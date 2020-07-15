На Дніпропетровщині посилили карантин: заборонено роботу кафе, ресторанів, барів та закладів культури після 23:00

На Дніпропетровщині ухвалено рішення про обмеження роботи нічних клубів, кафе, ресторанів, барів та закладів культури після 23:00.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє Дніпропетровська ОДА, передає Цензор.НЕТ.

"На Дніпропетровщині заборонена робота нічних клубів, кафе, ресторанів, барів, закладів культури з 23:00 до 7:00", - йдеться в повідомленні.

Виняток - кінотеатри та заклади, які працюють на винос.

Таке рішення ухвалив Кабінет Міністрів України, на місцевому рівні його підтвердила обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС).

