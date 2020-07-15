УКР
Червоний Хрест направив на окупований Донбас 60 тонн продуктів, - Держприкордонслужба. ФОТО

Через КПВВ "Новотроїцьке" в середу на окупований Донбас проїхав гуманітарний вантаж від Міжнародного Комітету Червоного Хреста вагою понад 60 тонн.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби України.

"Військовослужбовці Донецького прикордонного загону оформили три вантажні автомобілі від Міжнародного Комітету Червоного Хреста, які прроїхали на виїзд на тимчасово окуповану територію України (ТОТУ) за маршрутом Київ - Донецьк", - йдеться в повідомленні.

Червоний Хрест направив на окупований Донбас 60 тонн продуктів, - Держприкордонслужба 01

У вантажівках були продуктові набори для громадян, які проживають на тимчасово окупованих територіях.

Також читайте: Червоний Хрест зібрав 160 тис. євро для допомоги постраждалим від повеней на заході України

Червоний Хрест направив на окупований Донбас 60 тонн продуктів, - Держприкордонслужба 02
Фото: сайт Держприкордонслужби

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6343) МКЧХ Червоний Хрест (405) гуманітарна допомога (1018)
Этот весь груз...это все для обдраченцев и их семей...простым людям там уже давно ничего не перепадает...
Красный крест помогает бандитам и убийцам..
15.07.2020 13:42 Відповісти
+2
у начальства ордло сегодня праздник
15.07.2020 13:42 Відповісти
+1
https://censor.net/news/3208227/v_kremle_priznali_chto_imeyut_opredelennoe_vliyanie_na_respubliki_okkupirovannogo_donbassa

Ну и кому эти питары там помогают?
15.07.2020 13:45 Відповісти
?????????????????????? А шо такоє? Оні же кормят всю Україну, зачем ім продовольствіє?
15.07.2020 13:42 Відповісти
Імєнна паетаму! Оні кормят всю Україну, а самі галодниє сідят!
15.07.2020 15:12 Відповісти
https://censor.net/news/3208227/v_kremle_priznali_chto_imeyut_opredelennoe_vliyanie_na_respubliki_okkupirovannogo_donbassa

Ну и кому эти питары там помогают?
15.07.2020 13:45 Відповісти
Е..нутые.
15.07.2020 13:46 Відповісти
Красный крест создает видимость работы. У мордора денег некуда девать. Вот и пусть кормят своих "хочувроссию".
15.07.2020 13:46 Відповісти
Це плата, за вчорашні смерті наших воїнів, підло убитих, тварі при владі, заробили бали га політичній арені, а сьогодні жодного комента про їх долю...
15.07.2020 13:52 Відповісти
УРА!!
15.07.2020 14:00 Відповісти
а чо не отправить на подконтрольньіе?
15.07.2020 17:06 Відповісти
Всего три фуры?
Срань туда по 15-20 посылает "гуманитарки".
Там уже хари трещать должны
15.07.2020 17:09 Відповісти
 
 