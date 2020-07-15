В Україні хочуть застосувати збанкрутілу в багатьох країнах пенсійну систему, - директор Інституту розвитку територій Ганущак
За словами експерта, довгострокові вкладення в періоди криз знецінюються в першу чергу.
Накопичувальна пенсійна система виявилася невигідною і збанкрутувала в багатьох країнах світу, які її запровадили. Про це розповів директор Інституту розвитку територій Юрій Ганущак в ефірі телеканалу "Україна 24", передає УНІАН.
"Накопичувальна система фактично збанкрутувала майже у всіх країнах світу. Вкладати в ресурси 40 років неможливо, тому що кожні 20 років - глобальна криза, і знецінюються насамперед довгострокові вкладення. Крім того, для контролю потрібен серйозний державний апарат, і фонди хочуть заробити. Обов'язкова накопичувальна система - це приблизно 7 відсотків від усіх вкладів людей, це дуже дорого", - сказав Ганущак.
За його словами, у всьому світі люди переходять на умовно-накопичувальну систему, "яка має накопичувальні і солідарні позитиви". "Солідарні нікого не збанкрутять, плюс завжди зберігається співвідношення між тим, скільки заробляв, і тим, скільки отримуєш на пенсії. Ми зараз копіюємо гірші системи, які намагаються на нас відпрацювати, страховики на нас ще не заробили. В Україні застосовують збанкрутілі системи, від яких всі давно відмовилися", - заявив Ганущак.
Як повідомлялося, Кабінет Міністрів планує запровадити в Україні накопичувальну пенсійну систему з 2021 року, а також стимулювати розвиток системи недержавного пенсійного забезпечення.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
В реалі буде (і є зараз) так - хто не працював зовсім, або неофіційно, буде мати мінімальну пенсію, хто працював нормально та в білу, але не хватав зірок з неба, буде мати на $10-15 більше, хто був суддею, буде отримувати в 20 разів більше.
От і думайте, якщо ви не суддя - чи варто вам віддавати 22% ЄСВ (а ще не так давно було 37% ) державі, щоб отримати +$10 к пенсії, чи разпоряджатися ними на власний розсуд.
Це питання риторичне.
лохазебіла життя погане.
а в гривасах пусть сами накапливают по офшорам... тут если посчитать последние 20ть лет то гривна обесценилась катастрофически. и как быть? человек копил, а тут в десять раз рухнуло... и что? в место 10 тыщ гривен пенсия 1 тысячу? да на кол таких кто это придумал и сделал.
Науковці, судді, прокурори,чиновники...там де не треба кайлом махать
З.Ы. А если у власти будут и дальше клоуны то мы столько не протянем.
Все інше-лохотрон
Можно раздерибанить, и сослаться на другие страны.
Вот с этого момента хотелось бы поподробней. В НЛ такая система работает нормально. В Германии вроде тоже. Интересно где ещё была такая система и обанкротилась...
З.Ы. Однако я верю, что зебилы смогут обанкротить любую систему. Самородки, блин, уральские...
И КУДА они будут вкладывать пенсионные деньги, если в Украине нет реального рынка акций?