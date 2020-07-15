УКР
ЦВК оприлюднила декларації кандидатів у президенти Білорусі: Лукашенко за рік заробив $48,3 тис. і в нього немає жодного нерухомого майна

ЦВК оприлюднила декларації кандидатів у президенти Білорусі: Лукашенко за рік заробив $48,3 тис. і в нього немає жодного нерухомого майна

У свіжому випуску газети "СБ" ЦВК опублікувала декларації кандидатів у президенти. З декларації чинного президента стало відомо, що Олександр Лукашенко все ще одружений і в нього немає жодного нерухомого майна, автомобілів, акцій або часток у статутних фондах юросіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ТУТ.by.

Андрій Дмитрієв задекларував за минулий рік дохід 13 560 рублів заробітної плати, квартиру в Мінську площею 49,8 квадратного метра. Дохід його дружини Тетяни Дмитрієвої за минулий рік становить 28 025 рублів. Їй також належить автомобіль "Ніссан-Кашкай" 2016 року випуску.

Анна Канопацька за минулий рік заробила 45 741 рубль. З нерухомості в неї є квартира в Мінську площею 84,7 квадратного метра, адміністративне приміщення в столиці площею 47,7 квадратного метра. Крім того, у кандидатки Канопацької є автомобіль "Ленд-Ровер" 2017 року випуску і їй належить 91 акція ВАТ "Пуховичський КХП".

Олександр Лукашенко задекларував 117 068 рублів доходу за минулий рік, отриманих як заробітну плату. У рядку "нерухоме майно (житлові будинки, земельні ділянки, квартири, гаражі та інші споруди, будівлі)" у чинного президента написано "немає". Іншого майна у вигляді акцій або часток у статутних фондах юросіб в Олександра Лукашенко також немає.

З декларації чинного президента стало відомо, що він все ще одружений. Галина Родіонівна Лукашенко за минулий рік заробила 5560 рублів - це пенсія і доходи від акцій. Їй належить житловий будинок площею 196 квадратних метрів у місті Шклові Могильовської області. ½ частки у праві власності на житловий будинок у селі В. Межник Шкловського району Могильовської області площею 54 квадратні метри, земельна ділянка площею 0,1498 гектара в місті Шклові. Крім того, у Галини Лукашенко є 56 акцій ВАТ "Шкловський маслоробний завод".

У Світлани Тіхановської дохід за минулий рік становить 15 784 рублі - це допомога на дітей, допомога з догляду за дитиною-інвалідом, соціальна пенсія дитині-інваліду, доходи за договорами дарування. Нерухомого майна та автомобілів у Тіхановскої немає, але є частки в статутних фондах юросіб: 49% - у ТДВ "Студія КОМПАС", 49% - у ТОВ "Веселка розваг", яка перебуває у стадії ліквідації.

Чоловік кандидатки Сергій Тіхановський за минулий рік заробив 75 016 рублів - це заробітна плата, доходи від краудфандінгу, від індивідуальної підприємницької діяльності. Блогеру також належить квартира в Мінську площею 66 квадратних метрів, житловий будинок у 192 квадратні метри в селі Городня Добруського району Гомельської області. У власності в Сергія Тіхановського є ​​два автомобілі: "УАЗ-31514" 2003 року випуску, "Форд Мондео" 1994 року випуску. Йому належать і частки в статутних фондах юросіб: 51% - у ТДВ "Студія КОМПАС", 51% - у ТОВ "Веселка розваг", яка перебуває у стадії ліквідації.

Дохід Сергія Череченя за минулий рік становить 96 тисяч рублів. І це не зарплата, а дохід від договору купівлі-продажу. Нерухомості в Череченя у власності немає. Йому належить 50% у ТОВ "Інтернейшнл Технолоджи Едвайзерс", 50% - у ТОВ "С58 Технолоджіз" і 50% - у ТОВ "Інформаційний Спектр".

