Шмигаль про перешкоджання виїзду абітурієнтів з ОРДЛО: Окупанти розуміють, що ці діти не повернуться, а залишаться працювати і вчитися в Україні. ВIДЕО
Окупанти на Донбасі розуміють, що абітурієнти з ОРДЛО не повернуться назад, а залишаться працювати і вчитися на підконтрольній українській владі території.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ході засідання Кабміну сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
"Бойовики розуміють, що ці діти не повернуться, а залишаться працювати і вчитися в Україні, оскільки відчувається різниця між тим, що тут і там відбувається. У цій ситуації необхідна наша реакція, наша робота, в тому числі з міжнародними партнерами, щоб це питання вирішити", - зазначив прем'єр.
За його словами, це частина стратегії деокупації, яка дозволить повернути молодь і дітей з ОРДЛО в український освітній і культурний простір.
"Я попрошу віцепрем'єр-міністра Олексія Резнікова взяти ситуацію під особистий контроль. Підключайте до процесу Міносвіти, щоб не зірвався процес і діти могли здобути освіту, поступити в наші навчальні заклади", - зазначив Шмигаль.
Раніше журналіст Денис Казанський оприлюднив інформацію про те, що окупаційна влада в ОРДДЛО під приводом коронавірусу та інших причин забороняє виїжджати молоді для вступу до українських вишів.
Панове редактори, вчіть мови!
Сказати?
Тримай: https://www.easysend.pl/blog/uk/zarobitok-vchytelia-v-polshi/
Скільки насправді заробляють вчителі у Польщі?
Зарплата вчителя залежить від того, на якій стадії кар'єрного росту вчитель знаходиться. У найгіршій фінансовій ситуації є, звичайно, вчителі-стажери, тобто ті, хто тільки починають свою педагогічну кар'єру. У середньому вони заробляють ледве 1835 злотих на руки.
Наступна стадія кар'єри - це вчитель по контракту (nauczyciel kontraktowy), який може розраховувати на зарплату в сумі 2059 злотих на руки. Призначений вчитель (nauczyciel mianowany) зароблятиме в середньому 2132 злотих на руки, а сертифікований вчитель (nauczyciel dyplomowany) (остання стадія кар'єри) - 2493 злотих на руки.
А тепер порахуй, де більше оплата комуналкі я продукти. Дешеві польські продукти їж сам
Ну, де краще?
А скільки зарплатня у нашого сімейного лікаря?
А потім знову оплата комуналкі в ЄС і у нас.
Ну, де краще?