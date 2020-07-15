УКР
Позиція РФ та її маріонеток у ТКГ - або ви приймаєте наші умови, або миру і реінтеграції не буде, - Казанський

Позиція Росії та її представників у переговорах Тристоронньої контактної групи стосовно Донбасу зводиться до одного - або Україна приймає їхні умови, або про мир і реінтеграцію не може бути й мови.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Укрінформу" розповів донецький блогер Денис Казанський, який був включений до Тристоронньої контактної групи з питань Донбасу.

"Там де їм зручно, вони вимагають від нас, щоб ми виконували мінські угоди. А там де незручно - самі їх порушують. Наприклад, згідно з Мінськом, лінія розмежування має бути зафіксована станом на вересень 2014-го. А зараз росіяни вимагають зафіксувати її станом на 1 січня 2020-го, тобто вимагають додатково передати до ОРДЛО 1800 квадратних кілометрів української території, яка, згідно з домовленістю, має бути під контролем Києва. Вимагають без жодних на те підстав, просто тому, що їм так хочеться", - каже Казанський.

Він додає, що саме тому "переговори у глухому куті, через неконструктивну позицію російської сторони", оскільки "для України такі умови і така поведінка неприпустимі".

Також читайте: Терористи в ТКГ вимагають прибрати із закону про особливий статус Донбасу згадку про реінтеграцію 1,5 млн переселенців, називаючи її "несуттєвою", - Казанський

Казанський Денис (308) Тристороння контактна група (827)
+26
А посмотреть ***** в глазаа?

Можно подумать об этом не говорили бубочке еще в 2018-2019 годах? Но кто хотел это слышать?
15.07.2020 12:49 Відповісти
+26
15.07.2020 12:55 Відповісти
+24
Зелені думали, що раніше, коли вони верещали "Порошенко, коли ти закінчиш війну?!!!",
було інакше?
15.07.2020 12:49 Відповісти
А посмотреть ***** в глазаа?

Можно подумать об этом не говорили бубочке еще в 2018-2019 годах? Но кто хотел это слышать?
15.07.2020 12:49 Відповісти
И не тока бубочке, но и Казанскому говорили.... и еще 73% олигофренов...
15.07.2020 12:58 Відповісти
угу...
Впечатление, что Казанский думал, будто российский шпион на посту президента будет защищать интересы Украины.
15.07.2020 14:30 Відповісти
"..россияне требуют зафиксировать ее по состоянию на 1 января 2020-го, то есть требуют дополнительно передать в ОРДЛО 1800 квадратных километров украинской территории"

те самые 1800 кв.км - которые зеленая шмаркля СДАЛА своим друзьям в кремле...
15.07.2020 13:04 Відповісти
Хотя по тем-же Минским бумагам Дебальцево, Углегорск, Новоазовск и т.д. -- наши.
15.07.2020 13:24 Відповісти
гонишь порохобот, ой гонишь. Эти 1800 кв.км. - результат поражения ВСУ под Дебальцево под командованием твоего шоколадного босса порошенко
15.07.2020 13:25 Відповісти
А под командованием Янелоха ВСУ уже Владивосток заняли?
15.07.2020 13:31 Відповісти
Точно, а про "разведуна" и отход нашими с позиций, которые потом заняли орки, ты не слышало?
15.07.2020 14:29 Відповісти
при Порохе отступали, ибо враг был сильней.
а сейчас Украина сильнее, но говнокомандующий - русский шпион.
15.07.2020 14:33 Відповісти
Сильнее кого? Самой себя в 2014 или армии противника? Самой себя да, но вот то, что сильнее наемников и военных россии на Донбассе - нет. Это было не отступление, а бегство в результате разгрома, который на совести Порошенко, и которого можно было избежать, также как и под Иловайском.
15.07.2020 14:40 Відповісти
а, ну да! - совсем забыл: конечно, Порошенко виноват.
У него в среднем ящике стола лежала подготовленная опытная армия с боевым опытом, а он ее там зажилил, а черт-те-кого послал воевать.
Порошенко виноват.
Конечно.
В 14-15 гг. не было армии - ее создавали.
И в 16-17-18 гг. армия уже медленно, но верно по куску отгрызала утраченное в 14 г.
И отступать назад начала опять в 19 г. - по приказу говнокомандующего потерпиллера.
15.07.2020 16:10 Відповісти
ну и много отгрызли? Дебальцево вернули? Если армия попадает в котел, то это всегда вина командующего. А моряков наших кто фактически в кацапский плен отправил??? не петя ли? три корабля против всего ЧФ рашки - это как вообще???
15.07.2020 16:18 Відповісти
вернули немало. Всю серую зону.
на фоне деяний зележопого говнокомандующего - это до фига.
двигались вперед, а не назад.
руководство не ссало под себя, а развивало промышленность, повышало зарплаты и вкладывало деньги в оборону.

