УКР
Україна втратить 250 млрд гривень через суди із "зеленими" інвесторами, - Центр Разумкова

Україна втратить 250 млрд гривень через суди із

У разі провалу голосування за законопроєкт №3658, який передбачає вирішення проблеми боргів за зелену електроенергію, держава може зазнати збитків на суму 250 млрд гривень через позови за інвестиційними арбітражами.

Про це повідомляє Центр Разумкова.

"Ми маємо чіткі сигнали від вітчизняних та іноземних інвесторів, що у разі зриву голосування за законопроєкт № 3658 відбудуться масові позови до міжнародних інвестиційних арбітражів, що завдасть збитків державі у розмірі 250 мільярдів гривень", - повідомили в Центрі Разумкова.

В організації переконані, що з огляду на прецеденти аналогічних судових процесів у країнах Європейського Союзу, існує дуже велика ймовірність, що позови інвесторів проти України будуть задоволені в судовому порядку.

Аналітики центру також зазначили, що ухвалення проєкту Закону зі збереженням редакції першого читання і раніше підписаного меморандуму є вкрай важливим не тільки для виробників альтернативної енергетики, а насамперед для посилення іміджу України як держави, яка повинна мати дієві механізми захисту інвестицій.

"Центр Разумкова ще раз висловлює підтримку законопроєкту № 3658 та наполягає на його ухваленні в парламенті, оскільки це допоможе зберігати інвестиційний інтерес до України, а також дозволить уникнути колосальних збитків через рішення інвестиційних арбітражів", - зазначили в аналітичному центрі.

Як повідомлялося, Секретаріат Енергетичного Співтовариства позитивно оцінив підписання меморандуму між урядом та інвесторами в зелену енергетику і підготовку законопроєкту №3658. У заяві було сказано, що для вирішення проблем зеленої енергетики та збереження інвестиційного клімату України в законопроєкт, підготовлений на основі меморандуму, не мають вноситися якісь додаткові зміни і Рада має його ухвалити до виходу на канікули.

Разом з тим, на початку липня Конгресмени США закликали президента України Володимира Зеленського досягти результату в переговорах з інвесторами в зелену енергетику і допомогти закріпити вже існуючі домовленості законодавчо.

За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, законодавче впровадження положень меморандуму дозволить Україні заощадити близько 2 млрд євро до 2030 року. Також він зазначив, що пропонований для ухвалення в парламенті законопроєкт має повністю базуватися на положеннях, які прописані в меморандумі.

Нагадаємо, енергетична галузь України переживає кризу. Всі без винятку державні компанії на ринку електроенергії накопичили багатомільярдні борги. Зокрема, борги державного "Гарантованого покупця" перед інвесторами в зелену енергетику перевищили 17 млрд грн.

