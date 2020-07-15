УКР
Нічні клуби і ресторани Одеси вимагають дозволити їм працювати після 23:00, - ОДА

Нічні клуби і ресторани Одеси вимагають дозволити їм працювати після 23:00, - ОДА

Власники ресторанів і нічних клубів Одеси вимагають скасувати заборону на роботу розважальних закладів після 23:00.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомив глава Одеської ОДА Максим Куций, інформує Цензор.НЕТ.

Куций зустрівся з головними рестораторами і власниками нічних клубів Одеської області, які вважають, що нововведення Кабінету Міністрів про обмеження роботи закладів в нічний час убивчі для бізнесу, особливо в період короткого курортного сезону.

"Сьогодні Одеська область стала головним місцем відпочинку українців. Щотижня до нас приїжджають десятки тисяч туристів. Але до завершення високого курортного сезону залишилося 6 тижнів. Крім відпочинку, організація літнього дозвілля - це також робочі місця для тисяч жителів Одеської області", - зазначив Куций.

Читайте також: На Дніпропетровщині посилили карантин: заборонено роботу кафе, ресторанів, барів та закладів культури після 23:00

Глава Одеської ОДА вважає, що у разі дотримання санітарних норм, установи повинні мати можливість працювати в нічний час.

За дотриманням карантинних правил роботи таких закладів буде стежити поліція.

"Разом з підприємцями передамо звернення до Кабінету Міністрів України та Офісу Президента України про скасування обмеження в роботі після 23:00. Сподіваюся на підтримку керівництва держави", - підсумував Куций.

А вы спрашиваете, почему Порошенко ЧП не ввёл... Нариду надо бухать, играть в столбики, и чтобы кто-нибудь вдул. (или кому-нибудь, как сложится)
15.07.2020 11:59 Відповісти
Это что-то новенькое, что за столбики?
15.07.2020 12:01 Відповісти
Игровые автоматы. Они в виде столбиков на улицах стояли.
15.07.2020 12:07 Відповісти
Спасибо, отродясь просто игроманией не страдал, впервые такое выражение услышал.
15.07.2020 12:09 Відповісти
Ты глава ОГА или будешь разводить сопли как Садовый?Или крестик сними, или одень трусы.
15.07.2020 12:00 Відповісти
Е ні, після 23.00 вірус стає найбільш активний і починає передватися статевим шляхом!
15.07.2020 12:08 Відповісти
Після 23 починається інтенсивна тусня у нічних клубах, де нехтуються будь-які санітарні норми. А ресторани просто попали під обмеження разом з нічними клубами.
15.07.2020 12:24 Відповісти
Лучше пусть все границы открывают, хочу на нормальном курорте отдыхать а не в Одессе!!!
15.07.2020 14:51 Відповісти
 
 