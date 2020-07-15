УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7971 відвідувач онлайн
Новини
1 702 5

Ми проти партизації місцевих рад та запровадження імперативного мандата, - Кличко на мітингу під Радою

Ми проти партизації місцевих рад та запровадження імперативного мандата, - Кличко на мітингу під Радою

Віталій Кличко виступив проти тотальної партизації місцевих рад – запровадження пропорційної системи для населених пунктів, де менше 90 тис. виборців, та імперативного мандата.

Про це мер Києва, голова Асоціації міст України заявив під час мітингу під Верховною Радою України.

За його словами, депутати мають почути представників громад.

"Зараз ми зібралися на мирну акцію під стінами Верховної Ради, щоб спільними зусиллями дотиснути всіх депутатів, які мають почути нас: не допустити внесення антидемократичних, ми можемо їх назвати і диктаторськими, змін щодо норм виборчого законодавства про вибори до місцевих рад. Ми виступаємо проти тотальної партизації місцевих рад та запровадження імперативного мандата", – заявив Кличко.

На думку Кличка, представники громади не повинні мати партійних кольорів. Їхнє ключове завдання – працювати для людей. Їх мають обирати незалежно від партійного кольору, лозунгів та всього іншого, а за принципом – наскільки громада довіряє тій чи іншій людині.

"Місцевий депутат має бути слугою громади, а не слугою партії. Ми вимагаємо не запроваджувати пропорційних виборів на місцевих громадах з кількістю виборців менше 90 тис.. Ми також вимагаємо від народних депутатів не голосувати за закріплення імперативного представницького мандата для депутатів місцевих рад", – наголосив Кличко.

Раніше голова АМУ, мер Києва Віталій Кличко від імені Асоціації міст України звернувся до Президента України, Голови Верховної Ради України, керівників депутатських фракцій та груп, народних депутатів України щодо недопустимості запровадження партійної виборчої системи на рівні міських, селищних, сільських рад з кількістю виборців менше 90 тис.

Автор: 

Кличко Віталій (3553) місцеві вибори (1367)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Зельоная плєсєнь закрєпляєтся.
показати весь коментар
15.07.2020 15:00 Відповісти
Наче вчора народився...
показати весь коментар
15.07.2020 15:00 Відповісти
Шатается табуретка под зеленым. А завтра, когда будет решаться вопрос украинской речи, у клоуна вообще диарея начнется
показати весь коментар
15.07.2020 15:01 Відповісти
- Мы выступаем против тотальной партизации местных советов и введения императивного мандата...

Что ни день, то новое слово!
Ми проти партизації місцевих рад та запровадження імперативного мандата, - Кличко на мітингу під Радою - Цензор.НЕТ 461
показати весь коментар
15.07.2020 15:22 Відповісти
Ух ты какие слова педалик выучил...
показати весь коментар
15.07.2020 15:58 Відповісти
 
 