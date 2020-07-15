У польському місті Пулави жорстоко вбили 26-річну українку. ФОТО

14 липня в польському місті Пулави була жорстоко вбита 26-річна громадянка України. Підозрюваний, 45-річний громадянин Молдови, затриманий.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє міське управління поліції в Польщі.

Очевидці повідомили чергового по відділенню, що чоловік тягне когось у багатоквартирний будинок. Патрульні прибули за викликом і виявили на першому поверсі закривавлену жінку. Її намагалися реанімувати на місці, потім продовжили медики, проте в лікарні українка померла.

Поліція підозрює у вбивстві 45-річного громадянина Молдови, якого поліцейські знеззброїли і затримали. З ним ведуться слідчі дії.

Фото: сайт поліції Польщі

Встановлено, що загибла деякий час жила і працювала в Пулавах.

Також дивіться: У Польщі спалили хостел для працівників. Українці, які жили там, не постраждали, - МЗС. ФОТОрепортаж