Чергова сесія Ради відкриється 1 вересня 2020 року і завершиться 22 січня 2021 року
Четверта сесія Верховної Ради відкриється 1 вересня 2020 року і триватиме до 22 січня 2021 року включно.
За відповідний проєкт постанови № 3798 проголосувало 350 народних депутатів, передає Цензор.НЕТ.
Відкриття четвертої сесії відбудеться 1 вересня, і цього ж дня буде проведено пленарне засідання. Перший пленарний тиждень сесії відбудеться з 1 по 4 вересня.
Як повідомлялося, робота третьої сесії Верховної Ради відповідно до календарного плану завершується 17 липня.
