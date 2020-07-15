УКР
Рейтинг партій: "Слуга народу" - 34,1%, ОПЗЖ - 19,1%, ЄС - 15,1%, "Батьківщина" - 8,4%, - опитування Центру Разумкова і Демініціативи

Рейтинг партій:

Якби найближчим часом відбувалися вибори, то до Верховної Ради України пройшли б чотири партії.

Про це свідчать результати дослідження Центру Разумкова спільно з Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва", передає Цензор.НЕТ.

"Якби найближчим часом відбувалися вибори до Верховної Ради України, найбільшу підтримку виборців отримала б Політична партія "Слуга народу" (за неї готові віддати свій голос 34% тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за яку партію голосуватиме). За "Опозиційну платформу ˗ За життя" готові віддати свій голос 19%, за "Європейську солідарність" – 15%, за ВО "Батьківщина" ˗ 8% із тих, хто візьме участь у виборах і визначився, кого підтримуватиме", - йдеться в дослідженні .

"Решта партій не долають 5%-й прохідний бар’єр, алепартія "Сила і честь" може отримати 4% голосів виборців, "Громадянська позиція" – 3%. Радикальна партія Олега Ляшка, партії "Голос", "Українська стратегія Гройсмана", ВО "Свобода", Партія Шарія, Опозиційний блок отримують по близько 2% голосів виборців", - додали соціологи.

Також читайте: Вибори мера Києва: Кличко - 44%, решта кандидатів суттєво відстають, - опитування Центру Разумкова

Рейтинг партій: Слуга народу - 34,1%, ОПЗЖ - 19,1%, ЄС - 15,1%, Батьківщина - 8,4%, - опитування Центру Разумкова і Демініціативи 01

Загальнонаціональне дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова спільно з Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва" з 3 по 9 липня 2020 року методом інтерв’ю "обличчям до обличчя" за місцем проживання респондентів. Було опитано 2022 респонденти віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

