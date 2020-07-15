УКР
Президентський рейтинг: 36,8% - за Зеленського, 17,2% - Бойка, 15,3% - Порошенка, - опитування Центру Разумкова і Фонду "Демініціативи"

Президент України Володимир Зеленський залишається політиком з найвищим рівнем довіри (44%), проте не довіряє йому 49%, що робить баланс довіри і недовіри негативним.

Про це свідчать результати дослідження Центру Разумкова спільно з Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва", передає Цензор.НЕТ.

"В. Зеленський лишається політиком з найвищим рівнем довіри (44%), однак не довіряє йому 49%, що робить баланс довіри та недовіри негативним. Д. Разумкову довіряють 39% опитаних, не довіряють – 45%. Довіра до інших представників влади є значно нижчою. Так, Д. Шмигалю довіряють 14%, а не довіряють – 62%; А. Авакову – відповідно 18% і 70%, А. Єрмаку – відповідно 9% та 48% тощо. Баланс довіри та недовіри є негативним та перевищує -40% також і для опозиційних політиків – С. Вакарчука, Ю. Тимошенко, П. Порошенка, В. Медведчука та Ю. Бойка. 40,5% громадян погоджуються, що Президент Володимир Зеленський є чесною і порядною людиною, але про більшість членів його політичної команди цього не можна сказати. 9% схиляються до відповіді про чесність та порядність і Президента, і його політичної команди, а 33% дотримуються думки, що ні Президент, ні більшість членів його політичної команди не є чесними і порядними людьми", - йдеться в дослідженні.

Читайте також: Рейтинг партій: "Слуга народу" - 34,1%, ОПЗЖ - 19,1%, ЄС - 15,1%, "Батьківщина" - 8,4%, - опитування Центру Разумкова і Демініціативи

"Якби найближчим часом відбувалися президентські вибори, найбільше голосів у першому турі здобув би В. Зеленський – 37% тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за кого голосуватиме. Ю. Бойко отримав би 17% голосів виборців, П. Порошенко ˗ 15%, Ю. Тимошенко ˗ 8%. За І. Смешка віддали б голоси 4,5%, за А. Гриценка – 3%, за О. Ляшка та Р. Кошулинського ˗ по 2%, за О.Вілкула ˗ 1%. У разі, якщо відбудеться другий тур президентських виборів, і до нього вийшли б В. Зеленський та Ю. Бойко, за В. Зеленського проголосували б 68% тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за кого голосуватиме, за Ю. Бойка ˗ 32%. Якби до другого туру виборів вийшли В. Зеленський та П. Порошенко, за В. Зеленського проголосували б 71,5% тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за кого голосуватиме, за П. Порошенка ˗ 28,5%", - зазначили соціологи.

Президентський рейтинг: 36,8% - за Зеленського, 17,2% - Бойка, 15,3% - Порошенка, - опитування Центру Разумкова і Фонду Демініціативи 01
Президентський рейтинг: 36,8% - за Зеленського, 17,2% - Бойка, 15,3% - Порошенка, - опитування Центру Разумкова і Фонду Демініціативи 02
Президентський рейтинг: 36,8% - за Зеленського, 17,2% - Бойка, 15,3% - Порошенка, - опитування Центру Разумкова і Фонду Демініціативи 03
Президентський рейтинг: 36,8% - за Зеленського, 17,2% - Бойка, 15,3% - Порошенка, - опитування Центру Разумкова і Фонду Демініціативи 04
Президентський рейтинг: 36,8% - за Зеленського, 17,2% - Бойка, 15,3% - Порошенка, - опитування Центру Разумкова і Фонду Демініціативи 05
Президентський рейтинг: 36,8% - за Зеленського, 17,2% - Бойка, 15,3% - Порошенка, - опитування Центру Разумкова і Фонду Демініціативи 06
Президентський рейтинг: 36,8% - за Зеленського, 17,2% - Бойка, 15,3% - Порошенка, - опитування Центру Разумкова і Фонду Демініціативи 07
Президентський рейтинг: 36,8% - за Зеленського, 17,2% - Бойка, 15,3% - Порошенка, - опитування Центру Разумкова і Фонду Демініціативи 08
Президентський рейтинг: 36,8% - за Зеленського, 17,2% - Бойка, 15,3% - Порошенка, - опитування Центру Разумкова і Фонду Демініціативи 09
Президентський рейтинг: 36,8% - за Зеленського, 17,2% - Бойка, 15,3% - Порошенка, - опитування Центру Разумкова і Фонду Демініціативи 10

