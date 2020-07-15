Рівень безробіття в Україні продовжує зростати, карантин призвів до повної зупинки цілих галузей, - ЗМІ

За даними червневого опитування Work.uа, 6% роботодавців в Україні повідомили про скорочення штату, а 16% тримають співробітників у відпустці за свій рахунок.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "5 канал".

Економічна криза, спричинена пандемією коронавірусу, сильно вдарила по Україні. Щодня на облік у Держслужбу зайнятості стають понад 3 тисячі громадян, які втратили роботу. Багато хто не чекає пропозицій, а шукає собі місце самотужки.

Найменше карантин вплинув на кількість вакансій у торгівлі, ІТ і сільському господарстві. Незмінним є попит на кваліфікованих працівників на виробництві і в медицині. Про це повідомив телеканал "Україна".

Експерт Андрій Новак зазначає, що в Україні був запроваджений один із найжорсткіших режимів карантинних обмежень, що, звісно, суттєво вплинуло на ринок праці.

"Це (карантин – ред.) призвело до повної зупинки цілих галузей – транспорту, громадського харчування, туризму та інших. Відповідно, у цих сферах підприємства були змушені звільняти працівників, скорочувати зарплати", – пояснює він.

Та крім закриття бізнесу і кадрових скорочень, на рівень безробіття вплинуло і масове повернення в Україну заробітчан.

"Якщо компанія велика, вона більш стійка до розхитувань, які є наразі, ніж, наприклад, маленький бізнес", – пояснює Тетяна Пашкіна, експертка ринку праці.

"Є варіант, коли офіційно немовби робити не можна, але сірий ринок потребує працівників. Але це незахищеність", – додає вона.