2 842 21

Шмигаль про перешкоджання виїзду абітурієнтів з ОРДЛО: Окупанти розуміють, що ці діти не повернуться, а залишаться працювати і вчитися в Україні. ВIДЕО

Окупанти на Донбасі розуміють, що абітурієнти з ОРДЛО не повернуться назад, а залишаться працювати і вчитися на підконтрольній українській владі території.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ході засідання Кабміну сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Бойовики розуміють, що ці діти не повернуться, а залишаться працювати і вчитися в Україні, оскільки відчувається різниця між тим, що тут і там відбувається. У цій ситуації необхідна наша реакція, наша робота, в тому числі з міжнародними партнерами, щоб це питання вирішити", - зазначив прем'єр.

За його словами, це частина стратегії деокупації, яка дозволить повернути молодь і дітей з ОРДЛО в український освітній і культурний простір.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Терористи з ОРДЛО всіляко перешкоджають виїзду абітурієнтів для вступу до українських ВНЗ, злякалися, що втратять молодь, - Казанський

"Я попрошу віцепрем'єр-міністра Олексія Резнікова взяти ситуацію під особистий контроль. Підключайте до процесу Міносвіти, щоб не зірвався процес і діти могли здобути освіту, поступити в наші навчальні заклади", - зазначив Шмигаль.

Раніше журналіст Денис Казанський оприлюднив інформацію про те, що окупаційна влада в ОРДДЛО під приводом коронавірусу та інших причин забороняє виїжджати молоді для вступу до українських вишів.

+6
Оні вирастут... і будут трєбовать історічєской справєдлівості і наказанія бендеровцев за то што лішилі іх родіни.
показати весь коментар
15.07.2020 14:58 Відповісти
+4
… до первой "русской весны". Сколько таких же детей закончило украинские ВУЗы и все равно 90% из них предали Украину. Так было в Крыму и на Донбассе. И теперь опять хотят повторения
показати весь коментар
15.07.2020 17:18 Відповісти
+3
Було б чим тішитися - розширенням 5-ї колони...
показати весь коментар
15.07.2020 14:58 Відповісти
А може будуть в Польщі?
показати весь коментар
15.07.2020 14:53 Відповісти
тіпа молодь з великої землі на Польшу не їде.
показати весь коментар
15.07.2020 19:25 Відповісти
"...абитуриенты из ОРДЛО не вернутЬся обратно..." Источник: https://censor.net/n3208258"
Панове редактори, вчіть мови!
показати весь коментар
15.07.2020 14:54 Відповісти
15.07.2020 14:58 Відповісти
З таким зауваженням - звертайтеся до модератора через форму "рада форумчан"...
показати весь коментар
15.07.2020 14:59 Відповісти
15.07.2020 14:58 Відповісти
А может наоборот получат образование бесплатно за счёт Украинских сердобольных наивных граждан и поедут лугандонию поднимать Как это сделали выходцы из даунбаса которые в Харькове на эм че эсников учились
показати весь коментар
15.07.2020 15:05 Відповісти
Да за наших детей переживай что бы они достойную зарплату получали на производствах олигархов посмотри сколько в польше получает педагог и сколько у нас вот зачем тебе эти ордынцы им в башке мозги уже промыли как и тебе в совке
показати весь коментар
15.07.2020 15:15 Відповісти
І скільки в Польщі заробляє вчитель?
Сказати?
Тримай: https://www.easysend.pl/blog/uk/zarobitok-vchytelia-v-polshi/

Скільки насправді заробляють вчителі у Польщі?
Зарплата вчителя залежить від того, на якій стадії кар'єрного росту вчитель знаходиться. У найгіршій фінансовій ситуації є, звичайно, вчителі-стажери, тобто ті, хто тільки починають свою педагогічну кар'єру. У середньому вони заробляють ледве 1835 злотих на руки.
Наступна стадія кар'єри - це вчитель по контракту (nauczyciel kontraktowy), який може розраховувати на зарплату в сумі 2059 злотих на руки. Призначений вчитель (nauczyciel mianowany) зароблятиме в середньому 2132 злотих на руки, а сертифікований вчитель (nauczyciel dyplomowany) (остання стадія кар'єри) - 2493 злотих на руки.

А тепер порахуй, де більше оплата комуналкі я продукти. Дешеві польські продукти їж сам

Ну, де краще?
показати весь коментар
15.07.2020 23:01 Відповісти
Что там гонишь петя коллега учитель стажист в Забже Катовицкое воеводство в 2019 за май 650 евро сейчас 790 евро иди спать нах
показати весь коментар
15.07.2020 23:57 Відповісти
Петя-дурачек проснулся иди на работу тема закрыта нехер тут лазить и без тебя клоунов хватает
показати весь коментар
16.07.2020 09:25 Відповісти
пнх, дебіл
показати весь коментар
16.07.2020 09:26 Відповісти
Петюня успокойся ты скоро маты начнешь писать заблокируют высеры свои не напишешь попей водички лучше
показати весь коментар
16.07.2020 09:38 Відповісти
отвянь, полудурок
показати весь коментар
16.07.2020 09:42 Відповісти
А скільки заробляє бюджетний лікар в странах Балтії?
А скільки зарплатня у нашого сімейного лікаря?
А потім знову оплата комуналкі в ЄС і у нас.

Ну, де краще?
показати весь коментар
15.07.2020 23:03 Відповісти
15.07.2020 17:18 Відповісти
Якось все одно що там думають окупанти. Питання в іншому: чому абітурієнти з ОРДЛО мають переваги при вступі у порівнянні з дітьми решти України?! Чи просто недобір? Все більше батьків відправляють на навчання своїх дітей закордон?
показати весь коментар
15.07.2020 19:28 Відповісти
Так говорить або повний дебіл, або відвертий агент - зрадник.
показати весь коментар
15.07.2020 20:57 Відповісти
они вернутся в ордило и смогут шастать по всей Украине, и не всегда с хорошими намерениями, они изгои, а их родители убийцы.
показати весь коментар
16.07.2020 10:00 Відповісти
 
 