Загальнонаціональне дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова спільно з Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва" з 3 по 9 липня 2020 року методом інтерв’ю "обличчям до обличчя" за місцем проживання респондентів. Було опитано 2022 респонденти віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

Бойко Юрій (441) вибори (6737) Демініціативи (82) Зеленський Володимир (25217) опитування (2018) Порошенко Петро (15225) рейтинг (1677) соціологія (260) Центр Разумкова (209)
+40
54% дебилов в стране
15.07.2020 15:04 Відповісти
+26
сколько кацапья в стране... только мрази продажные за медведчуков голосовать могут
15.07.2020 15:08 Відповісти
+23
Президентський рейтинг: 36,8% - за Зеленського, 17,2% - Бойка, 15,3% - Порошенка, - опитування Центру Разумкова і Фонду "Демініціативи" - Цензор.НЕТ 4646
15.07.2020 15:26 Відповісти
Пусть. Я им лозунг придумал даже новый, бей зелёных-спасай пэтю. Интересно, будут ли пользоваться...
15.07.2020 15:39 Відповісти
Это говорит о высоком уровне инфатильности украинцев. 30 - 60 летние дети, мечтают вернуться в беззаботное детство, которое они застали будучи детьми в ссср. Их разум, так и не смог повзрослеть, что является психологической травмой, которая не позволяет объективно воспринимать реальность. А реальность такова - Как в детстве уже не будет ибо во взрослой жизни, за все приходится отвечать своим благосостоянием.
показати весь коментар
15.07.2020 15:23 Відповісти
Не верю в такое количество дебилов в стране!
показати весь коментар
15.07.2020 15:24 Відповісти
Хаха, Мародер, он же Порошенко, уже ниже в рейтинге чем Бойко. Скоро у него будет 1-2%, вот так и закончится каръера барыги, ну а потом суд и тюрьма.
показати весь коментар
15.07.2020 15:27 Відповісти
Мародер должен сидеть в тюрьме, вот только никто его не садит... Состава преступления нет?
показати весь коментар
15.07.2020 15:31 Відповісти
Уже год эти сказки слушаем, а рейтинг только растет...
показати весь коментар
16.07.2020 08:57 Відповісти
Жаль не смоделировали второй тур Бойко/Порошенко. Здаётся мне Бойко не значительно, но всё же обойдёт Петра.
показати весь коментар
15.07.2020 15:28 Відповісти
упс, мацкаль приповз імітувати дискусію
твій бойка, кацап, в прольотє, як і твоя расєя.
показати весь коментар
15.07.2020 15:39 Відповісти
Бойко во втором туре проиграет всем основным кандидатам, кроме Порошенко. Ваты в стране больше, чем порохоботов. Остальные на такой второй тур просто не придут. Жаль, что не смоделировали.
показати весь коментар
15.07.2020 15:46 Відповісти
15.07.2020 16:08 Відповісти
ЦЕНТРУ РАЗУМКОВА НИКТО НЕ ВЕРИТ !!!!!
показати весь коментар
15.07.2020 15:29 Відповісти
Они никого и не спрашивают.
Сколько нарисуют,во столько лохи и поверят.
показати весь коментар
15.07.2020 15:49 Відповісти
Президентський рейтинг: 36,8% - за Зеленського, 17,2% - Бойка, 15,3% - Порошенка, - опитування Центру Разумкова і Фонду "Демініціативи" - Цензор.НЕТ 26
15.07.2020 15:32 Відповісти
Димочка, ты же за "хлеб" на предыдущих выборах голосовал.
показати весь коментар
15.07.2020 15:44 Відповісти
От як ти, поміж Порошенком і Зеленським вибрав Путіна.
показати весь коментар
15.07.2020 15:59 Відповісти
Деградация населения налицо. Казалось бы..бойко-ну ворьё,клейма негде ставить. И всё же на поверхности. Одни вышки чего стоят. Нет-17.2% Тьфу,долбо@бы.
показати весь коментар
15.07.2020 15:32 Відповісти
Эпично смешной рейтинг. Я конечно понимаю, что его показывают прежде всего самому презогному. Я думаю ему вообще, в его майонезной баночке показывают в основном кадры из сериала а не реальное положение дел.
показати весь коментар
15.07.2020 15:34 Відповісти
Что бы не происходило в Украине, мировое сообщество все равно удушит рашку. Какой смысл ломится туда, где корыто пустое и свиньи голодные?
показати весь коментар
15.07.2020 15:34 Відповісти
Я не понимаю этих украинцев.Ведь если президентом вдруг станет бойко, то это прямой путь к гражданской войне и навой агресии со стороны роSSии.
показати весь коментар
15.07.2020 15:37 Відповісти
