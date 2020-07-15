УКР
Новини
2 578 87

Кабмін пропонує встановити штрафи від 200 до 300 неоподатковуваних мінімумів для власників громадських місць за недотримання маскового режиму відвідувачами

Кабінет Міністрів України пропонує Верховній Раді встановити штраф від 200 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян для власників громадських місць за недотримання маскового режиму відвідувачами.

Кабінет Міністрів України пропонує Верховній Раді встановити штраф від 200 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян для власників громадських місць за недотримання маскового режиму відвідувачами.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, відповідний проєкт закону схвалено на засіданні уряду в середу.

Зокрема, до підприємств, підприємців, установ, організацій, які порушили санітарне законодавство, а саме - здійснили пропуск, допуск особи в громадську будівлю, споруду, громадський транспорт під час дії карантину без надітого респіратора або маски, яка закриває ніс і рот (зокрема виготовленої самостійно), пропонується застосовувати штраф розміром від 200 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

В іншому схваленому законопроєкті пропонується встановити штраф для громадян за недотримання маскового режиму розміром від 10 до 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

бізнес (2079) Кабмін (14321) транспорт (1430) штраф (1915) маски (118)
+22
Зеленое стадо нашло для себя источник получения бабла...штрафы...на большее ума нет...
показати весь коментар
15.07.2020 14:16 Відповісти
+10
зеленые вообще крышей поехали, всё обложить штрафами, конфискация, пожизненное... при том что сами сидят в раде без масок
показати весь коментар
15.07.2020 14:19 Відповісти
+10
Как это не связан?? Зеленое стадо на этом вирусе бабло заколачивает так...что аж гай шумит..
показати весь коментар
15.07.2020 14:23 Відповісти
Зеленое стадо нашло для себя источник получения бабла...штрафы...на большее ума нет...
показати весь коментар
15.07.2020 14:16 Відповісти
коронавирус не связан с ЗЕльоным стадом, к сожалению
показати весь коментар
15.07.2020 14:21 Відповісти
Как это не связан?? Зеленое стадо на этом вирусе бабло заколачивает так...что аж гай шумит..
показати весь коментар
15.07.2020 14:23 Відповісти
если ты быдло, нарушающее нормы жизни, то на тебе будут зарабатывать даже ЗЕльоные макаки
показати весь коментар
15.07.2020 14:26 Відповісти
А если ты быдло...то зеленое стадо все одно заработает на вирусе...вернее уже заработало продав из госрезерва маски и другие средства защиты...
показати весь коментар
15.07.2020 14:28 Відповісти
если ты быдло, то да !

я закупил 100 респираторов класса FFP 2 по 6 гривень и 100 масок по 2 гривни

еще в январе предупрежден - значит подготовлен



меня лично госрезерв не жмет, хотя за такие "финты" нужно сажать
показати весь коментар
15.07.2020 15:03 Відповісти
Это все твои личные проблемы...проблемы зеленого быдла...
показати весь коментар
15.07.2020 15:20 Відповісти
на голову ЗЕленью не болею,
так что промазал....
показати весь коментар
15.07.2020 15:25 Відповісти
быдлак опущенный, сдрысни не воняй здесь, чмо...
показати весь коментар
15.07.2020 15:19 Відповісти
говорят, беда не приходит одна
показати весь коментар
15.07.2020 14:35 Відповісти
Та хтось з них діє геть нелогічно: або корона, або влада.
показати весь коментар
15.07.2020 15:03 Відповісти
кто Тебе сказал?
показати весь коментар
15.07.2020 17:18 Відповісти
вже не знають до кого ще в кишеню залізти.. От виродки !
показати весь коментар
15.07.2020 14:18 Відповісти
Знают, поэтому и лезут.
показати весь коментар
15.07.2020 16:03 Відповісти
а піймли самі себе за йух: я зараз візьму фотки з учорашньої ради і помножу на 300. і отримаю суму штрафу яку рада повинна заплатить як організатор зборіща дятлів без масок.
показати весь коментар
15.07.2020 19:32 Відповісти
зеленые вообще крышей поехали, всё обложить штрафами, конфискация, пожизненное... при том что сами сидят в раде без масок
показати весь коментар
15.07.2020 14:19 Відповісти
Цілком підтримую.
Носіння масок потрібно - або відмінити взагалі, або суворо карати порушників.
показати весь коментар
15.07.2020 14:19 Відповісти
Выслать бы всех любителей тоталитаризма в Северную Корею. Там и коронавируса никакого нет
показати весь коментар
15.07.2020 14:35 Відповісти
вот там то тебя за нарушение карантина точно палками забьют, свободолюбивый ЗЕбил !
показати весь коментар
15.07.2020 15:05 Відповісти
однозначно НУЖНО !!!!

