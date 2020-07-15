Україна втратить 250 млрд гривень через суди із "зеленими" інвесторами, - Центр Разумкова

У разі провалу голосування за законопроєкт №3658, який передбачає вирішення проблеми боргів за зелену електроенергію, держава може зазнати збитків на суму 250 млрд гривень через позови за інвестиційними арбітражами.

Про це повідомляє Центр Разумкова.

"Ми маємо чіткі сигнали від вітчизняних та іноземних інвесторів, що у разі зриву голосування за законопроєкт № 3658 відбудуться масові позови до міжнародних інвестиційних арбітражів, що завдасть збитків державі у розмірі 250 мільярдів гривень", - повідомили в Центрі Разумкова.

В організації переконані, що з огляду на прецеденти аналогічних судових процесів у країнах Європейського Союзу, існує дуже велика ймовірність, що позови інвесторів проти України будуть задоволені в судовому порядку.

Аналітики центру також зазначили, що ухвалення проєкту Закону зі збереженням редакції першого читання і раніше підписаного меморандуму є вкрай важливим не тільки для виробників альтернативної енергетики, а насамперед для посилення іміджу України як держави, яка повинна мати дієві механізми захисту інвестицій.

"Центр Разумкова ще раз висловлює підтримку законопроєкту № 3658 та наполягає на його ухваленні в парламенті, оскільки це допоможе зберігати інвестиційний інтерес до України, а також дозволить уникнути колосальних збитків через рішення інвестиційних арбітражів", - зазначили в аналітичному центрі.

Як повідомлялося, Секретаріат Енергетичного Співтовариства позитивно оцінив підписання меморандуму між урядом та інвесторами в зелену енергетику і підготовку законопроєкту №3658. У заяві було сказано, що для вирішення проблем зеленої енергетики та збереження інвестиційного клімату України в законопроєкт, підготовлений на основі меморандуму, не мають вноситися якісь додаткові зміни і Рада має його ухвалити до виходу на канікули.

Разом з тим, на початку липня Конгресмени США закликали президента України Володимира Зеленського досягти результату в переговорах з інвесторами в зелену енергетику і допомогти закріпити вже існуючі домовленості законодавчо.

За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, законодавче впровадження положень меморандуму дозволить Україні заощадити близько 2 млрд євро до 2030 року. Також він зазначив, що пропонований для ухвалення в парламенті законопроєкт має повністю базуватися на положеннях, які прописані в меморандумі.

Нагадаємо, енергетична галузь України переживає кризу. Всі без винятку державні компанії на ринку електроенергії накопичили багатомільярдні борги. Зокрема, борги державного "Гарантованого покупця" перед інвесторами в зелену енергетику перевищили 17 млрд грн.