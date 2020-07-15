ЦВК оприлюднила декларації кандидатів у президенти Білорусі: Лукашенко за рік заробив $48,3 тис. і в нього немає жодного нерухомого майна

У свіжому випуску газети "СБ" ЦВК опублікувала декларації кандидатів у президенти. З декларації чинного президента стало відомо, що Олександр Лукашенко все ще одружений і в нього немає жодного нерухомого майна, автомобілів, акцій або часток у статутних фондах юросіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ТУТ.by.

Андрій Дмитрієв задекларував за минулий рік дохід 13 560 рублів заробітної плати, квартиру в Мінську площею 49,8 квадратного метра. Дохід його дружини Тетяни Дмитрієвої за минулий рік становить 28 025 рублів. Їй також належить автомобіль "Ніссан-Кашкай" 2016 року випуску.

Анна Канопацька за минулий рік заробила 45 741 рубль. З нерухомості в неї є квартира в Мінську площею 84,7 квадратного метра, адміністративне приміщення в столиці площею 47,7 квадратного метра. Крім того, у кандидатки Канопацької є автомобіль "Ленд-Ровер" 2017 року випуску і їй належить 91 акція ВАТ "Пуховичський КХП".

Олександр Лукашенко задекларував 117 068 рублів доходу за минулий рік, отриманих як заробітну плату. У рядку "нерухоме майно (житлові будинки, земельні ділянки, квартири, гаражі та інші споруди, будівлі)" у чинного президента написано "немає". Іншого майна у вигляді акцій або часток у статутних фондах юросіб в Олександра Лукашенко також немає.

З декларації чинного президента стало відомо, що він все ще одружений. Галина Родіонівна Лукашенко за минулий рік заробила 5560 рублів - це пенсія і доходи від акцій. Їй належить житловий будинок площею 196 квадратних метрів у місті Шклові Могильовської області. ½ частки у праві власності на житловий будинок у селі В. Межник Шкловського району Могильовської області площею 54 квадратні метри, земельна ділянка площею 0,1498 гектара в місті Шклові. Крім того, у Галини Лукашенко є 56 акцій ВАТ "Шкловський маслоробний завод".

У Світлани Тіхановської дохід за минулий рік становить 15 784 рублі - це допомога на дітей, допомога з догляду за дитиною-інвалідом, соціальна пенсія дитині-інваліду, доходи за договорами дарування. Нерухомого майна та автомобілів у Тіхановскої немає, але є частки в статутних фондах юросіб: 49% - у ТДВ "Студія КОМПАС", 49% - у ТОВ "Веселка розваг", яка перебуває у стадії ліквідації.

Чоловік кандидатки Сергій Тіхановський за минулий рік заробив 75 016 рублів - це заробітна плата, доходи від краудфандінгу, від індивідуальної підприємницької діяльності. Блогеру також належить квартира в Мінську площею 66 квадратних метрів, житловий будинок у 192 квадратні метри в селі Городня Добруського району Гомельської області. У власності в Сергія Тіхановського є ​​два автомобілі: "УАЗ-31514" 2003 року випуску, "Форд Мондео" 1994 року випуску. Йому належать і частки в статутних фондах юросіб: 51% - у ТДВ "Студія КОМПАС", 51% - у ТОВ "Веселка розваг", яка перебуває у стадії ліквідації.

Дохід Сергія Череченя за минулий рік становить 96 тисяч рублів. І це не зарплата, а дохід від договору купівлі-продажу. Нерухомості в Череченя у власності немає. Йому належить 50% у ТОВ "Інтернейшнл Технолоджи Едвайзерс", 50% - у ТОВ "С58 Технолоджіз" і 50% - у ТОВ "Інформаційний Спектр".