інвестиції (2139) енергетика (2660) альтернативна енергетика (858)
+20
бл.. управленцы от бога
показати весь коментар
15.07.2020 13:44 Відповісти
+15
все работало пока не пришли зели. теперь все госпредприятия в убытках...
показати весь коментар
15.07.2020 13:48 Відповісти
+10
тупые козлы хотят взуть инвесторов.
показати весь коментар
15.07.2020 13:46 Відповісти
причем показательно, что сумма - 250 млрд - та самая, которой сейчас не хватает зебильной власти чтобы гарантированно продержаться до осени))
показати весь коментар
15.07.2020 13:58 Відповісти
Україна втратить 250 млрд гривень через суди із "зеленими" інвесторами, - Центр Разумкова - Цензор.НЕТ 1932
показати весь коментар
15.07.2020 14:15 Відповісти
Ой,подумаешь..Напечатают-всего делов то.Да и сколько до той осени осталось.
показати весь коментар
15.07.2020 14:55 Відповісти
Ахметов инвестор??? И что же он инвестировал и куда?
показати весь коментар
15.07.2020 14:02 Відповісти
Речь об международных и внутрених инвесторах в зеленную энергетику. Как ни странно, Ахметов тоже туда вложился, но не так, как инностранные инвесторы.
показати весь коментар
15.07.2020 14:06 Відповісти
100%
показати весь коментар
15.07.2020 14:10 Відповісти
Кого ты называешь инвесторами? Тех кто пришел к нам в гости со своей ложкой выжрать всю нашу еду и убежать? Хоть одна копейка с тех *инвестиций* в бюджет Украины пошла? наоборот ети *инвесторы* требуют бешенных дотаций на свое оборудование привезенное из Китая, с помощью которого они будут качать наши деньги с наших карманов. Да и нет там никаких иностранных инвесторов. Потому что их украинская мафия сюда не пустит. Ахметов и КО через подставные фирмы оформили десятки фиктивных фирм чтобы избежать криков о монополизации рынка
показати весь коментар
15.07.2020 14:11 Відповісти
У него 18% от ВИЭ, так что он тоже здесь хорошо должен откусить
показати весь коментар
15.07.2020 14:22 Відповісти
зеленые - мастера все развалить
показати весь коментар
15.07.2020 13:46 Відповісти
Ага. Систему которую Парашенко с рыгами строил 30 лет
показати весь коментар
15.07.2020 14:04 Відповісти
злб пнх
показати весь коментар
15.07.2020 14:05 Відповісти
Украина потеряет 250 млрд гривен из-за судов с "зелеными" инвесторами, - Центр Разумкова - Цензор.НЕТ 2416
показати весь коментар
15.07.2020 13:46 Відповісти
фейк
показати весь коментар
15.07.2020 14:03 Відповісти
Интересно, в какую сумму обойдутся Украине "ЗЕленые инвесторы" на Банковой?
показати весь коментар
15.07.2020 13:47 Відповісти
альо, центр разумкова, а скільки країна потєряє, коли президент-ішак?
показати весь коментар
15.07.2020 13:51 Відповісти
Такой зелёной энергетики нет нигде в мире. Кто-то должен бесплатно обеспечить баланс в энергосистеме, а зелёные - снять сливки. Везде тариф такой именно потому, что дорого сделать технически полноценную, сбалансированную зелёную генерацию. Нужно много чего построить, кроме ветряков и солнечных панелей.
показати весь коментар
15.07.2020 13:52 Відповісти
почему пять лет получалось, а когда пришли герусы с дубинскими, - резко перстало?
показати весь коментар
15.07.2020 13:54 Відповісти
Потому что вредитель и предатель нац. интересов Герус разрешил импорт э/э из росии.
показати весь коментар
15.07.2020 13:59 Відповісти
В Германии зелёная энергетика получала повышенные тарифы ("снимали сливки") напротяжении 30 лет, и тперь занимает долю 30-40% всей энергетики, что позволило отказаться от атомной энергии и от русско-арабской зависимости. Без инвестиций через льготные тарифы этого было бы невозможно добиться.
показати весь коментар
15.07.2020 14:09 Відповісти
мы не в Германии а в Украине! и вопрос тебе умному какая себестоимость твоей зеленой энергии и какая она там зеленая спроси у аккомуляторов которые пользуются!! что там у них зеленого внутри!!!
показати весь коментар
15.07.2020 14:22 Відповісти
Ето ты про ту Германию которая сейчас в полной жопе и которая вместо закрытых АЕС теперь тянет к себе росийскую газовую трубу СП-2 чтобы на нее сесть потому что електроенергия в Германии одна из самых высоких в мире? Предлагаешь Украину тоже вернуть под контроль Газпрома?
показати весь коментар
15.07.2020 14:40 Відповісти
Господи, кто вам такую чушь вливает в головы? Я вижу, что у людей нет элементарного понятия о том, что именно есть зелёная энергетика и для чего нужны специальные тарифы. Ну ладно, грабли разложены - вперёд!
показати весь коментар
15.07.2020 15:07 Відповісти
Вы не поняли техническую суть проблемы. Кто покрывает недовыработку зелёную, когда пиковые нагрузки, ночь, тучи,нет ветра? Нужен быстрый резерв мощности, например газовая турбина, гидроаккумулятр, француз с избытком на АЭС и т д. Иначе катастрофа.
показати весь коментар
19.07.2020 08:30 Відповісти
Чето-то та зеленая енергетика работала и всем хватало е/е. И из Раши не покупали.

