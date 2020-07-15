УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8296 відвідувачів онлайн
Новини
28 703 43

У польському місті Пулави жорстоко вбили 26-річну українку. ФОТО

14 липня в польському місті Пулави була жорстоко вбита 26-річна громадянка України. Підозрюваний, 45-річний громадянин Молдови, затриманий.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє міське управління поліції в Польщі.

Очевидці повідомили чергового по відділенню, що чоловік тягне когось у багатоквартирний будинок. Патрульні прибули за викликом і виявили на першому поверсі закривавлену жінку. Її намагалися реанімувати на місці, потім продовжили медики, проте в лікарні українка померла.

Поліція підозрює у вбивстві 45-річного громадянина Молдови, якого поліцейські знеззброїли і затримали. З ним ведуться слідчі дії.

У польському місті Пулави жорстоко вбили 26-річну українку 01

Фото: сайт поліції Польщі

Встановлено, що загибла деякий час жила і працювала в Пулавах.

Також дивіться: У Польщі спалили хостел для працівників. Українці, які жили там, не постраждали, - МЗС. ФОТОрепортаж

Автор: 

Польща (8759) вбивство (3156)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+10
Ну, ее убили не за то, что она "украинка" (а по всей видимости, были другие "причины" и обстоятельства), тогда зачем об этом вообще здесь писать, мало ли кого и где убили, ни к польско-украинским, ни украинско-молдавским отношениям это не имеет никакого дела!
показати весь коментар
15.07.2020 15:10 Відповісти
+5
п'яти виродка в крові
показати весь коментар
15.07.2020 14:40 Відповісти
+5
В них хоч не відпустять, як наші недореформовані суди.
показати весь коментар
15.07.2020 14:52 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
п'яти виродка в крові
показати весь коментар
15.07.2020 14:40 Відповісти
Главное, что в махровом халате........
показати весь коментар
15.07.2020 14:44 Відповісти
а тело приволок из боулинг-клуба..
показати весь коментар
15.07.2020 15:15 Відповісти
и в шлёпанцах...
показати весь коментар
15.07.2020 15:47 Відповісти
В них хоч не відпустять, як наші недореформовані суди.
показати весь коментар
15.07.2020 14:52 Відповісти
Полицейские производят арест в резиновых рукавицах. Вот это - уважение к закону!
показати весь коментар
15.07.2020 14:52 Відповісти
Завидую вашей способности, Игорь Яковлевич, искренне, неподдельно восхищаться элементарным требованиям охраны труда по части гигиены и профтребованиям для чистоты следствия, возводя их в ранг закона. Придумайте религию. Вы станете миллионером.
показати весь коментар
15.07.2020 15:10 Відповісти
Я восхищаюсь, потому что сравниваю с Украиной.
Если интересно, могу для коллекции еще добавить. Мы с женой в 2006 г. были в Вене. Прекрасный город, очень удобный для жизни, но речь не об этом. Однажды вечером в метро людей оказалось больше, чем места на эскалаторе (там такое бывало редко). Я ожидал, по аналогии с Киевом, что люди станут на обе стороны эскалатора, ибо форс-мажор. И люди действительно начали заходить на обе стороны, но: те кто оказался на левой полосе эскалатора - не стояли, а шли. Вся колонна людей на левой полосе эскалатора шла, причем вверх. У них в крови уважение к нормам, что стоять нужно справа, а слева - идти.
показати весь коментар
15.07.2020 15:17 Відповісти
Разумно однако. Чтобы увеличить пропускную способность в узком месте нужно увеличить скорость потока. Образование и солидарность группы в данной ситуации решает проблему. И по эскалатору идти тяжелее, чем по стандартным ступеням. Угол круче и высота ступеньки больше. Не каждые сможет прошагать от платформы на поверхность на Арсенальной.
показати весь коментар
15.07.2020 15:26 Відповісти
Там метро мелкого залегания, эскалаторы относительно короткие - хотя, подняться пешком от платформы на поверхность тяжело. Но я уверен, что здесь дело было не только и не столько в рациональной оценке ситуации (если пойдем пешком - быстрее разгрузим станцию), сколько в фанатичном (в хорошем смысле этого слова) следованию нормам и правилам. Сказано - стоять справа, идти слева, значит - слева стоять нельзя. Даже если людей мало, у них слева на эскалатор никто не станет - в отличие от Киева.
показати весь коментар
15.07.2020 15:47 Відповісти
Понятно. Я не учёл, что это прописано в правилах. Ну, культура и общественное сознание у них немного выше, нежели, например у "Нацкорпуса". Так и живём...
