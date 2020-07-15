Підписання Угоди про спільний авіапростір з ЄС має відбутися якнайшвидше, - віцепрем'єрка Стефанишина

Віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанишина вважає, що підписання Угоди про спільний авіаційний простір з Європейським Союзом має відбутися якнайшвидше.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомила пресслужба віцепрем'єрки за результатами телефонної розмови з єврокомісаром з питань транспорту Адіною-Іоанною Велян.

"Угода сприятиме розвитку української авіаційної індустрії, збільшенню кількості рейсів і пасажиропотоку", - повідомила Стефанишина.

Під час розмови вона також наголосила на важливості включення внутрішніх водних шляхів України до регіональної мапи Транс'європейської транспортної мережі (TEN-T), зокрема української частини річки Дунай.

"Активізація участі України в реалізації Дунайської стратегії ЄС є одним із моїх пріоритетів. Йдеться про посилення нашої практичної співпраці і сполучення з державами-членами ЄС", - зазначила вона.

