Шмигаль розраховує на підтримку Ради щодо призначення Уруського: "Кандидатури пройшли обговорення на фракції"
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль розраховує на підтримку народних депутатів щодо затвердження посади віцепрем'єр-міністра України - міністра з питань стратегічних галузей промисловості і призначення на цю посаду Олега Уруського.
"Сподіваюся, депутати нас підтримають. Кандидатури пройшли обговорення на фракції", - сказав Шмигаль, відкриваючи засідання уряду в середу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль 14 липня повторно подав до Верховної Ради подання про призначення Уруського віцепрем'єр-міністром, міністром з питань стратегічних галузей промисловості, яке раніше було відкликано через технічні неточності.
Открываем реестр ЕДРПОУ. Один из бенефициаров компании:
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ - КУЛЬЧИЦЬКИЙ ВОЛОДИМИР , КРАЇНА ГРОМАДЯНСТВА РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, АДРЕСА - УКРАЇНА, 13256, ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ, ЧУДНІВСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО ЖЕРЕБКИ, ВУЛИЦЯ САДОВА, БУДИНОК 5, ТИП БЕНЕФІЦІАРНОГО ВОЛОДІННЯ - ОПОСЕРЕДКОВАНЕ, ЧАСТКА 99,67%
Если на ЭТО согласны "слуги" , то с точностью наоборот - ни в коим случае ! ( они ничего хорошого не решат на своем сборище )