Кабмін пропонує встановити штрафи від 200 до 300 неоподатковуваних мінімумів для власників громадських місць за недотримання маскового режиму відвідувачами
Кабінет Міністрів України пропонує Верховній Раді встановити штраф від 200 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян для власників громадських місць за недотримання маскового режиму відвідувачами.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, відповідний проєкт закону схвалено на засіданні уряду в середу.
Зокрема, до підприємств, підприємців, установ, організацій, які порушили санітарне законодавство, а саме - здійснили пропуск, допуск особи в громадську будівлю, споруду, громадський транспорт під час дії карантину без надітого респіратора або маски, яка закриває ніс і рот (зокрема виготовленої самостійно), пропонується застосовувати штраф розміром від 200 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
В іншому схваленому законопроєкті пропонується встановити штраф для громадян за недотримання маскового режиму розміром від 10 до 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
я закупил 100 респираторов класса FFP 2 по 6 гривень и 100 масок по 2 гривни
еще в январе предупрежден - значит подготовлен
меня лично госрезерв не жмет, хотя за такие "финты" нужно сажать
так что промазал....
Носіння масок потрібно - або відмінити взагалі, або суворо карати порушників.
в маршрутках полно молодежи и жлобов, включая самих водителей или без масок вообще, или одетыми только на рот (с открытым носом)
ПОРЯДОК ДОЛЖЕН БЫТЬ !
Отто фон Бисмарк
17 марта Верховная Рада ввела штрафы за нарушение карантина. Украинские законодатели дополнили Кодекс об административных правонарушениях.
За нарушение правил карантина и норм санитарной гигиены предусмотрен штраф от 17 тысяч до 34 тысяч гривен. Для должностных лиц - от 34 до 170 тысяч.
законы и нормативные акты нужно знать, гражданин-товарищ, не в совке живете !
привет !
Иначе штраф! Ура!
если здоровый, то подцепит вирус от неправильного ношения маски
https://twitter.com/Sob762 Іван Соболь
-Не знаєш де Юрік пропав? Щось трубку не бере...
-Не пропав, він на тебе обідився.
-А чо?
-Помниш ти якось сказав, що краще б довбойоби в МММ вложилися, ніж Зєлю вибирали? Що якби на початку, то можна було б справді підняти бабла.
-І шо?
-То Юрік і за Зєлю, і в МММ був. В кінці.
так что получишь 15 минимумов и нарушение общественного порядка вместо макарон
игнорирование масок подвергает опасности жизнь окружающих.
тяжело полнять?
тогда на отстрел !
распроси подробней о масках (респираторах) защищающих от короны у врачей, лечащих больных ею.
почему врачи носят маски (респираторы ?)
Потому, что не знают многочисленных научных исследований на эту тему и живут, по инерции, на уровне знаний начала прошлого века.
проверено на улицах Киева
Пока я в маске похожу у дыбилов выработается коллективный иммунитет (с учетом 10% смертности).
Глядишь, и прививку не надо будет делать 😂
подождать нельзя ?
И потом, микробов очень много - поступления в бюджет будут заметнее.
А если заставить всех дома намордники носить, и в намордниках спать - то и транш от МВФ не понадобиться.
В том ресторане непрерывный митинг идет, в защиту чернож*пых гоменидов, им можно.
Оштрафовать всех поголовно сразу наперед.
А те, кто был в маске, пусть доказывают это в суде. Судебный сбор можно льготный сделать для таких исков - 200% от обычного.
И бюджет полный, и зеленые власти при деле.
А зеботы пусть жрут голубей и пьют воду из луж.
а еще дебилам лучше закрыться, чем замести мусор и помыть пол в заведении
Это идиотское предложение Кабмина - элементарно нарушает принцип персонализации юридической ответственности, не говоря уже о принципе виновности.
Надеюсь, это зеленоватое творчество не пройдет даже согласование внутри отделов
Предлагаю штрафовать Премьера, за несоблюдение масочного режима гражданами. Пусть штраф будет небольшим, 100-200грн. (за каждого).