2 676 0
У центрі серцево-судинної патології Вінниці зафіксували спалах COVID-19, інфіковано 15 осіб, - ОДА
В установі м. Вінниця "Регіональний центр серцево-судинної патології" зафіксували 15 випадків коронавірусної інфекції.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Вінницької ОДА.
"Станом на 11:00 Лабораторним центром вже протестовано 140 зразків. За результатами обстежень виявлено 15 позитивних осіб: 9 медичних працівників (1 лікар, 6 медичних сестер і 2 санітара) і 6 пацієнтів", - йдеться в повідомленні.
Представники департаменту охорони здоров'я м. Вінниця виїхали в установу для проведення епідрозслідування і недопущення подальшого поширення хвороби серед клієнтів закладу.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль