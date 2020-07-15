2 986 22
На Дніпропетровщині посилили карантин: заборонено роботу кафе, ресторанів, барів та закладів культури після 23:00
На Дніпропетровщині ухвалено рішення про обмеження роботи нічних клубів, кафе, ресторанів, барів та закладів культури після 23:00.
Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє Дніпропетровська ОДА, передає Цензор.НЕТ.
"На Дніпропетровщині заборонена робота нічних клубів, кафе, ресторанів, барів, закладів культури з 23:00 до 7:00", - йдеться в повідомленні.
Виняток - кінотеатри та заклади, які працюють на винос.
Таке рішення ухвалив Кабінет Міністрів України, на місцевому рівні його підтвердила обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС).
Rick Wandall
Oljik
Паравоз
А я хожу в театры и музеи только после полуночи.
В Германии точно культовое.
Тема интересная, хлебнул 3-4 литра пивка, в туалет сходил - и ты сразу культурный человек.
абалдеть...а как же режим тишины в ночное время ? пофиг?
Напоминаю в зоне риска пожилые люди и имеющие хронические заболевания, все остальные должны работать и учиться, а дети должны ходить в садики. Бояться за свою жизнь надо тем, кто в зоне риска.