И да, Главнокомандующий Порошенко конечно виноват!
Не достал из кармана волшебную палочку - не сделал так, чтоб ррраз! - и взяли Москву.
И чтоб вся рос-армия разбежалась.
И пуцькин чтоб взял и застрелился...
От ведь паразит Порошенко! - не умеет чудеса творить.
Не умеет делать так, что война была да без потерь, да без пленных, да без котлов.

То ли дело величайший в мире.
У него - все чудесатее и чудесатее получается...
15.07.2020 22:07 Відповісти
А поговорить с ним по телефону и поздравить пуйла с национальным праздником рф? Не? Не слышали?
15.07.2020 14:18 Відповісти
Это ты про поздравление от Зели с Новым годом? Если ты про фейк от Деркача -- то возьми эти "записи", сверни их поудобнее и засунь их себе в то причинное место, откуда их и достали.
15.07.2020 14:27 Відповісти
Зелені думали, що раніше, коли вони верещали "Порошенко, коли ти закінчиш війну?!!!",
було інакше?
15.07.2020 12:49 Відповісти
Московитов на XYZ !!!
15.07.2020 12:50 Відповісти
Странно, что есть те, кто еще не понимает политики империи зла.
15.07.2020 12:51 Відповісти
Так как наш президент "без костей", поэтому они и ведут себя так. А все действия "шлуродеров народа" отталкивает Европу от Украины.
15.07.2020 12:51 Відповісти
15.07.2020 12:51 Відповісти
15.07.2020 12:52 Відповісти
Откуда берутся люди, для которых это сейчас становится открытием ?
15.07.2020 12:52 Відповісти
Это не открытие, а просто информирование общественности. Если не веришь почитай посты того же Казанского, уж кто-кто, а он не был доверчивым наивнягой.
15.07.2020 12:58 Відповісти
хороше хйло-дохле хйло.
15.07.2020 12:52 Відповісти
Путин режет земной шар как пирог.
15.07.2020 12:53 Відповісти
Путэн президент мира!!!!! Ура!!!
15.07.2020 12:55 Відповісти
Куйло режет там где у местных дебилов принцип "какая разница"
15.07.2020 12:55 Відповісти
Твое ***** - тупой ватный длбб,который ведет заСраху к полной катастрофе и дезинтеграции!
15.07.2020 13:02 Відповісти
Молись *****, крепостной, это твой вековечный удел.
15.07.2020 13:06 Відповісти
Т.е. когда вам говорили єто раньше то было "шоколадник не хочет закончить войну, так как наживается". А теперь ...лять откровение...
15.07.2020 12:53 Відповісти
15.07.2020 12:55 Відповісти
даже НЕ навчився, а лише імітує гру
15.07.2020 13:06 Відповісти
А зараз емітує президента
15.07.2020 13:43 Відповісти
жріть санкції кацапи!!!! а ми не поспішаєм,Донбас повинен насолодитись руссскім міром по повній....
15.07.2020 12:53 Відповісти
Стріляти перестали?
15.07.2020 12:55 Відповісти
На осла сели...и ножки свесли...кто везет на том и едут...
15.07.2020 12:56 Відповісти
Пусть говорят, слова немного стоят. Желаемого всё равно не получили и вряд ли получат.
15.07.2020 12:56 Відповісти
если ты о словах Вовы-юрызда, то да, уже год как убеждаемся, чего стоят его слова.
А не получили сепары желаемого, пока, не потому, что власть, которую ты выбрал, образумилась и из малороссийской стала украинской, а потому, что ей, власти, вилы показали.
15.07.2020 13:04 Відповісти
Ах да, я ж и забыл, что нарид под руководством Гая сказал Нит капитуляции (хотя никто и не собирался капитулировать). Слухай, а куда эти аватарки с Фейсбука поисчезали, давненько на особо упоротый сое-страничках их не вижу, не просветишь?
15.07.2020 13:07 Відповісти
просвещать тебя мне ни к чему, я в фейсбуках и прочих клоаках не сижу.
За просвещением обратись к луноликому
15.07.2020 13:13 Відповісти
Ну как обычно...))))
15.07.2020 13:33 Відповісти
щас буба позвонит Вове-старшему, мол, я вас очинь папрашу павлиять на ту сторану, и фсё парешаит!
15.07.2020 12:57 Відповісти
.i. вам москали
15.07.2020 13:00 Відповісти
Та неее....Это или вы, лошары, недорезанные принимаете условия цивилизации, или вы вообще не будете интегрированы в систему мира. Мы вас просто задавим, тупо просто нас больше и мы умнее вас, думающих только о войне. Вы - вчерашнее прошлое, гулаги, развал и нищета. Вы просто разрозненная запуганная толпа, управляемая другой формой жизни с зеленоватым оттенком. Как вы вообще допустили их туда??? Рано или поздно эта форма жизни вас уничтожит, медленно и уверенно. От вас как страны останется только пыль лесных пожаров и мул от наводнений. Ваши трупы она считать не будет.! Вам показать фотки с перевала Дятлова?? Вот так эта форма убивает нас людей. Крайне жестоко и беспощадно. Дык готовтесь, угрожатели.....
15.07.2020 13:01 Відповісти
Эти переговоры до одного места.Даже если Украина согласится на все условия рашки то она на второй день придумает ещё кучу невыполнимых условий в довесок.Ипут вола уже 6 год вместо того чтоб рыть ров с крокодилами.
15.07.2020 13:08 Відповісти
Крокодилы - это чересчур. Но вот с остальным трудно не согласиться.
15.07.2020 13:10 Відповісти
Это новость?
15.07.2020 13:09 Відповісти
або ви приймаєте наші умови, або миру і реінтеграції не буде, - Казанський

