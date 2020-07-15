Позиція РФ та її маріонеток у ТКГ - або ви приймаєте наші умови, або миру і реінтеграції не буде, - Казанський
Позиція Росії та її представників у переговорах Тристоронньої контактної групи стосовно Донбасу зводиться до одного - або Україна приймає їхні умови, або про мир і реінтеграцію не може бути й мови.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Укрінформу" розповів донецький блогер Денис Казанський, який був включений до Тристоронньої контактної групи з питань Донбасу.
"Там де їм зручно, вони вимагають від нас, щоб ми виконували мінські угоди. А там де незручно - самі їх порушують. Наприклад, згідно з Мінськом, лінія розмежування має бути зафіксована станом на вересень 2014-го. А зараз росіяни вимагають зафіксувати її станом на 1 січня 2020-го, тобто вимагають додатково передати до ОРДЛО 1800 квадратних кілометрів української території, яка, згідно з домовленістю, має бути під контролем Києва. Вимагають без жодних на те підстав, просто тому, що їм так хочеться", - каже Казанський.
Він додає, що саме тому "переговори у глухому куті, через неконструктивну позицію російської сторони", оскільки "для України такі умови і така поведінка неприпустимі".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Можно подумать об этом не говорили бубочке еще в 2018-2019 годах? Но кто хотел это слышать?
Впечатление, что Казанский думал, будто российский шпион на посту президента будет защищать интересы Украины.
те самые 1800 кв.км - которые зеленая шмаркля СДАЛА своим друзьям в кремле...
а сейчас Украина сильнее, но говнокомандующий - русский шпион.
У него в среднем ящике стола лежала подготовленная опытная армия с боевым опытом, а он ее там зажилил, а черт-те-кого послал воевать.
Порошенко виноват.
Конечно.
В 14-15 гг. не было армии - ее создавали.
И в 16-17-18 гг. армия уже медленно, но верно по куску отгрызала утраченное в 14 г.
И отступать назад начала опять в 19 г. - по приказу говнокомандующего потерпиллера.
на фоне деяний зележопого говнокомандующего - это до фига.
двигались вперед, а не назад.
руководство не ссало под себя, а развивало промышленность, повышало зарплаты и вкладывало деньги в оборону.
И да, Главнокомандующий Порошенко конечно виноват!
Не достал из кармана волшебную палочку - не сделал так, чтоб ррраз! - и взяли Москву.
И чтоб вся рос-армия разбежалась.
И пуцькин чтоб взял и застрелился...
От ведь паразит Порошенко! - не умеет чудеса творить.
Не умеет делать так, что война была да без потерь, да без пленных, да без котлов.
То ли дело величайший в мире.
У него - все чудесатее и чудесатее получается...
було інакше?
А не получили сепары желаемого, пока, не потому, что власть, которую ты выбрал, образумилась и из малороссийской стала украинской, а потому, что ей, власти, вилы показали.
За просвещением обратись к луноликому
Та миру і реінтеграції не буде , поки існує РФ.
Кэп очевидность. Как будто когда-то было иначе. Договоренности с кацапами не стоят даже той бумаги на которой они написаны. Можно конечно продолжать и дальше с ними эти игрища только ни к чему вменяемому это не приведет. Нужно иметь политическую волю чтобы самим себе признаться, что решение вопроса деоккупации не лежит в политической плоскости. Его решить можно только единственным путем. Иных решений нет.