в маршрутках полно молодежи и жлобов, включая самих водителей или без масок вообще, или одетыми только на рот (с открытым носом)

ПОРЯДОК ДОЛЖЕН БЫТЬ !
Отто фон Бисмарк
показати весь коментар
15.07.2020 14:19 Відповісти
Что нужно?? Как это сделает так что бы маска не была одета только на рот??
показати весь коментар
15.07.2020 14:21 Відповісти
фото нарушителя и водителя на смартфон - проверено, действует безотказно
показати весь коментар
15.07.2020 14:24 Відповісти
На кого действует??? И в чем заключается факт нарушения??Где и в каком законе или постановлении написано как нужно носить маску...??
показати весь коментар
15.07.2020 14:26 Відповісти
на пассажира и водителя

17 марта Верховная Рада ввела штрафы за нарушение карантина. Украинские законодатели дополнили Кодекс об административных правонарушениях.
За нарушение правил карантина и норм санитарной гигиены предусмотрен штраф от 17 тысяч до 34 тысяч гривен. Для должностных лиц - от 34 до 170 тысяч.

законы и нормативные акты нужно знать, гражданин-товарищ, не в совке живете !
показати весь коментар
15.07.2020 14:38 Відповісти
Слышь зеленый баран...я у тебя спросил в каком законе написано КАК одевать маску...а не о том что ее нужно надевать...
показати весь коментар
15.07.2020 14:41 Відповісти
ты быдло ?
показати весь коментар
15.07.2020 14:49 Відповісти
Быдло это ты...тупое зеленое быдло...
показати весь коментар
15.07.2020 15:00 Відповісти
ЗЕленью не болею, а порядок на улицах нужно соблюдать
показати весь коментар
15.07.2020 15:07 Відповісти
Соблюдай....я понимаю что доя зеленого быдла это трудно делать...но ты уж как нить постарайся...
показати весь коментар
15.07.2020 15:18 Відповісти
хватит сучить ножками....
привет !
показати весь коментар
15.07.2020 15:27 Відповісти
А еще полиция и общественные места должны проверять ЧТОБЫ МАСКА БЫЛА НОВОЙ И ОДНОРАЗОВОЙ!
Иначе штраф! Ура!
показати весь коментар
15.07.2020 14:25 Відповісти
да для начала пусть хоть портянкой обматываются
показати весь коментар
15.07.2020 14:27 Відповісти
Если маска одета не новая то постанова с теряет смысл с медицинской точки зрения А вот если бабла срубить тоды да..
показати весь коментар
15.07.2020 14:34 Відповісти
не новая маска это прежде всего проблемы дебила-носителя маски,
если здоровый, то подцепит вирус от неправильного ношения маски
показати весь коментар
15.07.2020 14:40 Відповісти
Он его подцепит при любом варианте ношения, если вирус попадет на его маску.
показати весь коментар
15.07.2020 16:49 Відповісти
Одевайте. Можете на руке носить, на подбородке, на макушке) Нигде не сказано, как ее нужно носить при пандемии коронавируса. Кстати, эпидпорог которого не определен до сих пор.
показати весь коментар
15.07.2020 16:29 Відповісти
Зато в рекомендациях ВОЗ написано, что "польза" ношения масок здоровыми научно не доказана. Поэтому в рекомендациях для населения нет даже упоминания о масках. Но что такое данные науки для наших чиновников от медицины? Судя по этому проекту закона- ничто.
показати весь коментар
15.07.2020 16:47 Відповісти
К сожалению, это теперь частная организация. Но спалилась немерянно, правда. Выполнила свое дело по запугиванию и загону в электронный мировой концлагерь, и поутихла.
показати весь коментар
15.07.2020 17:05 Відповісти
Она и раньше была общественной конторой на кормлении у БГ и фармбизнеса. Но даже у них пока хватает ума не подписываться под аферы с масками.
показати весь коментар
15.07.2020 17:42 Відповісти
https://twitter.com/Sob762