показати весь коментар
15.07.2020 15:51 Відповісти
Согласен, плюсую. Только причем здесь Нацкорпус? Уровень уважения (скорее - неуважения) к закону у нас слабо коррелируется с партийной принадлежностью.
показати весь коментар
15.07.2020 15:54 Відповісти
Что дозволено Юпитеру, не дозволено быку. Привёл в качестве примера. Никто так неуважительно не относится к закону и демонстрирует это открыто, как уромянутая организация.
показати весь коментар
15.07.2020 16:01 Відповісти
Quod licet Iovi, non licet bovi сказано давно, но похоже, на долгие времена. ИМХО, Майдан-2013-14 еще раз показал, что система сама себя изнутри не поменяет. Наверное, нужно вспоминать совет Владимира Ильича о том, что во время революционных преобразований нужно руководствоваться не законами (старые не работают, новых еще нет), а революционной целесообразностью. Рискованно? Легко скатиться к диктатуре (как это случилось после смерти Ленина)? Однозначно.да. Но, если пробовать менять систему в рамках самой системы, система найдет способ для самосохранения. Возможно, в Нацкорпусе это поняли.
показати весь коментар
15.07.2020 18:52 Відповісти
а чим Нацкорпус не вгодив, пєтушаріків ********, так заслужили.
показати весь коментар
16.07.2020 13:15 Відповісти
Почему никто? Например Президенты Порошенко и Зеленский относятся даже к Конституции Украины, как к половой тряпке, об которую вытирают ноги. Нац корпус по сравнению с ними просто младенцы.
показати весь коментар
16.07.2020 13:36 Відповісти
Ну, и матчасть - это не рукавицы, а перчатки. И не резиновые. Они изготовлены из другого материала. Вроде и Игорь Яковлевич, а такие ляпы...
показати весь коментар
15.07.2020 15:13 Відповісти
Сорри, я не профессионал в этом, не разглядел.. Уверен, что эти ляпы не меняют сути - налицие защитных элементов у полицейских, производящих арест.
показати весь коментар
15.07.2020 15:20 Відповісти
у їх навіть дубці гумою обтянуті ... все по карантинному
показати весь коментар
15.07.2020 16:50 Відповісти
Ну, ее убили не за то, что она "украинка" (а по всей видимости, были другие "причины" и обстоятельства), тогда зачем об этом вообще здесь писать, мало ли кого и где убили, ни к польско-украинским, ни украинско-молдавским отношениям это не имеет никакого дела!
показати весь коментар
15.07.2020 15:10 Відповісти
Песец ну не хватает слов.
Турист из одной страны убил гражданку другой страны в третьей стране.
Мотив по видимому ревность, если тащил обратно в хату в махровом халате. Это млогло произойти где угодно.
Но тогда зачем такой заголовок?! "В польском городе...жестоко убили..."
показати весь коментар
15.07.2020 15:19 Відповісти
Так это же жёлтая пресса. Спереди жёлтая...)
показати весь коментар
15.07.2020 15:29 Відповісти
вот если бы россияне убили украинца в лугандоне - то ополченцы, наемники но никак не террористы-россияне!
показати весь коментар
15.07.2020 15:42 Відповісти
ну или гражданин соседнего государства....
показати весь коментар
15.07.2020 15:43 Відповісти
Ну, а где-же ещё всё это произошло, как не в польском городе? В каком городе произошло, в таком и написали. Ах, да, они просто тебя забыли спросить, - как-же им правильно написать???
показати весь коментар
15.07.2020 18:46 Відповісти
це його жiнка. вони там жили та працювали.
показати весь коментар
16.07.2020 12:34 Відповісти
Радше, то був не молдаванин, а румун, бо вони дуже жорстокі.
показати весь коментар
03.01.2021 18:47 Відповісти
Чоловік зарізав 26-річну українку у багатоквартирному будинку, зловмисника вже затримали

У Польщі сталося вбивство 26-річної українки в місті Пулави на південному сході країни в Люблінському воєводстві.

Поліцейські затримали підозрюваного у жорстокому вбивстві, яким виявився 45-річний чоловік загиблої, громадянин Молдови, пише radio.lublin.pl.

Зазначається, що чоловік у багатоквартирному будинку вчора в першій половині дня напав на дружину з ножем і завдав їй фатальних ран. Попри зусилля лікарів, українка померла в лікарні.

Жінка зі своїм чоловіком працювали на заводах по переробці фруктів у комуні Вольниця. Між ними виник конфлікт, і в певний момент чоловік затягнув жінку в будівлю і напав на неї. Мотив злочину поки не відомий.

«Ми затримали 45-річного (чоловіка) на місці події. Було також вилучено ніж, який, ймовірно, (використовували) при нападі на жертву», - заявив комісар Ева Рейн-Козак з штабу поліції Повіту в Пулавах.

