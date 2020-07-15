УКР
В інтернаті для осіб з інвалідністю на Вінниччині зафіксовано спалах COVID-19, - ОДА

У Тиврівському будинку-інтернаті виявили коронавірус у 14 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Вінницької ОДА

"У Тиврівському обласному будинку-інтернаті для осіб з інвалідністю та осіб похилого віку після підтвердження захворюваності на COVID-19 у санітарки, яка тиждень перебувала вдома, мала симптоми і самостійно звернулася до сімейного лікаря, було проведено повне обстеження всіх працівників і підопічних установи. Перевірено методом ПЛР 176 працівників і 189 клієнтів закладу. Коронавірус виявлено у 7 співробітників і 7 підопічних", - йдеться в повідомленні.

У жодного з них не спостерігаються прояви хвороби. Зараз хвороба протікає безсимптомно.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Коронавірусом заразилися 76 осіб у психоневрологічному інтернаті на Хмельниччині. ФОТО

Працівники перебувають на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів. Клієнтів закладу госпіталізовано для постійного нагляду та медичного контролю в лікарню. У закладі проведена дезінфекція та посилений контроль стану працівників та їхніх підопічних.

"Коронавирус обнаружен у 7 сотрудников и 7 подопечных", - говорится в сообщении.

Ни у одного из них не наблюдаются проявления болезни. В настоящее время болезнь протекает безсимтомно."

Ох уже эта безсимптомная болезнь 😆🤣
15.07.2020 13:21 Відповісти
Тю, в кацапском протоколе даже бессимптомная корь есть.
15.07.2020 13:55 Відповісти
Опоздал ЦЕНЗОР эту новость я знал ещё на прошлой неделе
15.07.2020 14:26 Відповісти
 
 