+10
Председатель колхоза на полном гособеспечении.
15.07.2020 12:18 Відповісти
+5
Голий,босий та простоволосий. Та і навіщо йому бабло- у нього є вся країна. У сталіна,до речі,теж нічого не було.Окрім країни під назвою есесер...
15.07.2020 12:30 Відповісти
+4
Просто БОМЖ (Баларуский Отец Местных Жителей)
15.07.2020 12:21 Відповісти
Председатель колхоза на полном гособеспечении.
15.07.2020 12:18 Відповісти
І помре як "батько усіх народів" в одніх чоботях і шенельці. Все це вже проходили.
15.07.2020 12:53 Відповісти
Просто БОМЖ (Баларуский Отец Местных Жителей)
15.07.2020 12:21 Відповісти
На Беларашке даже президент не может за всю свою жизнь насобирать на маленькую свою квартирку. Чего тогда говорить о простых людях
15.07.2020 12:23 Відповісти
ЦИК обнародовал декларации кандидатов в президенты Беларуси: Лукашенко за год заработал $48,3 тыс. и у него нет никакого недвижимого имущества
15.07.2020 12:35 Відповісти
Бл***, зачем вообще идти на такие выборы
15.07.2020 12:22 Відповісти
Там этим строга - кто не галасуеть, тот террористъ !
15.07.2020 12:27 Відповісти
Так туда никто и не ходит, кроме загнанных строем вояк, ментов и студентов-бюджетников (под страхом вылета из института).
15.07.2020 15:21 Відповісти
Лука БОМЖ? Ото насмішили! Зате нашому зельцю є чому повчитися!
15.07.2020 12:23 Відповісти
😀😃😄😁😆😅😂🤣😭🤪 Это пи.дец !!! Так разводить только на расее ещё умеют !
15.07.2020 12:25 Відповісти
Ну, прям "как Сталин" - пенсионерки умиленно пустили скупую слезу...
15.07.2020 12:27 Відповісти
А зачем,находясь во власти у него всё есть
15.07.2020 12:29 Відповісти
Сябри, скиньтесь цьому ніщеброду - не соромте країну.
15.07.2020 12:29 Відповісти
ЛУКАвый таки суров! )=
ЛУКАвый таки суров! )=
15.07.2020 12:30 Відповісти
Голий,босий та простоволосий. Та і навіщо йому бабло- у нього є вся країна. У сталіна,до речі,теж нічого не було.Окрім країни під назвою есесер...
15.07.2020 12:30 Відповісти
Он владеет всей страной. Зачем ему эти мелочи.
15.07.2020 12:31 Відповісти
БеднОта какая-то...
15.07.2020 12:34 Відповісти
Там все записано на коленьку...и офшоры тоже...
15.07.2020 12:41 Відповісти
Его имущество -- вся Белорусь
15.07.2020 12:41 Відповісти
продолжительность жизни в ссср была 47 лет.сталин вечно живой и его заплата 30 рублей тоже,рубль в день и рано дома.вы хотите пенсию 900 евро?тогда вам в ЕС
15.07.2020 12:43 Відповісти
"Галина Родионовна Лукашенко за прошлый год заработала 5560 рублей - это пенсия и доходы от акций" - 5560 помножити на 11,22 = 62383,2 гривни, 5198,2 гривни на місяць.
15.07.2020 12:51 Відповісти
А вот это и есть реальный доход простых беларусов. Пенсия 200$+-50$, зарплата 300$+-50$. Притом что в 2010 з/п была где-то 450$. Все деградирует и валится прямо на глазах.
15.07.2020 13:17 Відповісти
То же беднОта. Слава богу, что ещё зеленью пучками на дороге не приторговывает.
15.07.2020 15:24 Відповісти
нищий народ был выгоден советской власти по многим.не сбегут за бугор,не украдут,пролетариат честный,выполняет даже нося маску от придуманного дебилами коронавируса.вперед к победе коммунизма товарищи
15.07.2020 12:55 Відповісти
Это где "нищий народ" Вы имеете в виду?
15.07.2020 14:18 Відповісти
А де у часи СССР жили гірше, ніж в СССР?
15.07.2020 15:08 Відповісти
Нету СССРа давно.
15.07.2020 15:36 Відповісти