https://twitter.com/Sob762 Іван Соболь

-Не знаєш де Юрік пропав? Щось трубку не бере...
-Не пропав, він на тебе обідився.
-А чо?
-Помниш ти якось сказав, що краще б довбойоби в МММ вложилися, ніж Зєлю вибирали? Що якби на початку, то можна було б справді підняти бабла.
-І шо?
-То Юрік і за Зєлю, і в МММ був. В кінці.
показати весь коментар
15.07.2020 14:20 Відповісти
класно то как! заходишь в магазин без маски и требуешь чтобы тебе макаронов на шару насыпали а то так сказать позвонишь и им начислят штраф!!
показати весь коментар
15.07.2020 14:20 Відповісти
есть охранник и полиция
так что получишь 15 минимумов и нарушение общественного порядка вместо макарон
показати весь коментар
15.07.2020 14:23 Відповісти
а согласно принятого закона ну или проекта закона магазин получит штраф! а Я выйду через день и опять приду в тот же магазин без маски!!! ******** пыль глотать если конечно этот закон примут!!!
показати весь коментар
15.07.2020 14:24 Відповісти
просто начнут отстреливать всех, кто без маски)))
показати весь коментар
15.07.2020 14:26 Відповісти
100 % это единственный рабочий вариант все остальное просто не работает!!
показати весь коментар
15.07.2020 14:27 Відповісти
хорошая идея !

игнорирование масок подвергает опасности жизнь окружающих.
тяжело полнять?
тогда на отстрел !
показати весь коментар
15.07.2020 14:30 Відповісти
Религиозные убеждения дебилов, верующих, что маска их от чего-то там защитит, не должны распространяться на нормальных людей, и тем более минимально разбирающихся в эпидемиологии респираторных заболеваний. Ваше мракобесие оскорбительно для имеющих разум.
показати весь коментар
15.07.2020 14:44 Відповісти
Религиозные убеждения что маска их от чего-то там защитит -

распроси подробней о масках (респираторах) защищающих от короны у врачей, лечащих больных ею.
почему врачи носят маски (респираторы ?)
показати весь коментар
15.07.2020 14:53 Відповісти
Расспроси подробно у более, чем 7000 наших врачей носивших маски, но заразившихся ковид.
Потому, что не знают многочисленных научных исследований на эту тему и живут, по инерции, на уровне знаний начала прошлого века.
показати весь коментар
15.07.2020 16:11 Відповісти
Они твои единоверцы.
показати весь коментар
15.07.2020 18:40 Відповісти
"нормальные люди" без масок в 100% молодые пофигисты или жлобы
проверено на улицах Киева
показати весь коментар
15.07.2020 14:56 Відповісти
На улицах в масках только запуганные зомбоящиком коронофобы. И даже таких становится с каждым днем все меньше.
показати весь коментар
15.07.2020 16:13 Відповісти
Да кто ж против ?
Пока я в маске похожу у дыбилов выработается коллективный иммунитет (с учетом 10% смертности).
Глядишь, и прививку не надо будет делать 😂
показати весь коментар
15.07.2020 16:57 Відповісти
И где такая "смертность" у нас засветилась?
показати весь коментар
15.07.2020 17:44 Відповісти
А як бути в закладах громадського харчування? Їсти з маскою на обличчі?
показати весь коментар
15.07.2020 14:20 Відповісти
В ресторане "Велюр" в маске разрешено делать прорезь на ширину котлеты.
показати весь коментар
15.07.2020 14:44 Відповісти
а тебя сильно прет во время эпидемии "отдохнуть" в кабаке ?