А тока появились проффесионалы начались проблемы. Может не в ней дело?
показати весь коментар
15.07.2020 13:52 Відповісти
А никто не хочет отзеркалить эти 250 млрд. грн. тем, кто принимал решение о стоимости "зеленого кВт"? Даже учитывая то, что эта цифра не более чем плод больного воображения "самого честного и не предвзятого" центра Разумкова.
показати весь коментар
15.07.2020 13:52 Відповісти
Решение Витька Янукович принимал. К нему вообще много вопросов осталось.
показати весь коментар
15.07.2020 14:09 Відповісти
При Януковоще приняли етот кабальный закон о *зеленых тарифах*. А при Петьке его расширили и еще добавили что все китайское оборудование для выкачки *зеленых тарифов* освобождается от уплаты налогов в том числе ПДВ.
показати весь коментар
15.07.2020 14:15 Відповісти
как ты живешь с такой кашей в башке?
это про тебя
Україна втратить 250 млрд гривень через суди із "зеленими" інвесторами, - Центр Разумкова - Цензор.НЕТ 1042
показати весь коментар
15.07.2020 14:32 Відповісти
Дякуємо Петру Олексійовичу за закон про "зелену" енергетику!
показати весь коментар
15.07.2020 13:53 Відповісти
да-да)) Помнится, при Порохе убытков не было да и э/э в рашке НЕ покупали.
Но стоило прийти зебилам к власти - как на ожиданиях "экономического прорыва" - "экономика проехалась мордой по асфальту"(с)зелена шмаркля..
Украина потеряет 250 млрд гривен из-за судов с "зелеными" инвесторами, - Центр Разумкова - Цензор.НЕТ 2210
показати весь коментар
15.07.2020 14:02 Відповісти
ну так прорвалось все...
показати весь коментар
15.07.2020 14:06 Відповісти
Согласен полностью! Скажу больше: при Порохе и солнце ярче светило и погода как-то лучше была. При Пете я вообще не болел и радостно как-то было жить. И урожаи у нас больше были и расход топлива в моей машине был меньше.
показати весь коментар
15.07.2020 14:18 Відповісти
ЛОХИ ДОЛЖНЫ ПЛАТИТЬ!!
ТАК ЧТО ЗАКОНЫ ПРИНИМАЮТ ОДНИ А ЛОХИ ЗА ВСЕ ПЛАТЯТ ПОКА ТЕ КТО ПРИНИМАЛ ЗАКОНЫ ОТДЫХАЮТ НА МАЛЬДИВАХ!!!