И представьте себе в такую х***ню миллионы совкодрочеров верят же
15.07.2020 12:55 Відповісти
А представьте себе, что у нас, в Украине, есть люди, которые верят, что в Украине демократия. И что мы, имея президента клоуна олигарха, имеем право поучать и унижать беларусов и их президента, у которых ВВП на душу населения более чем в 2 раза выше чем в Украине
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD_%D0%B7%D0%B0_%D0%92%D0%92%D0%9F_(%D0%9F%D0%9A%D0%A1)_%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D1%83%D1%88%D1%83_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F https://uk.wikipedia.org/wiki/Список_країн_за_ВВП_(ПКС)_на_душу_населення .
16.07.2020 09:48 Відповісти
Ну что... $48,3 тыс. за год, это по 4025 долларов в месяц. Заработок как у обычного украинского школьного учителя.
15.07.2020 12:58 Відповісти
він бомж?
15.07.2020 13:23 Відповісти
Опубликуйте ради прикола доходы наших потенциальных кандидатов на высшую должность.
15.07.2020 13:27 Відповісти
а дом в селе? или он на жену записан?
15.07.2020 13:56 Відповісти
1 белорусский рубль = 11,31 гривны.
15.07.2020 16:37 Відповісти
Беларусы. Здесь против Лукашенко несколько ботоферм "работают".
В Беларуси ВВП на душу населения 20 тыс дол, в Украине 9.2 тыс дол
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD_%D0%B7%D0%B0_%D0%92%D0%92%D0%9F_(%D0%9F%D0%9A%D0%A1)_%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D1%83%D1%88%D1%83_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F https://uk.wikipedia.org/wiki/Список_країн_за_ВВП_(ПКС)_на_душу_населення .
В Украине, олигархия, дикий капитализм, война. Те кто финансирует эти ботофермы хотят чтобы и у Вас так было.
По истерическим и хамским "комментариям" этих ботов можно подумать, что украинцы против Лукашенко. Но опрос менее годичной давности показывает, что более 63% украинцев хорошо относятся к Лукашенко. Не знаю, сейчас может и несколько меньше, так как истерия ботоферм и продажных журналюг против Лукашенко могла немного повлиять и на украинцев. Если не хотите чтобы у вас было как в Украине или хуже, то голосуйте за Лукашенко. Он человек проверенный, патриот (в хорошем смысле этого слова). Остальные хотят организовать дерибан, а есть и такие кто хотят Беларусь отдать в зубы московитам.
16.07.2020 09:20 Відповісти
И еще. Ботофермы внушают, что, в отличие от Беларуси, в Украине демократия так как мы все время выбираем иных президентов. Но это совсем даже не демократия, а имитация. Так как мы (украинцы), выбираем из представителей олигархата, которые соревнуются друг с другом за близость к дерибану бюджета и обкрадыванию народа. Но у них договорняки и те кто проиграл тоже допускаются к дерибану, но в меньшей степени чем выигравшие.
16.07.2020 09:29 Відповісти
И еще. В Беларуси более чем в 2 раза выше ВВП на душу населения чем в Украине. И это притом, что стартовые условия на момент развала СССР в Украине были намного лучше. Да и сейчас природные условия намного лучше. В Украине намного больше ископаемых, в том числе газа, нефти. Земля намного более плодородная. Вывод, что все это раскрадывалось и раскрадывается.
Поэтому, беларусы, голосуйте за Лукашенко. Иначе будет еще хуже чем в Украине. Что бы ни обещали претенденты, они идут обкрадывать народ.
16.07.2020 10:06 Відповісти
 
 