Со мной работал парень , переселенец из Луганска . А родители в Северодонецке . Он им говорит : если Украине будет плохо , то и вам тоже будет плохо . Ответ : пускай нам будет плохо , но Украине пусть будет ещё хуже . Логика ?...
показати весь коментар
15.07.2020 15:53 Відповісти
Нет там логики. У моего друга отец в Торезе живет. Получает шахтерскую пенсию (немаленькую), живет, бухенит за неё каждый день, а через день звонит в Киев сыну и на чем свет клянёт Украину.
показати весь коментар
15.07.2020 17:11 Відповісти
США вкладывает в Украину миллиарды. Вы и впрямь верите что США отдаст Украину рашке?
показати весь коментар
15.07.2020 15:38 Відповісти
+100%
показати весь коментар
15.07.2020 16:07 Відповісти
Бойко выше Порошенко?
Кривой путь панове у вас.
показати весь коментар
15.07.2020 15:38 Відповісти
Так, тому що Порошенко зв'язався з Медведчуком і тягнув його, як міг. Чого вартує засилка його в Мінськ як офіційної особи, розгрібання під нього ринку газу, дизпалива. Це вже не кажу про регулярні зустрічі Кремль-Бориспіль-Адміністрація Президента. А тим часом Тягнибок "годується з рук кремля" )).
показати весь коментар
15.07.2020 18:10 Відповісти
50 миллиардов госдолга Украины, вложены в Крым, 20 миллиардов было влито в Донбасс, а отдавать должны украинцы? Этого не должно быть и не будет.
показати весь коментар
15.07.2020 15:40 Відповісти
Это когда?
показати весь коментар
16.07.2020 13:59 Відповісти
сепарня и коллаборанты, предатели Украины и просто генетические кацапы с паспортами Украины, за что бойко так много %?
показати весь коментар
15.07.2020 15:42 Відповісти
Ну вони ж не кажуть напряму: ми прийдемо, дограбуємо і здамо потроху вас кацапам. Вони тихою сапою, з урахуванням невдоволення громадян, підлаштовуються під електорат. 70 % населення було проти продажу землі. І вони проти. Хоча тільки тому, що в основному захопили промислові галузі. На кожному зашкварі у влади мали свій електоральний гешефт. А все тому, що ні одної кримінальної відповідальності, з часів Майдану Гідності, так і не понесли. Тому ****** і пролетів на виборах. Бо за його каденцію дамбвабська мафія, не те що не сіла, а примножила свої статки.
показати весь коментар
15.07.2020 15:59 Відповісти
Очень жаль ,что в Украине 54% дебилов
показати весь коментар
15.07.2020 15:45 Відповісти
А оці 40 відсотків довбо..бів , які вважають зе порядним та чесним , такі "порядні та чесні" . Це - совки , істоти , в яких в крові вже "щось поцупити" , без національності , без совісті , без Батьківщини . Ну і "бойківці" - це просто вороги України , які тільки і мріють , як здатися в рабство до ху..овскої орди .
показати весь коментар
15.07.2020 15:46 Відповісти
Невже у нас ще стільки придурків? Не віриться. У мене багато знайомих, і жоден з них не підтримує ні Зеленського, ні "слуг", ні ОПЗЖ.
показати весь коментар
15.07.2020 15:47 Відповісти
Рік тому було так:
Зеленський 30,24%
Порошенко 15,95%
Бойко (хоч йому місце зовсім не в парламенті) 11,67%
показати весь коментар
15.07.2020 15:49 Відповісти
Так недавно цензор публиковал опрос от Социса ,так там шоколадник на втором месте был ,а Бойко на третьем .Видно каждый центр подтягивает результаты опросов под тех , на кого работают
показати весь коментар
15.07.2020 21:11 Відповісти
https://censor.net/user/461391 Я о том же
показати весь коментар
15.07.2020 15:57 Відповісти
центр разумкова петросянит анекдоты про президентский рейтинг.. ну-ну... оторванные от реальности ...
показати весь коментар
15.07.2020 15:57 Відповісти
Особенно впечатлил рейтинг самого Разумкова, метит на место главнюка?
показати весь коментар
15.07.2020 16:28 Відповісти
Президентський рейтинг: 36,8% - за Зеленського, 17,2% - Бойка, 15,3% - Порошенка, - опитування Центру Разумкова і Фонду "Демініціативи" - Цензор.НЕТ 842
показати весь коментар
15.07.2020 15:58 Відповісти
Осьол сосново-корабєльний?!)))
показати весь коментар
15.07.2020 16:46 Відповісти
олігархічні хотєлкі...
показати весь коментар
15.07.2020 16:01 Відповісти
Откровенная ЛОЖЬ и манипуляция, за которые уже необходимо привлекать к уголовной ответственности.

