров, выманивающих деньги у граждан, - СБУ - Цензор.НЕТ 1443
За год: ликвидировано 25 центров, проведено 45 обысков и сообщено 14 !!! подозрений, осуждено ?. Это СБУ Карл!
краще б вказали якісь реквізити, щоб я міг їм смс-ки переадресувати, де стільки разів вже виграв автомобіль чи заблоковано рахунок в ощад банку... Дурня, що ніколи його там не відкривав.
судить суд, а не СБУ, справи розглядаються довго. 14 підозр це непогано, може угоди хтось укладе, може визнає вину і отримає якийсь мінімум, а ні, то трохи довго буде.
коли за колекторів візметеся? Ці потвори займаються цілком незаконною діяльністю, але ані МВС, ані СБУ цього не помічають..
И за цыган!
У меня рядом с домом свалка, там цыгане ночью шо-то палят, и оно воняет!
Алё, куда вообще СБУ смотрит?
Ви що таке пишете, зараз наші гуманісти будуть дуже стурбовані, бо Ви же ж образили гордий ромський нарІд, якому не можна працювати, а лише красти. тому в них така тяжка доля..
Вы просто не правильно понимаете CRM модели, а важность лидов в бизнес биллинг управлении.
Кибермусора мабуть недопрацьовують, приходится киберизбушникам ещё и мошенниками заниматься.
Как рни токо всё успевают.
Недопрацювали, Видно є 26й, бо вчора мені телефонували, що картка заблокована.
