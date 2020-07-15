Шмигаль розраховує на підтримку Ради щодо призначення Уруського: "Кандидатури пройшли обговорення на фракції"

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль розраховує на підтримку народних депутатів щодо затвердження посади віцепрем'єр-міністра України - міністра з питань стратегічних галузей промисловості і призначення на цю посаду Олега Уруського.

"Сподіваюся, депутати нас підтримають. Кандидатури пройшли обговорення на фракції", - сказав Шмигаль, відкриваючи засідання уряду в середу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль 14 липня повторно подав до Верховної Ради подання про призначення Уруського віцепрем'єр-міністром, міністром з питань стратегічних галузей промисловості, яке раніше було відкликано через технічні неточності.

