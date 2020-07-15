"Укрзалізниця" відновила рух майже половини поїздів, практично всі регіони України мають залізничне сполучення

Зараз курсують 65 поїздів далекого прямування і 700 приміських.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Укрзалізниці".

За словами голови правління АТ "Укрзалізниця" Івана Юрика, вже курсує 59% потягів далекого прямування і 46% приміських поїздів.

"Залізниця поступово повертається до обсягів руху, які були до карантинних обмежень. Так, за два місяці після відновлення руху практично всі регіони України мають залізничне сполучення. Подальше відновлення пасажирського руху залежить від епідемічної ситуації в країні та відповідних рішень компетентних органів", - зазначив Юрик.

Він також нагадав, що пасажири, подорожуючи і перебуваючи на вокзалах і станціях, мають дотримуватися протиепідемічних заходів.

"Вдягайте маски, дотримуйтеся соціальної дистанції та дезінфікуйте руки. Від цього залежить подальший розвиток ситуації з поширенням інфекції та інтенсивність відновлення залізничного сполучення", - резюмував керівник "Укрзалізниці".