подождать нельзя ?
показати весь коментар
15.07.2020 14:57 Відповісти
я так понял . что это ваше фото по интернету гуляет - на пляже в воде в маске и перчатках
показати весь коментар
15.07.2020 15:35 Відповісти
Введите сразу штрафы для микробов - это проще.
И потом, микробов очень много - поступления в бюджет будут заметнее.
показати весь коментар
15.07.2020 14:23 Відповісти
вы имеете ввиду одноклеточных дебилов ?
показати весь коментар
15.07.2020 14:41 Відповісти
Похоже, что Вы от их имени и выступаете.
показати весь коментар
15.07.2020 16:16 Відповісти
приходят два чела, снимают маски, и конкурент обанкротился...
показати весь коментар
15.07.2020 14:24 Відповісти
Добавьте: приходят от конкурентов, а перед этим рейд закажите
показати весь коментар
15.07.2020 14:30 Відповісти
И им за это ничего не будет Гениально!Людей такой постановой не оштрафуешь. А конкурента можно.И то если он сам директор,
показати весь коментар
15.07.2020 14:40 Відповісти
я зараз візьму фотки з учорашньої ради і помножу на 300. і отримаю суму штрафу яку рада повинна заплатить як організатор зборіща.
показати весь коментар
15.07.2020 19:31 Відповісти
Так случается, когда игорь валерьевич сильно усердно доносит сюжетную политику канала
Кабмин предлагает установить штрафы от 200 до 300 необлагаемых минимумов для собственников общественных мест за несоблюдение масочного режима посетителями - Цензор.НЕТ 7583
показати весь коментар
15.07.2020 14:24 Відповісти
пора вводить в обиход паранджу...
показати весь коментар
15.07.2020 14:25 Відповісти
Существенная разница: паранджу носят из глубоких религиозных верований, а намордники - по приказу сверху!
показати весь коментар
15.07.2020 14:27 Відповісти
не намордник а индивидуальная газовая камера
показати весь коментар
15.07.2020 14:54 Відповісти
Ну вот и изыскали возможность пополнить бюджет.
А если заставить всех дома намордники носить, и в намордниках спать - то и транш от МВФ не понадобиться.
показати весь коментар
15.07.2020 14:26 Відповісти
Эммм... Велюр таки встрянет?
показати весь коментар
15.07.2020 14:27 Відповісти
Не.
В том ресторане непрерывный митинг идет, в защиту чернож*пых гоменидов, им можно.
показати весь коментар
15.07.2020 14:29 Відповісти
Варежки на руки летом не забудьте приказать напялить лохторату, твари зеленые.
показати весь коментар
15.07.2020 14:28 Відповісти
Есть еще неплохая идея:
Оштрафовать всех поголовно сразу наперед.
А те, кто был в маске, пусть доказывают это в суде. Судебный сбор можно льготный сделать для таких исков - 200% от обычного.

И бюджет полный, и зеленые власти при деле.
показати весь коментар
15.07.2020 14:31 Відповісти
класс и штрафовать каждую неделю а по праздникам в двойном объеме!!
показати весь коментар
15.07.2020 14:34 Відповісти
можно просто ввести налог на ношение масок))) в размере одной минимальной зарплаты...
показати весь коментар
15.07.2020 14:36 Відповісти
Зєля вирішив додавити дррібний і середній бізнес
показати весь коментар
15.07.2020 14:34 Відповісти
Конечно, магазинам дешевле закрыться к ******, с такими раскладами.
А зеботы пусть жрут голубей и пьют воду из луж.
показати весь коментар
15.07.2020 14:37 Відповісти
действительно.
а еще дебилам лучше закрыться, чем замести мусор и помыть пол в заведении
показати весь коментар
15.07.2020 14:44 Відповісти
Я отлично понимаю, что никаких полномочий препятствовать входу посетителей без маски у м.о.п. - нет. За нарушение предлагается штрафовать моп, а препятствовать нарушению - невозможно. Иначе - самоуправство, нарушение прав потребителя, иски и жалобы уже на моп, конфликты с охраной, драки, мордобои.
Это идиотское предложение Кабмина - элементарно нарушает принцип персонализации юридической ответственности, не говоря уже о принципе виновности.
Надеюсь, это зеленоватое творчество не пройдет даже согласование внутри отделов
показати весь коментар
15.07.2020 15:43 Відповісти
періодично можна побачити в громадських місцях працівників поліції та військових без "і.з.з"
показати весь коментар
15.07.2020 14:40 Відповісти
людей можно понять: в жару иногда надо свободно подышать, чтоб не получить тепловой удар
показати весь коментар
15.07.2020 14:43 Відповісти
подивимося як самі депутати дотримуються санітарних норм коли будуть приймати рішення про нові штрафи...
показати весь коментар
15.07.2020 14:49 Відповісти
Кабмин - исполнительная власть!
Предлагаю штрафовать Премьера, за несоблюдение масочного режима гражданами. Пусть штраф будет небольшим, 100-200грн. (за каждого).
показати весь коментар
15.07.2020 15:52 Відповісти
очень системный подход
показати весь коментар
15.07.2020 16:31 Відповісти
Тот, кто носит очки - не может носить маску на носу - очки запотевают и нихрена не видно. Такая вот деталька.
показати весь коментар
15.07.2020 18:46 Відповісти
хм, учора у радімайже всі були без масок. тобто рада як організатор зборіща отримає штраф за цих дипутатів?
показати весь коментар
15.07.2020 19:28 Відповісти
 
 