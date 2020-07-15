УКР
Шмигаль розраховує на підтримку Ради щодо призначення Уруського: "Кандидатури пройшли обговорення на фракції"

Шмигаль розраховує на підтримку Ради щодо призначення Уруського:

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль розраховує на підтримку народних депутатів щодо затвердження посади віцепрем'єр-міністра України - міністра з питань стратегічних галузей промисловості і призначення на цю посаду Олега Уруського.

"Сподіваюся, депутати нас підтримають. Кандидатури пройшли обговорення на фракції", - сказав Шмигаль, відкриваючи засідання уряду в середу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль 14 липня повторно подав до Верховної Ради подання про призначення Уруського віцепрем'єр-міністром, міністром з питань стратегічних галузей промисловості, яке раніше було відкликано через технічні неточності.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" Арахамія про кадрові призначення: "У п'ятницю всі будуть з головами"

А вы почувствовали как изменилась к лучшему Украина? Каждый день улучшений! 70 дневный марафон!
показати весь коментар
15.07.2020 14:01 Відповісти
а рада теперь схлопнулась до одной фракции, на которой все обсуждают?
показати весь коментар
15.07.2020 14:04 Відповісти
В Кремле похлопотали.
показати весь коментар
15.07.2020 14:13 Відповісти
Возглавляет инжиниринговую компанию "Прогресстех-Украина".

Открываем реестр ЕДРПОУ. Один из бенефициаров компании:

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ - КУЛЬЧИЦЬКИЙ ВОЛОДИМИР , КРАЇНА ГРОМАДЯНСТВА РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, АДРЕСА - УКРАЇНА, 13256, ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ, ЧУДНІВСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО ЖЕРЕБКИ, ВУЛИЦЯ САДОВА, БУДИНОК 5, ТИП БЕНЕФІЦІАРНОГО ВОЛОДІННЯ - ОПОСЕРЕДКОВАНЕ, ЧАСТКА 99,67%
показати весь коментар
15.07.2020 14:18 Відповісти
Хто такий цей Урусский? З інфи https://censor.net/news/3207429/konkurs_na_post_vitsepremera_po_opk_prohodil_v_nepovtorimom_stile_zelenskogo_vyigral_ne_uchastvovavshiyi і з тегом https://censor.net/tag/9444/uruskiyi_oleg/news/page/1 нічого незрозуміло!
показати весь коментар
15.07.2020 14:19 Відповісти
Почему власть игнорирует мнение представителей половины общества? А где же весь парламент? Почему нет согласительных комиссий по кандидатурам? У нас парементство-президентская республика. Куда подевались остальные фракции? Остались только "слуги"? Только чьи?
показати весь коментар
15.07.2020 14:51 Відповісти
"Кандидатури пройшли обговорення на фракції", - сказав Шмигаль"

Если на ЭТО согласны "слуги" , то с точностью наоборот - ни в коим случае ! ( они ничего хорошого не решат на своем сборище )
показати весь коментар
15.07.2020 15:10 Відповісти
 
 