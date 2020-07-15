Позиція РФ та її маріонеток у ТКГ - або ви приймаєте наші умови, або миру і реінтеграції не буде, - Казанський

Позиція Росії та її представників у переговорах Тристоронньої контактної групи стосовно Донбасу зводиться до одного - або Україна приймає їхні умови, або про мир і реінтеграцію не може бути й мови.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Укрінформу" розповів донецький блогер Денис Казанський, який був включений до Тристоронньої контактної групи з питань Донбасу.

"Там де їм зручно, вони вимагають від нас, щоб ми виконували мінські угоди. А там де незручно - самі їх порушують. Наприклад, згідно з Мінськом, лінія розмежування має бути зафіксована станом на вересень 2014-го. А зараз росіяни вимагають зафіксувати її станом на 1 січня 2020-го, тобто вимагають додатково передати до ОРДЛО 1800 квадратних кілометрів української території, яка, згідно з домовленістю, має бути під контролем Києва. Вимагають без жодних на те підстав, просто тому, що їм так хочеться", - каже Казанський.

Він додає, що саме тому "переговори у глухому куті, через неконструктивну позицію російської сторони", оскільки "для України такі умови і така поведінка неприпустимі".

