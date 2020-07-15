Понад 62% померлих від коронавірусу киян - люди старші за 65 років, - Кличко

За період пандемії від коронавірусу в Києві померли 126 осіб. Найстаршій хворий було 95 років, а наймолодшій - 25.

Про це під час онлайн-брифінгу повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.

"Зазначу, що в столичних лікарнях із діагнозом коронавірус перебувають сьогодні 247 хворих. 39 з них – у важкому стані. 7 підключені до апаратів штучної вентиляції легень. Померли від коронавірусу в Києві загалом 126 людей. Найстаршій хворій було 95 років. Наймолодшій хворій, яка не подолала вірус, було 25. Жінка мала важкі патології", - зазначив Кличко.

Загалом – понад 62% осіб, які померли від коронавірусу, - люди старші за 65 років. Майже 24% хворих померли у віці 50-64 роки. Близько 13% - тих, кому було до 49 років. Та менше 1% - пацієнтів віком 18-29 років

Більшість хворих мали хронічні захворювання. Переважно це – гіпертонія, цукровий діабет та ожиріння.

