Україна в ОБСЄ показала фото з місця вбивства медика на Донбасі і закликала відреагувати на варварську поведінку окупантів

Україна закликає країни-учасниці ОБСЄ відреагувати на вбивство російськими окупаційними силами українського військового медика під час евакуаційної операції на Донбасі, яке має всі ознаки військового злочину.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив заступник постійного представника України при міжнародних організаціях у Відні Ігор Лоссовський під час засідання Форуму співпраці з безпеки ОБСЄ в середу, яке було присвячене гібридним війнам.

"Ми хотіли б звернути увагу присутніх на один з останніх практичних випадків гібридної агресії, що супроводжувався зухвалим обманом, жорстокою зрадою та грубим порушенням досягнутих домовленостей і елементарних правил чесної війни з боку Російської Федерації на Донбасі. Він мав місце 13 липня 2020 року, коли на запит української сторони СККК у координації із СММ ОБСЄ була спланована безпечна евакуація тіла вбитого військовослужбовця ЗСУ, яке перебувалоу районі селища Зайцеве (Жованка) Бахмутського району Донецької області", - заявив Лоссовський.

Він звернув увагу делегацій країн-учасниць ОБСЄ на той факт, що військовослужбовці ЗС України попередньо отримали з боку російських окупаційних сил гарантії безпеки та зобов’язання щодо припинення вогню у районі Зайцевого (Жованки) у період з 14:00 до 18:00 (за київським часом) 13 липня.

"Однак під час евакуації тіла вбитого українського військовослужбовця неозброєна евакуаційна група, яка складалася з представників СККК з відповідними білими розпізнавальними знаками "СККК", потрапила в засідку збройних формувань російських окупаційних сил", - заявив дипломат.

Він поінформував присутніх іноземних дипломатів, що російські збройні формування обстріляли групу евакуації. Внаслідок нападу загинув медик, ще два військовослужбовці Збройних сил України зазнали поранень. Тіло медика також залишилося на території, яка не контролюється урядом України, і потребується його евакуація.

"Це вбивство має всі ознаки воєнного злочину", - наголосив заступник очільника місії України при ОБСЄ.

Українська делегація також продемонструвала фотографії з місця підступного вбивства медика та поранення двох інших військових у ході евакуаційної операції, погодженої з російською стороною.

"Україна рішуче засуджує варварську поведінку російських військових та вимагає негайних пояснень, міжнародного розслідування та справедливого покарання осіб, відповідальних за смерть беззбройних українських громадян. Також ми закликаємо наших партнерів, держави-учасниці ОБСЄ засудити це чергове порушення Росією елементарних норм цивілізованої міжнародної поведінки", - заявив Лоссовський.

Увечері 13 липня стало відомо, що тіло командира взводу, який загинув на мінному полі, забрали найманці РФ. Керівник СЦКК Микола Левицький під час брифінгу підтвердив, що гарантії безпеки з боку російсько-окупаційних військ дійсно були надані через СММ ОБСЄ.

"Після повідомлення, що в сірій зоні перебуває тіло загиблого ЗСУ, ми відпрацювали запити СММ ОБСЄ щодо надання гарантій дотримання режиму тиші. Коли прийшла відповідь, що режим тиші надали із 14:00 до 18:00, почали співпрацювати з бригадою, з батальйоном", - розповів Левицький.

Він запевнив, що евакуаційна група з 9 осіб - представники СЦКК, військовий медик, група розмінування і військові для евакуації загиблого - усі мали білі шоломи і білі пов'язки з позначками. Водночас це не завадило окупантам відкрити вогонь по евакуаційній групі.

На цей момент проводяться переговори з представниками СЦКК, СММ ОБСЄ і "Вантаж-200" для подальшої евакуації тіла загиблого військового медика і пошуку пораненого сержанта розвідвзводу, який досі перебуває в районі, де загинув військовий медик.