Нічні клуби і ресторани Одеси вимагають дозволити їм працювати після 23:00, - ОДА

Власники ресторанів і нічних клубів Одеси вимагають скасувати заборону на роботу розважальних закладів після 23:00.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомив глава Одеської ОДА Максим Куций, інформує Цензор.НЕТ.

Куций зустрівся з головними рестораторами і власниками нічних клубів Одеської області, які вважають, що нововведення Кабінету Міністрів про обмеження роботи закладів в нічний час убивчі для бізнесу, особливо в період короткого курортного сезону.

"Сьогодні Одеська область стала головним місцем відпочинку українців. Щотижня до нас приїжджають десятки тисяч туристів. Але до завершення високого курортного сезону залишилося 6 тижнів. Крім відпочинку, організація літнього дозвілля - це також робочі місця для тисяч жителів Одеської області", - зазначив Куций.

Читайте також: На Дніпропетровщині посилили карантин: заборонено роботу кафе, ресторанів, барів та закладів культури після 23:00

Глава Одеської ОДА вважає, що у разі дотримання санітарних норм, установи повинні мати можливість працювати в нічний час.

За дотриманням карантинних правил роботи таких закладів буде стежити поліція.

"Разом з підприємцями передамо звернення до Кабінету Міністрів України та Офісу Президента України про скасування обмеження в роботі після 23:00. Сподіваюся на підтримку керівництва держави", - підсумував Куций.