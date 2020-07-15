УКР
Рівень безробіття в Україні продовжує зростати, карантин призвів до повної зупинки цілих галузей, - ЗМІ

Рівень безробіття в Україні продовжує зростати, карантин призвів до повної зупинки цілих галузей, - ЗМІ

За даними червневого опитування Work.uа, 6% роботодавців в Україні повідомили про скорочення штату, а 16% тримають співробітників у відпустці за свій рахунок.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "5 канал".

Економічна криза, спричинена пандемією коронавірусу, сильно вдарила по Україні. Щодня на облік у Держслужбу зайнятості стають понад 3 тисячі громадян, які втратили роботу. Багато хто не чекає пропозицій, а шукає собі місце самотужки.

Найменше карантин вплинув на кількість вакансій у торгівлі, ІТ і сільському господарстві. Незмінним є попит на кваліфікованих працівників на виробництві і в медицині. Про це повідомив телеканал "Україна".

Також читайте: Упродовж трьох останніх тижнів кількість безробітних в Україні залишається на стабільному рівні, - міністр економіки Петрашко

Експерт Андрій Новак зазначає, що в Україні був запроваджений один із найжорсткіших режимів карантинних обмежень, що, звісно, суттєво вплинуло на ринок праці.

"Це (карантин – ред.) призвело до повної зупинки цілих галузей – транспорту, громадського харчування, туризму та інших. Відповідно, у цих сферах підприємства були змушені звільняти працівників, скорочувати зарплати", – пояснює він.

Так, за даними червневого опитування Work.uа, 6% роботодавців в Україні повідомили про скорочення штату, а 16% тримають співробітників у відпустці за власний кошт.

Та крім закриття бізнесу і кадрових скорочень, на рівень безробіття вплинуло і масове повернення в Україну заробітчан.

"Якщо компанія велика, вона більш стійка до розхитувань, які є наразі, ніж, наприклад, маленький бізнес", – пояснює Тетяна Пашкіна, експертка ринку праці.

"Є варіант, коли офіційно немовби робити не можна, але сірий ринок потребує працівників. Але це незахищеність", – додає вона.

+19
15.07.2020 12:12 Відповісти
+17
И вместо пособия по безработице выдавать значки "Вы были за ЗЕ!!!"


Будет и им приятно, и окружающие будут видеть пример неотвратимости кармы.
показати весь коментар
15.07.2020 12:16 Відповісти
+7
Журнашлюхи с пеной у рта бегали последние 2 месяца, отлавливая тех, кто посмел не так маску надеть и продать пончик с кофе без перчаток, а теперь пишут о пагубном влиянии карантина? У журнашлюх работа всегда будет, конечно...
показати весь коментар
15.07.2020 12:14 Відповісти
15.07.2020 12:12 Відповісти
15.07.2020 12:16 Відповісти
Саме так, за що боролись ......!!!! ))))
показати весь коментар
15.07.2020 12:18 Відповісти
-- Еще не время, Клотильда, еще не время! Счастье, слава и деньги ожидают нас в передней. Пусть подождут…
В первом ряду, перед самым экраном, сидела Клотильда. Воспитанная на Шиллере и любительской колбасе…
Наутро Клотильда пришла, чтобы продолжить свое дело: вынуть потрясенного Васю из петли, сбросить перед ним свои одежды и сказать:
-- Лепи меня! Нет на свете тела, прекраснее моего! Она вошла и увидела. Вася в петле не висел.
-- Почему ты не повесился? Вася был нормальным, простым халтурщиком-середнячком. А Клотильда слишком много читала Шиллера.(с)
показати весь коментар
15.07.2020 13:13 Відповісти
так они так и делают)
показати весь коментар
15.07.2020 12:20 Відповісти
Біда. Зеля вірус створив. )
показати весь коментар
15.07.2020 13:11 Відповісти
ЗЕля экономику просрал еще до эпидемии.
показати весь коментар
15.07.2020 13:13 Відповісти
Та не було у нас ніякої економіки. Україна вже майже 30 років живе на позичені гроші, тупо проїдаючи їх.
показати весь коментар
15.07.2020 13:16 Відповісти
Тада. Падение ВВП и промпроизводства в 2019-м - это оно само как-то.

