Рівень безробіття в Україні продовжує зростати, карантин призвів до повної зупинки цілих галузей, - ЗМІ
За даними червневого опитування Work.uа, 6% роботодавців в Україні повідомили про скорочення штату, а 16% тримають співробітників у відпустці за свій рахунок.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "5 канал".
Економічна криза, спричинена пандемією коронавірусу, сильно вдарила по Україні. Щодня на облік у Держслужбу зайнятості стають понад 3 тисячі громадян, які втратили роботу. Багато хто не чекає пропозицій, а шукає собі місце самотужки.
Найменше карантин вплинув на кількість вакансій у торгівлі, ІТ і сільському господарстві. Незмінним є попит на кваліфікованих працівників на виробництві і в медицині. Про це повідомив телеканал "Україна".
Експерт Андрій Новак зазначає, що в Україні був запроваджений один із найжорсткіших режимів карантинних обмежень, що, звісно, суттєво вплинуло на ринок праці.
"Це (карантин – ред.) призвело до повної зупинки цілих галузей – транспорту, громадського харчування, туризму та інших. Відповідно, у цих сферах підприємства були змушені звільняти працівників, скорочувати зарплати", – пояснює він.
Та крім закриття бізнесу і кадрових скорочень, на рівень безробіття вплинуло і масове повернення в Україну заробітчан.
"Якщо компанія велика, вона більш стійка до розхитувань, які є наразі, ніж, наприклад, маленький бізнес", – пояснює Тетяна Пашкіна, експертка ринку праці.
"Є варіант, коли офіційно немовби робити не можна, але сірий ринок потребує працівників. Але це незахищеність", – додає вона.
Количество безработных в Украине перестало расти три недели назад, однако падает показатель уплаты единого социального взноса (ЕСВ), что свидетельствует о перемещении части рабочих мест в теневой сектор, сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко.
Укравтодор оголосив найбільший тендер у своїй історії - 12,58 млрд грн. на будівництво 30-кілометрової ділянки автомагістралі Н-31 Дніпро-Решетилівка, вартістю 420 млн грн за кілометр, або $16 млн./км.
В Украине строительство или реконструкция 1 км. дороги I категории стоит $5,6 млн., II категории - $2,94 млн., III категории - $2,64 млн., IV категории - $1,46 млн., V категории - $0,3 млн. Капитальный ремонт километра дороги I категории обходится в $3,4 млн., II категории - $1,78 млн., III категории - $1,6 млн., IV категории - $0,76 млн., V категории - $0,18 млн.
А в 2020году выросло в 3 раза - в $. Зарплата в $.осталась та ..
Убыток "Укрнафты" в 2019 году превысил 4 млрд. В 2018 году у компании было 6,4 млрд грн прибыли. В то же время операционные расходы компании за отчетный период повысились на 4,2 млрд грн.
В некоторых странах ужесточение карантинных мер вызывало резкое неприятие и даже штурмы органов власти, у нас же протестовали полтора человека.
Может, совесть мучает, мол, за что боролись, на то и напоролись?
