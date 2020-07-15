Україна втратить 250 млрд гривень через суди із "зеленими" інвесторами, - Центр Разумкова
У разі провалу голосування за законопроєкт №3658, який передбачає вирішення проблеми боргів за зелену електроенергію, держава може зазнати збитків на суму 250 млрд гривень через позови за інвестиційними арбітражами.
Про це повідомляє Центр Разумкова.
"Ми маємо чіткі сигнали від вітчизняних та іноземних інвесторів, що у разі зриву голосування за законопроєкт № 3658 відбудуться масові позови до міжнародних інвестиційних арбітражів, що завдасть збитків державі у розмірі 250 мільярдів гривень", - повідомили в Центрі Разумкова.
В організації переконані, що з огляду на прецеденти аналогічних судових процесів у країнах Європейського Союзу, існує дуже велика ймовірність, що позови інвесторів проти України будуть задоволені в судовому порядку.
Аналітики центру також зазначили, що ухвалення проєкту Закону зі збереженням редакції першого читання і раніше підписаного меморандуму є вкрай важливим не тільки для виробників альтернативної енергетики, а насамперед для посилення іміджу України як держави, яка повинна мати дієві механізми захисту інвестицій.
"Центр Разумкова ще раз висловлює підтримку законопроєкту № 3658 та наполягає на його ухваленні в парламенті, оскільки це допоможе зберігати інвестиційний інтерес до України, а також дозволить уникнути колосальних збитків через рішення інвестиційних арбітражів", - зазначили в аналітичному центрі.
Як повідомлялося, Секретаріат Енергетичного Співтовариства позитивно оцінив підписання меморандуму між урядом та інвесторами в зелену енергетику і підготовку законопроєкту №3658. У заяві було сказано, що для вирішення проблем зеленої енергетики та збереження інвестиційного клімату України в законопроєкт, підготовлений на основі меморандуму, не мають вноситися якісь додаткові зміни і Рада має його ухвалити до виходу на канікули.
Разом з тим, на початку липня Конгресмени США закликали президента України Володимира Зеленського досягти результату в переговорах з інвесторами в зелену енергетику і допомогти закріпити вже існуючі домовленості законодавчо.
За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, законодавче впровадження положень меморандуму дозволить Україні заощадити близько 2 млрд євро до 2030 року. Також він зазначив, що пропонований для ухвалення в парламенті законопроєкт має повністю базуватися на положеннях, які прописані в меморандумі.
Нагадаємо, енергетична галузь України переживає кризу. Всі без винятку державні компанії на ринку електроенергії накопичили багатомільярдні борги. Зокрема, борги державного "Гарантованого покупця" перед інвесторами в зелену енергетику перевищили 17 млрд грн.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А тока появились проффесионалы начались проблемы. Может не в ней дело?
это про тебя
Но стоило прийти зебилам к власти - как на ожиданиях "экономического прорыва" - "экономика проехалась мордой по асфальту"(с)зелена шмаркля..
ТАК ЧТО ЗАКОНЫ ПРИНИМАЮТ ОДНИ А ЛОХИ ЗА ВСЕ ПЛАТЯТ ПОКА ТЕ КТО ПРИНИМАЛ ЗАКОНЫ ОТДЫХАЮТ НА МАЛЬДИВАХ!!!
ПЛАТИТЕ ЛОШАРЫ!!!
Но это государство само принадлежит хану Ахмету, пока к сожалению.
Потеряем гораздо больше. Никто не будет инвестировать на изменяющихся условиях. Особенно в экологически чистые технологии.
Почему некоторые автогиганты не поставляют в Украину электромобили? Они не видят стремления к оздоровлению экологической ситуации.
Самый продаваемый в Украине новый электромобиль - Jaguar I-PACE. Не самый дешевый вариант.
Цена на электричество может и вырастет, но вырастет и цена лечения онкобольных и аллергий. А они в прямой зависимости от качества воздуха.
Новый Ioniq электро 25 000 дол., с ДВС 20 000.
Как не крути, а они получаются намного дороже чем ДВС) срок службы меньше, заряда хватает на короткие расстояния)
Электромобили еще сырое недоработанное транспортное средство
Я проехал уже более 22 000 км. Срок службы больше, чем у ДВС, запчастей меньше ... Замена масла через 150 тыс, ТО каждые 50 тыс. Заряда на день с лихвой (280-300 км). Да, стартовые вложения больше, но окупаются максимум за 5 лет.
НО: - Средний выброс ДВС 25 кг газов на 100 км. Смешиваясь с жидкостью в легких, образуется кислота, не совсем полезная для здоровья. Отсюда аллергии и онкозаболевания.
Откуда берем бензин? Каждый сожженный литр бензина - патрон для вооружения вражеской армии.
Заряда на 280-300км это Тесла)по пробкам с печкой или кондиционером будет меньше) цена непомерно выше чем у машины с ДВС такого же класса)
5-7лет это срок службы аккумулятора)
Производство и утилизация аккумулятора даст не меньше вреда окружающей среде)
И главное, на дальнее расстояние на электромобиле не поедешь)
Утилизация и производство аккумулятора наносит вреда меньше, чем такой же вес батареек. Выбросы ДВС прямо под нос, утилизация в конролируемой среде. А вреда меньше, чем на выплавку металла для кузова.
90% населения далеко и не ездят. Если мне нужно, беру на прокат в автосалоне.
Сколько стоит замена отдельных элементов аккумулятора? И на каком пробеге это придется делать?
К примеру при нормальной эксплуатации ДВС, до ремонта минимум 250-350тыс. пробега)
Верным путем идете товарищи!)))
Через пару років то на пару буханців хлібу гроші.
А у нас - чистое воровство, ещё и при дефицитном бюджете!