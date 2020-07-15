У центрі серцево-судинної патології Вінниці зафіксували спалах COVID-19, інфіковано 15 осіб, - ОДА

В установі м. Вінниця "Регіональний центр серцево-судинної патології" зафіксували 15 випадків коронавірусної інфекції.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Вінницької ОДА.

"Станом на 11:00 Лабораторним центром вже протестовано 140 зразків. За результатами обстежень виявлено 15 позитивних осіб: 9 медичних працівників (1 лікар, 6 медичних сестер і 2 санітара) і 6 пацієнтів", - йдеться в повідомленні.

Представники департаменту охорони здоров'я м. Вінниця виїхали в установу для проведення епідрозслідування і недопущення подальшого поширення хвороби серед клієнтів закладу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В інтернаті для осіб з інвалідністю на Вінниччині зафіксовано спалах COVID-19, - ОДА