Кабмін пропонує встановити штрафи від 200 до 300 неоподатковуваних мінімумів для власників громадських місць за недотримання маскового режиму відвідувачами

Кабінет Міністрів України пропонує Верховній Раді встановити штраф від 200 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян для власників громадських місць за недотримання маскового режиму відвідувачами.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, відповідний проєкт закону схвалено на засіданні уряду в середу.

Зокрема, до підприємств, підприємців, установ, організацій, які порушили санітарне законодавство, а саме - здійснили пропуск, допуск особи в громадську будівлю, споруду, громадський транспорт під час дії карантину без надітого респіратора або маски, яка закриває ніс і рот (зокрема виготовленої самостійно), пропонується застосовувати штраф розміром від 200 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

В іншому схваленому законопроєкті пропонується встановити штраф для громадян за недотримання маскового режиму розміром від 10 до 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.