В Україні хочуть застосувати збанкрутілу в багатьох країнах пенсійну систему, - директор Інституту розвитку територій Ганущак

За словами експерта, довгострокові вкладення в періоди криз знецінюються в першу чергу.

Накопичувальна пенсійна система виявилася невигідною і збанкрутувала в багатьох країнах світу, які її запровадили. Про це розповів директор Інституту розвитку територій Юрій Ганущак в ефірі телеканалу "Україна 24", передає УНІАН.

"Накопичувальна система фактично збанкрутувала майже у всіх країнах світу. Вкладати в ресурси 40 років неможливо, тому що кожні 20 років - глобальна криза, і знецінюються насамперед довгострокові вкладення. Крім того, для контролю потрібен серйозний державний апарат, і фонди хочуть заробити. Обов'язкова накопичувальна система - це приблизно 7 відсотків від усіх вкладів людей, це дуже дорого", - сказав Ганущак.

За його словами, у всьому світі люди переходять на умовно-накопичувальну систему, "яка має накопичувальні і солідарні позитиви". "Солідарні нікого не збанкрутять, плюс завжди зберігається співвідношення між тим, скільки заробляв, і тим, скільки отримуєш на пенсії. Ми зараз копіюємо гірші системи, які намагаються на нас відпрацювати, страховики на нас ще не заробили. В Україні застосовують збанкрутілі системи, від яких всі давно відмовилися", - заявив Ганущак.

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів планує запровадити в Україні накопичувальну пенсійну систему з 2021 року, а також стимулювати розвиток системи недержавного пенсійного забезпечення.

пенсійна реформа (728) пенсія (1613)
Какаяразница©
15.07.2020 12:20 Відповісти
15.07.2020 12:33 Відповісти
Хочеш жити , збирай сам собі на пенсію. Бариги крадуть все.
15.07.2020 12:41 Відповісти
Какаяразница©
15.07.2020 12:20 Відповісти
Ее еще и введут рано или поздно под лозунгом - "Или накопительная, или никакой!"...
15.07.2020 12:26 Відповісти
и накапливать будут на счетах кого надо счетах . ну в крайнем случае могут просто заморозить\ просто отобрать \ мы же ударно по зелёной дороге движемся в сторону кацапии
15.07.2020 12:40 Відповісти
А раньше по какой дороге двигались в сторону кацапии? Ибо идея накопительных пенсий не нова.
15.07.2020 12:48 Відповісти
Солідарна пенсія теж хирня.
15.07.2020 12:28 Відповісти
Хочеш жити , збирай сам собі на пенсію. Бариги крадуть все.
15.07.2020 12:41 Відповісти
Ну почему же. Вполне себе жизнеспособная схема. Только вот для ее полноценной работы необходимо, чтобы власть стимулировала людей честно работать и платить налоги. А такая стимуляция не делается путем увеличения числа налогов и их размеров.
15.07.2020 12:42 Відповісти
Ага. А потім 90% отримує мінімальну, а "особи наближенні до корита(чиновники , судді прокурори, і т.д.) жирують. Ні, держава повинна забезпечити всім мінімальну пенсію при необхідних кількостях відпрацьованих років і сплачених податків, а решту нехай кожен сам собі збирає протягом життя як захоче. Хтось захоче більше зібрати, хтось взагалі не захоче.
15.07.2020 15:34 Відповісти
А це вже зветься законодавчо навести лад щодо соціальної справедливості.
15.07.2020 16:30 Відповісти
Хто і коли буде наводити лад?..

В реалі буде (і є зараз) так - хто не працював зовсім, або неофіційно, буде мати мінімальну пенсію, хто працював нормально та в білу, але не хватав зірок з неба, буде мати на $10-15 більше, хто був суддею, буде отримувати в 20 разів більше.

