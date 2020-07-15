В Україні хочуть застосувати збанкрутілу в багатьох країнах пенсійну систему, - директор Інституту розвитку територій Ганущак

За словами експерта, довгострокові вкладення в періоди криз знецінюються в першу чергу.

Накопичувальна пенсійна система виявилася невигідною і збанкрутувала в багатьох країнах світу, які її запровадили. Про це розповів директор Інституту розвитку територій Юрій Ганущак в ефірі телеканалу "Україна 24", передає УНІАН.

"Накопичувальна система фактично збанкрутувала майже у всіх країнах світу. Вкладати в ресурси 40 років неможливо, тому що кожні 20 років - глобальна криза, і знецінюються насамперед довгострокові вкладення. Крім того, для контролю потрібен серйозний державний апарат, і фонди хочуть заробити. Обов'язкова накопичувальна система - це приблизно 7 відсотків від усіх вкладів людей, це дуже дорого", - сказав Ганущак.



За його словами, у всьому світі люди переходять на умовно-накопичувальну систему, "яка має накопичувальні і солідарні позитиви". "Солідарні нікого не збанкрутять, плюс завжди зберігається співвідношення між тим, скільки заробляв, і тим, скільки отримуєш на пенсії. Ми зараз копіюємо гірші системи, які намагаються на нас відпрацювати, страховики на нас ще не заробили. В Україні застосовують збанкрутілі системи, від яких всі давно відмовилися", - заявив Ганущак.

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів планує запровадити в Україні накопичувальну пенсійну систему з 2021 року, а також стимулювати розвиток системи недержавного пенсійного забезпечення.