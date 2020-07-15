УКР
Новини
Чергова сесія Ради відкриється 1 вересня 2020 року і завершиться 22 січня 2021 року

Четверта сесія Верховної Ради відкриється 1 вересня 2020 року і триватиме до 22 січня 2021 року включно.

За відповідний проєкт постанови № 3798 проголосувало 350 народних депутатів, передає Цензор.НЕТ.

Відкриття четвертої сесії відбудеться 1 вересня, і цього ж дня буде проведено пленарне засідання. Перший пленарний тиждень сесії відбудеться з 1 по 4 вересня.

Як повідомлялося, робота третьої сесії Верховної Ради відповідно до календарного плану завершується 17 липня.

Також читайте: Зеленський візьме участь в урочистому засіданні Ради 16 липня

ВР (15193) сесія (59)
Будемо сподіватися що зелене лайно раніше зметуть..
показати весь коментар
15.07.2020 12:19 Відповісти
показати весь коментар
15.07.2020 12:19 Відповісти
Перетрудились, болезные. А как же недавние слова рАзумкова, что каникул не будет?
ЗЫ. Хотя, в стране ж все зашибись, можно и отдохнуть
показати весь коментар
15.07.2020 12:24 Відповісти
Жена задержанного Штанько: На мужа пытались выйти «от Ермака». Взятка в $100 тыс - провокация СБУ

Жена задержанного Штанько: На мужа пытались выйти «от Ермака». Взятка в $100 тыс - провокация СБУ
Жена вероятного автора «пленок Ермака» Дмитрия Штанько считает задержание ее супруга спланированной провокацией. Об этом Людмила Белевцова рассказала в интервью Бабелю.

По ее словам, изначально Штанько в кафе посадили за один столик, после чего пересадили за другой, где и были найдены деньги. Женщина говорит, что представители СБУ появились, когда Штанько вместе с другими задержанными выходил из кафе, при этом никаких денег у него не было.

«Сбушники вернули их за столик, сказали, что обыск и якобы нашли деньги - это была подстава», - отметила Белевцова.

Он также обратила внимание на то, что сотрудники спецслужбы приехали на место задержания с подготовленными протоколами, в которых были переписаны все купюры.

Среди прочего Белевцова рассказала о том, что глава Офиса президента Андрей Ермак хотел «договориться» со Штанько, чтобы «замять» дело и рассказать журналистам о «разыгранной постановке». При этом вопрос обсуждался не с самим Ермаком, а с посредником главы ОП.

Читайте также: В Харькове за взятку задержали главу военной медкомиссии
«Прислали какую-то пешку, которая предложила условия, но ему отказали. Но Дмитрий понимал, что это была подстава. Они предлагали рассказать журналистам, что вроде бы Дима был с Ермаками заодно, что (пленки Ермака - ред.) - это разыгранная постановка, а Ермаки на самом деле не виноваты. Дмитрию за это они предлагали не деньги, а пойти к ним в команду, в политику и сказать, что они вместе это сделали (придумали операцию с пленками - ред.), - рассказала супруга Штанько.

https://antikor.com.ua/articles/394603-hena_zaderhannogo_shtanjko_na_muha_pytalisj_vyjti_ot_ermaka._vzjatka_v_100_tys__provokatsija_sbu
показати весь коментар
15.07.2020 12:27 Відповісти
Остается только надеяться , что это будет уже новая Рада при новом Президенте.
показати весь коментар
15.07.2020 13:04 Відповісти
Ой чую закипит работа на мальдиво-оманских округах.
показати весь коментар
15.07.2020 13:24 Відповісти
 
 