Ми проти партизації місцевих рад та запровадження імперативного мандата, - Кличко на мітингу під Радою

Віталій Кличко виступив проти тотальної партизації місцевих рад – запровадження пропорційної системи для населених пунктів, де менше 90 тис. виборців, та імперативного мандата.

Про це мер Києва, голова Асоціації міст України заявив під час мітингу під Верховною Радою України.



За його словами, депутати мають почути представників громад.

"Зараз ми зібралися на мирну акцію під стінами Верховної Ради, щоб спільними зусиллями дотиснути всіх депутатів, які мають почути нас: не допустити внесення антидемократичних, ми можемо їх назвати і диктаторськими, змін щодо норм виборчого законодавства про вибори до місцевих рад. Ми виступаємо проти тотальної партизації місцевих рад та запровадження імперативного мандата", – заявив Кличко.



На думку Кличка, представники громади не повинні мати партійних кольорів. Їхнє ключове завдання – працювати для людей. Їх мають обирати незалежно від партійного кольору, лозунгів та всього іншого, а за принципом – наскільки громада довіряє тій чи іншій людині.



"Місцевий депутат має бути слугою громади, а не слугою партії. Ми вимагаємо не запроваджувати пропорційних виборів на місцевих громадах з кількістю виборців менше 90 тис.. Ми також вимагаємо від народних депутатів не голосувати за закріплення імперативного представницького мандата для депутатів місцевих рад", – наголосив Кличко.



Раніше голова АМУ, мер Києва Віталій Кличко від імені Асоціації міст України звернувся до Президента України, Голови Верховної Ради України, керівників депутатських фракцій та груп, народних депутатів України щодо недопустимості запровадження партійної виборчої системи на рівні міських, селищних, сільських рад з кількістю виборців менше 90 тис.