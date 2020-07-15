В інтернаті для осіб з інвалідністю на Вінниччині зафіксовано спалах COVID-19, - ОДА
У Тиврівському будинку-інтернаті виявили коронавірус у 14 осіб.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Вінницької ОДА
"У Тиврівському обласному будинку-інтернаті для осіб з інвалідністю та осіб похилого віку після підтвердження захворюваності на COVID-19 у санітарки, яка тиждень перебувала вдома, мала симптоми і самостійно звернулася до сімейного лікаря, було проведено повне обстеження всіх працівників і підопічних установи. Перевірено методом ПЛР 176 працівників і 189 клієнтів закладу. Коронавірус виявлено у 7 співробітників і 7 підопічних", - йдеться в повідомленні.
У жодного з них не спостерігаються прояви хвороби. Зараз хвороба протікає безсимптомно.
Працівники перебувають на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів. Клієнтів закладу госпіталізовано для постійного нагляду та медичного контролю в лікарню. У закладі проведена дезінфекція та посилений контроль стану працівників та їхніх підопічних.