ПНХ, имбицил зеленый.
показати весь коментар
15.07.2020 13:19 Відповісти
Ти, головне, вір у святого Питра і його потужні перемоги, дурік
показати весь коментар
15.07.2020 15:17 Відповісти
Україна, як держава ,неспроможна виконувати власні обов"язки !!! Єдиний реальний критерій оцінювання дій влади ,є життєвий рівень населення !!!)))
показати весь коментар
15.07.2020 12:13 Відповісти
Держава не может шота "выконуваты", если дебильный народ все время старается державу уничтожить.
показати весь коментар
15.07.2020 12:25 Відповісти
Згоден, народ має тих керманичив ,на яких заслуговує !!!)))
показати весь коментар
15.07.2020 12:30 Відповісти
Журнашлюхи с пеной у рта бегали последние 2 месяца, отлавливая тех, кто посмел не так маску надеть и продать пончик с кофе без перчаток, а теперь пишут о пагубном влиянии карантина? У журнашлюх работа всегда будет, конечно...
показати весь коментар
15.07.2020 12:14 Відповісти
Кстати в основном журнашлюхи пророссийские бегали.
И помню как на меня здесь плевали за мои возмущения на запреты парков и (ох.еть) прибережных зон...
показати весь коментар
15.07.2020 12:21 Відповісти
Смысл был в том карантине, если рыбаки ушли в море, и после месяца в полной изоляции там возникла вспышка ковида.
https://rg.ru/2020/07/14/v-argentine-koronavirus-podhvatili-rybaki-nahodivshiesia-bolee-mesiaca-v-more.html

В Аргентине коронавирус подхватили рыбаки, находившиеся более месяца в море
показати весь коментар
15.07.2020 12:36 Відповісти
а как же 500К рабочих мест от шмыги?
показати весь коментар
15.07.2020 12:15 Відповісти
там же как и зеленые обещание - по поднятию ВВП на 40%
показати весь коментар
15.07.2020 12:19 Відповісти
Всі обіцанки,це ложь,звіздьож і провакація !!))
показати весь коментар
15.07.2020 12:31 Відповісти
15.07.2020 12:22 Відповісти
Неизменным остается спрос на квалифицированных работников на производстве и в медицине.Источник: https://censor.net.ua/n3208203

Ну и правильно, нормального токаря поди найди ещё. Это не какая-то там мукла с хостеса, которых навалом.
показати весь коментар
15.07.2020 12:15 Відповісти
Нормальні токаря,фрезера та т.ін., вже на пенсіях або на кладовищах !!))
показати весь коментар
15.07.2020 12:17 Відповісти
Да нет, есть ещё некоторые зубры, которые вопреки всему нормально работают.
показати весь коментар
15.07.2020 12:18 Відповісти
Последние из могикан?
показати весь коментар
15.07.2020 12:21 Відповісти
Угу, last of the dying breed.
показати весь коментар
15.07.2020 12:23 Відповісти
15.07.2020 12:29 Відповісти
Некоторым не понятно слово могикан. При совдепии был фильм "последний из могикан" - это индейское племя, которые истребили бледнолицые.
показати весь коментар
15.07.2020 12:32 Відповісти
Я сам налагоджувальник токарних автоматів та напівавтоматів 6 розряду . то в курсах чим відрізнються токаря від пекарєй !!!)))
показати весь коментар
15.07.2020 12:24 Відповісти
воно й видно
показати весь коментар
15.07.2020 13:12 Відповісти
Що саме ???)))
показати весь коментар
15.07.2020 13:27 Відповісти
Рівень IQ токаря-наладчика
показати весь коментар
15.07.2020 13:31 Відповісти
Схоже що в тебе рівень занадто зашкалює, а що занадто то не добре !!))
показати весь коментар
15.07.2020 13:37 Відповісти
Я волію спілкуватись з розумнішими за себе. Так що гуляй.
показати весь коментар
15.07.2020 13:39 Відповісти
Розумнішого за себе ти мабуть не знайдешь , залишишся наодинці !!))
показати весь коментар
15.07.2020 13:43 Відповісти
Розумніші працюють а не сидять тут цілодобово
показати весь коментар
15.07.2020 15:19 Відповісти
все врут - только моника не врет (оно себе и своей семье эпоху бедности закрыло) - а остальные как то то же сами должны стараться - врун ,подлец и манипулятор
показати весь коментар
15.07.2020 12:18 Відповісти
Статистика не врет - она штука упряма.
Количество безработных в Украине перестало расти три недели назад, однако падает показатель уплаты единого социального взноса (ЕСВ), что свидетельствует о перемещении части рабочих мест в теневой сектор, сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко.

