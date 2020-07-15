Президентський рейтинг: 36,8% - за Зеленського, 17,2% - Бойка, 15,3% - Порошенка, - опитування Центру Разумкова і Фонду "Демініціативи"

Президент України Володимир Зеленський залишається політиком з найвищим рівнем довіри (44%), проте не довіряє йому 49%, що робить баланс довіри і недовіри негативним.

Про це свідчать результати дослідження Центру Разумкова спільно з Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва", передає Цензор.НЕТ.

"В. Зеленський лишається політиком з найвищим рівнем довіри (44%), однак не довіряє йому 49%, що робить баланс довіри та недовіри негативним. Д. Разумкову довіряють 39% опитаних, не довіряють – 45%. Довіра до інших представників влади є значно нижчою. Так, Д. Шмигалю довіряють 14%, а не довіряють – 62%; А. Авакову – відповідно 18% і 70%, А. Єрмаку – відповідно 9% та 48% тощо. Баланс довіри та недовіри є негативним та перевищує -40% також і для опозиційних політиків – С. Вакарчука, Ю. Тимошенко, П. Порошенка, В. Медведчука та Ю. Бойка. 40,5% громадян погоджуються, що Президент Володимир Зеленський є чесною і порядною людиною, але про більшість членів його політичної команди цього не можна сказати. 9% схиляються до відповіді про чесність та порядність і Президента, і його політичної команди, а 33% дотримуються думки, що ні Президент, ні більшість членів його політичної команди не є чесними і порядними людьми", - йдеться в дослідженні.

"Якби найближчим часом відбувалися президентські вибори, найбільше голосів у першому турі здобув би В. Зеленський – 37% тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за кого голосуватиме. Ю. Бойко отримав би 17% голосів виборців, П. Порошенко ˗ 15%, Ю. Тимошенко ˗ 8%. За І. Смешка віддали б голоси 4,5%, за А. Гриценка – 3%, за О. Ляшка та Р. Кошулинського ˗ по 2%, за О.Вілкула ˗ 1%. У разі, якщо відбудеться другий тур президентських виборів, і до нього вийшли б В. Зеленський та Ю. Бойко, за В. Зеленського проголосували б 68% тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за кого голосуватиме, за Ю. Бойка ˗ 32%. Якби до другого туру виборів вийшли В. Зеленський та П. Порошенко, за В. Зеленського проголосували б 71,5% тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за кого голосуватиме, за П. Порошенка ˗ 28,5%", - зазначили соціологи.





















Загальнонаціональне дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова спільно з Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва" з 3 по 9 липня 2020 року методом інтерв’ю "обличчям до обличчя" за місцем проживання респондентів. Було опитано 2022 респонденти віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.