Та миру і реінтеграції не буде , поки існує РФ.
15.07.2020 13:16 Відповісти
провести референдум про відчуження окупованих земель. Гангрену потрібно видалити.
15.07.2020 13:22 Відповісти
Позиция РФ и ее марионеток в ТКГ - или вы принимаете наши условия, или мира и реинтеграции не будет, - Казанский

Кэп очевидность. Как будто когда-то было иначе. Договоренности с кацапами не стоят даже той бумаги на которой они написаны. Можно конечно продолжать и дальше с ними эти игрища только ни к чему вменяемому это не приведет. Нужно иметь политическую волю чтобы самим себе признаться, что решение вопроса деоккупации не лежит в политической плоскости. Его решить можно только единственным путем. Иных решений нет.
15.07.2020 13:22 Відповісти
То как раз тот случай когда *мир* с РФ опаснее войны с РФ. Так что кацапская Орда идет нах.
15.07.2020 13:29 Відповісти
Скажите, а много мира вам принесли переговоры и договоренности с РФ в 2015 году в минске? Думаете в дальнейшем что то изменится и если вы пойдете на условия капитуляции то настанет мир?
15.07.2020 13:31 Відповісти
Ти туди пішов для констатації факту,чи видирати очі москалякам-окупантам?:"Я є Донбас,а ти вбивця-терорист-забирайся звідси на ***** і відпусти наших заручників!"
15.07.2020 13:44 Відповісти
пошли они нахер, пусть реинтегрируются с процветающим Приднестровьем и Абхазией
15.07.2020 18:30 Відповісти
 
 