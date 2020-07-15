УКР
Україна в ОБСЄ показала фото з місця вбивства медика на Донбасі і закликала відреагувати на варварську поведінку окупантів

Україна закликає країни-учасниці ОБСЄ відреагувати на вбивство російськими окупаційними силами українського військового медика під час евакуаційної операції на Донбасі, яке має всі ознаки військового злочину.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив заступник постійного представника України при міжнародних організаціях у Відні Ігор Лоссовський під час засідання Форуму співпраці з безпеки ОБСЄ в середу, яке було присвячене гібридним війнам.

"Ми хотіли б звернути увагу присутніх на один з останніх практичних випадків гібридної агресії, що супроводжувався зухвалим обманом, жорстокою зрадою та грубим порушенням досягнутих домовленостей і елементарних правил чесної війни з боку Російської Федерації на Донбасі. Він мав місце 13 липня 2020 року, коли на запит української сторони СККК у координації із СММ ОБСЄ була спланована безпечна евакуація тіла вбитого військовослужбовця ЗСУ, яке перебувалоу районі селища Зайцеве (Жованка) Бахмутського району Донецької області", - заявив Лоссовський.

Він звернув увагу делегацій країн-учасниць ОБСЄ на той факт, що військовослужбовці ЗС України попередньо отримали з боку російських окупаційних сил гарантії безпеки та зобов’язання щодо припинення вогню у районі Зайцевого (Жованки) у період з 14:00 до 18:00 (за київським часом) 13 липня.

"Однак під час евакуації тіла вбитого українського військовослужбовця неозброєна евакуаційна група, яка складалася з представників СККК з відповідними білими розпізнавальними знаками "СККК", потрапила в засідку збройних формувань російських окупаційних сил", - заявив дипломат.

Читайте також: Окупанти повернули тіло загиблого під Зайцевим українського воїна, - штаб

Він поінформував присутніх іноземних дипломатів, що російські збройні формування обстріляли групу евакуації. Внаслідок нападу загинув медик, ще два військовослужбовці Збройних сил України зазнали поранень. Тіло медика також залишилося на території, яка не контролюється урядом України, і потребується його евакуація.

"Це вбивство має всі ознаки воєнного злочину", - наголосив заступник очільника місії України при ОБСЄ.

Українська делегація також продемонструвала фотографії з місця підступного вбивства медика та поранення двох інших військових у ході евакуаційної операції, погодженої з російською стороною.

"Україна рішуче засуджує варварську поведінку російських військових та вимагає негайних пояснень, міжнародного розслідування та справедливого покарання осіб, відповідальних за смерть беззбройних українських громадян. Також ми закликаємо наших партнерів, держави-учасниці ОБСЄ засудити це чергове порушення Росією елементарних норм цивілізованої міжнародної поведінки", - заявив Лоссовський.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Кулеба: Вбивство медика на Донбасі містить ознаки військового злочину. ВIДЕО (оновлено)

Увечері 13 липня стало відомо, що тіло командира взводу, який загинув на мінному полі, забрали найманці РФ. Керівник СЦКК Микола Левицький під час брифінгу підтвердив, що гарантії безпеки з боку російсько-окупаційних військ дійсно були надані через СММ ОБСЄ.

"Після повідомлення, що в сірій зоні перебуває тіло загиблого ЗСУ, ми відпрацювали запити СММ ОБСЄ щодо надання гарантій дотримання режиму тиші. Коли прийшла відповідь, що режим тиші надали із 14:00 до 18:00, почали співпрацювати з бригадою, з батальйоном", - розповів Левицький.

Він запевнив, що евакуаційна група з 9 осіб - представники СЦКК, військовий медик, група розмінування і військові для евакуації загиблого - усі мали білі шоломи і білі пов'язки з позначками. Водночас це не завадило окупантам відкрити вогонь по евакуаційній групі.

На цей момент проводяться переговори з представниками СЦКК, СММ ОБСЄ і "Вантаж-200" для подальшої евакуації тіла загиблого військового медика і пошуку пораненого сержанта розвідвзводу, який досі перебуває в районі, де загинув військовий медик.

