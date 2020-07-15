Чергова сесія Ради відкриється 1 вересня 2020 року і завершиться 22 січня 2021 року

Четверта сесія Верховної Ради відкриється 1 вересня 2020 року і триватиме до 22 січня 2021 року включно.

За відповідний проєкт постанови № 3798 проголосувало 350 народних депутатів, передає Цензор.НЕТ.

Відкриття четвертої сесії відбудеться 1 вересня, і цього ж дня буде проведено пленарне засідання. Перший пленарний тиждень сесії відбудеться з 1 по 4 вересня.

Як повідомлялося, робота третьої сесії Верховної Ради відповідно до календарного плану завершується 17 липня.

