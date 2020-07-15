Червоний Хрест направив на окупований Донбас 60 тонн продуктів, - Держприкордонслужба. ФОТО

Через КПВВ "Новотроїцьке" в середу на окупований Донбас проїхав гуманітарний вантаж від Міжнародного Комітету Червоного Хреста вагою понад 60 тонн.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби України.

"Військовослужбовці Донецького прикордонного загону оформили три вантажні автомобілі від Міжнародного Комітету Червоного Хреста, які прроїхали на виїзд на тимчасово окуповану територію України (ТОТУ) за маршрутом Київ - Донецьк", - йдеться в повідомленні.

У вантажівках були продуктові набори для громадян, які проживають на тимчасово окупованих територіях.

Фото: сайт Держприкордонслужби