ПЛАТИТЕ ЛОШАРЫ!!!
показати весь коментар
15.07.2020 13:58 Відповісти
Кстате тут в этом заяевлении хорошо показано чьи интересы для государства важнее!! и это не интересы граждан ОДНОЗНАЧНО!!!
показати весь коментар
15.07.2020 13:59 Відповісти
В чём проблема. конфисковать у врага народа- слуги Путина - Ахметова ВСЁ. Энергетика станет государственной и сколько захочешь устанавливай.
Но это государство само принадлежит хану Ахмету, пока к сожалению.
показати весь коментар
15.07.2020 14:00 Відповісти
Отнять, поделить и 2 недели бухать. Дайте ему селедки.
показати весь коментар
15.07.2020 14:11 Відповісти
Таких бездарей и идиотов, как Зеленский, Разумков и их упыри еще не знала Украина..
показати весь коментар
15.07.2020 14:00 Відповісти
Спасибо тебе Петя. 200млрд украл с бюджета чтобы выкупить у Бени обанкротившийся Приватбанк, теперь еще 250 млрд чтобы отменить твой кабальную сделку по *зеленым тарифам* с твоим дружбаном Ахметовым.
показати весь коментар
15.07.2020 14:01 Відповісти
Брехня! Не потеряем 250 млрд.
Потеряем гораздо больше. Никто не будет инвестировать на изменяющихся условиях. Особенно в экологически чистые технологии.
Почему некоторые автогиганты не поставляют в Украину электромобили? Они не видят стремления к оздоровлению экологической ситуации.
показати весь коментар
15.07.2020 14:01 Відповісти
токо ЛОХИ верят что в страну с таким судовым беспределом прийдут инвестиции!!! их не было и не будет пока ВОРЫ у власти!! а если завтра тут появится справедливый суд то первым кто сядет будут власть в полном составе!! как думаешь тут появится справедливый суд?!!
показати весь коментар
15.07.2020 14:04 Відповісти
Ты дурак или притворяешься? Кто будет завозить в страну електромобили стоимостью в 30-50тыс. Евро где средняя зарплата $200, а цена на електроенергию в будущем вырастет в 10 раз и станет дороже чем бензин?
показати весь коментар
15.07.2020 14:06 Відповісти
А сам то кем себя считаешь?
Самый продаваемый в Украине новый электромобиль - Jaguar I-PACE. Не самый дешевый вариант.
Цена на электричество может и вырастет, но вырастет и цена лечения онкобольных и аллергий. А они в прямой зависимости от качества воздуха.
показати весь коментар
15.07.2020 15:12 Відповісти
Скажи, а где работяга заработает на такой по твоему самый чистый електромобиль? (о самом чистом електромобиле, сделанного из свинца, пластика и металла ето конечно же стеб). Но конкретно спрашиваю о цене на него? Вы настолько тупые что даже не хотите копнуть глубже, что чтобы заработать на очень дорогой електромобиль человеку нужно лет 20 работать на заводах загрязняющих окружающую среду так что в сравнении с выбросами ДВС не идет нивкакое сравнение. О побочный загрязнениях связанных с ежедневным посещением работы ради покупки супердорогого електрокара уже даже не имеет смысла перечислять. Поетому я продолжаю утверждать что самый чистый автомобиль ето тот который стоит минимальную цену и который большую часть времени стоит в гараже а не ездит круглосуточно на работу ради выплаты кредита за етот самый автомобиль. Кстати выплатив кредит к тому времени уж нужно опять менять автомобиль на новый. И все по новому. Поетому снимай лапшу которую тебе вешают на уши *екологи*, работающие в основном на крупные автоконцерны. Кстати в США уже доказали что немецкие якобы самые чистые автомобили Евро-6 ето фейк и наказали Фольксваген за ложь на 50млрд долларов.
показати весь коментар
15.07.2020 15:24 Відповісти
Т.е. на новое авто с ДВС заработает за 19 лет, это намного легче.
Новый Ioniq электро 25 000 дол., с ДВС 20 000.
показати весь коментар
15.07.2020 15:35 Відповісти
Новое авто с ДВС такого же класса!!! примерно в 2 раза дешевле електромобиля. Кроме того заправка електромобиля требует не менее 32А/ч в розетке. Чтобы провести в частный дом такое напряжение нужно например в КиевОбленерго занести $2-3 тыс. В результате из економии получается пшик. У меня сосед год ездил на Ниссане Лиф (жаба в простонароде). Два месяца назад продал и купил ауди А6 такого же года и комфортом на порядок лучше. И теперь пальцем у виска сверлит тем кто хочет сейчас купить електромобиль на фоне очередного повышения цен на електроенергию.
показати весь коментар
15.07.2020 16:22 Відповісти
А кому нужны эти электромобили?
Как не крути, а они получаются намного дороже чем ДВС) срок службы меньше, заряда хватает на короткие расстояния)
Электромобили еще сырое недоработанное транспортное средство
показати весь коментар
15.07.2020 14:24 Відповісти
Сколько Вы пользуетесь электромобилем, или это с чужих слов?
