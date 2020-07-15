Окупанти змінили правила в'їзду до Криму: при собі потрібно мати результат ПЛР-тесту на коронавірус

Окупаційна адміністрація, що діє на незаконно анексованій Росією території Криму і міста Севастополя, з 15 липня скасувала проходження 14-денної обсервації для всіх осіб, які перетинають адмінмежу в бік тимчасово окупованого півострова.

"Звертаємо вашу увагу, що з 15 липня 2020 року окупаційною адміністрацією РФ, яка діє на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, скасовано проходження 14-денної обсервації для усіх осіб, які перетинають адміністративну межу в бік тимчасово окупованого півострова", - йдеться у повідомленні.

Для в’їзду на територію тимчасово окупованого Криму необхідно мати при собі медичний документ російською або англійською мовою, який підтверджує негативний результат лабораторного дослідження на наявність коронавірусу методом ПЛР.

Зазначається, що тест має бути зроблений не більш ніж за три дні до прибуття на територію півострова.

У разі відсутності такого документа, громадяни мають впродовж 3 днів пройти відповідне тестування за власні кошти. А у випадку позитивного тесту на COVID-19 особа зобов’язана пройти ізоляцію за місцем перебування або проживання.

Наголошується, що ізоляція має тривати до моменту повного одужання та отримання негативного тесту на COVID-19 методом ПЦР.

В Офісі омбудсмана України звертають увагу на вимоги до умов ізоляції за місцем проживання чи перебування громадян. Зокрема, необхідно перебувати в ізольованому приміщенні і унеможливити контакт з оточуючими, які не перебувають в ізоляції.