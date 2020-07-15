Шмигаль про перешкоджання виїзду абітурієнтів з ОРДЛО: Окупанти розуміють, що ці діти не повернуться, а залишаться працювати і вчитися в Україні. ВIДЕО

Окупанти на Донбасі розуміють, що абітурієнти з ОРДЛО не повернуться назад, а залишаться працювати і вчитися на підконтрольній українській владі території.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ході засідання Кабміну сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Бойовики розуміють, що ці діти не повернуться, а залишаться працювати і вчитися в Україні, оскільки відчувається різниця між тим, що тут і там відбувається. У цій ситуації необхідна наша реакція, наша робота, в тому числі з міжнародними партнерами, щоб це питання вирішити", - зазначив прем'єр.

За його словами, це частина стратегії деокупації, яка дозволить повернути молодь і дітей з ОРДЛО в український освітній і культурний простір.

"Я попрошу віцепрем'єр-міністра Олексія Резнікова взяти ситуацію під особистий контроль. Підключайте до процесу Міносвіти, щоб не зірвався процес і діти могли здобути освіту, поступити в наші навчальні заклади", - зазначив Шмигаль.

Раніше журналіст Денис Казанський оприлюднив інформацію про те, що окупаційна влада в ОРДДЛО під приводом коронавірусу та інших причин забороняє виїжджати молоді для вступу до українських вишів.