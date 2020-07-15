УКР
Окупанти змінили правила в'їзду до Криму: при собі потрібно мати результат ПЛР-тесту на коронавірус

Окупаційна адміністрація, що діє на незаконно анексованій Росією території Криму і міста Севастополя, з 15 липня скасувала проходження 14-денної обсервації для всіх осіб, які перетинають адмінмежу в бік тимчасово окупованого півострова.

Про це інформує Офіс омбудсмена України, передає Цензор.НЕТ.

"Звертаємо вашу увагу, що з 15 липня 2020 року окупаційною адміністрацією РФ, яка діє на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, скасовано проходження 14-денної обсервації для усіх осіб, які перетинають адміністративну межу в бік тимчасово окупованого півострова", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Путін зібрався завтра знову відвідати окупований Крим

Для в’їзду на територію тимчасово окупованого Криму необхідно мати при собі медичний документ російською або англійською мовою, який підтверджує негативний результат лабораторного дослідження на наявність коронавірусу методом ПЛР.

Зазначається, що тест має бути зроблений не більш ніж за три дні до прибуття на територію півострова.

У разі відсутності такого документа, громадяни мають впродовж 3 днів пройти відповідне тестування за власні кошти. А у випадку позитивного тесту на COVID-19 особа зобов’язана пройти ізоляцію за місцем перебування або проживання.

Наголошується, що ізоляція має тривати до моменту повного одужання та отримання негативного тесту на COVID-19 методом ПЦР.

В Офісі омбудсмана України звертають увагу на вимоги до умов ізоляції за місцем проживання чи перебування громадян. Зокрема, необхідно перебувати в ізольованому приміщенні і унеможливити контакт з оточуючими, які не перебувають в ізоляції.

нормальный туда, пока не поедет.........
+9
и справку от санитаров
+8
стоимость теста 2300 - 3500 фублей в зависимости от региона.. ессесна, рядом есть элитная очередь за быстро, но от 7000 фублей..
по сути говоря, это налог на въезд и выезд в Рабские Вымираты.. С обнулением вас, дебилы!
и справку от санитаров
нормальный туда, пока не поедет.........
едут к родственникам, у кого то родители или дети живут в Крыму.. таких семей в Украине много..или недвижимость есть, например дача..
а так, кто бы поехал, там сделали территорию лагерной зоны в руssких традициях....
стоимость теста 2300 - 3500 фублей в зависимости от региона.. ессесна, рядом есть элитная очередь за быстро, но от 7000 фублей..
по сути говоря, это налог на въезд и выезд в Рабские Вымираты.. С обнулением вас, дебилы!
коронавирусніх со всего кріма свозят в Феодосию - хорошо там отдохнуть, всего хорошего и хорошего настроения!
Ворованным не пользуюсь, сами жрите свой няшмяш.
нужно добавить обследование проктолога
и результаты колоноскопии
Фиолетово
От і чудово.
Тепер можна пройти тест і їхати відпочивати в Крим.
даже интереснее может быть - можно отдохнуть, потратить бабло и потом не пройти тест - вот это западло!
И педикулеза 🤦😂, А шо есть ещё дятлы которые едут в Крым?🤔
Всем , въехавшим в Крым малоросам, предлагаю проводить обсервацию за свой счёт в течение 1-2 месяцев. И пусть это им стоит 1-2 тыс .дол. США. Это - самый надёжный способ вытряхнуть приличные денежки из отдыхающих хохлов - малоросов,скучающих по "сруцкому миру".... Пусть уроды парятся "на отдыхе" до тошноты, то посинения, не имея возможности выехать из этого "рая"....И параллельно пусть ФСБ проверит их на предмет подрывной , диверсионной деятельности....Уверен, все "отдыхающие" едут вынюхивать секретную информацию об учениях "Кавказ - 2020"...
Поеду лабораторию открывать на границу, не плохой бизнес получится
Ты только за бояркой сбегать можешь.И не более.
Все справки "чушь собачья", если они не могут быть подтверждены электронно на ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ! Но и в этом случае взятки и коррупция очень вероятны, просто будет труднее подделать.
