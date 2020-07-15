Рада провалила призначення своїх представників до конкурсної комісії з добору адміністративних посад у САП
Верховна Рада не підтримала проєкт постанови №3769 про визначення представників парламенту до складу комісії з проведення конкурсу на зайняття адміністративних посад в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.
"За" проголосували 193 народні депутати, передає кореспондент Цензор.НЕТ.
Постановою пропонувалося визначити до складу комісії з проведення конкурсу на зайняття адміністративних посад у спеціалізованій антикорупційної прокуратурі таких осіб:
- Журавльова Дмитра Володимировича - першого заступника директора Інституту права та післядипломної освіти Міністерства юстиції України, доктора юридичних наук, професора (за згодою);
- Куца Віталія Миколайовича - члена Всеукраїнської кримінологічної асоціації та Всеукраїнської асоціації кримінального права, кандидата юридичних наук, професора;
- Мелешевича Андрія Анатолійовича - професора факультету правничих наук Національного університету "Києво-Могилянська академія";
- Навроцького В'ячеслава Олександровича - професора кафедри теорії права та прав людини Українського католицького університету, професора кафедри кримінального права та кримінології Львівського державного університету внутрішніх справ, члена-кореспондента Національної академії правових наук України, доктора юридичних наук, професора;
- Романюка Богдана Васильовича - доцента кафедри транспортного права і логістики Національного транспортного університету, кандидата юридичних наук;
- Соболя Євгенія Юрійовича - завідувача кафедри державно-правових дисциплін та адміністративного права Центрально державного педагогічного університету імені В. Винниченка, доктора юридичних наук, професора;
- Удалову Ларису Давидівну - директора Інституту післядипломної освіти Національної академії внутрішніх справ, доктора юридичних наук, професора.
