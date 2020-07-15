Понад 62% померлих від коронавірусу киян - люди старші за 65 років, - Кличко
За період пандемії від коронавірусу в Києві померли 126 осіб. Найстаршій хворий було 95 років, а наймолодшій - 25.
Про це під час онлайн-брифінгу повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.
"Зазначу, що в столичних лікарнях із діагнозом коронавірус перебувають сьогодні 247 хворих. 39 з них – у важкому стані. 7 підключені до апаратів штучної вентиляції легень. Померли від коронавірусу в Києві загалом 126 людей. Найстаршій хворій було 95 років. Наймолодшій хворій, яка не подолала вірус, було 25. Жінка мала важкі патології", - зазначив Кличко.
Загалом – понад 62% осіб, які померли від коронавірусу, - люди старші за 65 років. Майже 24% хворих померли у віці 50-64 роки. Близько 13% - тих, кому було до 49 років. Та менше 1% - пацієнтів віком 18-29 років
Більшість хворих мали хронічні захворювання. Переважно це – гіпертонія, цукровий діабет та ожиріння.
Мои знакомые болеют и умирают от COVID-19. Расскажите мне, что его не существует!
Родители моего помощника заболели коронавирусом. Оба. Радует, что это не тяжёлая форма. Порядка 30% сотрудников в их компании так же болеют. Это Львов.
Моя близкая приятельница позавчера заболела коронавирусом. Она и ее семья ушли на самоизоляцию. Это Черновцы. Вернее возле них.
Мой старый приятель уже трое суток, как выполз из под аппарата ИВЛ. За 10 дней у него минус 7 килограмм и вся семья на нервах. Это Киев.
В начале мая этого года мама моего друга в Нью-Йорке переболела коронавирусом - и победила.
А в конце мая у моего приятеля в Испании от коронавируса скончались сын и жена. А он выжил.
Теперь расскажите мне, что никакого COVID-19 не существует и на него можно не обращать внимания.
Что я хочу сказать? Что многие не могут оценить угрозу, пока не столкнутся с ней и думают, что болячка пройдёт мимо. Может пройти. А может зацепить. Поэтому не стоит пренебрегать мерами предосторожности.
Берегите себя, соблюдайте дистанцию, мойте руки, пользуйтесь антисептиками для рук и носите маску в общественных местах. Последнее вы делаете не столько для себя, сколько для других. Если вы где-то подхватили коронавирус, то ношение вами маски может минимизировать возможность заражения других людей. Позаботьтесь не только о себе.
И не воспринимайте COVID-19, как пугалку. Все серьёзно. Особенно для тех, кто не сможет победить вирус. А вакцины все еще нет.