НО! Молчит Порошенко, молчит Гончаренко, молчит вся партия ЕС и голос, и я делаю вывод - очередной договорняк!
Почему ЭТА фигня (исследованием назвать как-то не получается) является ложью?
Находим на Цензоре еще одно исследование, где утверждается что 60% населения Украины недовольны ходом развития страны и, только, 21% - доволны.

Если, проследим все выборы в Украине после Кучмы, то видим, что 21% это именно тот процент кацапаф и замкнутых в себе сепаров, именно 21% всегда и поддерживал пророссийские на то время партейки. Поэтому прокацапы всегда и прибегали к манипуляциям на выборах, т.к. выграть честно они в Украине никак не могут.
Итак, 60% это те, которые любят Украину - это украинцы, некоторые из них, после оглушительного и скоропостижного краха Зеленского уже будут голосовать за Порошенко. И никакой медведчук и бойко и близко тут не проползает. Всё ЗА Порошенко 60% и за всё расейскае 18-20% и далее даже и не обговаривается. бойка в глубоком пролёте вместе с кацапами.

Поэтому данная фигня от этого разумкова - является манипуляцией, задача которой заведомо подготовить к этой брехне население, а уже на выборах путём фальсификаций вывести бойка в лидеры, чтобы проукраинские силы проголосовали за Зеленского... только не за бойка.

Вот такой уголовщиной занимаются зеленые. Почему молчит Порошенко? Уже не удивляюсь. Порошенко и Тимошенко промолчали фальсификацию зеленых на недавних выборах. Зачем? Вот это самый главный вопрос.
15.07.2020 16:04 Відповісти
С Пети был такой "успешный" президент. что за плюгавенького клоуна пргололосовали аж 73 % избирателей, лишь бы Петя снова не стал президентом! Вова просто обозначился за год с хвостиком тем. кем он и был! А Петя за это время похорошел неузнаваемо? С чего бы это, порохобот?
показати весь коментар
15.07.2020 17:15 Відповісти
даже если этот гавнорейтинг с большой погрешностью - то всё равно, какой позор и как печально всё. грустно.
показати весь коментар
15.07.2020 16:05 Відповісти
смутно від того, що цих маніпуляторів ніхто не хоче притягнути до криміналу.
ось це пєчально.
показати весь коментар
15.07.2020 16:11 Відповісти
Порох і зараз мій Президент! крапка
показати весь коментар
15.07.2020 16:12 Відповісти
Так, тільки твій. А Зеленський - президент України.
показати весь коментар
15.07.2020 18:57 Відповісти
А чому не Кучма? Той теж крав і у вишиванці ходив.
показати весь коментар
15.07.2020 21:54 Відповісти
Летящая в пропасть экономика...
Тотальное, просто запредельное кумовство...
Просранная внешняя политика...
Не выполнено ни одно предвыборное обещание...
Бездарная организация борьбы с пандемией...
Посмешище, которое обсырается от видосиков на Ютюбе и пишет на авторов этих видео кляузы в полицию...
Боящееся собственной тени ничтожество, которое не может шагу ступить без десятков охранников...
Километровые кортежи...