ОБСЄ (3524) Лоссовський Ігор (22)
Топ коментарі
+11
Зебил, созывай СОВБЕЗ, кусок урода недоделанный!
показати весь коментар
15.07.2020 15:26 Відповісти
+10
Лучшее реагирование будет 5 за 1 нашего, вот так они соображают. А в очередные "глубокие озабоченности" и "призываем все стороны к спокойствию" уже никто не верит
показати весь коментар
15.07.2020 15:17 Відповісти
+10
Іловайський «коридор»,ДАП,вбивство лікаря - скільки разів наші військові командири будуть наступати на ті самі граблі? Росіяни недоговороздатні - цю аксіому треба вивчати з першого шкільного класу.Ми зможемо як народ, як країна,вижити і перемогти тільки в тому випадку, коли ворог отримуватиме десятикратну відповідь.
А тіла загиблих можна забирати виключно підчас артпідготовки.
показати весь коментар
15.07.2020 15:19 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Оце то активна дія
показати весь коментар
15.07.2020 15:11 Відповісти
Україна має ввести Воєнний стан на 5 років! Вбивство медика та біців ЗСУ які йшли на евакуацію тіла згідно домовленостей про припинення вогню - це військовий злочин терористів, за який терористів будуть вбивати без суду і слідства, просто через факт належності людини до терористичних підрозділів путіна!
показати весь коментар
15.07.2020 15:36 Відповісти
А ОБСЕ своего представителя вместе с группой эвакуации почему не послало ? Банкетные генералы с.ка .
показати весь коментар
15.07.2020 15:16 Відповісти
Лучшее реагирование будет 5 за 1 нашего, вот так они соображают. А в очередные "глубокие озабоченности" и "призываем все стороны к спокойствию" уже никто не верит
показати весь коментар
15.07.2020 15:17 Відповісти
а сами мы не можем их наказать? или не хотим?
показати весь коментар
15.07.2020 15:18 Відповісти
Іловайський «коридор»,ДАП,вбивство лікаря - скільки разів наші військові командири будуть наступати на ті самі граблі? Росіяни недоговороздатні - цю аксіому треба вивчати з першого шкільного класу.Ми зможемо як народ, як країна,вижити і перемогти тільки в тому випадку, коли ворог отримуватиме десятикратну відповідь.
А тіла загиблих можна забирати виключно підчас артпідготовки.
показати весь коментар
15.07.2020 15:19 Відповісти
Скільки?
Поки буде 50% хохлів, які на питання:«Как ви относитесь к россіі ?», будуть відповідати: «хорошо».
показати весь коментар
15.07.2020 15:34 Відповісти
Зебил, созывай СОВБЕЗ, кусок урода недоделанный!
показати весь коментар
15.07.2020 15:26 Відповісти
підказати нікому, а саме воно дурне
показати весь коментар
15.07.2020 15:29 Відповісти
А где Зебил пропал ? Язык из жопы высунуть не может ?
показати весь коментар
15.07.2020 15:27 Відповісти
В путинский глаз засмотрелся.
Не может оторваться.
показати весь коментар
15.07.2020 15:30 Відповісти
"Мы хотели бы обратить внимание присутствующих на один из последних практических случаев гибридной агрессии, сопровождавшийся наглым обманом, жестоким предательством и грубым нарушением достигнутых договоренностей и элементарных правил честной войны со стороны Российской Федерации на Донбассе. Источник: https://censor.net/n3208263

Нарешті.
Треба ще добавти, що кацапи такі ж і в «чєсной дружбє».
Права була Маргарет Тетчер, коли казала: «З Россією, краще бути ворогом ніж другом, бо ворогів вони підкупають, а друзів, продають.»
показати весь коментар
15.07.2020 15:27 Відповісти
А то битовуха.битовуха.Да,ЗЄ?
показати весь коментар
15.07.2020 15:27 Відповісти
Хана Лоссовскому. Ждем указа припиЗедента об увольнении. Нельзя же так оскорблять "ту сторону"
показати весь коментар
15.07.2020 15:30 Відповісти
Все это чушь.Пока ВСУ не выжгут территорию в глубь на километров 50,то никто не вразумеет,что по медикам стрелять нельзя.
показати весь коментар
15.07.2020 15:43 Відповісти
ОБСЕ не имеет никаких рычагов воздействия на оккупантов из рф и на кремль конкретно . ОБСЕ - наблюдатели . Власть Украины хочет военное преступление рф перевести в разряд второстепенного события на уровне доклада ОБСЕ ? Это очень дурно попахивает и тогда украинским чиновникам отмыться в итоге просто не получится...
показати весь коментар
15.07.2020 15:53 Відповісти
В ООН нужно шум поднимать! Про нарушение правил ведения войны. Чтобы все осознали, для чего Расия вышла из Женевского протокола!
показати весь коментар
15.07.2020 16:34 Відповісти
"Украина решительно осуждает варварское поведение российских военных и требует немедленных объяснений, международного расследования и справедливого наказания- почему сами тут же не наказали???
показати весь коментар
15.07.2020 17:16 Відповісти
Факт !
Це як сусіда гопника викликати у товариський суд при ЖЕКу
Якщо прийде , то макнутий , та буде зверхньо слухати слухати слова суспільного стурбування його вчинками .
Та якщо раз за свої фокуси отримає пару п..дюлін (хоча це не законно і не педагогічно ) , то по крайній мірі до цього сусіда - буде ставитися дуже чемно
показати весь коментар
15.07.2020 23:37 Відповісти
Треба ще раз домовитись і хто ж піде туди вдруге? І якщо знову засада буде? Або через раз таке саме. Безвихідь. Якщо наші тепер зроблять те саме з кацапами, не повернеться язик їх засуджувати.
показати весь коментар
16.07.2020 00:59 Відповісти
 
 