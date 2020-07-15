За добу в ЗСУ зафіксували 14 нових випадків COVID-19, хворіють 125 осіб, - Командування Медсил

У Збройних силах України за минулу добу зафіксовано 14 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19, хворіють 125 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє командування Медичних сил ЗСУ у Facebook.

"Станом на 10:00 15 липня в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє 125 осіб. Всього за час пандемії одужало 486 осіб, летальних випадків – 5", - йдеться в повідомленні.

Так, за минулу добу зареєстровано 14 нових випадків COVID-19. З них у закладах охорони здоров’я перебуває 2 особи (Національний військово-медичний клінічний центр "ГВКГ" – 1 військовослужбовець та 1 працівник ЗСУ). Зазначається, що стан здоров’я пацієнтів задовільний, отримують необхідне лікування.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні 836 нових випадків COVID-19, померли 15 осіб, загалом - 55 607 випадків

Крім того, на лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебувають 12 осіб (Львівська область – 1 військовослужбовець, Київська область – 10 військовослужбовців та 1 працівник ЗСУ). Стан здоров’я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.

Всього на ізоляції (в тому числі самоізоляції) перебуває 471 особа. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція в найближчі три доби, – 62 особи.