Единственный шанс победить на выборах, это пообещать нариду, что сделаешь то же самое...
15.07.2020 16:15 Відповісти
Как только рейтинг катится вниз зеленая букашка начинает покупать соцопросы.
показати весь коментар
15.07.2020 16:19 Відповісти
Судячи з рейтингів можна сказати, що "фініта" країні.
показати весь коментар
15.07.2020 16:20 Відповісти
Ми ще вас переживемо
показати весь коментар
15.07.2020 18:36 Відповісти
Переживеш, після того як Бєня здере з тебе останню сорочку.
показати весь коментар
16.07.2020 00:43 Відповісти
Верю этому центру,точно так же как верю зельоным,то есть на 0,001%
показати весь коментар
15.07.2020 16:22 Відповісти
А шо есть дебилы кто голосует за Бойка и Порошенко?
показати весь коментар
15.07.2020 16:28 Відповісти
Нет конечно. Все дебилы будут голосовать за Зеленского. За Бойко проголосует вата и сепары. Умные будут голосовать за Порошенко. Все повторится как и год назад.
показати весь коментар
15.07.2020 16:32 Відповісти
Если посчитать всех работников фабрики Карла Маркса ,то это как раз и будет процент этих самых умных.
показати весь коментар
15.07.2020 16:56 Відповісти
Посчитай лучше, кто спонсирует голимые сериальчики на недоимперии по центральным кАналам.
показати весь коментар
15.07.2020 17:21 Відповісти
Да, ты абсолютно прав. На фабриках Пороха одни из самых высоких зарплат. И на работу они берут или самых умных, или блатных.

Так что ты тут прав, бараны у Пороха не работают
показати весь коментар
16.07.2020 09:10 Відповісти
Народ вы дебилы какой Бойко он регака ещё та мойте попы для его
показати весь коментар
15.07.2020 16:40 Відповісти
За П.О.П и Зе можно не говорить, пролетают. Это еще сейчас, через годик, два, никаких шансов.
показати весь коментар
15.07.2020 16:45 Відповісти
Вы заметили какое манипулирование пррволят над людьми? Пятая колонна бойко прставлен первым!
То есть, людям уже внушают за кого нужно голосовать!
Уроды!
А вообще-то неудивительно, если наш *мудрий нарит* изберет любителя *****, бойко!
показати весь коментар
15.07.2020 17:17 Відповісти
Проводят*
показати весь коментар
15.07.2020 17:18 Відповісти
Хорошо Барыга проплатил за рейтинг.. Кому он нафиг всрався.. Никого не знаю, кто бы за него проголосовал.
показати весь коментар
15.07.2020 17:29 Відповісти
За Порошенко проголосует Пётр и Марина.
показати весь коментар
15.07.2020 17:52 Відповісти
Сложно найти поклонников Порошенко у тебя на лахте?
показати весь коментар
15.07.2020 21:48 Відповісти
Ну з Петром вже все зрозуміло. А от якщо Зеля піде його щляхом, то на наступних виборах отримає такого ж самого підсрачника.
показати весь коментар
15.07.2020 18:08 Відповісти
Спостерігається міграція ідіотів від Зеленського до Бойка
показати весь коментар
15.07.2020 18:24 Відповісти
Во втором туре будут Бойко и Зеленский...Лозунг- лишь бы не Зеленский. Вот так скот будет поимет в очередной раз.
показати весь коментар
15.07.2020 18:34 Відповісти
Брехня всё это, народ этому уже не верит, и не надо приписывать ему выдуманные проценты. Это всё дело рук коломойши, ему это так хочется.
показати весь коментар
15.07.2020 19:03 Відповісти
Фуйня це малята, а не "опрос"...Якщо зараз можна буде голосувати без реєстрації, то буде рейтинг як у Яника 105%...
показати весь коментар
15.07.2020 20:37 Відповісти
Владимир Путин - это враг украинского государства. Не верьте никаким его словам. Наши союзники - это НАТО и Европейский Союз. Наше стремление - это вступление и в ЕС, и в НАТО. Наше будущее - это Европа, и мы к советскому прошлому не вернемся.
показати весь коментар
15.07.2020 20:55 Відповісти
Петя слился окончательно, даже рыгам проигрывает. И никакой пиар не помогает...
показати весь коментар
15.07.2020 21:20 Відповісти
Жосче надо, кацапа)))
показати весь коментар
15.07.2020 21:42 Відповісти
Хрен вам, а не Украину!
показати весь коментар
15.07.2020 22:04 Відповісти
М-да, реальні рейтинги допомагають яскравіше спалахнути пуканам **********.
показати весь коментар
15.07.2020 21:56 Відповісти
Ну да) полезным идиотам, зебилам, совкодрочерам, а бы только не Порошенко!
Даешь пятую колонну, пойдём в рабство, пойдём на убой, поедем в гулаг, даешь колбасу по 2.20 приведём взад януковоща!
показати весь коментар
15.07.2020 22:03 Відповісти
Я понимаю, дякула, шо попа полыхает адским пламенем. Но зачем об этом верещать на весь ЦН?
показати весь коментар
15.07.2020 22:14 Відповісти
Ну так закройся и не верещи
показати весь коментар
16.07.2020 09:12 Відповісти
