УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10633 відвідувача онлайн
Новини Коронавірус і карантин
1 756 12

Понад 62% померлих від коронавірусу киян - люди старші за 65 років, - Кличко

Понад 62% померлих від коронавірусу киян - люди старші за 65 років, - Кличко

За період пандемії від коронавірусу в Києві померли 126 осіб. Найстаршій хворий було 95 років, а наймолодшій - 25.

Про це під час онлайн-брифінгу повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.

"Зазначу, що в столичних лікарнях із діагнозом коронавірус перебувають сьогодні 247 хворих. 39 з них – у важкому стані. 7 підключені до апаратів штучної вентиляції легень. Померли від коронавірусу в Києві загалом 126 людей. Найстаршій хворій було 95 років. Наймолодшій хворій, яка не подолала вірус, було 25. Жінка мала важкі патології", - зазначив Кличко.

Загалом – понад 62% осіб, які померли від коронавірусу, - люди старші за 65 років. Майже 24% хворих померли у віці 50-64 роки. Близько 13% - тих, кому було до 49 років. Та менше 1% - пацієнтів віком 18-29 років

Більшість хворих мали хронічні захворювання. Переважно це – гіпертонія, цукровий діабет та ожиріння.

Також читайте: "Тиждень лікувалася вдома": на Львівщині від ускладнень COVID-19 померла 20-річна дівчина

Автор: 

карантин (18172) Київ (20043) Кличко Віталій (3553) COVID-19 (19767) коронавірус (19923)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+5
Борислав Берёза:
Мои знакомые болеют и умирают от COVID-19. Расскажите мне, что его не существует!

Более 62% умерших от коронавируса киевлян - люди старше 65 лет, - Кличко - Цензор.НЕТ 3260

Родители моего помощника заболели коронавирусом. Оба. Радует, что это не тяжёлая форма. Порядка 30% сотрудников в их компании так же болеют. Это Львов.
Моя близкая приятельница позавчера заболела коронавирусом. Она и ее семья ушли на самоизоляцию. Это Черновцы. Вернее возле них.
Мой старый приятель уже трое суток, как выполз из под аппарата ИВЛ. За 10 дней у него минус 7 килограмм и вся семья на нервах. Это Киев.
В начале мая этого года мама моего друга в Нью-Йорке переболела коронавирусом - и победила.
А в конце мая у моего приятеля в Испании от коронавируса скончались сын и жена. А он выжил.
Теперь расскажите мне, что никакого COVID-19 не существует и на него можно не обращать внимания.
Что я хочу сказать? Что многие не могут оценить угрозу, пока не столкнутся с ней и думают, что болячка пройдёт мимо. Может пройти. А может зацепить. Поэтому не стоит пренебрегать мерами предосторожности.
Берегите себя, соблюдайте дистанцию, мойте руки, пользуйтесь антисептиками для рук и носите маску в общественных местах. Последнее вы делаете не столько для себя, сколько для других. Если вы где-то подхватили коронавирус, то ношение вами маски может минимизировать возможность заражения других людей. Позаботьтесь не только о себе.
И не воспринимайте COVID-19, как пугалку. Все серьёзно. Особенно для тех, кто не сможет победить вирус. А вакцины все еще нет.
показати весь коментар
15.07.2020 12:36 Відповісти
+2
Пенсионный фонд одобряетъ!
показати весь коментар
15.07.2020 12:31 Відповісти
+2
Если без ожирения и до 23:00, то можно
показати весь коментар
15.07.2020 13:01 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Висновок: Якщо Вам 65+, не вештайтесь по ночним клубам і іншим закладам культури!
показати весь коментар
15.07.2020 12:23 Відповісти
А по магазинам -- рынкам, где масса народу ходит без масок, вытирает сопли и слюни руками а потом хватается за всё (((
показати весь коментар
15.07.2020 12:33 Відповісти
Если без ожирения и до 23:00, то можно
показати весь коментар
15.07.2020 13:01 Відповісти
Пенсионный фонд одобряетъ!
показати весь коментар
15.07.2020 12:31 Відповісти
Борислав Берёза:
Мои знакомые болеют и умирают от COVID-19. Расскажите мне, что его не существует!

Более 62% умерших от коронавируса киевлян - люди старше 65 лет, - Кличко - Цензор.НЕТ 3260

Родители моего помощника заболели коронавирусом. Оба. Радует, что это не тяжёлая форма. Порядка 30% сотрудников в их компании так же болеют. Это Львов.
Моя близкая приятельница позавчера заболела коронавирусом. Она и ее семья ушли на самоизоляцию. Это Черновцы. Вернее возле них.
Мой старый приятель уже трое суток, как выполз из под аппарата ИВЛ. За 10 дней у него минус 7 килограмм и вся семья на нервах. Это Киев.
В начале мая этого года мама моего друга в Нью-Йорке переболела коронавирусом - и победила.
А в конце мая у моего приятеля в Испании от коронавируса скончались сын и жена. А он выжил.
Теперь расскажите мне, что никакого COVID-19 не существует и на него можно не обращать внимания.
Что я хочу сказать? Что многие не могут оценить угрозу, пока не столкнутся с ней и думают, что болячка пройдёт мимо. Может пройти. А может зацепить. Поэтому не стоит пренебрегать мерами предосторожности.
Берегите себя, соблюдайте дистанцию, мойте руки, пользуйтесь антисептиками для рук и носите маску в общественных местах. Последнее вы делаете не столько для себя, сколько для других. Если вы где-то подхватили коронавирус, то ношение вами маски может минимизировать возможность заражения других людей. Позаботьтесь не только о себе.
И не воспринимайте COVID-19, как пугалку. Все серьёзно. Особенно для тех, кто не сможет победить вирус. А вакцины все еще нет.
показати весь коментар
15.07.2020 12:36 Відповісти
Правильно все каже. Але. Пан Береза, наступного разу будьте відповідальним, бо ви відомий політик - не підтримуйте політичні сили, які завідомо несуть розруху і реальне зубожіння Україні.
показати весь коментар
15.07.2020 12:43 Відповісти
Менее 1% звучит успокаивающе, если не начать пересчитывать на количество население этого возраста...
показати весь коментар
15.07.2020 12:48 Відповісти
Та да - вийшов на пенсію, - і в тапки. Пенсійний фонд проти припинення послаблення!
В Європі більше 80% жертв коронавірусу - люди старші 70 років, а в Україні 38% - молдодші 65-ти ...
показати весь коментар
15.07.2020 13:21 Відповісти
Самое опасное время для заражения COVID-19 меду 23.00 и 7.00 часами, осторожней спите, будьте внимательны вдруг кто-то спит на расстоянии менее чем 1.5 метра от вас.
показати весь коментар
15.07.2020 13:43 Відповісти
Короче все понятно. В основном 65% жертв ковида умирают от старости, остальные 35%- от своих хронических болезней.
показати весь коментар
15.07.2020 15:24 Відповісти
Не смешно.
показати весь коментар
15.07.2020 15:53 Відповісти
13% смертность до 49 лет - это высокий показатель. В Италии в этой группе людей была 3%, а смертность в основном после 75 лет.
показати весь коментар
15.07.2020 17:30 Відповісти
 
 