Як пише видання volodymyr.rayon з посиланням на власні джерела, загибла була мешканкою міста Володимир-Волинський. Офіцери проводили роботи на місці злочину під наглядом прокурора.

Тепер підозрюваному, згідно зі статтею Кримінального кодексу Польщі, загрожує 25 років за ґратами або довічне ув'язнення за вбивство.

За інформацією ЗМІ, загиблу волинянку звали Майя Ваколюк. Знайомі молодої українки розповіли, що вона була енергійною і життєрадісною, щирою і працьовитою. Дівчину любили та поважали всі, хто її знав, додає видання «Володимир Media».
показати весь коментар
16.07.2020 12:24 Відповісти
загибла


У польському місті Пулави жорстоко вбили 26-річну українку - Цензор.НЕТ 3527
показати весь коментар
16.07.2020 12:25 Відповісти
підозрюваному, згідно зі статтею Кримінального кодексу Польщі, загрожує 25 років за ґратами або довічне ув'язнення за вбивство.

питання- яке покарання за подiбне вбивство в Українi?
Чому, наприклад, вбивцi за кермом навiть за масовi вбивства, як у випадку з харкiвською хвойдою, часто отримують всього по декiлька рокiв?
показати весь коментар
16.07.2020 12:34 Відповісти
Потому что ДТП со смертельными - это убийство по неосторожности.

А за УМЫШЛЕННОЕ убийство с ОСОБОЙ ЖЕСТОКОСТЬЮ у нас бы он получил от 15 до пожизненного
показати весь коментар
16.07.2020 13:16 Відповісти
зрозумiло... дякую.
показати весь коментар
16.07.2020 13:17 Відповісти
ДТП под наркотиками - это умышленное убийство неважно кого - кто попадётся.
показати весь коментар
16.07.2020 13:25 Відповісти
Автор не писав про наркотики. По Зайцевій це не доведено.
показати весь коментар
16.07.2020 13:50 Відповісти
Не доведено підкупленим судом - не означає, що вона не була "під кайфом".
показати весь коментар
16.07.2020 14:15 Відповісти
ДТП со смертельными - это убийство по неосторожности



можно поспорить насчет неосторожности, ведь обнюхавшийся, обколотый или обколотая, напившийся или напившаяся за рулем сознательно плюют на на безопасность движения и сознательно подвергают повышенной опасности жизни и пешеходов и других водителей, т.е. делают осознанный выбор- нажраться и за руль, наплевав на других.
показати весь коментар
16.07.2020 13:31 Відповісти
Ви написали: Чому, наприклад, вбивцi за кермом навiть за масовi вбивства, як у випадку з харкiвською хвойдою.


Де тут про обдовбаних чи обпоєних?

Є й звичайні ДТП, коли людина їхала собі, нікого не чипала, але раптом щось сталося: йому замакітрилося, просто втратив керування, виїхав на секунду раніше зеленого світла - скоїв ДТП, загинули люди. Це вбивство з необережності.

А бухарики і нарики у випадку ДТП з загиблими мають розцінюватися як умисні вбивці.

Якщо в такому стані спричинив ДТП - забрати права назавжди, автомобіля продати.

Якщо просто піймали в такому стані за кермом, та хоч і велосипеда - 15 діб, великий штраф.
показати весь коментар
16.07.2020 13:50 Відповісти
В Україні й на решті пострадянського простору насаджується порядок, при якому доступ до грошей мають ті, хто лояльний до системи. Свої (наші). Лояльність до тоталітарної системи дає також право на фактичну безкарність. Хочеш, щоб у тебе все було, і тобі за це нічого не було - давай до нас ! Ми своїх не здаємо.
показати весь коментар
16.07.2020 13:19 Відповісти
"Декілька" -- це більше десяти, від слова "дека" -- десять,
а "Кілька" -- це до десяти.
показати весь коментар
03.01.2021 19:00 Відповісти
Декілька - більше десяти?)Пані, для ого Ви пишете цю маячню?

Кілька, декілька - обидва слова вживаються для позначення невеликої кількості - від трьох до десяти. Слова є тотожними і їх можна заміняти одне іншим, при цьому зміст речення не змінюється.
показати весь коментар
03.01.2021 19:51 Відповісти
показати весь коментар
16.07.2020 12:43 Відповісти
Почему бы в заголовке сразу не указать, что украинку убил молдаванин ?
Зачем сознательно бросать тень на Польшу ?
Давит жаба, что там снова победил национальный пропольский Президент ?
А не "рафал", милый цензоровским редакторам ?
показати весь коментар
16.07.2020 13:21 Відповісти
потому, чтоб читали не только заголовки
показати весь коментар
16.07.2020 13:56 Відповісти
 
 