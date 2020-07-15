УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9442 відвідувача онлайн
Новини Коронавірус і карантин
2 986 22

На Дніпропетровщині посилили карантин: заборонено роботу кафе, ресторанів, барів та закладів культури після 23:00

На Дніпропетровщині посилили карантин: заборонено роботу кафе, ресторанів, барів та закладів культури після 23:00

На Дніпропетровщині ухвалено рішення про обмеження роботи нічних клубів, кафе, ресторанів, барів та закладів культури після 23:00.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє Дніпропетровська ОДА, передає Цензор.НЕТ.

"На Дніпропетровщині заборонена робота нічних клубів, кафе, ресторанів, барів, закладів культури з 23:00 до 7:00", - йдеться в повідомленні.

Виняток - кінотеатри та заклади, які працюють на винос.

Таке рішення ухвалив Кабінет Міністрів України, на місцевому рівні його підтвердила обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Черговий добовий антирекорд щодо кількості захворілих на COVID-19 зафіксовано в Києві: 147 нових випадків. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

карантин (18172) ОДА (1634) COVID-19 (19767) коронавірус (19923) Дніпропетровська область (4162)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+3
Если бы ещё кто-то показал исследования, в которых бы доказывалось что после 23:00 вирус становится в несколько раз заразней было бы здорово.
показати весь коментар
15.07.2020 11:44 Відповісти
+3
Згідно останніх трендів культура - це креативна галузь, до закладів культури тепер сміливо можна відносити і генделики, і нічні клуби, і публічні будинки. І мало не забув - гральний бізнес- це теж культура.
показати весь коментар
15.07.2020 11:49 Відповісти
+2
Учреждений культуры после 23 ?
А я хожу в театры и музеи только после полуночи.
показати весь коментар
15.07.2020 11:43 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Это обычное дублирование комиссиями ТБЧС на местах постановления Кабмина, сейчас такие "новости" из всех областей будут.
показати весь коментар
15.07.2020 11:42 Відповісти
Учреждений культуры после 23 ?
А я хожу в театры и музеи только после полуночи.
показати весь коментар
15.07.2020 11:43 Відповісти
Згідно останніх трендів культура - це креативна галузь, до закладів культури тепер сміливо можна відносити і генделики, і нічні клуби, і публічні будинки. І мало не забув - гральний бізнес- це теж культура.
показати весь коментар
15.07.2020 11:49 Відповісти
и ухожу не с пустыми руками?
показати весь коментар
15.07.2020 11:52 Відповісти
Ви дбровець?
показати весь коментар
15.07.2020 12:02 Відповісти
пивбар разве не культурное заведение?
показати весь коментар
15.07.2020 15:21 Відповісти
Культовое!
показати весь коментар
15.07.2020 15:25 Відповісти
культовое это нарасеи. А у нас культурное.
показати весь коментар
15.07.2020 17:25 Відповісти
На расеи не знаю, не бывал там с 1975г.
В Германии точно культовое.
Тема интересная, хлебнул 3-4 литра пивка, в туалет сходил - и ты сразу культурный человек.
показати весь коментар
16.07.2020 10:11 Відповісти
Не сразу. сначала нужно обсудить классические положения немецкой философии.
показати весь коментар
16.07.2020 14:40 Відповісти
Особо приближенные введут "велюровскую" систему работы. Прецедент есть и он продолжается.
показати весь коментар
15.07.2020 11:43 Відповісти
Если бы ещё кто-то показал исследования, в которых бы доказывалось что после 23:00 вирус становится в несколько раз заразней было бы здорово.
показати весь коментар
15.07.2020 11:44 Відповісти
Погодь. Перед выборами столько появится исследований, что каждые 20 минут будут печатать, а цель одна - сорвать выборы, чтобы шкуродеры народа остались в местных советах
показати весь коментар
15.07.2020 11:48 Відповісти
При чём в помещениях кинотеатров эта аномалия не имеет места.
показати весь коментар
15.07.2020 11:48 Відповісти
в смысле...до этого они работали круглосуточно????
абалдеть...а как же режим тишины в ночное время ? пофиг?
показати весь коментар
15.07.2020 11:47 Відповісти
В Багдаде все спокойно.
показати весь коментар
15.07.2020 11:50 Відповісти
А вы разве не знали что ночью вирускороны головного мозга особенно опасен
показати весь коментар
15.07.2020 11:51 Відповісти
А, шо появилась новая мутация COVID-19, которая очень агрессивная с 23.00 до 7.00, прямо квартал какой-то, правда всем уже не до смеха уже 120 дней,КАРЛ! уже 120 дней истерии и запугивания.
Напоминаю в зоне риска пожилые люди и имеющие хронические заболевания, все остальные должны работать и учиться, а дети должны ходить в садики. Бояться за свою жизнь надо тем, кто в зоне риска.
показати весь коментар
15.07.2020 11:51 Відповісти
Ну, якщо до 23 години можна, а потім ужесточілі, то вірусне пройде... Дебілізм в усій красі.
показати весь коментар
15.07.2020 12:01 Відповісти
Після 23,00 у ковіда починається жор, як у карасів!
показати весь коментар
15.07.2020 12:03 Відповісти
І він починає передаватися статевим шляхом.....
показати весь коментар
15.07.2020 12:09 Відповісти
Интересная логика - во Львовской и Ровенской областях ежесуточно около сотни (и более) инфицированных - у них карантин ослабляют, в Днепре за неделю таких с десяток - им ужесточают карантин. Как-то странно )
показати весь коментар
15.07.2020 12:56 Відповісти
 
 