От і думайте, якщо ви не суддя - чи варто вам віддавати 22% ЄСВ (а ще не так давно було 37% ) державі, щоб отримати +$10 к пенсії, чи разпоряджатися ними на власний розсуд.
15.07.2020 17:31 Відповісти
Хто і коли буде наводити лад?..
Це питання риторичне.
15.07.2020 17:39 Відповісти
Судьи, прокуроры и прочие государевы люди с пенсиями в несколько десятков тысяч НЕ считают что солидарная система плоха!
15.07.2020 13:07 Відповісти
В тому то і справа.
15.07.2020 15:36 Відповісти
будуть капусту стригти,як в тій пісні бо без лоха зебіла життя погане.
15.07.2020 12:31 Відповісти
Приклад, банк Аркада, збирав заощадження для пенсіонерів, і в результаті киданув інвесторів-на квартири, 13 000 чоловік, і скоро обанкротиться і кидане всіх і вся.
15.07.2020 12:44 Відповісти
15.07.2020 12:33 Відповісти
ну дак накапливать надо не в фантиках, а минимум в долларах или золоте. доллар как был - так и остался. а так конечно все страны обанкротились... конечно, если их валюта обесценилась. кто-то из верхушки на этом нажился как обычно. по этому только так, если вводить такую систему.
а в гривасах пусть сами накапливают по офшорам... тут если посчитать последние 20ть лет то гривна обесценилась катастрофически. и как быть? человек копил, а тут в десять раз рухнуло... и что? в место 10 тыщ гривен пенсия 1 тысячу? да на кол таких кто это придумал и сделал.
15.07.2020 12:34 Відповісти
А кто на себя возьмет регуляторные и гарантийные функции? Государство? Да и за последние лет 20 и сам доллар чувствительно "просел". Достаточно сравнить что можно было купить в нашей стране на 100 долларов в 2000 году к примеру и на что можно рассчитывать сейчас.
15.07.2020 12:47 Відповісти
Лет сто назад в США на Диком Западе за 20 000 $ грабили банки и поезда, сейчас это на один заход в казино )
15.07.2020 13:07 Відповісти
В 2002 г. я . мог купить 1 комнатную в заводском городке за 500$.Правда без ремонта,в 9-этажке.Завод заглох и люди драпали хто-куда.Продавали даже за 300$.
15.07.2020 13:09 Відповісти
Ну а сейчас в зимний период 100 баксов не хватит чтобы оплатить коммуналку 3-х комнатной квартиры за месяц. Вот именно об этом я и говорил.
15.07.2020 13:13 Відповісти
Беня наверное подготовился , как только по этой реформе соберут с людей деньги - сп зтит их нахрен . Нужно просто поднять пенсионный возраст до 70 лет - и эта реформа решит 90% проблем пенсионного фонда
15.07.2020 12:35 Відповісти
15.07.2020 12:45 Відповісти
І відмінити блатні пенсії. В 45 на пенсію можуть іти або вояки з першої лінії АТО, або менти, які реально бігали за урками. Всі інші- в 65-70
15.07.2020 12:59 Відповісти
пенсия в 70 лет -это сарказм. Но для зелёных идея не плохая
15.07.2020 17:34 Відповісти
Для деяких професій-цілком припустима.
Науковці, судді, прокурори,чиновники...там де не треба кайлом махать
15.07.2020 18:52 Відповісти
У рашки, например.'НГПФ, оперирующие средствами 2,2 млн человек, находятся в стадии ликвидации, [...]. У пяти из них [...] выявлены признаки преднамеренного банкротства. В общей сложности, 34 лопнувших фонда остались должны 112,6 млрд рублей. Однако большая их часть- "низкого качества", т.е.вернуть деньги от них будет невозможно". Ну как? Наступим на грабли рашки? А ещё в голливудских синема подобные сценарии. Когда НГПФ кинули старичков, а те... Очень правдоподобно. Только у нас явно по- другому. У старичков стволов нет, и выдумки. А жаль.
15.07.2020 12:49 Відповісти
Так всю дорогу все робиться як у рашці, а людям впарюють про "внешне правление запада", бо їх більше цікавить як стирить бюджетні гроші, а не добробут країни і її народу.
15.07.2020 13:32 Відповісти
Как говорил мой бывший босс, начинайте зарабатывать на пенсию уже сейчас (мне тогда было 30) имея в виду самому копить и куда-то вкладывать. Накопительная система может еще сущетвовать в странах с сильнейшей экономикой, в нашей стране это просто выброшенные деньги. Гривна начиналась с 1.8 за доллар в 96 г. если я не ошибаюсь, прошло почти 25 лет, по итогу имеет обесценивание в 15 раз, теперь представтье что будет через еще 25 лет.
З.Ы. А если у власти будут и дальше клоуны то мы столько не протянем.
15.07.2020 12:55 Відповісти
Найкраще вкладення- трое-четверо гарновихованих дітей, які виїхали на пмж в нормальну країну
Все інше-лохотрон
15.07.2020 13:01 Відповісти
Долар знецінюється удвічі кожні 15 років, тобто гривня зара дешевша не в 15 разів, а в усі 50.
15.07.2020 17:35 Відповісти
Украина не хочет применить эту систему, а Украину заставляют применить эту систему. Это мошенническая схема выкачки денег и не более, никаких выплат пенсий по ней не будет.
15.07.2020 13:01 Відповісти
Так звана "накопичувальна" пенсійна система це, фактично, відсутність пенсійного забезпечення як явища, фікція.
15.07.2020 13:04 Відповісти
Потому и хотят, что обанкротившаяся!
Можно раздерибанить, и сослаться на другие страны.
15.07.2020 13:14 Відповісти
""Накопительная система фактически обанкротилась почти во всех странах мира"
Вот с этого момента хотелось бы поподробней. В НЛ такая система работает нормально. В Германии вроде тоже. Интересно где ещё была такая система и обанкротилась...
З.Ы. Однако я верю, что зебилы смогут обанкротить любую систему. Самородки, блин, уральские...
15.07.2020 13:19 Відповісти
Негосударственные пенсионные фонды?
И КУДА они будут вкладывать пенсионные деньги, если в Украине нет реального рынка акций?
15.07.2020 16:45 Відповісти
Не беспокойтесь. Карманов и оффшоров у них хватит. Денег бы хватило, чтобы их наполнить.
15.07.2020 17:42 Відповісти
 
 