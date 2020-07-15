У польському місті Пулави жорстоко вбили 26-річну українку. ФОТО
14 липня в польському місті Пулави була жорстоко вбита 26-річна громадянка України. Підозрюваний, 45-річний громадянин Молдови, затриманий.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє міське управління поліції в Польщі.
Очевидці повідомили чергового по відділенню, що чоловік тягне когось у багатоквартирний будинок. Патрульні прибули за викликом і виявили на першому поверсі закривавлену жінку. Її намагалися реанімувати на місці, потім продовжили медики, проте в лікарні українка померла.
Поліція підозрює у вбивстві 45-річного громадянина Молдови, якого поліцейські знеззброїли і затримали. З ним ведуться слідчі дії.
Фото: сайт поліції Польщі
Встановлено, що загибла деякий час жила і працювала в Пулавах.
Турист из одной страны убил гражданку другой страны в третьей стране.
Мотив по видимому ревность, если тащил обратно в хату в махровом халате. Это млогло произойти где угодно.
Но тогда зачем такой заголовок?! "В польском городе...жестоко убили..."
У Польщі сталося вбивство 26-річної українки в місті Пулави на південному сході країни в Люблінському воєводстві.
Поліцейські затримали підозрюваного у жорстокому вбивстві, яким виявився 45-річний чоловік загиблої, громадянин Молдови, пише radio.lublin.pl.
Зазначається, що чоловік у багатоквартирному будинку вчора в першій половині дня напав на дружину з ножем і завдав їй фатальних ран. Попри зусилля лікарів, українка померла в лікарні.
Жінка зі своїм чоловіком працювали на заводах по переробці фруктів у комуні Вольниця. Між ними виник конфлікт, і в певний момент чоловік затягнув жінку в будівлю і напав на неї. Мотив злочину поки не відомий.
«Ми затримали 45-річного (чоловіка) на місці події. Було також вилучено ніж, який, ймовірно, (використовували) при нападі на жертву», - заявив комісар Ева Рейн-Козак з штабу поліції Повіту в Пулавах.
Як пише видання volodymyr.rayon з посиланням на власні джерела, загибла була мешканкою міста Володимир-Волинський. Офіцери проводили роботи на місці злочину під наглядом прокурора.
Тепер підозрюваному, згідно зі статтею Кримінального кодексу Польщі, загрожує 25 років за ґратами або довічне ув'язнення за вбивство.
За інформацією ЗМІ, загиблу волинянку звали Майя Ваколюк. Знайомі молодої українки розповіли, що вона була енергійною і життєрадісною, щирою і працьовитою. Дівчину любили та поважали всі, хто її знав, додає видання «Володимир Media».
питання- яке покарання за подiбне вбивство в Українi?
Чому, наприклад, вбивцi за кермом навiть за масовi вбивства, як у випадку з харкiвською хвойдою, часто отримують всього по декiлька рокiв?
А за УМЫШЛЕННОЕ убийство с ОСОБОЙ ЖЕСТОКОСТЬЮ у нас бы он получил от 15 до пожизненного
можно поспорить насчет неосторожности, ведь обнюхавшийся, обколотый или обколотая, напившийся или напившаяся за рулем сознательно плюют на на безопасность движения и сознательно подвергают повышенной опасности жизни и пешеходов и других водителей, т.е. делают осознанный выбор- нажраться и за руль, наплевав на других.
Де тут про обдовбаних чи обпоєних?
Є й звичайні ДТП, коли людина їхала собі, нікого не чипала, але раптом щось сталося: йому замакітрилося, просто втратив керування, виїхав на секунду раніше зеленого світла - скоїв ДТП, загинули люди. Це вбивство з необережності.
А бухарики і нарики у випадку ДТП з загиблими мають розцінюватися як умисні вбивці.
Якщо в такому стані спричинив ДТП - забрати права назавжди, автомобіля продати.
Якщо просто піймали в такому стані за кермом, та хоч і велосипеда - 15 діб, великий штраф.
а "Кілька" -- це до десяти.
Кілька, декілька - обидва слова вживаються для позначення невеликої кількості - від трьох до десяти. Слова є тотожними і їх можна заміняти одне іншим, при цьому зміст речення не змінюється.
Зачем сознательно бросать тень на Польшу ?
Давит жаба, что там снова победил национальный пропольский Президент ?
А не "рафал", милый цензоровским редакторам ?