О чем зеленых и предупреждали. -- Довыеживаетесь и люди уйдут в тень. "Кто сильно много хочет -- получает обычно шиш с кукишем." (С) Народная мудрость
показати весь коментар
15.07.2020 12:47 Відповісти
Ну от нащо брехати? 500 000 нових робочих місць ві шмигаля чому не рахуєте? Зебіли не дадуть збрехати!
показати весь коментар
15.07.2020 12:18 Відповісти
До коровируса на Кременчугском заводе КРАЗ было 2000 рабочих, на сегодня около 500 человек. А чтоб не платить пособие по сокращению - ввели 4-5 дневную работу в МЕСЯЦ.
Шкуродеры народа ставят экономику страны раком.
показати весь коментар
15.07.2020 12:19 Відповісти
"..карантин привел к полной остановке целых отраслей".
Ага, карантин ЗЕбильные идиоты уложили экономику на лопатки.
показати весь коментар
15.07.2020 12:20 Відповісти
"ЗЕбильные идиоты" - та не идиоты они - они разводят лохов и уничтожают Украину.
Идиоты за них проголосовавшие...
показати весь коментар
15.07.2020 12:22 Відповісти
73 % українського лохтарата !!!)))
показати весь коментар
15.07.2020 12:25 Відповісти
73% люмпен пролетарии, "такова селяви" как говорят французы.
показати весь коментар
15.07.2020 12:28 Відповісти
Согласен.
показати весь коментар
15.07.2020 12:25 Відповісти
"Большой попил" продолжается

Укравтодор оголосив найбільший тендер у своїй історії - 12,58 млрд грн. на будівництво 30-кілометрової ділянки автомагістралі Н-31 Дніпро-Решетилівка, вартістю 420 млн грн за кілометр, або $16 млн./км.
показати весь коментар
15.07.2020 12:25 Відповісти
15.07.2020 12:30 Відповісти
Украина - 2013 год.

В Украине строительство или реконструкция 1 км. дороги I категории стоит $5,6 млн., II категории - $2,94 млн., III категории - $2,64 млн., IV категории - $1,46 млн., V категории - $0,3 млн. Капитальный ремонт километра дороги I категории обходится в $3,4 млн., II категории - $1,78 млн., III категории - $1,6 млн., IV категории - $0,76 млн., V категории - $0,18 млн.
А в 2020году выросло в 3 раза - в $. Зарплата в $.осталась та ..
показати весь коментар
15.07.2020 12:53 Відповісти
А Шмыга только вчера звенел рогами, что безработица падает, экономика оживает, процент жиров в масле растет!
показати весь коментар
15.07.2020 12:28 Відповісти
Дефолт - это не больно!
15.07.2020 12:32 Відповісти
Отличный фильм же!
А какой актуальный, как там силовик-министр с министром-жабой-олигархом за власть воюет, любо-дорого посмотреть.
И завление министра-коршуна корольку Йагупопу,, с напоминанием, сколько его предков друг друга перебили и почему олiгархи королька на царство поставили.
Uрок "бубочке", чтобы не зал*пался.
показати весь коментар
15.07.2020 13:52 Відповісти
Хроника достижение "новых лиц"