Я проехал уже более 22 000 км. Срок службы больше, чем у ДВС, запчастей меньше ... Замена масла через 150 тыс, ТО каждые 50 тыс. Заряда на день с лихвой (280-300 км). Да, стартовые вложения больше, но окупаются максимум за 5 лет.
НО: - Средний выброс ДВС 25 кг газов на 100 км. Смешиваясь с жидкостью в легких, образуется кислота, не совсем полезная для здоровья. Отсюда аллергии и онкозаболевания.
Откуда берем бензин? Каждый сожженный литр бензина - патрон для вооружения вражеской армии.
показати весь коментар
15.07.2020 15:20 Відповісти
У меня за год пробег 40-60 тысяч) для меня электромобиль не подходит из-за маленького запаса хода) но у знакомых есть, в основном для поездок в магазин и на короткие расстояния)
Заряда на 280-300км это Тесла)по пробкам с печкой или кондиционером будет меньше) цена непомерно выше чем у машины с ДВС такого же класса)
5-7лет это срок службы аккумулятора)
Производство и утилизация аккумулятора даст не меньше вреда окружающей среде)
И главное, на дальнее расстояние на электромобиле не поедешь)
показати весь коментар
15.07.2020 15:36 Відповісти
Нет, не Тесла, попроще и подешевле. Зимой с печкой (точнее теплонасосом) минимум 200. Ну и цена пробега зимой увеличивается до 40 грн/100км. Гарантия производителя на аккумулятор 9 лет. Никто акк не выбрасывает, меняют только отдельные элементы.
Утилизация и производство аккумулятора наносит вреда меньше, чем такой же вес батареек. Выбросы ДВС прямо под нос, утилизация в конролируемой среде. А вреда меньше, чем на выплавку металла для кузова.
90% населения далеко и не ездят. Если мне нужно, беру на прокат в автосалоне.
показати весь коментар
15.07.2020 15:48 Відповісти
Если не Тесла, то пробег по городу максимум 120-150км)
Сколько стоит замена отдельных элементов аккумулятора? И на каком пробеге это придется делать?
К примеру при нормальной эксплуатации ДВС, до ремонта минимум 250-350тыс. пробега)
показати весь коментар
15.07.2020 16:14 Відповісти
Что так, что сяк... Будут платить за все налогоплательщики-избиратели)))
Верным путем идете товарищи!)))
показати весь коментар
15.07.2020 14:11 Відповісти
СМОТРИТЕ СКОЛЬКО ПОРОХОСРАНИ НАБЕЖАЛО ЗАЩИЩАТЬ АХМЕТОВА, ТЕПЕРЬ ЗНАЙТЕ КОГО БУДЕТЕ БЛАГОДАРИТЬ.
показати весь коментар
15.07.2020 14:17 Відповісти
Чего орешь? Звони в скорую, если плохо. А здесь орать без толку.
показати весь коментар
15.07.2020 14:20 Відповісти
Та й що з того?
Через пару років то на пару буханців хлібу гроші.
показати весь коментар
15.07.2020 14:36 Відповісти
"Зеленьіе" инвестиции не создали рабочих мест , не принесли в бюджет налогов , зато поставили под удар атомную генерацию и разбалансировали єнергосистему Украиньі. Плюс обкрадьівают каждого жителя Украиньі. Єто настоящая диверсия против страньі , спросить за єто следует с тех , кто начал аферу. Никак не с командьі Зеленского , а с папередника.
показати весь коментар
15.07.2020 14:44 Відповісти
Диверсия - это покупать у оккупанта ху#ла эл. энергию, газ и уголь...
показати весь коментар
15.07.2020 20:25 Відповісти
Инвестиционные арбитражи - это жёпа. Голая.
показати весь коментар
15.07.2020 15:04 Відповісти
Потросяка продався у 2015 році Ахметову і надягнув на Україну зелене ярмо - от і результат потрохівської влади.
показати весь коментар
15.07.2020 15:07 Відповісти
Эх, прокачу!
показати весь коментар
15.07.2020 15:12 Відповісти
Все эти "зелёные энергетики" - забавы БОГАТЫХ стран!
А у нас - чистое воровство, ещё и при дефицитном бюджете!
показати весь коментар
15.07.2020 16:28 Відповісти
Все працювало,як швейцарські часіки. З кожним місяцем вводилися в експлуатацію все нові і нові станції, які не потребували вугілля, газу і мазуту. Постійно йшли інвестиції і створювалися робочі місця. І тут.... прийшли "зелені" і позаздрили назві "зелена енергетика" і почалося. Зупинили генерацію СЕС, відключили енергоблоки на атомних станціях і почали закупляти електроенергію з росії і бульбашів і вугілля з росії. Бо москалі пообіцяли Бені мільярди і Беня натиснув на свого слугу і той дав команду. А ще програємо суди і ще буде одна дірка в бюджеті на 300 млрд до тої що є 300 млр. і того буде вже 600 млрд. Таке колись було?
показати весь коментар
15.07.2020 17:22 Відповісти
Бред сивой кобылы. Конечно,если в такую пересмотреть то да. А если объявить форс-мажор( а у нас форс-мажор,мы вынуждены останавливать донора этой энергетики) а затем пересмотреть на основании форс-мажора то нет. Основные "инвесторы" это владельцы тепловой энергетики. Принять закон что бы они ( если у них монополия) пусть и компенсируют. Форс мажор.
показати весь коментар
15.07.2020 18:47 Відповісти
А есть ещё отрасли экономики, где зелёные не обо#рались ? Эти дебилы сделали и себя, и страну разом ...
показати весь коментар
15.07.2020 20:16 Відповісти
 
 