Убыток "Укрнафты" в 2019 году превысил 4 млрд. В 2018 году у компании было 6,4 млрд грн прибыли. В то же время операционные расходы компании за отчетный период повысились на 4,2 млрд грн.
показати весь коментар
15.07.2020 12:34 Відповісти
То ли еще будет, ой-ёй-ёй.
показати весь коментар
15.07.2020 13:47 Відповісти
самое смешное, что катастрофическое состояние некоторых отраслей, похоже, не особо волнует даже собственников и работников в этих отраслях.
В некоторых странах ужесточение карантинных мер вызывало резкое неприятие и даже штурмы органов власти, у нас же протестовали полтора человека.
Может, совесть мучает, мол, за что боролись, на то и напоролись?
показати весь коментар
15.07.2020 12:53 Відповісти
Кількість померлих від ковіду в сотню разів меньше, ніж від грипу, або від ДТП, але шкоди від карантину більше, ніж усіх війн рзом узятих.
показати весь коментар
15.07.2020 13:08 Відповісти
У всіх країнах економіка впала, навіть в розвинутих. Але соєвим постійно хтось в штани сре.
показати весь коментар
15.07.2020 13:14 Відповісти
У всех стран промпроизводстсво и ВВП начали валиться за полгода до эпидемии?
показати весь коментар
15.07.2020 13:20 Відповісти
Не хтось, а влада зелених потвор !!)))
показати весь коментар
15.07.2020 13:29 Відповісти
Я зрозумів - ти свідок потужних питрових реформ по телеку.
показати весь коментар
15.07.2020 13:29 Відповісти
А ти чого свідок?? Зелених звершень ??))
показати весь коментар
15.07.2020 13:38 Відповісти
Знайди собі співрозмовника свого рівня розвитку.
показати весь коментар
15.07.2020 13:40 Відповісти
Це не проблема,от тобі знайти рівного важкувато ,надто ти розумний !!))
показати весь коментар
15.07.2020 14:37 Відповісти
Я, конечно, понимаю: карантин, самоизоляция, недостаточ кислорода в мозгу у Вас.
Но ничего, что Порошенко уже полтора года как не президент????
показати весь коментар
15.07.2020 13:49 Відповісти
Тема попередників нескінченна !!!)))
показати весь коментар
15.07.2020 14:35 Відповісти
Ну і слава Богу. Ще якщо посадять те порося - то буде взагалі дуже добре.
показати весь коментар
15.07.2020 15:19 Відповісти
Да ты рафинированный дебил.
показати весь коментар
15.07.2020 16:47 Відповісти
Хто не соя - той агент кримля. )))
показати весь коментар
15.07.2020 18:07 Відповісти
Конкретно ты просто мудак.
показати весь коментар
15.07.2020 20:00 Відповісти
В принципі ти маєш право на свою особисту точку зору, якою б вона не була. Тим більше що вона абсолютно нікого не хвилює.
показати весь коментар
15.07.2020 20:19 Відповісти
Так вы еще повысьте налоги и тарифы на свет и на газ и уровень безработности будет 100%. В Украине уже не выгодно ничего производить, выгоднее привезти из Китая или Польши и даже заплатить на лапу налоговой и пограничникам и останешься в плюсе.
показати весь коментар
15.07.2020 13:34 Відповісти
"Завтра будет лучше чем вчера" !!))
показати весь коментар
15.07.2020 13:40 Відповісти
"Уровень безработицы в Украине продолжает расти, карантин привел к полной остановке целых отраслей, - СМИ"

Ничего, ЗЕбилы, безработица - это не беда, отсутствие денег - не беда, голодуха - не беда.
Сейчас вам Степанов до 30 сентября карантин забубонит - вот и заживете, как в сказке.
"Главное, что не Порох. Хуже уже не будет"(С)
показати весь коментар
15.07.2020 13:47 Відповісти
Ой, ніби і не знали до чого призведе - зупинити все! Замість розумного карантину з забезпеченням технічних, управлінських, юридичних заходів з робочим транспортом і підприємствами взяли і тупо призупинили все. І так зелені тупі , так ще і карантин допоміг в рецесії.
показати весь коментар
15.07.2020 15:02 Відповісти
 
 